 Загороднюк и Хомчак рассказали, где будут новые позиции ВСУ после разведения сил в Петровском и Золотом

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Как подчеркнул Загороднюк, украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно.
"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", - отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.
Начальник Генерального штаба Хомчак конкретизировал, что разведение войск предстоит зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.
"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию" - сообщил генерал.
" Развели как котят"
Наверное он что то знал.
Когда одна сторона оставляет свои позиции, а вторая нет, это не разведение,а развод для хамячков, это самое настоящее отступление.
Названия "оставляемых городов" или хотя бы единственный оставляемый город можете назвать?
Или нуегонах, ни военных, ни мирных не жалко, и будем биться до последнего живого?
Тоже вариант, можно и так.
Или только ********* позволено подтираться потерявшими актуальность для нее договорами?
"Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что Россия пока что не заинтересована во встрече лидеров четырех стран в нормандском формате.
Источник: Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV
Прямая речь: "На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече. Встреча откладывается все дальше и дальше.
Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами. Сейчас предлагается новый набор дат. Пока мы не слышим от России готовности встретиться в этом формате саммита. какого" Питання: якого біса ви так сильно хочете цієї зустрічі?
Можно координаты ?