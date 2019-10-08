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Все про:нормандская четверка (704) Пристайко (209)

 Россия не хочет встречаться в формате "нормандской четверки", - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что саммит "нормандской четверки" до сих пор не состоялся только из-за России.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом он сказал в эфире ICTV вечером 7 октября.

"Чувствуя, что давление усиливается, что Украина делает реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания, чтобы не проводить эту встречу. На сегодня я не вижу заинтересованности во встрече, по крайней мере сейчас эта встреча откладывается все дальше и дальше. Сначала мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя и дата была предложена французами. Сейчас три лидера готовы, предлагается новый набор дат, но мы не слышим готовности от России", - сказал Пристайко.

Он считает, что российского президента Владимира Путина вполне устраивает нынешняя ситуация на Донбассе.

"Эти полтора или два миллиарда, которые он тратит, чтобы нас всех держать привязанными к себе, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, его, мне кажется, устраивают", - сказал министр.

Францией и Германией, добавил Пристайко, вероятно, движет желание поскорее закончить войну и восстановить business as usual.

"Если мы найдем среди всех этих подходов срединную точку, где могли бы встретиться наши интересы, это будет самым лучшим, что мы можем вытащить из встречи четырех людей, которые возглавляют четыре государства", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даты проведения встречи в "нормандском формате" еще нет, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3152622
 
 
 Топ комментарии
 
А о чём с тобой говорить ? Условия капитуляции уже подписаны. Ты теперь отработанный материал, как и весь твой режим новомалороссов.
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Это Порошенко придумал формулу Штайнмайера, а Зеленскому уже деваться некуда и приходится выполнять! Так что это ваш Порошенко виноват в разводе войск! И все что случится с жителями Золотого и других населенных пунктов серой зоны - на совести Барыги!
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От клятий Порох, вже не у владі, а все гадить та гадить бубочке.
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А бубочка так хотел автограф у пуйла владимыча взять! Для мамо Риммы и папо Шуры. Они теперь ему квартиру в крывом рогу не отпишут!(((
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В кремль на коленях! Вот истинная национальная идея победившего квартала
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я так понимаю, что зебилам поступила команда валить подписанную Зеленским капитуляцию швайнмайера на Порошенко.
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Порошенко и Штайенмайер это несколько разные персонажи и фамилии у них разные ...
Порошенко конечно же большое Г...,
но формулу эту выдумал бывший глава МИД ФРГ вместе с Лавровым (читай с Путиным)
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Ну то,что Порошенко много раз предлогал формулу-это факт.
А что случится с населением серой зоны?Я просто принципиально не ищу о чем эта формула,но очень хочу понять-в чем кипиш?
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А о чём с тобой говорить ? Условия капитуляции уже подписаны. Ты теперь отработанный материал, как и весь твой режим новомалороссов.
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Параша в своем стиле...насрать и уйти
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Совсем как у зебов, мы этого не делали, мы хотели Голобородько...
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Зусім як у зебов, мы гэтага не рабілі, мы хацелі Галабародзька
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Ото він один з них і є. Сьогодні без подружки своєї ...
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Тю , а что не смогли договорится посредине?
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Середины разные бывают - "По самые... ну вам по пояс будет..." (к/ф "А зори здесь тихие")
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Если вы свою армию отводите со своей земли то что с вами предурками встречаться
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Ага- вот оно- НАКОНЕЦ! Свинопукин насильно заставил Зеленского встречаться именно в Нормандском формате- но сам в этом формате встречаться ни за что не хочет. Какое горе для Свинопу... то есть для Зеленского!
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Прекращайте эту фигню с выборами и законом про ордло и созывайте РНБО и совбез ООН по каждому случаю убийства или ранения наших людей.
Ой....кому это говорить? Вам же все равно...
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Ой как Вас поимели ДЛБ а план штаммайера подписали сосите леденец умники
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По-моему, Пристайко начинает что-то подозревать.
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Ему бежать некуда, в отличие от Зели и Богдана.
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Да наплевать на них и забыть. Украину будут опят дерибанить. Сколько ещё областей будут оккупированы ?
Государства с таким количеством предателей во власти, как правило, нежизнеспособны.
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То, что всем давно известно (про позицию россии), Для Пристайко, оказывается, новость.
Министр иностранных дел сделал открытие. Ладно, пусть поздновато, но кажется, что министр может дать дельный совет, что делать дальше. Ан нет, показалось... Про серединную точку тоже ведь не новость.
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"Если мы найдем среди всех этих подходов срединную точку, где могли бы встретиться наши интересы" - от ублюдок! Ще палець об палець не вдарив, щоб щось зробити, а в голові вже здача інтересів і пошук "сєрєдінной точкі".
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Дивна логіка у цього Пристайка, який називає відвід військ кроками для зустрічи з росією, яка нічого не хоче виконувати. Зрозуміло, що брехні у бік України буде достатньо та ця брехня буде не тільки від росії. Ось і Сайдик підтягнувся брехати...
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Звичайно путєн буде просовувати на переговори "ту сторону". До того все йде.
зєлєнський створений за дуже великі гроші для того, щоб легаізувати днр, лнр і забути про Крим.
Саме це оця потвора й називає "сєрєдінной точкой".
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А зачем путлеру встречаться в нормандском формате? То что он хотел выполнит Зеленский и без встречи. А обещание встречи было морковкой для ослика. Зато Зеленский получил цугцванг дома. Любой его дальнейший шаг ведет к капитуляции рано или поздно. Выход все отыграть назад посетовав на Майдан.
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Знов потрібна хунта щоб похерити всі ці договорняки.
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Шо це ти так проколовся і не перелогінився? Лох. Россия не хочет встречаться в формате "нормандской четверки", - Пристайко - Цензор.НЕТ 8740
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Та нє, це тля вистрибує і випрошує, аж на все готова.
Фоточки, камери, відосики, увагу до себе, примітивного марнославного блазня.
Воно тоді зі своїми комплексами уявляє, що чогось варте і на щось здатне.
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А ви ще ОТВЕДІТЄ !
Кілометрів на 30. А вдруг повєзьот !!!
І они согласятся !
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То звичайний охлос, який є у всіх країнах.
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Вони й зараз чекають, коли Зеленський «посадить Порошенка» і «роздасть народу вкрадені ним гроші з його офшорів»...
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Але у всіх країнах є баланс влади та контролюють блазнів. У нас же порушений баланс влади, завдяки чому йде повзуча капітуляція.
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У нашої влади немає розуміння того, що їх природня прихильність до народа, типу батьків, які дуже панькаються з дітьми, приводить до катастроф, де гинуть і вони, і народ.
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Навіщо ти так? Це ж виборці Порошенка... Хіба вони винні?
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А що я казав !!!!
Навіть півроку не пройшло, а вже, виявилось, що Зєлєнського вибрали «виборці Порошенка» !!!!

