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 Политика Украины
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 Кравчук о беседе Зеленского с Трампом: Я бы не назвал это давлением, это "акцентированное пожелание" президента США

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что в телефонном разговоре Трампа и Зеленского нет прямого давления на украинского президента.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об рассказал изданию Настоящее время.

"Я не думаю, что это прямое давление. Это такое акцентированное пожелание президента Соединенных Штатов Америки президенту Украины. Я жил в стране в свое время, называлась Советский Союз, где было давление прямое: вы, пожалуйста, это сделайте, это ваша задача, это ваша обязанность...

Это и не давление, и не шантаж. Это намек... Если бы было так: "Если вы проявите какие-то движения, то США предоставят какую-то помощь". Это не так. Это просто разговор, в текст идет, в концептуальном плане, но не в прямом. Поэтому, я думаю, тут главное то, что президент Украины не реагирует прямо на эти заявления телефонные президента США. Он слушает. То есть у него нет реакции", - сказал Кравчук, анализирует разговор Трампа с Зеленским.

Вместе с тем, он отметил, что Зеленскому было тяжело во время телефонной беседы с лидером США.

"Безусловно. И мне было бы тяжеловато. Я же понимаю, что, во-первых, говорит президент самой мощной страны мира, говорит президент очень лично смелый, неординарный и очень откровенный и не стесняющийся в своих выражениях. Он и в Америке так говорит: и с журналистами, и со своими подчиненными. Поэтому я бы тоже почувствовал такой некомфортный момент. Но я бы не назвал это давлением. Это выражение в словах характера президента Трампа", - добавил Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандал вокруг беседы Зеленского и Трампа действительно вредит Украине, - Пристайко

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Источник: https://censor.net.ua/n3152636
 
 
 Топ комментарии
 
это еще чудо вылезло бл! оно всегда выползает когда жареным пахнет,маразматик судить тебя надо за "Будапештский Меморандум" и ЯО сидел бы тихо
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комуняка срный "кравчучка"
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Будем исследовать глубины сознания первого казнокрада независимой Украины?
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Будем исследовать глубины сознания первого казнокрада независимой Украины?
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Сам понял , какую глупость написал ? Кравчук точно не бьіл казнокрадом , не путай с Кучмой , которьій чисто коррупционньім путем стал долларовьім мультимиллионером , а зятя "вьівел" в олигархи.
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Да ты что? Ознакомься хотя бы с судьбой ЧМП,прежде чем кого-то в написании глупости обвинять. Про распродажу оружия вообще разговор особый. А так Кравчук неее-не при делах.
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ну да, хатынку в Альпах ему по партийной линии предоставили
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Та был - не был. Главное, что довел страну до Кучмы.
Кравчук, Кучма и Януковощ главные виновники всего капеца в Украине.
Поэтому сидели бы и не патякали.
Иногда такое ощущение, что они специально нарываются. Типа дайте мне в морду
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это еще чудо вылезло бл! оно всегда выползает когда жареным пахнет,маразматик судить тебя надо за "Будапештский Меморандум" и ЯО сидел бы тихо
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"Будапештский меморандум" вообще-то подписывал Кучма... благодарить можно его...
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А шо еще может сказать старая красножопая крыса ...
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Отличньій анализ сложной и небезопасной для Украиньі ситуации. Леониду Макаровичу РЕСПЕКТ !
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А капитуляция это "акцентированный миролюбивый жест".
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решатьт не нам
в сша давление иной чем в украине
там взять женщину за руку без ее согласия уже верх безчинства
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Еще со своей кравчучкой на базар не ходит? Кравчук о беседе Зеленского с Трампом: Я бы не назвал это давлением, это "акцентированное пожелание" президента США - Цензор.НЕТ 9847
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так или иначе, но население проголосовало за Льоню,
теперь ждать, пока подохнут голосовавшие за него, увы
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Да, хоча українська інтелігенція активно агітувала за Чорновола...
В 2019 інтелігенція криком кричала: Не голосуйте за Зе!
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простите, разве не регионалы убили Черновола ?
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А ще воно пропонує зняти блокаду криму і водичку, в першу чергу, пустить.
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скромна хатынка
«Хатинка» для першого Президента
21.08.2009

