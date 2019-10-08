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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3154) Донбасс (19578) Пристайко (209)

 Зеленский и его команда пытаются завершить "несправедливый процесс" по Донбассу, - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются сейчас завершить тот процесс по прекращению войны и возвращению Украине оккупированных территорий Донбасса, который был начат несколько лет назад в Минске, или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам.

"Сейчас президент Зеленский и вся команда пытаются все-таки завершить то, что начали предшественники, начиная с "Минска". Если мы с вами понимаем и увидим, что Путин никогда ничего не сделает, и наши партнеры больше не могут заставить его пойти на прогресс в этом направлении, то нам придется честно сказать всем гражданам Украины, что этот трек мы больше не можем выполнять, и нам никто не может помочь. Что таким путем нам не разрешить ситуацию, и мы вынуждены с вами перейти к треку номер два и т.д. Пока мы с вами не поймем, что мы исчерпали все позиции. Тогда нам нужно бросить всё, усиливать нашу армию и ждать очередной атаки", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина

Пристайко указал, что если Минский процесс не выполняется, и "мы застряли в нем, теряем людей, деньги, и эта опухоль, которая "живет в нас", отравляет нас, не дает нам стартовать вперед, не дает развиваться как государству", тогда нужно обращаться к мировому сообществу с тем, что Украине нужна, наверное, "миссия по поддержанию мира между нами, а лучше всего, на всех оккупированных территориях".

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"До настоящего времени эта идея не нашла понимания, несмотря на то, что об этом говорили много и предыдущий президент (Петр Порошенко), и кто угодно. Мировое сообщество не готово, чтобы этот миротворческий контингент или контингент по поддержанию мира, если говорить правильнее, помог нам восстановить хотя бы ситуацию, когда никто не убивает на нашей земле людей", - пояснил он.

"Третий трек, наверное, будет, когда мы совсем ничего не сможем сделать, и нужно будет идти по "кипрскому сценарию" или по какому-то другому", - добавил министр.

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Пристайко также подчеркнул, что нынешняя украинская власть "никуда не спешит" в решении конфликта на Донбассе, но задался вопросом, а чего ей предлагают дожидаться.

"Когда убьют "достаточно" наших солдат? Сколько мы должны потерять конкретно людей? Сейчас мы считаем до 14 тыс. Подождём до 28 тыс. и тогда начнем работать? Мы считаем, что всё то время, которое мы уже потеряли на то, что вели переговоры, как я теперь выясняю, о том, что никогда не собирались выполнять, с самого начала… Я не считаю, что это нормальное отношение к своим партнерам, включая немцев и французов. Говорить им, что будем что-то делать, договариваться с вами, но на самом деле не собираемся это выполнять. А теперь мы более того скажем, что мы еще потянем", - отметил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152625
 
 
 Топ комментарии
 
Батьки тих самих людей, які з незрозумілих причин називають кожного, хто не бажає капітуляції і краху України, порохоботом, навесні 1991 року голосували за збереження імперії й називали тих, хто був проти, бандерівцями.
Їхні діди у 1918-1920 роках голосували за російські партії і вітали більшовиків, а тих, хто був проти, називали петлюрівцями.
Їхні прадіди вважали своїми улюбленими монархами Петра й Катерину, підспівували у церквах московським попам, а тих, хто був проти, називали мазепінцями.
Грязь Москви!
Може, саме тому Українська держава народжується у таких неймовірних конвульсіях?
ВіталійПортніков
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>Если мы с вами понимаем и увидим, что Путин никогда ничего не сделает

Сделает. 8-я армия готова. Стоит на границе с Украиной в полной боевой готовности. Танки заправлены. Просто ждёт приказа.

Зелебобы, что должно произойти чтобы вы поняли кого привели к власти ?
Мариупольцам вон на головы падали Грады, до они так ничего и не поняли.
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Батьки тих самих людей, які з незрозумілих причин називають кожного, хто не бажає капітуляції і краху України, порохоботом, навесні 1991 року голосували за збереження імперії й називали тих, хто був проти, бандерівцями.
Їхні діди у 1918-1920 роках голосували за російські партії і вітали більшовиків, а тих, хто був проти, називали петлюрівцями.
Їхні прадіди вважали своїми улюбленими монархами Петра й Катерину, підспівували у церквах московським попам, а тих, хто був проти, називали мазепінцями.
Грязь Москви!
Може, саме тому Українська держава народжується у таких неймовірних конвульсіях?
ВіталійПортніков
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Відправити Х**ла в Гаагу. Іншого виходу не видно.
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>Если мы с вами понимаем и увидим, что Путин никогда ничего не сделает

Сделает. 8-я армия готова. Стоит на границе с Украиной в полной боевой готовности. Танки заправлены. Просто ждёт приказа.

