 В США есть такое, что никто даже не может себе представить, - Трамп похвалился разработкой "невероятного нового вооружения"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.
"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить... Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать... Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", - заявил Трамп, добавив, что Штаты активно развивают и ядерное вооружение.
По его словам, в ближайшие недели американская сторона может продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.
Жду пока у Трампа не появятся Пынеботы(+25см к росту) и тяга к мальчикам....
запускать метеориты с Луны, под видом комет - это тебе не Хиросима
от ********** северокорейской чучхе мокрого места не останется
впрочем это еще цветочки
Пусть лучше наведёт порядок на своей голове и купит нормальный американский парик.
В США робота научили делать сальто