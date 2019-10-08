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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:МИД РФ (1259) украинский язык (719) Новосад (25)

 "Киев продолжает насильственную украинизацию", - МИД РФ

Министерство иностранных дел России заявило, что украинская сторона продолжает насильственную украинизацию страны.

Как инфорует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ведомства.

Свое заявление МИД начал с того, что напомнил о заявлении главы минобразования Украины Анны Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ Украины на государственный язык. Министерство выразило сожаление из-за того, что киевские власти продолжают вести курс, взятый еще предыдущей властью.

"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.

Кроме того, ведомство утверждает, что русский язык в Украине подвергается двойной дискриминации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Русскоязычных школ не будет с сентября 2020 года, - министр науки Новосад

"История учит, что такие действия к добру не приводят", - добавили в ведомстве.

МИД призвал властей Киева защищать декларируемые европейские правочеловеческие ценности и пересмотреть свою языковую политику.

Источник: https://censor.net.ua/n3152631
 
   
 Топ комментарии
 
Ох же ж и фожизды! Додуматься только - украинизировать Украину?!
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Токіо продовжує насильницьку японізацію Японії. )))
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а то, что на кацапстане занимаются кацапизацией и не дают даже учить языков малых народов - это нормально... ну да, они на кацапстане просыпаются каждое утро с мыслью об Украине...
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бійтесь, бійтесь москальня, бо потім Україна і вас українізує! Пора з вас виганяти той ваш дух, СМЕРДЯЧИЙ ДУХ!!!11
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"Киев продолжает насильственную украинизацию", - МИД РФ - научились у Кремля. В 1962 году в Хмельницком была одна украинская школа №3 и никто в Кремле не возмущался.
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Маскалям заўсёды, як костка ў горлі, была ўкраінезацыя і беларусізацыя.Вось, толькі русіфіка-
цыя - заўсёды да спадобы. Маскалі стагоддзямі русіфіцырывавлі суседнія народы, а зараз
завылі ад спроб гэтых народаў карыстацца сваёй мовай. Адзін неразумны "бацька лука"
робіць з Беларуссю, што заўгодна маскалям. І дзе тая беларусізвцыя ? Усёй душой і сэрцам
падтрымліваю дзеянні Украіны на шляху адраджэння роднай мовы. Слава Украіне ! Жыве
Беларусь ! Смерць нашаму ворагу !
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"Русский язык в Украине подвергается двойной дискриминации". Подвійне проникнення? ****** penetration? Це справжній жах та бандерівська наруга.
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нас не повинна цікавити думка кацапів про наш устрій
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Хто вже говорив ,країна яка анексувала Крим,принесла війну на Донбас,в якій жодної школи ,газети,журналу,телерадіо українською мовою ,та взагалі будь якою мовою нац. меншин,імперії яка нищить будь яку самобутність народів .
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геніально..., лавров млять, йди ти на куй!!!!
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а много ли Украинских школ, библиотек в самой параше? Вдуматся только Украина у себя занимается Украинизацией, ужас какой!
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Та-ак! А решение "Госбездумы" о "необязательном изучении языка национальных меньшинств" в РФ - это не "русификация"? СССР, "во всей красе"!!! Начиналось (например, в Украине), с того, что родители писали заявление об освобождении их детей от изучения украинского языка и литературы... Потом писались "ходатайства", о преподавании на русском языке (Донбасс через это прошёл в 70-е, когда, в угоду "русификации", снижался уровень преподавания в школах, путём завоза "великароссов", и вытеснения "украиноязычных" учителей... Мне сослуживец, капитан Плотников, уроженец Краснодона, об этом рассказывал... Украиноязычные математики-евреи, муж с женой, уехали на Винничину, а приехал "понаех"... Класс, державший первое место на математических олимпиадах области, "съехал" на "тройки". Кличку "Трыкутнык", повешенную подобным "понаехом", он носил до выпуска из школы...).