Зелебобы, что должно произойти чтобы вы поняли кого привели к власти ?
Мариупольцам вон на головы падали Грады, до они так ничего и не поняли.
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Та они ***** будуть з квітами зустрічати. «Асвабадітєля от галічан, бєндєровцев і порохоботов»....
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крысчане, тоже ничего не поняли. Здесь такая же ситуация.
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда пытаются сейчас завершить тот процесс по прекращению войны и возвращению Украине оккупированных территорий Донбасса, который был начат несколько лет назад в Минске, или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам. Источник: https://censor.net.ua/n3152625
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Зе варто вигнати цього Пристайка, бо він його принизив тим, що говорив про невідому мету дій Зе. Тобто Зесам не знає чи він продовжує завершувати мінський процес, чи він переходить до інших варіантів.
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Я про Портникова не писав. Це не тема статті.
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Я відповів, що це запитання не стосується теми статті та мого коментаря. На цьому дискусію припиняю.
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Лайкнув висловлювання, але там не обговорювалася особа Портникова. До побачення на Формі і не займайте мій час, бо мені з вами не цікаво.
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О, блін. Та ти строгий. Як в мене щось запитуєш, то відповідь надважлива. А як в тебе питають - "дискусію припиняю". Звідки цей гонор?
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Питання не по темі. Обговорення людини без її учаті - моветон. Ви це знаєте?
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Судя по всему на Пристайко давят через Зе европейцы. Со своим штанмахером.
Трамп зеле вообще сказал, чтобы тот с пуциным договаривался (лицо видели у Зе в тот момент).
Как Порошенко мог лавировать, непонятно.
Сейчас же одновременно Украину со всех сторон колбасят 🤪
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Порошенко ФАХОВИЙ дипломат. Закінчив факультет і аспірантуру Міжнародних відносин Київського Університету. Пройшов Армію.
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Закінчив киівський університет тоді, коли там заправляло КДБ. Фаховий дипломат.
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І що з того? Так можна причепитися до кожного.
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Можна. Його батько на той момент отримав вирок за "расхіщєніє сациалістічєской собствєнності". Але Петро продовжував вчитись і не будь де, а на елітному факультеті...
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Це не є прямими доказами. Я бачив у ті часи дітей воїнів УПА, яким дозволяли вчитися у престижному виші. А я старший за Порошенка.
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В "престижному" це там, де готували на дипломатів. Чомусь не вірю, Алі. Економісти -так, якісь інші варіанти - можливо, дипломати - ні.
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Ваше право не вірити, але у ті часи існувало паралельне телефонне право та інші варіанти. Не було КДБ настільки всемогутнім. До того ж його батько не був політичним супротивником СРСР. Ще треба розуміти те, що в СРСР крали всі, тобто тоді була країна крадіїв і це сприймали нормально.
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Эти фейки ФСБ уже устарели и опровергнуты, обновите методичку....
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"...или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам."(с) - вы уже всему миру показали свою собственную "бесперспективность". устроили зе-комедию под названием "путешествие дилетантов". какие там у вас еще варианты: "Б" - бежать до януковича?
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«Несправедливый процесс по донбассу» - может решить только новый Майдан и настоящие патриоты воины-защитники.
Ждать уже недолго, скоро будет йолка.
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только мало толка
Все равно всех обманут - ничего не дадут!
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настоящих патриотов петрликсеич похоронил в котлах и дапе
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Багуцкая сказала ?
Ну то круче Ванги.
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Наконец-то вменяемые слова от вменяемого министра иностранных дел, а не бестолкового Климкина.
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Ага. Вмєняємо проартикулировало: «Звиняйте, ми ВСРАЛІСЬ»

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вот эта билиберда про треки это " вменяемые слова " вменяемого министра ? Зеленский и его команда пытаются завершить "несправедливый процесс" по Донбассу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7453ну ну
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На Климкина не гони. Он был на своем месте. Один из немногих в соевой команде.
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пока дойдут до девятого трека - все развалится нахер
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Еще один, слегка обосраный, голубь мира. И как всегда у плохих танцоров- папередники - виноваты. Зебилы. Если не можете решить проблему хорошо, зачем кидаться очком на бутылку и потом издавать монографии на тему - как вам было больно. Просто не делайте ничего. Для вас - это и так уже будет - дохрена
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А какиє бодриє билі на виборах. Как на стадіоне Пороха полівалі учілі.
А счас ОБОСРАЛІСЬ.
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Так пэтіни трі літри аналізов уже правєрілі ілі єщьо нєт?
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Глупый херург который второпях удаляя фурункул перемахнёт сонную артерию.
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Все здравомыслящие люди понимают что делать. надо две вещи.

