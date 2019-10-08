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 Политика Украины
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 У нас есть поле для маневра, но если кто-то в новой команде настроен на широкую сделку с Путиным, мы заранее проиграли, - Климкин

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что единственный выход для Украины из нынешней сложной ситуации – предложить свою стратегию решения ситуации на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я считаю, что у нас есть поле для маневра. Если кто-то в новой команде настроен на широкую сделку с Путиным, мы заранее проиграли, потому что нас будут вести от одной эмоциональной ловушки к другой... Мы действительно находимся в сложной реальности, но единственный выход из нее – поднять ставки, выйти со своей стратегией и сказать: "Будет или так – и мы готовы об этом разговаривать, или мы сдаваться не будем". И это общество поддержит", - сказал Климкин.

Комментируя воскресные акции под лозунгом "Нет капитуляции", он отметил, что сейчас нет диалога с обществом, а любое решение должно быть принято всем обществом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно хотя бы увидеть "красные линии", за которые пообещал не заходить Зеленский, - Климкин о договоренностях по Донбассу

"Если оно не принято всем обществом – сегодня я ответственно говорю, это очень больно говорить – лучше никакого решения, поскольку любое решение, которое создает эти "отеки" внутри общества, Путин использует, чтобы нас развалить. Поэтому это очень важно", - отметил экс-министр.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.

Источник: https://censor.net.ua/n3152629
 
   
 Топ комментарии
 
Кацап, збитi льотчики за 5 рокiв зробили дуже багато на мiжнародний аренi у справi захисту iнтересiв України.
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Зеленський так піарився на звільненні Героїв-моряків, а зараз віддає населення Золотого для фізичного знищення їх росіянами. В російських соцмережах уже викладають фото, відео та данні проукраїнських мешканців. Із закликами до вбивства цілих сімей.
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"Если кто-то в новой команде настроен на широкую сделку с Путиным, мы заранее проиграли, потому что нас будут вести от одной эмоциональной ловушки к другой..."
Источник: https://censor.net.ua/n3152629

Трудно найти другую страну, где столько предателей во власти, как сейчас в Украине.
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Так усі налаштовані. Це реванш регіоналів і зелені чоловічки.
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битые лётчики таке вумные, шо аж удивляешься почему они были такими идиотами пока летали У нас есть поле для маневра, но если кто-то в новой команде настроен на широкую сделку с Путиным, мы заранее проиграли, - Климкин - Цензор.НЕТ 9316
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Кацап, збитi льотчики за 5 рокiв зробили дуже багато на мiжнародний аренi у справi захисту iнтересiв України.
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Вот не понимаю я, у русских мусульман в Москве 4 миллиона только официально учтенных, уже который год Чечне дань платят, от их "одного нароТа" через поколение ничего не останется, но лезут и лезут со своим "вЯличием" эти уголовники российские не на Кавказ, а именно в Украину и Европу.
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ПЕСики.. бачу зрання вже бадьоро тявкаєте.. коли там Мародьор на допит з"явиться.. не казав? У нас є поле для маневру, але якщо хтось у новій команді налаштований на широку угоду з Путіним, ми заздалегідь програли, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5963
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Знову ця петіна шавка скавчить
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Та то у вас в соседней палате кто-то шумит...
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Зеленський так піарився на звільненні Героїв-моряків, а зараз віддає населення Золотого для фізичного знищення їх росіянами. В російських соцмережах уже викладають фото, відео та данні проукраїнських мешканців. Із закликами до вбивства цілих сімей.
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А что еще ждать от одного "нароТа"?
Там же 95% населения - уголовники да убийцы.
Правда, существовать "одному нароТу" как народу, как нации, осталось недолго.
Только в столице их родины, городе Москве, уже 4 миллиона мусульман, и это официально (а сколько там таджиков/чечен/узбеков неофициально - кто же считает).
Еще поколение, ну два поколения - и никаких "русских" не будет, а будет на месте Московии мусульманское образование.
И никакие "часовни в шаговой доступности от дома" не спасут "одинннароТ".
Оно и к лучшему.
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;Ах Расіся, любовь бєз отвєта
Утро в призрачной, влажной красє-
В нєбо смотрят твоі мінарєти
Душу грєю твоі мєдрєсє;

