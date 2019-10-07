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 Артиллерия ВСУ уничтожила 5 российских наемников и 5 ранила, - российский офицер Тхоржевский

Российский наемник на Донбассе Максим Тхоржевский обнародовал информацию о ликвидации 5 террористов от огня украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этос сообщают ресурсы терроистов.

В сообщении отмечается, что от огня украинской артиллерии были ликвидированы 5 террористов, а еще 5 были ранены.


Артиллерия ВСУ уничтожила 5 российских наемников и 5 ранила, - российский офицер Тхоржевский 01



Информация о террористе также есть на сайте миротворец. 

Артиллерия ВСУ уничтожила 5 российских наемников и 5 ранила, - российский офицер Тхоржевский 02

Артиллерия ВСУ уничтожила 5 российских наемников и 5 ранила, - российский офицер Тхоржевский 03
Артиллерия ВСУ уничтожила 5 российских наемников и 5 ранила, - российский офицер Тхоржевский 04

Источник: https://censor.net.ua/n3152617
 
   
 Топ комментарии
 
Виявляється міністр оборони і начгенштабу можуть цілком реально виправдовувати здачу територій своєї країни
Такої конченної мразоти і хуйловскіх агентів (та ще в такій кількості) на чолі нашої держави я не пам'ятаю
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У козломордных кацапов нет никаких достижений, кроме как топтать своими вонючими сапогами чужую землю.
Артиллерия ВСУ уничтожила 5 российских наемников и 5 ранила, - российский офицер Тхоржевский - Цензор.НЕТ 2909
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О да, такая решительность характерна для петиков на диванах.
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Соевый, вчера твоего сывочолого гетьмана таксист нахер послал. Это зрада или пэрэмога?
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Перемога это то что ты вякаешь из за пАребрика. Это значит одним ЗЕбилом манкуртом в Украине стало меньше.
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Ты не поверишь, но "вякаю" я в семи километрах от Львова. А флажок мне прицепил мой провайдер "Копійка".
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Тю, а я гадав, що біля Львову одні бандеровці живуть, та українською балакають
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Ти все вірно гадав. "Я русский бы выучил только за то, чтоб лучше допрашивать пленных".
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а что подпишет то? кажется петя уже все что мог подписал вместе с захарченко и плотницким . и бывший парламент кажется вместе с петей проголосовал. и в закрытом режиме при выключенном мониторе. шото вы пацаны долго кастрюлями на голове ходите.
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Народ форумнмй, оці провокатори Harib Da, Анатолий Бессмертный 4ec6d59c та StopRussia - типові касапські пропагандони. Слова ніби-то в них правильні, але смисл однаковий: мовляв, здавайтесь, какли.
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и мы должны поверить товарищу который ....?..... флаг куда дел "патриот" ?
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Я т**е не верю, у т**я хвамилия, как у Штирлица. А тот всегда старался н@**@ть. Даже старичка Мюллера...
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Ну да, на петиках всегда шапка горит. Вас уже мокнули выше в повторение ольгинских штампов.
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вот это я понимаю, разведение сил, и так каждый день, по всей линии разграничения !
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Артиллерия ВСУ уничтожила 5 российских наемников и 5 ранила, - российский офицер Тхоржевский



укрминобороны уже печатает совместные вброс с расеей по совместной методичке.

ухтыыы, такого еще небывалооо!!

и все заради утихомиривания патриотов.

мол ничагооо страшного, енто все чепуха штанмаирская.

ну точно, как дирехтур птицефабрики выступал быв перед курями.

но укркуры с куриными мозгами все проглотят -
и пабеды укрармии тоже.

нужно показывать пабеды во время отступлений.

ахахаха





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та шо ты так плачешь то по своим ? не расстраивайся так ваши бабы еще нарожают.
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Похоже на то,ведь никто с волонтеров ничего такого не публикуєт.Значить решили действовать по мацковской методичке,кричать о победах которых нет.
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Как же так? Соевый талибан же волал, что Зеля забрал у бойчов даже перочинные ножи..., а тут таке...
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У соевых траур - пятерых мышебратьев мочканули. А так хотелось зрады, аж скулы сводило...
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Чим більше рогатого кацапського скота подохне, тим краще буде!!!!
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Боже , як добре що хлопці з укровермахту знищили стільки російських фашистів . Адже кожен знищений російський фашист , це десятки врятованих людських життів .
Слава Героям ! Укровермахту - побільше удачі . Російським фашистам - побільше вбитих і поранених .
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