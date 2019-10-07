 Артиллерия ВСУ уничтожила 5 российских наемников и 5 ранила, - российский офицер Тхоржевский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этос сообщают ресурсы терроистов.
В сообщении отмечается, что от огня украинской артиллерии были ликвидированы 5 террористов, а еще 5 были ранены.
Информация о террористе также есть на сайте миротворец.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этос сообщают ресурсы терроистов.
В сообщении отмечается, что от огня украинской артиллерии были ликвидированы 5 террористов, а еще 5 были ранены.
Информация о террористе также есть на сайте миротворец.
укрминобороны уже печатает совместные вброс с расеей по совместной методичке.
ухтыыы, такого еще небывалооо!!
и все заради утихомиривания патриотов.
мол ничагооо страшного, енто все чепуха штанмаирская.
ну точно, как дирехтур птицефабрики выступал быв перед курями.
но укркуры с куриными мозгами все проглотят -
и пабеды укрармии тоже.
нужно показывать пабеды во время отступлений.
ахахаха
Слава Героям ! Укровермахту - побільше удачі . Російським фашистам - побільше вбитих і поранених .