1. Наращивать умение воевать. закупать новейшее оружие и технологии, просить об этом западных парнеров. Перейти от пассивной тактики ответок к активному уничтожению сепаров и оккупантов. Максимальный урон живой силы и техники.
2. На мировой арене максимально нарастить активность по всем фронтам. Говорить не только о Донбассе, но и о Крыме, тема которого вообще не подымается.

Никаких переговоров с вором и убийцей, только силовое сопротивление.

И до победного. Слава Украине!
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Героям слава! Но у коЗЕманды совсем другие планы. Все то, что вы сказали, делалось при Порохе. Сейчас это всё похерено и дальше будет больше.
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Плохо наращиваете- Россия всё ещё топорщится- хоть и из последних сил.
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Тебя пока в интернет впускают? Может все таки в родной Чебурашке будешь сидеть?
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Так ты из пендосов будешь? Звыняй, запамятовал, вроде ты тут уже мелькал раньше. Когда Трампыча импичнете?
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Свинопутин повысил зарплату себе, Медведеву, силовикам и госслужащим.

Президент России Владимир Свинопутин подписал ряд указов о повышении денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Российской *********.

Так, в соответствии с указом № 481, подписанным 7 октября, денежное
вознаграждение президента России и председателя правительства «в целях обеспечения социальных гарантий» увеличивается с 1 октября на 4,3%.

Также на 4,3% повысится зарплата руководителей министерства обороны,
МЧС, МВД, ФСБ, Росгвардии, службы внешней разведки (СВР), *********** службы охраны (ФСО), государственной фельдъегерской службы, генеральной прокуратуры и Следственного комитета РФ, а также других министров, вице-премьеров, секретаря Совбеза, главы ЦИК.Кроме того, на 4,3% повышены зарплаты лиц, замещающих государственные должности Российской ********* в дипломатических представительствах и представительствах Российской ********* при международных организациях
Зеленский и его команда пытаются завершить "несправедливый процесс" по Донбассу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 7678
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Так відмовтеся від виконання Мінських угод. Ні ви свідомо знищуєте Україну. Зеленський та Пристайко зрадники. Потрібно негайно розпочати процедуру відсторонення Зеленського від влади.
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Какой позор, у министра хватает времени ходить по эфирам. Это его работа - прессекретарь по капитуляции? Он с международными партнёрами встречается, отстаивает позицию Украины?
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А что, с ним кто - то из иностранцев хочет встречаться? Смьісл? Все что надо, скажет Песков.
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Ну вот- я опять угадал! А как клевали умного человека!
Зеленский и его команда пытаются завершить "несправедливый процесс" по Донбассу, - Пристайко - Цензор.НЕТ 6140
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Это фотография человека с выклеванным глазом?
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Ты ошибся. И я тоже в свое время. Гафт оказался путинолизом, как оказалось. Хорошо, что Евстигнеев умер раньше и я не разочаровался.
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или показать его бесперспективность, чтобы переходить к другим вариантам.Источник: https://censor.net.ua/n31


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Это Порошенко придумал формулу Штайнмайера, наподписывал всяких документов, а Зеленскому уже деваться некуда и приходится выполнять обязательства перед мировым сообществом! Так что капитуляция - целиком на совести Порошенко! И если там хоть кто-то пострадает в серой зоне, тогда Порошенко не сдобровать, пойдет под суд!
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Может и отвертится, но народ его все равно осудит, т.к. украинцы никогда не простят Порошенко то, что Зеленский отдаст оккупанту наши населенные пункты, за которые солдаты проливали кровь! Порошенко - позор!
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Закончить войну на Донбассе можно двумя способами: победить или капитулировать, третьего не дано.

Израильский политолог обратил внимание, что Зеленский повторяет ошибку Израиля, согласившись в 1992г в г. Осло : ПОЭТАПНОЕ Регулирование конфликта.
Несмотря на то, что это ,,соглашение,, стоило Израилю более 1000 погибших граждан на улицах городов, во время терактов, Евросоюз требовал от Израиля соблюдение Соглашения.
В конце концов, Соглашение приказало долго жить.

Политолог предупреждает Зеленского:
,,Обратите внимание, с кем имеете дело. В самопровозглашённых республиках (Донецкой и Луганской) нет политиков, есть только террористы.
Извините, если это прозвучит грубо: когда проигрывают шулеру? Когда он из рукава достаёт лишнего туза?
Нет!
Шулеру проигрывают ровно в тот момент, когда садятся с ним играть.
Вы добровольно оказываетесь на поле преступника, где только один хозяин - сам шулер».
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"Тогда нам нужно бросить всё, усиливать нашу армию и ждать очередной атаки"
==============
Звучит как рассказ проститутки, которая боится, что ей не заплатят
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