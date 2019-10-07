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 В Конгрессе США запросили у Белого дома и Пентагона документы о военной помощи Украине

Демократы из Палаты представителей США в понедельник запросили в Пентагоне и в Административно-бюджетном управлении при Белом доме документы, связанные с финансовой военной помощью Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным The Hill, письма с требованием в обязательном порядке предоставить документы поступили к главе Пентагона Марку Эсперу и к исполняющему обязанности директора управления Расселу Воугу от имени председателя комитета Палаты представителей по разведке Адама Шиффа, председателя комитета по иностранным делам Элиота Энгела и комитета по надзору Элайджи Каммингса.

"Прилагаемая повестка содержит требование предоставить документы, которые необходимы комитетам, чтобы изучить последовательность событий и причины, стоявшие за решением Белого дома задержать крайне необходимую военную помощь Украине, которая была одобрена Конгрессом США для противодействия российской агрессии", - говорится в письме Шиффа, Энгела и Каммингса.

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Они попросили предоставить им необходимые документы к 15 октября 2019 года.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Источник: https://censor.net.ua/n3152615
 
 
 Топ комментарии
 
Жопа клоуну с дохлой белкой на голове все ближе и ближе
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Счастье‏ @vechnayay 6 окт.

В Конгрессе США запросили у Белого дома и Пентагона документы о военной помощи Украине - Цензор.НЕТ 8258

Почему Путин настаивает на отводе ВСУ именно в Золотом и Петровском?
Прямая угроза этого разведения в том, что Золотое - это дорога на Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Это основные промышленные предприятия нашей территории. Петровское - это прямая дорога на Мариуполь.
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Заздрю , бо це вам не наша Рада...
Конгрес задніх не пасе
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Жопа клоуну с дохлой белкой на голове все ближе и ближе
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100%!
Особливо, якщо педантичні американці забажають провести ревізію та перевірку того куди пішла вся їх допомога за останні п'ять років.
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Не, ну зеля последние пять лет в телевизоре рожи корчил. Тут с него особо не спросишь.
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Вы ошибаетесь основная военная помощь шла при ПЕтушке и там он ручку шоколадную приложил если провести аудит то ой как будет кому то больно но ЗЕ бесхребетный так что не ждем ничего
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У меня только надежда на США , что они не дадут Монике Зеленски сдать Украину России
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Заздрю , бо це вам не наша Рада...
Конгрес задніх не пасе
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Счастье‏ @vechnayay 6 окт.

В Конгрессе США запросили у Белого дома и Пентагона документы о военной помощи Украине - Цензор.НЕТ 8258

Почему Путин настаивает на отводе ВСУ именно в Золотом и Петровском?
Прямая угроза этого разведения в том, что Золотое - это дорога на Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Это основные промышленные предприятия нашей территории. Петровское - это прямая дорога на Мариуполь.
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Нравятся мне эти конгрессмены-бандеровцы. 😍
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Будут расследовать ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ военной помощи, люди читайте внимательно
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