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Все про:перемирие (1126) Сайдик (182)

 Людям на Донбассе важнее мир, а не его условия, - Сайдик

Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик считает, что для жителей Донбасса самым важным является мир, а на каких условиях он будет – это второстепенный вопрос.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, как передает "Укринформ", он сказал во время международного форума Salzburg Europe Summit.

"В следующую среду я снова поеду на Донбасс. И не только на Донбассе я слышу лишь одно, люди мне говорят (а меня уже знают из телевизора), люди приходят и говорят: единственное, что мы от вас хотим — принесите наконец мир, принесите наконец мир. И это я слышу как на подконтрольных правительству в Киеве районах, так и в ОРДЛО, то есть в сепаратистских районах – люди приходят и говорят: спасибо за то, что вы сделали, работайте и дальше. Самое важное, что мы хотим иметь — это мир. А на каких условиях будет этот мир – это уже второстепенное. Важнее всего – мир", - заявил спецпредставитель ОБСЕ.

По его мнению, в последнее время ситуация вокруг урегулирования конфликта на Донбассе была обнадеживающей.

В частности, это касается сооружения временного обходного моста в Станице Луганской и начала ремонта основного разрушенного пешеходного моста, а также утверждение текста так называемой "формулы Штайнмайера" – "важного политического требования, которое всегда поднималась со стороны Москвы, но также со стороны так называемых "отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

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Источник: https://censor.net.ua/n3152623
 
 
 Топ комментарии
 
Сайдик это кремлёвский выкормыш, погуглите его биографию
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Кому не важны условия - собирают манатки и валят на педерацию! Там - мир!
А у нас война с х.уйлом и мы должны его выгонять.
И условие только одно - х.уйло валит из Украины!
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Таким образом это кацапское гавно считает, что можно наплевать на десятки миллионов Украинцев ради опять жителей бамбаса.
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Сайдик это кремлёвский выкормыш, погуглите его биографию
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Людям на Донбассе важнее мир, а не его условия, - Сайдик

"В следующую среду я снова поеду на Донбасс


в данецк ***** едь, там послушай нашелюдей.




Источник: https://censor.net.ua/n3152623
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Таким образом это кацапское гавно считает, что можно наплевать на десятки миллионов Украинцев ради опять жителей бамбаса.
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ПРО РЕВАНШ.
Власть штука опасная. Она обжигает и может изуродовать.
Каждый, кто думает, что если бы он - то он бы.
Х** ТО!
В общем Зельцу вчера показали кто он и что он.
А Украина - это творение В.И.Ленина и И.В.Сталина. Опасное изделие большевиков, отнюдь не для либертарианцев. Править Украиной можно только
КНУТОМ И ТОПОРОМ.
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А ещё оказываеца украинцев придумал Лунин в 18 году))
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Кому не важны условия - собирают манатки и валят на *********! Там - мир!
А у нас война с х.уйлом и мы должны его выгонять.
И условие только одно - х.уйло валит из Украины!
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Кому не нужен мир - собирают манатки и валят выбивать ***** из Донецка.
Но на боевых диванах легче конечно воевать.
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Т.е. если следовать тому что это ******* тут поёт, теперь любой захватчик и пират может вторгнуться в другую страну или захватить чужую собственность, и ему сопротивляться не надо: важнее мир, т.е. умиротворение урода, а что он там украл и захватил - это дело второстепенное.
Интересно, если у этого урода кто-то отберёт его дом, вышвырнув его семью на улицу с помощью бейсбольных бит или чего-то более существенного, он тоже будет к ситуации применять формулу "мир важнее чем всё остальное"?
И вот такая мразь, согласно новым штайнмайерским договорённостям, будет "контролировать" выборы в ОРДЛО! Это всё равно что надзирающим туда поставить Пуйло собственной персоной. Вот такие договорённости Зеля нынче подписывает, Карл...
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Тобто бути рабами, зато вільними. Це несумісні речі. Ох і мудак.
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Да, да - там именно те которым нужен мир = сРуцкий, а вот украинцам нужна ПОБЕДА и своя территория + граница с колючей проволокой по которой пущен ток.
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А нам нужна Украина свободная и независимая в границах 2013г,признанных всем миром! А для тех ,кто ненавидит Украину у нас ответ один-Чемодан-Вокзал-Россия!
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Мудак ты Гена. Обыкновенный му-дак.
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Я теж громадянин і мені важливо на яких умовах буде мир. Шкода, що не маю змоги плюнути в морду цьому "розумнику".
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обсе давно пора гнать из страны. хуг, сайдик и пр. - резиденты путенского рейха.
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Так для Сайдика умови миру нічого не значать? Мир може бути і при ліквідації України для Сайдика? Треба негайно вимагати відставки цього Сайдика, або вгнання його з України. Посол США для Зе була погана, а Сайдик нормальний? Вперед, штейн.
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"...в сепаратистских районах - люди приходят и говорят: спасибо за то, что вы сделали, работайте и дальше"(с) - этот деятель подмахнет любую бумажку для х#йла при любом исходе комедии под названием "выборы в ордло". если зе на них согласится, царъ может и снизойдет до зе-шута. санкции с рф тогда точно снимут. а война начнется сначала...
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Хай мене Бог простить, але, може, ти раптом цього разу вже звідти не вернешся ? Ніколи.

Про умови вирішуватимуть українці, які захищали свою державу, підтримували армію, а не ті, хто накликав на неї чужинців-ворогів і зрадив Батьківщину, хто не хоче виконувати законів України.
Ті, хто просять у тебе (хоча ти просто спостерігач-посередник, для України -0) "мір" - здійснили злочин і права голосу більше не мають. Тому хай замовкнуть.
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Мир - очень просто. Вот как Израиль добился мира с арабами:

Людям на Донбассе важнее мир, а не его условия, - Сайдик - Цензор.НЕТ 9198
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Зеля, здай кацапам лугандонську мерзоту, нехай воно здохне, ті рабські потвори...
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Вся эта ЗЕсепарская мразота вот это своё главное мир - автоматически подразумевает что мир будет исключительно за счёт интересов, територий и экономики Украины. ЗЕбилы так можно было сразу в 2014 просто здаца и был бы мир.
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