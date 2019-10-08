 Людям на Донбассе важнее мир, а не его условия, - Сайдик

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, как передает "Укринформ", он сказал во время международного форума Salzburg Europe Summit.
"В следующую среду я снова поеду на Донбасс. И не только на Донбассе я слышу лишь одно, люди мне говорят (а меня уже знают из телевизора), люди приходят и говорят: единственное, что мы от вас хотим — принесите наконец мир, принесите наконец мир. И это я слышу как на подконтрольных правительству в Киеве районах, так и в ОРДЛО, то есть в сепаратистских районах – люди приходят и говорят: спасибо за то, что вы сделали, работайте и дальше. Самое важное, что мы хотим иметь — это мир. А на каких условиях будет этот мир – это уже второстепенное. Важнее всего – мир", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.
По его мнению, в последнее время ситуация вокруг урегулирования конфликта на Донбассе была обнадеживающей.
В частности, это касается сооружения временного обходного моста в Станице Луганской и начала ремонта основного разрушенного пешеходного моста, а также утверждение текста так называемой "формулы Штайнмайера" – "важного политического требования, которое всегда поднималась со стороны Москвы, но также со стороны так называемых "отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
"В следующую среду я снова поеду на Донбасс
в данецк ***** едь, там послушай нашелюдей.
Источник: https://censor.net.ua/n3152623
Власть штука опасная. Она обжигает и может изуродовать.
Каждый, кто думает, что если бы он - то он бы.
Х** ТО!
В общем Зельцу вчера показали кто он и что он.
А Украина - это творение В.И.Ленина и И.В.Сталина. Опасное изделие большевиков, отнюдь не для либертарианцев. Править Украиной можно только
КНУТОМ И ТОПОРОМ.
А у нас война с х.уйлом и мы должны его выгонять.
И условие только одно - х.уйло валит из Украины!
Но на боевых диванах легче конечно воевать.
Интересно, если у этого урода кто-то отберёт его дом, вышвырнув его семью на улицу с помощью бейсбольных бит или чего-то более существенного, он тоже будет к ситуации применять формулу "мир важнее чем всё остальное"?
И вот такая мразь, согласно новым штайнмайерским договорённостям, будет "контролировать" выборы в ОРДЛО! Это всё равно что надзирающим туда поставить Пуйло собственной персоной. Вот такие договорённости Зеля нынче подписывает, Карл...
Про умови вирішуватимуть українці, які захищали свою державу, підтримували армію, а не ті, хто накликав на неї чужинців-ворогів і зрадив Батьківщину, хто не хоче виконувати законів України.
Ті, хто просять у тебе (хоча ти просто спостерігач-посередник, для України -0) "мір" - здійснили злочин і права голосу більше не мають. Тому хай замовкнуть.