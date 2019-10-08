 У нас есть поле для маневра, но если кто-то в новой команде настроен на широкую сделку с Путиным, мы заранее проиграли, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Я считаю, что у нас есть поле для маневра. Если кто-то в новой команде настроен на широкую сделку с Путиным, мы заранее проиграли, потому что нас будут вести от одной эмоциональной ловушки к другой... Мы действительно находимся в сложной реальности, но единственный выход из нее – поднять ставки, выйти со своей стратегией и сказать: "Будет или так – и мы готовы об этом разговаривать, или мы сдаваться не будем". И это общество поддержит", - сказал Климкин.
Комментируя воскресные акции под лозунгом "Нет капитуляции", он отметил, что сейчас нет диалога с обществом, а любое решение должно быть принято всем обществом.
"Если оно не принято всем обществом – сегодня я ответственно говорю, это очень больно говорить – лучше никакого решения, поскольку любое решение, которое создает эти "отеки" внутри общества, Путин использует, чтобы нас развалить. Поэтому это очень важно", - отметил экс-министр.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции.
Там же 95% населения - уголовники да убийцы.
Правда, существовать "одному нароТу" как народу, как нации, осталось недолго.
Только в столице их родины, городе Москве, уже 4 миллиона мусульман, и это официально (а сколько там таджиков/чечен/узбеков неофициально - кто же считает).
Еще поколение, ну два поколения - и никаких "русских" не будет, а будет на месте Московии мусульманское образование.
И никакие "часовни в шаговой доступности от дома" не спасут "одинннароТ".
Оно и к лучшему.
Утро в призрачной, влажной красє-
В нєбо смотрят твоі мінарєти
Душу грєю твоі мєдрєсє;
Пушкін, здається.
Експансія у их уже давно почалася.
Мне не жалко, я его много раз выкладывала, и еще могу.
Там ваше любимое, российское, исконно-посконное, матерное, про ж*пу.
Собрано из комментариев, написанных лично мне только на censor.
Тявкни там, что хочешь - и я сразу запощу.
От ответа на замечание, что в Африке диких африканцев еще больше, что бы россиянам на Африку не равняться, благо уровень жизни одинаков, уходят почему-то.
Наверное, методичка пока не содержит ответа на вопрос, почему крупнейшая в Европе мечеть находится именно в Москве.
https://www.youtube.com/watch?v=6B_n0JfLcm8
Заходимо і пишемо скарги на канал. За пропаганду насильства та тероризм.
Я на видео увидел человека , который хотел помочь в поиске сепаров нашим СБУшникам , а под видео комментарии тех самых опущенных сепаров . А ты что узрел ?
Сподіваюся, тепер ти вибачишся.
Ты жалобу на канал написал ? А где твой призыв под роликом с призывом мочить всех сепаров ? Или загребаешь жар чужими руками ?
Источник: https://censor.net.ua/n3152629
Трудно найти другую страну, где столько предателей во власти, как сейчас в Украине.
Вали на сру.ру, лапотник.
Да не важно кто откуда пишет. Важно нельзя оскорблять бездоказательно.
Ділетанти у політиці, по мавпячі, допокі всі "кнопки" не потискають - не заспокояться.
Хочется сказати:
-Учитесь на кошках!(с)
выйди так против путина!!!
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Настроен и это надо четко признать, говорит и КУПИРОВАТЬ!