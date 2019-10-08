EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  1342  81
Все про:Пашинский (646) Федур (19)

 В СИЗО существует реальная угроза жизни Пашинского, - адвокат

Адвокат бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого суд взял под арест, заявил об угрозе жизни его подзащитного в следственном изоляторе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Как заявил адвокат Андрей Федур, применение безальтернативного ареста сделано с целью "обеспечить физическое уничтожение моего подзащитного в СИЗО" в Киеве.

"Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти врагов страны-оккупанта", - добавил Федур, вспоминая заявления российского политолога и депутата Госдумы Сергея Маркова, который назвал Пашинского среди пяти крупнейших украинских "военных преступников", а также воспоминания о том , что именно Пашинский стал весной 2014 одним из инициаторов активного сопротивления украинских силовых структур российским гибридным силам на Донбассе с применением против них боевого оружия.

Адвокат сообщил, что уже официально обратился в орган предварительного расследования для немедленного обеспечения мер безопасности, поскольку, по его словам, "есть реальная угроза жизни моего подзащитного".

По словам Федура, он будет обжаловать решение об аресте, которое он считает "абсолютно незаконным".

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

Также читайте: Перекрестный допрос доказывает, что версия Пашинского верна, - адвокат

13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.

В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.

В октябре 2019 года стало известно, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова. 7 октября суд арестовал Пашинского на два месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3152624
 
   
 Топ комментарии
 
Да уж, порно-в оттянецца по полной! И за себя, и за всех рыгов, которые еще не вернулись. Юля, он же и тебя посадил. Шо ж ты язык в дупу втянула?!
 показать весь комментарий
 
Кароче, что мы обсуждаем?! Эта мразь порно-в припхалась в Украину МСТИТЬ! После вчерашнего Майдана оно сообразило, что времени не так уж много. Торопицца мститель рыговский.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
если петро заплатить,то пайду по-ару.а шо арать то?
 показать весь комментарий
 
 
Ори -"я российский гражданин, ненавижу хохлов"
 показать весь комментарий
 
 
Да с какого там города, такое же как ты доїзджєюче В СИЗО существует реальная угроза жизни Пашинского, - адвокат - Цензор.НЕТ 5079
 показать весь комментарий
 
говорят, беня платит по 500, чтоб сидели дома. Если ещё будешь смотреть сватов в это время, то +10 за 1ч просмотра.
 показать весь комментарий
 
Откель знаешь? Ты тот Богдан, что АП руководит?
 показать весь комментарий
 
Портновські суди карають тих, хто підтримував Євромайдан.
 показать весь комментарий
 
 
Пашинський не патріот, але у СІЗО дійсно загинуло багато в'язнів.
 показать весь комментарий
 
 
Неправда, патріот. Танюська Чорновол виставила знимку, де він на фоні аж трьох патріотичних плакатів. А ще вона каже, що він нашим спецназівцям нічну оптику за своі кровні купляв в 2014 році. І взагалі він тепер особистий ворог *****. Так що ти, Алі, просто не в темі.
 показать весь комментарий
 
 
Супротивників, але не обов'язково ці супротивники будуть патріотами.
 показать весь комментарий
 
 
Дивно чути від Вас таке питання. Чи воно риторичне?
 показать весь комментарий
 
Звичайно, що це риторичне запитання. Але я хочу, щоб Харібда це визнав.
 показать весь комментарий
 
Розумієш в чому справа, Алі. Мій пост - це був стьоб, глузування. В мене особливе ставлення до теми патріотизму. І таких вишиватників, як Пашинський я бачу наскрізь. Як так казав Салтиков-Щєдрін, здається :"Если заговорили о патриотизме, значит будут безбожно воровать". Можливо, не дослівно, але сенс саме цей. Принаймні в мене на Львівщині таких "патріотів" було і є, хоч греблю гати. На початку 90-х Давимука, потім брати Горині, Куйбіда, Буняк, Садовий, брати Дубневичі... На картинці - патріоти, на ділі - злодіі, хабарники, казнокради. Так що Пашинський - патріот в лапках. Ось так.
 показать весь комментарий
 
Це той рідкісний випадок коли я погодився.
 показать весь комментарий
 
Хай буде. З погодженням чи ні я вже достатньо побачив. І знаю які робити висновки.
 показать весь комментарий
 
Вибачте, що встряв.
На відміну від патріотів «ротом», Пашинський, особливо у 2014 році допоміг Україні ділом.
 показать весь комментарий
 
Ще й як "робив". Достатньо подивитись на його маєтки і землю, що в його власності.
 показать весь комментарий
 
 
Пощастило. Талановитим та працьовитим людям доволі часто щастить.
 показать весь комментарий
 
Що він зробив для України у 2015 та подальших роках?
 показать весь комментарий
 
Портнова спитайте. Він розкаже. І Сєргєя Маркова.
 показать весь комментарий
 
Їм я не довіряю, тому у таких не питаю.
 показать весь комментарий
 
Я ж запитую, а не відповідаю. Що він зробив за ці роки, бо війна продовжується?
 показать весь комментарий
 
