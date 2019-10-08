 Погибшего на Донбассе украинского воина Ивана Дейкуна похоронят 9 октября в Кировоградской области. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Иван Дейкун,1978 года, уроженцем села Ильинецкое Винницкой области, старший солдат, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператором 1-го механизированного батальона 28 -й отдельной механизированной бригады, который погиб 6 октября, в 15.25 в районе города Красногоровка Донецкой области в результате смертельных пулевых ранений, полученных им при пулеметном обстреле наших позиций со стороны наемников РФ.

Иван Дейкун родился 23.07.1978 года. Проходил службу по контракту в Новоукраинском РВК в должности радиотелефониста узла связи и телеформатизации, в этом году был командирован в 28-й ОМБр.

У него остались мать и сын.

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