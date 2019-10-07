EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 За рубежом
  1806  53
Материалы по теме:
Все про:Крым (21938) Сайдик (182) Трехсторонняя контактная группа (154)

 Представитель ОБСЕ в ТКГ Сайдик отказался комментировать тему оккупации Крыма Россией

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик на международном форуме в Зальцбурге отказался высказывать свою позицию относительно оккупации Россией Крыма.

Об этомсообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Форум Salzburg Europe Summit, организованный Институтом регионов Европы (IRE), проходит 6-8 октября. В понедельник одна из сессий конференции была посвящена украинскому вопросу и называлась "Украина - шансы на мирное урегулирование". Среди докладчиков был и Мартин Сайдик. 

Во время дискуссии Сайдика попросили прокомментировать, не было ли ошибкой проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины, одновременно с "референдумом" в Крыму в 2014 году. В ответ он заявил, что не комментирует тему Крыма.

"Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности - Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма", - сказал представитель ОБСЕ в ТКГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемирие на Донбассе продолжает давать результаты, - посол Сайдик

Однако, впоследствии Сайдик еще раз взял слово, чтобы добавить "объективности" в крымском вопросе. В частности, Сайдик сказал, хотя и не говорит о Крыме, но присутствующим следует знать, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился "в составе Российской Федерации", затем 37 лет - с 1954 года по 1991 год - в составе Украинской ССР, "а до этого была Российская империя".

Источник: https://censor.net.ua/n3152616
 
 
 Топ комментарии
 
Сайдик подпишет любую бумагу о "демократических, честных и свободных выборах" в Домбабве и Лугандоне... Представитель ОБСЕ в ТКГ Сайдик отказался комментировать тему оккупации Крыма Россией - Цензор.НЕТ 5568
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Российская сторона категорически отрицает договоренности о передаче контроля за границей даже после проведения выборов.
Об этом Дмитрий Козак проинформировал представителей ОРДЛО в телефонном разговоре. .
 показать весь комментарий
 
 
Сайдик подпишет любую бумагу о "демократических, честных и свободных выборах" в Домбабве и Лугандоне... Представитель ОБСЕ в ТКГ Сайдик отказался комментировать тему оккупации Крыма Россией - Цензор.НЕТ 5568
 показать весь комментарий
 
 
поэтому выдающемуся херопианисту нужно поскорее зажать крышкой его контактирующий с клавишами орган, что бы не натворил делов
 показать весь комментарий
 
 
Давно известно. Наблюдатели ОБСЕ обнимаются с сепарами и рашистами, даже на свадьбы ходят к ним. А сейчас и смысла нет притворяться, при такой новой власти в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
ну таки сауна с кацапами обсешников сближает
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, через деякий час сайдік буде таким же означенням, як похідне від прізвища "твтушко". І таких хитрих і лукавих посередників між жертвою і насильником, які стають на сторону насильника будуть називати "сайдіками". Одним словом, заробив дядько популярність своєму прізвищу.
 показать весь комментарий
 
А тепер увага, тутудутуду, Ми зробили це разом)))))
 показать весь комментарий
 
 
В частности, Сайдик сказал, хотя и не говорит о Крыме, но присутствующим следует знать, что во времена СССР полуостров около 30 лет находился "в составе Российской Федерации", затем 37 лет - с 1954 года по 1991 год - в составе Украинской ССР, "а до этого была Российская империя".

... а ещё раньше татарское иго. И шо? На хрена эти перечисления? Как прикажешь тебя понимать, Саид?
 показать весь комментарий
 
 
Иго придумали придворные историки Кати-2. В летописях такого слова нет. Тем более в Крыму
 показать весь комментарий
 
 
Ну, пусть турки будут, греки. Их точно не придумали.
 показать весь комментарий
 
 
Походу, намякивал, шо пора уже снова делать Крым рашистским.Ой, фсё.
 показать весь комментарий
 
Умный стервец. Как говорится, каждый баран отвечает за собственные яйца.
 показать весь комментарий
 
 
Молчание - золото (с) Многим нашим политикам этого не хватает.
 показать весь комментарий
 
Не совсем. Многие молчат и осваивают бюджеты. Как-то не очень мне такая модель политики.
 показать весь комментарий
 
 
Дело вкуса. Если выбор между вором-треплом и вором-молчуном, то я бы выбрал молчуна.
 показать весь комментарий
 
