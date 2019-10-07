 Артиллерия ВСУ уничтожила 5 российских наемников и 5 ранила, - российский офицер Тхоржевский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этос сообщают ресурсы терроистов.

В сообщении отмечается, что от огня украинской артиллерии были ликвидированы 5 террористов, а еще 5 были ранены.













Информация о террористе также есть на сайте миротворец.







