 "Киев продолжает насильственную украинизацию", - МИД РФ

Как инфорует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте ведомства.
Свое заявление МИД начал с того, что напомнил о заявлении главы минобразования Украины Анны Новосад о переводе с 2020 года русскоязычных школ Украины на государственный язык. Министерство выразило сожаление из-за того, что киевские власти продолжают вести курс, взятый еще предыдущей властью.
"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Кроме того, ведомство утверждает, что русский язык в Украине подвергается двойной дискриминации.
"История учит, что такие действия к добру не приводят", - добавили в ведомстве.
МИД призвал властей Киева защищать декларируемые европейские правочеловеческие ценности и пересмотреть свою языковую политику.
цыя - заўсёды да спадобы. Маскалі стагоддзямі русіфіцырывавлі суседнія народы, а зараз
завылі ад спроб гэтых народаў карыстацца сваёй мовай. Адзін неразумны "бацька лука"
робіць з Беларуссю, што заўгодна маскалям. І дзе тая беларусізвцыя ? Усёй душой і сэрцам
падтрымліваю дзеянні Украіны на шляху адраджэння роднай мовы. Слава Украіне ! Жыве
Беларусь ! Смерць нашаму ворагу !
http://veer.info/17/v17_melz.html
Ну, а сейчас РФ, пошла по тому же, пути...
цыя - заўсёды да спадобы. Маскалі стагоддзямі русіфіцырывавлі суседнія народы, а зараз
завылі ад спроб гэтых народаў карыстацца сваёй мовай. Адзін неразумны "бацька лука"
робіць з Беларуссю, што заўгодна маскалям. І дзе тая беларусізвцыя ? Усёй душой і сэрцам
падтрымліваю дзеянні Украіны на шляху адраджэння роднай мовы. Слава Украіне ! Жыве
Беларусь ! Смерць нашаму ворагу !
цыя - заўсёды да спадобы. Маскалі стагоддзямі русіфіцырывавлі суседнія народы, а зараз
завылі ад спроб гэтых народаў карыстацца сваёй мовай. Адзін неразумны "бацька лука"
робіць з Беларуссю, што заўгодна маскалям. І дзе тая беларусізвцыя ? Усёй душой і сэрцам
падтрымліваю дзеянні Украіны на шляху адраджэння роднай мовы. Слава Украіне ! Жыве
Беларусь ! Смерць нашаму ворагу !
украинизация Украины-такого бреда можно ждать только от Лавруши-лошади...и с кем Зеблики хотят "мириться"...? "мир с рашкой"-это конец независимой Украины и украинской культуры...хотя "Квартальцам"-ПОХ...им паабещали видимо-"гастроли"...
До того ж, за переписом етнічних українців у нас 77,8%, а росіян - лише 17,3%. Тобто 10% населення - це русифіковані (мабуть при совєтах) українці.
Потрібно робити все, аби вони поступово повернулися до мови предків. Звичайно ж, робити ненасильницькими методами.Ну і останнє: за переписом 1897 року у царській росії в Юзівці (нині Донецьк) було 63% українськомовних! Але при совку туди почали заселяти бидло-люмпен і криміналітет з рашки...