 Погибшего на Донбассе украинского воина Ивана Дейкуна похоронят 9 октября в Винницкой области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Иван Дейкун,1978 года, уроженцем села Ильинецкое Винницкой области, старший солдат, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператором 1-го механизированного батальона 28 -й отдельной механизированной бригады, который погиб 6 октября, в 15.25 в районе города Красногоровка Донецкой области в результате смертельных пулевых ранений, полученных им при пулеметном обстреле наших позиций со стороны наемников РФ.
Иван Дейкун родился 23.07.1978 года. Проходил службу по контракту в Новоукраинском РВК в должности радиотелефониста узла связи и телеформатизации, в этом году был командирован в 28-й ОМБр.
У него остались мать и сын.