 В США есть такое, что никто даже не может себе представить, - Трамп похвалился разработкой "невероятного нового вооружения"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить... Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать... Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", - заявил Трамп, добавив, что Штаты активно развивают и ядерное вооружение.

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По его словам, в ближайшие недели американская сторона может продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.