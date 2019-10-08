 Россия не хочет встречаться в формате "нормандской четверки", - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом он сказал в эфире ICTV вечером 7 октября.
"Чувствуя, что давление усиливается, что Украина делает реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания, чтобы не проводить эту встречу. На сегодня я не вижу заинтересованности во встрече, по крайней мере сейчас эта встреча откладывается все дальше и дальше. Сначала мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя и дата была предложена французами. Сейчас три лидера готовы, предлагается новый набор дат, но мы не слышим готовности от России", - сказал Пристайко.
Он считает, что российского президента Владимира Путина вполне устраивает нынешняя ситуация на Донбассе.
"Эти полтора или два миллиарда, которые он тратит, чтобы нас всех держать привязанными к себе, как он делает это в Приднестровье, Абхазии и Осетии, его, мне кажется, устраивают", - сказал министр.
Францией и Германией, добавил Пристайко, вероятно, движет желание поскорее закончить войну и восстановить business as usual.
"Если мы найдем среди всех этих подходов срединную точку, где могли бы встретиться наши интересы, это будет самым лучшим, что мы можем вытащить из встречи четырех людей, которые возглавляют четыре государства", - сказал министр.
Порошенко конечно же большое Г...,
но формулу эту выдумал бывший глава МИД ФРГ вместе с Лавровым (читай с Путиным)
сочувствую ...
А что случится с населением серой зоны?Я просто принципиально не ищу о чем эта формула,но очень хочу понять-в чем кипиш?
Ой....кому это говорить? Вам же все равно...
Государства с таким количеством предателей во власти, как правило, нежизнеспособны.
Министр иностранных дел сделал открытие. Ладно, пусть поздновато, но кажется, что министр может дать дельный совет, что делать дальше. Ан нет, показалось... Про серединную точку тоже ведь не новость.
зєлєнський створений за дуже великі гроші для того, щоб легаізувати днр, лнр і забути про Крим.
Саме це оця потвора й називає "сєрєдінной точкой".
Фоточки, камери, відосики, увагу до себе, примітивного марнославного блазня.
Воно тоді зі своїми комплексами уявляє, що чогось варте і на щось здатне.
Кілометрів на 30. А вдруг повєзьот !!!
І они согласятся !
Навіть півроку не пройшло, а вже, виявилось, що Зєлєнського вибрали «виборці Порошенка» !!!!
Вони у 2014 повідкопували у городах мальоха ґверів, і таки дали просратися «нєпобєдімим русскім богатирям.»...
План Б - Порыдать...
Ти - дурна і дуже брехлива приставка. І вже не вилікуєшся.
Так хотіло цю посаду ... Випрошувало. Порожнє місце.
А как вы войну заканчивать хотели? На коленях все вместе)))И то в лучшем случае. А может и на бутылку посадят вас ваши русские братья
Что ещё вы, идиоты, подпишете и сольете паРаше?
У меня вопрос . В таком случае , какая накуй может быть формула Штанымайора, какой накуй может быть отвод войск !!!!!!???????
Люди ау !!!!!!
А такая, що з'їхавше з глузду старе Кучмо, її «*********».
І тепер цьою «формулою» підарагка почала тицяти Зєлю в морду.
а если для получения сагласия расеи пристайкину нужно будет снять штаны??
гатов??
с зеленского снять??
ахахаха