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Це фото з округу у Львівській області. Тут Ведро Олексійович переміг.
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Бандерштадту РЕСПЕКТ !
Вони у 2014 повідкопували у городах мальоха ґверів, і таки дали просратися «нєпобєдімим русскім богатирям.»...
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Просратись лаптєногим дали всі украінці - добровольці, волонтери та ВСУ. Не треба з моєі маленькоі Батьківщини робити щось виняткове. Це звісно приємно, але заслуга в тому, що ми відстояли свою землю - всіх украінців.
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"идиоты" - очень мощная организация, у неё везде есть свои люди! Россия не хочет встречаться в формате "нормандской четверки", - Пристайко - Цензор.НЕТ 3960
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Россия не хочет встречаться = Притайко рыдал
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План А - подписать формулу *****, под названием Штайнмайера.
План Б - Порыдать...
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Банда чотирьох (основне значення) - у китайській історії головні члени радикального об'єднання, що зіграли ключову роль у проведенні в Китаї Культурної революції і намагались захопити владу після смерті комуністичного лідера Мао Цзедуна в 1976.
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зе-моника все прогибалась и прогибалась, а царъ ее так и не захотел... Россия не хочет встречаться в формате "нормандской четверки", - Пристайко - Цензор.НЕТ 9755
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Россия не хочет встречаться в формате "нормандской четверки", - Пристайко - Цензор.НЕТ 5727

Ти - дурна і дуже брехлива приставка. І вже не вилікуєшся.
Так хотіло цю посаду ... Випрошувало. Порожнє місце.
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Боже, как зебилов кидают, как об них уйло ноги вытирает.

А как вы войну заканчивать хотели? На коленях все вместе)))И то в лучшем случае. А может и на бутылку посадят вас ваши русские братья
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Отступайте сразу на правый берег Днепра, это конечная цель *****. Вот тогда оно сразу Монику и осчастливит, смилуется и разрешит полизать свой ботинок. Вы добровольно отступаете на своей же земле, кто вас всерьез будет воспринимать?
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шта, ЗеБилы тупорылые, малорассеянцы убогие, даже до Вас, идиотов, начало доходить, что ******** вас водят за нос с самого начала?))

Что ещё вы, идиоты, подпишете и сольете паРаше?
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Письков заявил в очередной раз , что они не сторона конфликта , следовательно они не могут гарантировать отвод вооруженных формирований на Донбассе . На сегодня я не вижу заинтересованности во встрече, по крайней мере сейчас эта встреча откладывается все дальше и дальше, сказал Пристайко о встречи в норманнском формате .
У меня вопрос . В таком случае , какая накуй может быть формула Штанымайора, какой накуй может быть отвод войск !!!!!!???????
Люди ау !!!!!!
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Какая формула Штайнмаєра?
А такая, що з'їхавше з глузду старе Кучмо, її «*********».
І тепер цьою «формулою» підарагка почала тицяти Зєлю в морду.
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Що ти верзеш? Кремлівські собаки і не збиралися на самміт. Передай це разом з шаурмою придурку. Ідіоти.
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Ылитные политологи собралисьРоссия не хочет встречаться в формате "нормандской четверки", - Пристайко - Цензор.НЕТ 5920
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ща эти клоуны такого наподписывают, шо не за одно поколение этот ребус распутывать будет.
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Россия не хочет встречаться в формате "нормандской четверки", - Пристайко



а если для получения сагласия расеи пристайкину нужно будет снять штаны??

гатов??

с зеленского снять??

ахахаха





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...давление усиливается, что Украина делает реальные ... в Украине не 6ыдло деревенское живет. ты клоун кому это втюхать хочешь?
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Ви знали, що країна 5 років воює з загарбником? То нахріна ви лізли у владу, якщо не знаєте що робити? ПА приколу пАруліть?
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пацаны все разрулят, расслабьтесь... как то так ЗЕленый говорил.
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Точніше так: "То нахріна ви лізли у владу, якщо не знали що робити?"
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Зекловуну откровенно плюют в рожу, Песков сегодня прямо сказал шо никаких войск они отводить не будут и границу не отдадут....но ЗЕбильная власть сепаров либо реально предатели либо совсем ЗЕбилы. Думаю что первый вариант более реальный.
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Пристайко, на колени стань и ***** попроси - он это любит.
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У клоуна есть свой план забористый но он никак не отпускает Штангельциркуль называется
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