Согласен. Но надо понимать, что это лишь выбор между гадостью и мерзостью.
 показать весь комментарий
 
 
до чего я дожил.. со мной соглашается NNN..
если меня еще Лалала лайкнет, то я должен застрелиться..
 показать весь комментарий
 
 
Шо аж комментарий свой удалил?)
Шо там було?
 показать весь комментарий
 
Ну шо зесептиконы на вас уже срут не нагинаясь,а вы наверно-это ******* манна небесная
 показать весь комментарий
 
 
"Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности - Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма", - сказал представитель ОБСЕ в ТКГ. Источник: https://censor.net.ua/n3152616

Тут правильно. Нельзя чтобы его объявили в предвзятости

Хотя тип мерзковатый конечно
 показать весь комментарий
 
 
у тебя с головой как?!. или ты как это Сайдик?!
 показать весь комментарий
 
 
Насправді , вона має рацію - за всі 5 років , з початку пеціного "мінського процесу" там немає жодного слова про Крим ...то яки притензії ?
 показать весь комментарий
 
 
То ты голосовал за своего клоуна шоб было так же как при Пете??? Зебил такой ЗЕбил...
 показать весь комментарий
 
 
Не в этом дело

ОБСЕ там типа арбитра - фиксировать обстрелы, развод войск и так далее. Они должны быть нейтральны.

Нельзя чтобы их можно было обвинить в политической ангажированности
 показать весь комментарий
 
так про це ж і мова - 5 років тому ***** сам запросив їх "в качестве арбитра" по ситуації на Донбасі ... а про Крим жодних розмов не було і нема .
 показать весь комментарий
 
А раптом не сподобається пуйлу, що сказав - теплої посади лишуся...
 показать весь комментарий
 
 
К нему какие претензии, да и какая уже разница? Один министр экономики Украины, который продолжает ничего не понимать в экономике, чего стоит. Чего от других требовать...
 показать весь комментарий
 
 
А-ха-ха. Именно этого и добивалась рашка- рассмотрение вопросов Донбасса и Крыма отдельно. Поздравляю клоуна с очередным достижением во внешней политике. Это конченное ОБСЕ - абсолютно пропарашинское заведение. Она проконтролируют выборы в Лунандоне как надо рашке. Какой пздц.
 показать весь комментарий
 
 
Имейте ввиду зебилоиды, что это ОБСЕ будут контролировать отвод российских войск и террористов с Донбасса! Ну шо там формула штайнмайера.
 показать весь комментарий
 
 
До этого ещё далеко. Сначала они оценят честность и справедливость тамошних выборов
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сайдик знает что в Крыму проживает 90% этнических руских и они за россию и путина,а переселить их в Сибирь и на ДВ не представляется возможным.
 показать весь комментарий
 
"этничные русские" - что это такое?!. .
может это как Ленин, который Бланк с норвежско-удмуртскими корнями.. или это помор Ломоносов, записанный русским, или это Карамзин, из татарского сословия порабощенных татар (волжских булгар)?!. вот я искренне не знаю, что такое "этнические русские"..
 показать весь комментарий
 
зелененський то президент україни? ..
 показать весь комментарий
 
 
с каких пор этот клоун президент? Я понимаю если б ты спросил Портнов президент Украины, или там Бабломойский президент Украины, но этот клоун точно нет. Это же очевидно.
 показать весь комментарий
 
 
Украинцы , такой вопрос вам : почему вы европейцев поливаете грязью, если вы сами лохи выбрали себе в президенты не известно что , которое сдаёт вас России ? Спасибо за ответ
 показать весь комментарий
 
 
Тому що в нас українців в Україні 25 відсотків, всі інші це раби-малороси.... хоча ти і сам знаєш відповідь...
 показать весь комментарий
 
Популизм мировая проблема, но борьба продолжается, все ещё впереди.
 показать весь комментарий
 
І оці проплачені ****** обеесешніки будуть спостерігати за розводом військ і виборами?)))
 показать весь комментарий
 
 
Уявляю як в ОБСЄ ржуть з лоха Зелі, котрий без вагань вирішив відводити українські війська з української землі на догоду кацабам...
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю как ОБСЕ, но кацапня ржёт точно, на всех форумах визжат шо хохлы слились и оступают.
 показать весь комментарий
 
это обсе кацапская орга.там какждый второй на кацапню работает
 показать весь комментарий
 
Пропаганда рашистов работает на полную.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх