EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  2525  177
Все про:Пашинский (646) преследование (368) Народный фронт (1311)

 Арест Пашинского - это возвращение политических преследований времен Януковича, - "Народный фронт"

Решение Печерского суда Киева о взятии под стражу Сергея Пашинского партия "Народный фронт" расценивает как политически мотивированное и такое, которое не имеет ничего общего с реальным объективным правосудием.

Как передает Цензор.НЕТ, об говорится в заявлении политсилы.

В сообщении отмечается: "Это возвращение политического преследования и правосудия Януковиче.

Напоминаем, что уголовное дело против Сергея Пашинского было расследовано и закрыто.

Однако, оно вновь было открыто по политическим основаниям с целью преследования Сергея Пашинского за его участие в Революции достоинства и противодействия российской агрессии.

Мы уверены в том, что апелляционный суд должен отменить это решение.

"Народный фронт" напоминает: практика политических преследований времен Януковича закончилась крахом для тогдашнего режима и предостерегает от ее повторения!"

Источник: https://censor.net.ua/n3152614
 
   
 Топ комментарии
 
Может за него ещё на митинг выйти?А какого чёрта?Чтоба ваша Ганночка Гопко купила себе девятую квартиру?
 показать весь комментарий
 
Это нелепая попытка отвлечь ЗЕлохторат от шедевральных "побед" преЗЕдента за последние три недели... Арест Пашинского - это возвращение политических преследований времен Януковича, - "Народный фронт" - Цензор.НЕТ 308
 показать весь комментарий
 
Может не за него, а против Портнова???
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А что такое "превышение самообороны"? это типа, когда я уже мертвый лежу на асфальте, и тут из последних сил в чувака, который мне череп проломил бутылкой, я такой - пиф-пиф! Он падает, я умираю... НО! Меня хоронят на кладбище, а не за забором, потому что "ТАКИ В ПРЕДЕЛАХ САМООБОРОНЫ!"
 показать весь комментарий
 
 
А "НФ"-это кто,сколько % они на выборах набрали?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это пол Яценюка.
 показать весь комментарий
 
 
Это политические трупаки. Нежить одним словом.
 показать весь комментарий
 
"Арест Пашинского" это клоунада и спектакль с целью поднять нулевой рейтинг афериста Яценюка и К
 показать весь комментарий
 
 
Клоунада - это парафия наших зеликов и спектакль с целью отвлечь от упавшнго рейтинга от просера на внешней арене.Это ж они артисты клоунского жанра
 показать весь комментарий
 
 
Арештовують тих, хто був причетний до опору російській агресії.
 показать весь комментарий
 
 
Пашинський до опіру? корупціонер, рейдер, шахрай..але і авантюріст...за одні лише "міномети молот" які знищили більше українських військових ніж ворожі ..та за "Житомирські ласощі" можна саджати
 показать весь комментарий
 
 
За словами екс-керівника СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА, прізвище С.Пашинського було серед «орієнтувань» на першочергове знищення у разі прийняття рішення про повну зачистку майдану від протестантів.
Згідно відео-документів,він був одним з небагатьох народних депутатів, хто не покинув Майдан в ніч із 18-на 19 лютого, а також зранку 20 лютого 2014 року, коли очікувалася повна зачистка наметового містечка та вже загинуло кілька десятків людей.
 показать весь комментарий
 
Пашинський, як це у тебе ще телефон не забрали, що ти тут верещиш, як свиня? Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт" - Цензор.НЕТ 8637
 показать весь комментарий
 
 
И про "Житомирські ласощі"

Портнов і Пашинський - давні вороги. Об'єктом їхньої ворожнечі є фабрика «Житомирські ласощі», ЯКУ ПОРТНОВ І ЙОГО КОМАНДА ТЕХНІЧНО РЕЙДЕРНУЛИ в 2010-му
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/digest/*********-mishen-portnova-394305.html
 показать весь комментарий
 
 
ко-ко-ко ничего петушок и до сывочолого твоего порося доберуться.
 показать весь комментарий
 
у українців зовсім інша версія, не шоколадна )
 показать весь комментарий
 
 
Того, хто голосує за українців та все українське.
 показать весь комментарий
 
 
Пашинському не звикати, це шахрай, корупціонер та рейдер і т.п., який вже перебував у Лук*янівському СІЗО у далекому 2002 р. за розкрадання 4 міліонів з Ощадбанку...його тоді забирала із СІЗО особисто Тимошенко))
 показать весь комментарий
 
 
Вообще не вопрос! Давайте посадим его за "розкрадання"! Или за "молоты"! Или "за расстрел Майдана"! Только приведите 100 пудовые доказательства! А за старое дело, по которому есть уже решение - и при явном участии Портнова - ну, это тыц-****.ц!
 показать весь комментарий
 