А що це питання, скоріш до Путіна, Вам не здається ?
 показать весь комментарий
 
Я питаю: що зробив саме Пашинський починаючи з 2015 року? Це питання не до путіна.
 показать весь комментарий
 
Ні. Ваше питання було: «Що він зробив за ці роки, бо війна продовжується?».
А по друге, той факт, що за нього заступається Турчинов, Вам теж нічого не каже?
 показать весь комментарий
 
Відсутність відповіді говорить, що Пашинський більше нічого після 2014 року не робив. Цього достатньо.
 показать весь комментарий
 
В даному випадку краще би Турчинов мовчав. Я про нього кращоі думки. Хоча в в нього не забереш - він відданий до кінця. Коли Юлю посадили, саме він тягнув всі справи в БЮТі і фактично врятував партію від розвалу. Робоча конячка в хорошому сенсі цього слова. Шкода, що в нього не було і нема президентських амбіцій.
 показать весь комментарий
 
Кого только этот Федур не защищал...
 показать весь комментарий
 
 
Так он же адвокат, его дело защищать, работа и заработок. Все адвокаты защищают совершенно разных людей.
 показать весь комментарий
 
 
Тут я согласен. Но я бы так не смог...
 показать весь комментарий
 
Да уж, порно-в оттянецца по полной! И за себя, и за всех рыгов, которые еще не вернулись. Юля, он же и тебя посадил. Шо ж ты язык в дупу втянула?!
 показать весь комментарий
 
 
Ну, хотя бы из солидарности, против мрази, которая ее посадила.)
 показать весь комментарий
 
 
Ну Ви начебто не в курсі, с какой історієй ета дєвушка...

 показать весь комментарий
 
С какой? Той шо манафорт придумал и вы её схавали?
 показать весь комментарий
 
Ой о чьом Ви?
Манафорт єщьо в пампєрси срался, когда Юля уже била Газовой Прінцессой, хорошей знакомой ***** і Алєкпєрова і Чорной Вдовой Украинских Президентов....
 показать весь комментарий
 
Та усі в курсі, але дехто не визнає юліної суті.
 показать весь комментарий
 
 
Вони всі мають гарну історію. Але проти порнова, бені, богдана та дубінського , всі інші - просто янголи святі!
 показать весь комментарий
 
 
ПеПа опошлил значение слова "солидарность".
 показать весь комментарий
 
Я не знаю, что там кто-то опошлил, а я имела ввиду просто солидарность. Так бывает.
 показать весь комментарий
 
 
Прикол в том что следующая власть будет сажать нынешнюю власть.Всё циклично. Так может лет за 10 они друг друга пересажают.
 показать весь комментарий
 
 
Короче, в следующей серии Пашинский резко заболеет.
 показать весь комментарий
 
Надо ему передать клетчатое одеяло. Иначе болезнь будет считаться недостоверной.
 показать весь комментарий
 
От сумы и клетчатого одеяла не зарекайся.
 показать весь комментарий
 
 
Портнов вроде за Стерненко и Наливайченко хотел "взяться". Не ожидал, что Пашинского реально арестуют, видно кто то работает в силовых на Портнова, не только юристы.
 показать весь комментарий
 
 
Обычно в СИЗО помещяют для пущей сохранности)))) Так во всяком случае мотивирует частенько правоохранители. А вообще-то бутылка и пистолет несопоставимы: минимум превышение мер самообороны
 показать весь комментарий
 
ГДЕ это такое написано- что когда ночью в лесу внезапно бьют тяжёлым предметом по башке- нельзя для самообороны стрелять по конечностям? Дайте почитать- интересно. В США можно стрелять на поражение- даже если тебя безоружный чкеловек, который сильнее текбя, просто сгоняет с того места на тротуаре- где ты стоишь.
 показать весь комментарий
 
 
А ЗАЧЕМ егь вообще посадили-то в изолятор?? Надумали! Он что- нападает на людей? Там лишь суд идёт- выясняют- виноват он или нет вообще. Он защищался от напаВШЕго ночью в лесу бандита.

А вот убиВШЕго 2 женщин средь бела дня машиной и изувечиВШЕго ещё одну почему-то не посадили! И он наверное сейчас на своей машине опять гоняется за женщинами! Берегитесь!
 показать весь комментарий
 
 
А остальным сидельцам каково? Им ничего не угрожает в СИЗО? Была альтернатива- не мужика стрелять а ехать на передовую защищать свою страну
 показать весь комментарий
 
 
Вот тут я с тобой соглашусь, лаптеногий.
 показать весь комментарий
 
Кароче, что мы обсуждаем?! Эта мразь порно-в припхалась в Украину МСТИТЬ! После вчерашнего Майдана оно сообразило, что времени не так уж много. Торопицца мститель рыговский.
 показать весь комментарий
 
 
По перше - кацапи хочь знають що він їх ворог, по друге - от як грохнуть його в сізо, так і будете говорити про його загрозу життю.
 показать весь комментарий
 
Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi
"Свого часу пашинські не попіклувалися добити портнових, тому нині портнови добивають пашинських.«Нема нічого страшнішого, ніж недобитий ворог» (монгольська народна мудрість)"
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх