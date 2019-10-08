 Зеленский и его команда пытаются завершить "несправедливый процесс" по Донбассу, - Пристайко

"Сейчас президент Зеленский и вся команда пытаются все-таки завершить то, что начали предшественники, начиная с "Минска". Если мы с вами понимаем и увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь. Что таким путем нам не разрешить ситуацию, и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два и т.д. Пока мы с вами не поймем, что мы исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить всё, усиливать нашу армию и ждать очередной атаки", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина
Пристайко указал, что если Минский процесс не выполняется, и "мы застряли в нем, теряем людей, деньги, и эта опухоль, которая "живет в нас", отравляет нас, не дает нам стартовать вперед, не дает развиваться как государству", тогда нужно обращаться к мировому сообществу с тем, что Украине нужна, наверное, "миссия по поддержанию мира между нами, а лучше всего, на всех оккупированных территориях".
"До настоящего времени эта идея не нашла понимания, несмотря на то, что об этом говорили много и предыдущий президент (Петр Порошенко), и кто угодно. Мировое сообщество не готово, чтобы этот миротворческий контингент или контингент по поддержанию мира, если говорить правильнее, помог нам восстановить хотя бы ситуацию, когда никто не убивает на нашей земле людей", - пояснил он.
"Третий трек, наверное, будет, когда мы совсем ничего не сможем сделать, и нужно будет идти по "кипрскому сценарию" или по какому-то другому", - добавил министр.
Пристайко также подчеркнул, что нынешняя украинская власть "никуда не спешит" в решении конфликта на Донбассе, но задался вопросом, а чего ей предлагают дожидаться.
"Когда убьют "достаточно" наших солдат? Сколько мы должны потерять конкретно людей? Сейчас мы считаем до 14 тыс. Подождём до 28 тыс. и тогда начнем работать? Мы считаем, что всё то время, которое мы уже потеряли на то, что вели переговоры, как я теперь выясняю, о том, что никогда не собирались выполнять, с самого начала… Я не считаю, что это нормальное отношение к своим партнерам, включая немцев и французов. Говорить им, что будем что-то делать, договариваться с вами, но на самом деле не собираемся это выполнять. А теперь мы более того скажем, что мы еще потянем", - отметил он.
Їхні діди у 1918-1920 роках голосували за російські партії і вітали більшовиків, а тих, хто був проти, називали петлюрівцями.
Їхні прадіди вважали своїми улюбленими монархами Петра й Катерину, підспівували у церквах московським попам, а тих, хто був проти, називали мазепінцями.
Грязь Москви!
Може, саме тому Українська держава народжується у таких неймовірних конвульсіях?
ВіталійПортніков
Сделает. 8-я армия готова. Стоит на границе с Украиной в полной боевой готовности. Танки заправлены. Просто ждёт приказа.
Зелебобы, что должно произойти чтобы вы поняли кого привели к власти ?
Мариупольцам вон на головы падали Грады, до они так ничего и не поняли.
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Зе варто вигнати цього Пристайка, бо він його принизив тим, що говорив про невідому мету дій Зе. Тобто Зесам не знає чи він продовжує завершувати мінський процес, чи він переходить до інших варіантів.
08.10.2019 01:56
08.10.2019 02:02
Трамп зеле вообще сказал, чтобы тот с пуциным договаривался (лицо видели у Зе в тот момент).
Как Порошенко мог лавировать, непонятно.
Сейчас же одновременно Украину со всех сторон колбасят 🤪
Ждать уже недолго, скоро будет йолка.
Все равно всех обманут - ничего не дадут!
Ну то круче Ванги.
А счас ОБОСРАЛІСЬ.
1. Наращивать умение воевать. закупать новейшее оружие и технологии, просить об этом западных парнеров. Перейти от пассивной тактики ответок к активному уничтожению сепаров и оккупантов. Максимальный урон живой силы и техники.
2. На мировой арене максимально нарастить активность по всем фронтам. Говорить не только о Донбассе, но и о Крыме, тема которого вообще не подымается.
Никаких переговоров с вором и убийцей, только силовое сопротивление.
И до победного. Слава Украине!
Президент России Владимир Свинопутин подписал ряд указов о повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Российской *********.
Так, в соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября, денежное
вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября на 4,3%.
Также на 4,3% повысится зарплата руководителей министерства обороны,
МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, службы внешней разведки (СВР), *********** службы охраны (ФСО), государственной фельдъегерской службы, генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ, а также других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК.Кроме того, на 4,3% повышены зарплаты лиц, замещающих государственные должности Российской ********* в дипломатических представительствах и представительствах Российской ********* при международных организациях
Израильский политолог обратил внимание, что Зеленский повторяет ошибку Израиля, согласившись в 1992г в г. Осло : ПОЭТАПНОЕ Регулирование конфликта.
Несмотря на то, что это ,,соглашение,, стоило Израилю более 1000 погибших граждан на улицах городов, во время терактов, Евросоюз требовал от Израиля соблюдение Соглашения.
В конце концов, Соглашение приказало долго жить.
Политолог предупреждает Зеленского:
,,Обратите внимание, с кем имеете дело. В самопровозглашённых республиках (Донецкой и Луганской) нет политиков, есть только террористы.
Извините, если это прозвучит грубо: когда проигрывают шулеру? Когда он из рукава достаёт лишнего туза?
Нет!
Шулеру проигрывают ровно в тот момент, когда садятся с ним играть.
Вы добровольно оказываетесь на поле преступника, где только один хозяин - сам шулер».
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Звучит как рассказ проститутки, которая боится, что ей не заплатят