За роки незалежності змінилися тут і ціни: ще напередодні кризи «хатинку» Кравчука на території Кончі-Заспи в елітному селищі «Золоті ворота» ріелтори оцінили майже в 2,5 мільйона доларів. Але екс-Президенту нині, очевидно, стало затісно,і він розширив межі садиби ще на півгектара «золотої» земельки. Як повідомляє «Газета по-києвскі», Київрада ще 18 червня виділила п'ятьом членам родини Леоніда Макаровича по 10 соток землі кожному. Землю під будівництво приватних будинків у Голосіївському районі, на 24-му кілометрі Столичного шосе, отримали Кравчуки - Антоніна Михайлівна, Андрій Олександрович, Марія Вікторівна, Олена Анатоліївна та Марія Олександрівна. За даними ЗМІ, йдеться про дружину екс-Президента, його невістку, онука з дружиною та онучку. При цьому Київрада попередньо вилучила цю землю в будинку відпочинку «Конча-Заспа» та перевела її в розряд земель малоповерхової садибної житлово
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по кказанию этого Кравчука был убит нардеп
Вадим Бойко
Льоня родоначальник династии Президентов-убийц Украины
потом был Кучма ...
Ющенко тоже прятал концы в воду ...
Янукович и Порошенко не отставали ...
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Все понятно, Кравчук дошел до 6-й строки этого старого анекдота. Ну, для оправдания Трампа и Моники ему и 5-я пригодится.

ШЕФ ВСЕГДА ПРАВ.
Шеф не спит - Шеф отдыхает.
Шеф не ест - Шеф восстанавливает силы.
Шеф не пьет - Шеф дегустирует.
Шеф не флиртует - Шеф обучает кадры.
Шеф не кричит - Шеф убедительно излагает свою точку зрения.
Шеф не ошибается - Шеф принимает рискованные решения.
Шеф не опаздывает - Шефа задерживают важные дела.
Шеф не мямлит - Шеф делится своими размышлениями.
Шеф не упрям - Шеф последователен.
Шеф не играет в компьютерные игры - Шеф размышляет над стратегией.
Шеф не забывает - Шеф не засоряет память.
Шеф не лжет - шеф дипломат.
Шеф не трус - Шеф поступает предусмотрительно.
Шеф не любит сплетен - Шеф внимательно выслушивает мнение сотрудников.
Шеф не почесывает затылок - Шеф обдумывает решение.
Шеф не любопытен - Шеф должен быть в курсе всех событий.
Шеф не неуч - Шеф предпочитает творческую практику бесплотной теории.
Шеф не кривится - Шеф улыбается без энтузиазма.
Шеф не любит подхалимов - Шеф премирует лояльных работников.
Шеф не изменяет своей жене - Шеф выезжает в командировку.
Шеф не берет взяток - Шеф принимает знаки внимания.
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Перший президент незалежної України Леонід Кравчук поскаржився на те, що він не отримує виплати за виконання президентських повноважень, а має "тільки" депутатську пенсію в розмірі 18 тисяч гривень. І що він постійно піднімає питання це перед усіма президентами країни, але "нинішня влада така примітивна, що всі думають, це я про гроші дбаю".

Про це він заявив видання "Новое время".

"А немає у мене президентської пенсії! Я отримую депутатську пенсію у 18 тисяч гривень, але це сором і ганьба, що немає президентської", - розповів він. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/kravchuk-obureniy-rozmirom-svoyeyi-pensiyi-1302612.html
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До тех пор пока припи..ные будут брать интервью,и спрашивать мнение у этого гандона,тем дальше этот поц будет наматывать на свою дурную голову какую то значимость
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Макарыч , ты уже достал этим своим -" хождением между капельками" .. Зюзю нагнули раком , и конкретно нагнули , а ты начинаешь малевать теории , что мол - не раком , а на 45 градусов , и то , не нагнули , а он сам нагнулся , чтобы поднять упавшую на пол запонку и тд. !

Не к лицу , первому президенту , в таком почтенном возрасте , и так заискивать перед каким то сопливым клоуном . Неужели ты ещё надеешься , что он тебе пенсию таки добавит . Кравчук про розмову Зеленського з Трампом: Я б не назвав це тиском, це "акцентоване побажання" президента США - Цензор.НЕТ 1344 .
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Выражение Зе при монологе Трампа не забываемо.Куда я попал? В орду?Боже .що вин тороче?
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"Я бы не назвал это давлением, это "акцентированное пожелание", - "я бы не называл это мочей, это "Божья Роса"
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"Я не думаю, что это прямое давление. Это такое акцентированное пожелание президента Соединенных Штатов Америки президенту Украины."

Типа чувак вистит над пропастью, просит помоши, а ему делаеют акцентированное пожелание, после чего у него нет выбора.
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За що Україні всі оці .... експерти та аналітики?
Та ти хоч петтінгом це назови, а згадування Трампом про сина Байдена не у тематичній бесіді - це і є тиск.
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