 Кравчук о беседе Зеленского с Трампом: Я бы не назвал это давлением, это "акцентированное пожелание" президента США

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом об рассказал изданию Настоящее время.
"Я не думаю, что это прямое давление. Это такое акцентированное пожелание президента Соединенных Штатов Америки президенту Украины. Я жил в стране в свое время, называлась Советский Союз, где было давление прямое: вы, пожалуйста, это сделайте, это ваша задача, это ваша обязанность...
Это и не давление, и не шантаж. Это намек... Если бы было так: "Если вы проявите какие-то движения, то США предоставят какую-то помощь". Это не так. Это просто разговор, в текст идет, в концептуальном плане, но не в прямом. Поэтому, я думаю, тут главное то, что президент Украины не реагирует прямо на эти заявления телефонные президента США. Он слушает. То есть у него нет реакции", - сказал Кравчук, анализирует разговор Трампа с Зеленским.
Вместе с тем, он отметил, что Зеленскому было тяжело во время телефонной беседы с лидером США.
"Безусловно. И мне было бы тяжеловато. Я же понимаю, что, во-первых, говорит президент самой мощной страны мира, говорит президент очень лично смелый, неординарный и очень откровенный и не стесняющийся в своих выражениях. Он и в Америке так говорит: и с журналистами, и со своими подчиненными. Поэтому я бы тоже почувствовал такой некомфортный момент. Но я бы не назвал это давлением. Это выражение в словах характера президента Трампа", - добавил Кравчук.
Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
Кравчук, Кучма и Януковощ главные виновники всего капеца в Украине.
Поэтому сидели бы и не патякали.
Иногда такое ощущение, что они специально нарываются. Типа дайте мне в морду
в сша давление иной чем в украине
там взять женщину за руку без ее согласия уже верх безчинства
теперь ждать, пока подохнут голосовавшие за него, увы
В 2019 інтелігенція криком кричала: Не голосуйте за Зе!
«Хатинка» для першого Президента
21.08.2009
За роки незалежності змінилися тут і ціни: ще напередодні кризи «хатинку» Кравчука на території Кончі-Заспи в елітному селищі «Золоті ворота» ріелтори оцінили майже в 2,5 мільйона доларів. Але екс-Президенту нині, очевидно, стало затісно,і він розширив межі садиби ще на півгектара «золотої» земельки. Як повідомляє «Газета по-києвскі», Київрада ще 18 червня виділила п'ятьом членам родини Леоніда Макаровича по 10 соток землі кожному. Землю під будівництво приватних будинків у Голосіївському районі, на 24-му кілометрі Столичного шосе, отримали Кравчуки - Антоніна Михайлівна, Андрій Олександрович, Марія Вікторівна, Олена Анатоліївна та Марія Олександрівна. За даними ЗМІ, йдеться про дружину екс-Президента, його невістку, онука з дружиною та онучку. При цьому Київрада попередньо вилучила цю землю в будинку відпочинку «Конча-Заспа» та перевела її в розряд земель малоповерхової садибної житлово
https://www.umoloda.kiev.ua/number/1474/180/51852/
Вадим Бойко
Льоня родоначальник династии Президентов-убийц Украины
потом был Кучма ...
Ющенко тоже прятал концы в воду ...
Янукович и Порошенко не отставали ...
ШЕФ ВСЕГДА ПРАВ.
Шеф не спит - Шеф отдыхает.
Шеф не ест - Шеф восстанавливает силы.
Шеф не пьет - Шеф дегустирует.
Шеф не флиртует - Шеф обучает кадры.
Шеф не кричит - Шеф убедительно излагает свою точку зрения.
Шеф не ошибается - Шеф принимает рискованные решения.
Шеф не опаздывает - Шефа задерживают важные дела.
Шеф не мямлит - Шеф делится своими размышлениями.
Шеф не упрям - Шеф последователен.
Шеф не играет в компьютерные игры - Шеф размышляет над стратегией.
Шеф не забывает - Шеф не засоряет память.
Шеф не лжет - шеф дипломат.
Шеф не трус - Шеф поступает предусмотрительно.
Шеф не любит сплетен - Шеф внимательно выслушивает мнение сотрудников.
Шеф не почесывает затылок - Шеф обдумывает решение.
Шеф не любопытен - Шеф должен быть в курсе всех событий.
Шеф не неуч - Шеф предпочитает творческую практику бесплотной теории.
Шеф не кривится - Шеф улыбается без энтузиазма.
Шеф не любит подхалимов - Шеф премирует лояльных работников.
Шеф не изменяет своей жене - Шеф выезжает в командировку.
Шеф не берет взяток - Шеф принимает знаки внимания.
Про це він заявив видання "Новое время".
"А немає у мене президентської пенсії! Я отримую депутатську пенсію у 18 тисяч гривень, але це сором і ганьба, що немає президентської", - розповів він. Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/kravchuk-obureniy-rozmirom-svoyeyi-pensiyi-1302612.html
Не к лицу , первому президенту , в таком почтенном возрасте , и так заискивать перед каким то сопливым клоуном . Неужели ты ещё надеешься , что он тебе пенсию таки добавит . .
Типа чувак вистит над пропастью, просит помоши, а ему делаеют акцентированное пожелание, после чего у него нет выбора.
Та ти хоч петтінгом це назови, а згадування Трампом про сина Байдена не у тематичній бесіді - це і є тиск.