Пушкін, здається.
Експансія у их уже давно почалася.
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Вона ніколи й не закінчиться. "Москва" на багатьох європейських мовах перекладається як мечеть.
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Пока в кисельвизоре "биндер" ловили, от русских одни россияне остались.
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а тобі, скрєпночєлюстному, коли чєлюсть поправят, щоб на чілавєчєскам язикє гаваріл? У нас є поле для маневру, але якщо хтось у новій команді налаштований на широку угоду з Путіним, ми заздалегідь програли, - Клімкін - Цензор.НЕТ 408
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Эй, лахта, выложить ваш "пригожинский словарь"?
Мне не жалко, я его много раз выкладывала, и еще могу.
Там ваше любимое, российское, исконно-посконное, матерное, про ж*пу.
Собрано из комментариев, написанных лично мне только на censor.
Тявкни там, что хочешь - и я сразу запощу.
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Мне больше всего понравилось, что на российских форумах тролляки объясняют такое изобилие диких таджиков в Москве тем, что, дескать, в Париже так же много мусульман.
От ответа на замечание, что в Африке диких африканцев еще больше, что бы россиянам на Африку не равняться, благо уровень жизни одинаков, уходят почему-то.
Наверное, методичка пока не содержит ответа на вопрос, почему крупнейшая в Европе мечеть находится именно в Москве.
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ну дай ка ссылку с заклыком …. ты как в поисковик заводишь " убить украинскую семью из Золотого " ? , балабол *** ….
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Та легко. На, подивися і подумай. Мо не так старанно вилизуватимеш дупу Зеленському.
https://www.youtube.com/watch?v=6B_n0JfLcm8
Заходимо і пишемо скарги на канал. За пропаганду насильства та тероризм.
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Сподіваюся, ти вибачишся. Якщо, звісно, ти сам не сєпар.
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за что ? ты сам видео смотрел ? или может за те "комментарии" от ущербных ? ты их называешь "... В російських соцмережах уже викладають фото, відео та данні проукраїнських мешканців … " ?
Я на видео увидел человека , который хотел помочь в поиске сепаров нашим СБУшникам , а под видео комментарии тех самых опущенных сепаров . А ты что узрел ?
Сподіваюся, тепер ти вибачишся.
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А што ти хотєло увідєть, чудо ти нашє?- Ти увідєл ровно то што я сказал. Жалобу на канал хоть аставіл? Ілі поддєржівєшь прізіви русскіх?
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Ты пиши грамотно , а если мозгов не хватает в школу иди . Ещё раз задаю тебе вентилятору вопрос … ГДЕ подтверждение твоих слов что в …. російських соцмережах уже викладають фото, відео та данні проукраїнських мешканців … ??? Или может Ютюб уже кацапов стал ?
Ты жалобу на канал написал ? А где твой призыв под роликом с призывом мочить всех сепаров ? Или загребаешь жар чужими руками ?
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Ещё раз задаю вопрос, где твой гневный спитч под тем видео ???
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"Если кто-то в новой команде настроен на широкую сделку с Путиным, мы заранее проиграли, потому что нас будут вести от одной эмоциональной ловушки к другой..."
Источник: https://censor.net.ua/n3152629

Трудно найти другую страну, где столько предателей во власти, как сейчас в Украине.
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Не то важно, откуда кто приехал, а то важно, является ли он патриотом своей страны, "американец лахтинский".
Вали на сру.ру, лапотник. У нас є поле для маневру, але якщо хтось у новій команді налаштований на широку угоду з Путіним, ми заздалегідь програли, - Клімкін - Цензор.НЕТ 9854
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Не нужо указывать другим куда валить, и тогда не скажут кто Вы.
Да не важно кто откуда пишет. Важно нельзя оскорблять бездоказательно.
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Клімкін, як казав Козьма Прутков, зріт в корень.
Ділетанти у політиці, по мавпячі, допокі всі "кнопки" не потискають - не заспокояться.
Хочется сказати:
-Учитесь на кошках!(с)
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Страна больна, все наши достижения за 28 лет указывают на это. Нет адекватного восприятия окружающей действительности, за 70 лет совка, народ деградировал полностью. Новую Украину строят кто угодно, бывшие коммуняки, сволочи , откровенные враги, и результат соответствующий. Иногда активное меньшинство поднимается, выходит на майдан и пытается скорректировать курс, но через некоторое время, большинство опять сворачивает в канаву. Бараны потеряли чувство самосохранения, пытаются задобрить волка морковкой, и объясняют свои неудачи непреодолимыми факторами. Боясь обернуться назад и понять, что самые большие достижения человечество достигало высоким порывом духа, а на забитым варениками ртом.
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Сейчас страну строят уже пионэры, в резерве октябрята.
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За 28 років будівництва нової України її економіка опустилася з 2 місця в Європі до останнього. Ще трохи такого будівництва, і України не буде зовсім. Може, вже перестати будувати?
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Так никто ничего пока не строил, только крали и растягивали по норам.
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І де гарантія, що більше красти не будуть? Кожна нова команда, яка приходить після нового майдану, приходить ще більш голодної, і злодійство тільки збільшується.
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Быть настроеным на широкую сделку с путиным это значит быть предателем.
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а куда поделся весь гонор Зеленского - стадион так стадион , думайТЕ, зробимо це разом?
выйди так против путина!!!
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Ага, ага. Скоро во всех новостных лентах: "зеленский забил путину стрелку на стадионе в Гавре"
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Москва побачила в Україні подвійну дискримінацію російської мови - газета "Украинская Автономия России"...На Московии и в её резервациях только всё на словах и в газете , а других поучают.
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найнікчемніший "міністр" МЗС за всю історію держави..тьху та розтерти.. а воно ще поради дає
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Поле для маневра? Если ты подписываешь документ, то нет ни какого поля, а есть только одно или ты его выполняешь или нет, вот и весь маневр. И в том и в другом случае проигрыш очевиден и только слепой этого не видит.
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Еще никто ничего не подписывал. Нормандская встреча вообще неизвестно будет ли. То что подписал Кучма это тезисы для обсуждения на встрече в Париже
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Паше пора отвечать за свои с петюней и Ко делишки и зрады, а не бегать по эфирам с тупыми пустопорожними заявлениями и советами. За 5 лет всё просрали, теперь проснулись.
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но если кто-то в новой команде настроен на широкую сделку с Путиным, мы заранее проиграли, - Климкин"
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Настроен и это надо четко признать, говорит и КУПИРОВАТЬ!
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