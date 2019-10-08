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Все про:оружие (3766) Трамп (2524)

 В США есть такое, что никто даже не может себе представить, - Трамп похвалился разработкой "невероятного нового вооружения"

Штаты разрабатывают "невероятные новые вооружения", в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное вооружение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить... Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать... Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", - заявил Трамп, добавив, что Штаты активно развивают и ядерное вооружение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Конгрессе США запросили у Белого дома и Пентагона документы о военной помощи Украине

По его словам, в ближайшие недели американская сторона может продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.

Источник: https://censor.net.ua/n3152630
 
   
 Топ комментарии
 
одно хуйло мульты кажет,другое варежку разевает ...нет людей как Рэйган и Тэтчер.
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вместо путина 31 декабря с телеобращением выступит ракета У нас есть такое, что никто даже не может себе представить, - Трамп похвалился разработкой "невероятного нового вооружения" - Цензор.НЕТ 3221
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А при Трампу і не доведеться. У нього в кращих друзях Джуліані, котрий близький до Сема Кисліна- касира російської мафії.
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"У нас есть такие приборы!!!! Но мы вам о них не расскажем..." (с) Манго-Манго.
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имя ему зелобоба73 - сверхпрочный корпус из шаурмы и соплей, прыгуч, неуловим и непредсказуем. Вооружение - высокоточные какашки и струя росы высокого давления. Выпустишь - не поймаешь.
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зелебоба свернёт шею блохастому карлику кремлядскому
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Один звонок по телефону и все рушится без атомных лодок и космических бластеров.
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одно ***** мульты кажет,другое варежку разевает ...нет людей как Рэйган и Тэтчер.
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Былиб сейчас рейган и Тетчер (или политики, соизмеримые с ними) не было бы *****!
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Уже как ***** со своей убервафлей загадившей север.
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у путина тоже есть ракета с вечным моторчиком и шо?
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Походу ******* покусал Трампа при встрече... и тема "********, не имеющих аналогов" передалась Трампу через укус...
Жду пока у Трампа не появятся Пынеботы(+25см к росту) и тяга к мальчикам....
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штырь хвастается тем, что убивает людей ….. ну не дятел ?
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он конкретно за мордор сказал ? лови теперь ты разницу ...
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он же не показывает мультики как летит ракета на росию как это делал путин
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Раша, со своей отсталостью и нищетой, Штатам не конкурент, уж скорее Китай и Индия.
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глупый хвастунишка, мог бы и проиолчать
запускать метеориты с Луны, под видом комет - это тебе не Хиросима
от ********** северокорейской чучхе мокрого места не останется
впрочем это еще цветочки
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По моему это истерика перед прощальными гастрлями. Мы сдалали такое, такое... но я никому не скажу.
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Как твои посты про шефа- он сделал такое хорошее,но что не скажу.
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Теперь и у Трампа как и у пути есть свой гиперзвуковой межгалактический бульбулятор. Но мультик у амеров должен быть на порядок покруче, Дисней вам не цацки-пецки...
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У США есть много чего, но это не отменяет того, что Трамп впадает в маразм.
Пусть лучше наведёт порядок на своей голове и купит нормальный американский парик.
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Ну все. На пару с ****** они всех напугали. США мають таке, що ніхто навіть не може собі уявити, - Трамп похизувався розробкою "неймовірного нового озброєння" - Цензор.НЕТ 9094
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в смысле что он можёт пердануть в лифте и все там помрут?
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тсс, робот Пёдор то на вировких ходють подвешаный
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Есть- так молчи. Рыжий любитель @уйловских карликов.
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Так треба бити по Західній Європі, РФ та Китаю, поки не пізно.
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Да видим новое и невероятное лицо прокацапленого президента США. Все оружие США бесполезно если президент США является лицом комунистов.
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С ****** секретом уже поделился, лапоть?
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Предыдущий президент хвастал что США оплот демократии во всём мире и международный полицейский. На деле обделались так что теперь хвастают оружием, собрались защищаться от кого то?
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фу, ***** круче выступило. с мультиками.
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Невероятные секретные вооружения есть у любой страны. Думаю, в Украине их тоже не меньше.
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С Дохлой Белкой срочно нужно делать, он уже выдал агентуру США РФ, разругался напрочь с союзниками, теперь выдаст секреты новых видов вооружения. Это "проблема" не только США, это как и Путин проблема всего мира.
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