Ну, а сейчас РФ, пошла по тому же, пути...
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Ця кацапська коняка ще до всього - придуркувата.
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В Украине насильственная украинизация)))))) Он не мог ничего смешнее сморозить)))
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Взагалі то вивчати язік немає потреби, так як він скоро зникне з спілкування, як штучне створення.
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Маскалям заўсёды, як костка ў горлі, была ўкраінезацыя і беларусізацыя.Вось, толькі русіфіка-
цыя - заўсёды да спадобы. Маскалі стагоддзямі русіфіцырывавлі суседнія народы, а зараз
завылі ад спроб гэтых народаў карыстацца сваёй мовай. Адзін неразумны "бацька лука"
робіць з Беларуссю, што заўгодна маскалям. І дзе тая беларусізвцыя ? Усёй душой і сэрцам
падтрымліваю дзеянні Украіны на шляху адраджэння роднай мовы. Слава Украіне ! Жыве
Беларусь ! Смерць нашаму ворагу !
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Маскалям заўсёды, як костка ў горлі, была ўкраінезацыя і беларусізацыя.Вось, толькі русіфіка-
цыя - заўсёды да спадобы. Маскалі стагоддзямі русіфіцырывавлі суседнія народы, а зараз
завылі ад спроб гэтых народаў карыстацца сваёй мовай. Адзін неразумны "бацька лука"
робіць з Беларуссю, што заўгодна маскалям. І дзе тая беларусізвцыя ? Усёй душой і сэрцам
падтрымліваю дзеянні Украіны на шляху адраджэння роднай мовы. Слава Украіне ! Жыве
Беларусь ! Смерць нашаму ворагу !
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укараїнців змушують говорити українською....жах
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а ат рассейских мудозвонов другого заявления и не следовало ожидать...! "Київ продовжує насильницьку українізацію", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 6782
украинизация Украины-такого бреда можно ждать только от Лавруши-лошади...и с кем Зеблики хотят "мириться"...? "мир с рашкой"-это конец независимой Украины и украинской культуры...хотя "Квартальцам"-ПОХ...им паабещали видимо-"гастроли"...
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А тож, 300 лет имперской политики коту под хвост = фошизьм!
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Подручная главы МИД России (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) дебила Лаврова незабвенная мадам Захарова
"Київ продовжує насильницьку українізацію", - МЗС РФ - Цензор.НЕТ 8284
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мацква продолжаєт насільствєнную русіфікацію.
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За переписом в Україні для 67,2% рідною є українська мова, для 29,6% - російська. У нас навіть така пропорція використання мов не дотримується ані на телебаченні, ані у сфері послуг. І да, перепис ж робили включно з нині окупованими Кримом і ОРДЛО. Тому якщо взяти ті ж самі квоти 75% для української музики - то на території без Криму і ОРДЛО (туди ж наше радіо не транслюють!) і буде десь 75% українськомовних... Все чесно!

До того ж, за переписом етнічних українців у нас 77,8%, а росіян - лише 17,3%. Тобто 10% населення - це русифіковані (мабуть при совєтах) українці.

Потрібно робити все, аби вони поступово повернулися до мови предків. Звичайно ж, робити ненасильницькими методами.Ну і останнє: за переписом 1897 року у царській росії в Юзівці (нині Донецьк) було 63% українськомовних! Але при совку туди почали заселяти бидло-люмпен і криміналітет з рашки...
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А как же недавний скандал о "необязательности" изучения татарского языка в Татарстане. У самих "бревно в глазу" а у соседа соринку замечают. Лицемерие не то что зашкаливает а просто слов нет. Государственный язык один, обучение проводится на нем ( переходной период с с 1991 по 2020 год.. аж 29 лет - был, вполне достаточно ) язык меньшинств может быть как предмет в регионах компактного проживания нац. меньшинств не менее 20-25% от всего населения региона ( язык - литература не более и то в начальной и основной школе т. е. до 9 го класса) правда думаю что это должно касаться всех языков а не только русского, подобный перекос тоже выглядит скажем так лицемерным.
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а можна як умога швидше украінізіровать Україну, бо бочити відверто промацкальські рила на Сході України вже немає сил!
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