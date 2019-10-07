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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19559) Загороднюк (41) Золотое (23) Хомчак (65)

 Загороднюк и Хомчак рассказали, где будут новые позиции ВСУ после разведения сил в Петровском и Золотом

Министр обороны Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак рассказали, где будут новые позиции ВСУ после разведения сил в Петровском и Золотом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Как подчеркнул Загороднюк, украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит в случае нарушения договоренностей российско-оккупационными войсками сразу вернуться обратно.

"Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации", - отметил министр обороны и добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Загороднюк и Хомчак посетили около 10 передовых позиций на линии столкновения на Донбассе, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Начальник Генерального штаба Хомчак конкретизировал, что разведение войск предстоит зеркально на расстояние одного километра от линии соприкосновения в обе стороны.

"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения Вооруженных Сил Украины и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию" - сообщил генерал.

Смотрите также: Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3152620
 
 
 Топ комментарии
 
Вот мы оставляем кучу городов в серой зоне, что оставят сепары? откуда русско-террористические войска выйдут?
Когда одна сторона оставляет свои позиции, а вторая нет, это не разведение,а развод для хамячков, это самое настоящее отступление.
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Чего то вспомнился покойный Чечетов.
" Развели как котят"
Наверное он что то знал.
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Охрана, отмена! ***** сказал что не будет встречаться...
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Просто ***** понял, что клиент поплыл и готов на все ради нормандской групповухи, вот и решил что такого лоха можно разводить по полной, он готов сдать все еще до начала переговоров.
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Чего то вспомнился покойный Чечетов.
" Развели как котят"
Наверное он что то знал.
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Вот мы оставляем кучу городов в серой зоне, что оставят сепары? откуда русско-террористические войска выйдут?
Когда одна сторона оставляет свои позиции, а вторая нет, это не разведение,а развод для хамячков, это самое настоящее отступление.
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Если войска отводятся на 1 километр, какая может быть "куча городов"? Километр это даже не часть улицы с несколькими домами.
Названия "оставляемых городов" или хотя бы единственный оставляемый город можете назвать?
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Ну подумаешь сотню другую домов вместе с жителями оставим для развлечений кацапских ДРГ, делов, то. Главное чтобы телепузики визжали от восторга, как их моника круто мир налаживает. Ну а какие-то там местные жители, каждый день погибшие и раненные на фронте во время "перемирия" это все фигня, зебилам не до таких мелочей, нужно будет и до Днепра войска отведем, земли у нас просто дофига и больше.
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Я на передовой не нахожусь, и всех деталей знать не могу. Но именно местные жители, о которых вы говорите, и которые погибают, как и наши военнослужащие, хотят уже жить, а не погибать.
Или нуегонах, ни военных, ни мирных не жалко, и будем биться до последнего живого?
Тоже вариант, можно и так.
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Вот оно где собака порылась. Оказывается возвращаемся на границы, оговорённые уважаемым Петром Алексеевичем в 2016 году?
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Так так, все попереднікі вині. Бо своїх клепок нема, тому тільки попереднікі.
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Таа Петр Алексеевич уже как полгода не Президент, и сегодня не 2016, а 2019?
Или только ********* позволено подтираться потерявшими актуальность для нее договорами?
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По согласованным в Минске границам Дебальцево и Новоазовск должны быть освобождены агрессором. Ну и как, когда туда заведут наши войска?
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Боюсь не скоро. Слил их уважаемый Пётр Алексеевич, вернуть будет сложно.
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Постой, так ты с одной стороны рассказываешь про слив Дебальцевого и Новоазовска порошенко, при этом слив территорий отвоеванных нашей армией моникой зеленски тебя не волнует? И как пол мнению зебилов, вернуть слитые клоуном территории будет легко, особенно в Станице Луганской, где кацапы сидят на господствующей высоте?
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Если они займут наши оставляемые позиции при Золотое, выбить их будет практически невозможно.
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А что помешает им это сделать? Скулеж моники зеленски или может глубокая озабоченность наших западных "друзей"?
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Так и знал , что во всем виноваты попередники, зебилы не при чем.
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Так это при зебилах подписана капитуляция - Минск-2, в котором даже границы оккупации согласованы?
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А що дають ці 2 кілометри? Така відстань повністю прострілюється мінометами і артою.
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Нам нічого не дають, кацпам можливість захопити ще шмат нашої землі.
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М-да...Аби не мовчки і кинути №кістку" для фанів-зе щоб ті гавкали во всю про "перемогу".
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"разведение сил"? Яких таких сил? Тобто це визнання відсутності російських військ чи правомірності окупації української землі росіянами?
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Пристайко: Путин пока что не заинтересован во встрече
"Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что Россия пока что не заинтересована во встрече лидеров четырех стран в нормандском формате.
Источник: Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV
Прямая речь: "На сегодняшний момент я не вижу заинтересованности России во встрече. Встреча откладывается все дальше и дальше.
Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами. Сейчас предлагается новый набор дат. Пока мы не слышим от России готовности встретиться в этом формате саммита. какого" Питання: якого біса ви так сильно хочете цієї зустрічі?
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А зачем путлеру встречаться в нормандском формате? То что он хотел выполнит Зеленский и без встречи. А обещание встречи было морковкой для ослика.
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Все правильно, кацапы видят, что клоун готов ради этой встречи на все, значит каждый раз будут новы условия - полное снятие экономической блокады с лугандона и Крыма и вода в Крым похоже вопрос уже решенный, так что теперь можно и про компенсацию дамбасянам за причиненный ущерб бандеровскими карателями поговорить.
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Надеюсь, после 14 октября никто никуда отходить не будет!
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Не, ну зебилы квартальные могут куда-нибудь отойти. Далеко. Догонять не будем).
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куда отошли сепары в станице луганской? где гарантии безопасности гражданских? а не желают хомчак с загороднюком лично осваивать "новые позиции"? а может зе-богдан домик в Золотом купит - чтобы зе-офис, наконец-то, переехал. там же недвижимость недорого - бюджету экономия.
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"Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году" - це часом не зрадник мародьор- кондитер просунув з 2016 року лінію фронту поближче до кордону з рашкою?
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То есть Украинская Армия оставит позиции врагу а сами уйдут в поле чтобы быть "зайцами" для россиян и это в начале зимы? Что то тут нечисто. Предатели уже в Генеральном Штабе?
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Петухи оба, Дебальцево по Минским чьё??? Орки тоже от туда выйдут???
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Порошенко освободил Петровское и Золотое, Зеленский отдал их сепаратистам.
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хомчак лише мовчки честь віддає верховному уклоністу
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После разведения, территория, контролируемая Украинскими властями, уменьшится как минимум на 500 квадратных километров. Ничего так достижения новой власти.
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а Дебальцево по мінську-наше...то зєлємоніки його повернуть? Крутяться, як вужі на пательні...забрехалися вже до дідька...Що вони мутять???
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Вообще-то разведение в одну сторону называется ОТСТУПЛЕНИЕ.
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Эти два гниды не забыли потребовать чтобы "народная милиция" ушла из Дебальцево ? Ведь город, по "минску", не входит в "ОРДЛО".
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А на какие позиции отходит российская сторона ?
Можно координаты ?
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В перспективе - до Днепра. Дальше как фишка ляжет.
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