 
О как гавно вспенилось царькам слегка под зад дали а вони как от кучи навоза нарывной фронт прорвало
 показать весь комментарий
 
 
Таки точно почнуть лозунги проштовхувати "Всі на майдан за Чупакабру! ".😂
Бажано об'єднати Петіний і цей в один, щоб всі побачили про яку "зраду" волав Петро вчора.
 показать весь комментарий
 
 
слуги народа стали в очередь на сизо
 показать весь комментарий
 
 
Все мухи начали слетаться на дерьмо, фу ты, на Пашинского! Петро, заснул?
 показать весь комментарий
 
 
Все мухи начали слетаться на дерьмо, фу ты, на ПОРТНОВА! Атлантис, заснул?
 показать весь комментарий
 
 
Этот Парашинский - ключ ко многим непоняткам Майдана .
Его давно пора взять за его еврейский яйца .
 показать весь комментарий
 
 
А больше никого не хотите взять за СЕДЫЕ еврейские яйца?
 показать весь комментарий
 
 
Не гоните на Игоря Валерьевича! Никакой он не "барыга", а просто удачливый бизнесмен, выгодно закупающий элетроэнергии в России (нашей СТАРШЕЙ сестре) по случайно выгодным ценам, для своих заводиков, которые СЛУЧАЙНО не попали под закон 1210 СЛУЧЙНО принятый Зеленой Зрадой!
 показать весь комментарий
 
Пашинского только за противную рожу следовало расстрелять. Бедная жена - хотела с четкими пацанами познакомиться, а этот урод стрелять начал.
 показать весь комментарий
 
 
Так достаточно на чмошную харю этого пашинского посмотреть, что бы понять, что его жена очень даже не против что бы на нее напал первый встречный нормальный мужик Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт" - Цензор.НЕТ 3683
 показать весь комментарий
 
 
А ты свою чмошную харю покажи , касатик, не стыдись.
Я уж не говорю про чмошную харю неадекватного алкаша Химикуса
 показать весь комментарий
 
Ну если начнут за "противные рожи" расстреливать, так Богдан первым в очереди будет
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
я так овоча не ненавиділа,як то гівно зелене паршиве..перепрошую
 показать весь комментарий
 
 
Орловская, фамилия кацапская, понятно почему вы Зеленского ненавидите.
 показать весь комментарий
 
 
Для особо тупорылых.
--------------------------------------------
Происхождение фамилии Орловский ... Исследуемая фамилия восходит к названию города Орел либо другого названия местности, к примеру, Орловской губернии. Последняя была образована в конце XVIII века путем преобразования из Орловского наместничества. Основными древними обитателями местности были вятичи.

https://www.analizfamilii.ru/Orlovskiy/proishozhdenie.html
 показать весь комментарий
 
 
По-польски орел будет - orzeł, произносится - озел. Понятно? Ваша фамилия к Польше не имеет никакого отношения. Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт" - Цензор.НЕТ 1451
 показать весь комментарий
 
Арест пашинского это то о чём я пишу уже 3 недели как - у зе есть разумков. Он провёл замеры своей социологической службой и с ужасом выяснил, что рейтинг зе рухнул, поэтому для поднятия оного и понадобилась посадка хоть кого-то хоть за что-то. У зе рухнул рейтинг - вот в чём ответ.
 показать весь комментарий
 
 
У зе рухнул рейтинг - я это слышу практически ежедневно минимум с пол-года.
 показать весь комментарий
 
 
- заарештований Гримчак щас во всю "стукає" на Луцика і пеціну Будку ..
- звісно , що Пашинський здасть всіх в НФ ...
Схоже , в Зеленський і Рябошапка вже остаточно взяли попередників "за фаберже" ...! Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт" - Цензор.НЕТ 6653
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Главное шо Портнов и Бабломойский у **** спарка кацапского свои ребята,к ним у тебя сепарка претензий нет.
 показать весь комментарий
 
 
беня в поддержке портнова заигрался. как говорится, что посеешь то и пожнешь. скоро оба на низкий старт и за зелей - моникой....
 показать весь комментарий
 
 
Бросили косточку как собаке , так и народу бросили в жертву какогото пашинского .С таким подходом нужно пересажать 100% слуг нарда , есть за што. Ты зелупа посади мертведчука ,это будет эфект.Моника, ты сам уже наруководил с бахданушкой на расстрельную статью.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я повторюсь - Вы можете ненавидеть Пашинского, или Порошенко, но если имеете хоть грамм совести должны понимать - суды подчиняются Портнову, и именно он дает им команды, какие решения принимать. А Портнов (если вы не в курсе) это та мразь, которая придумала и быстро продавила "диктаторские законы 17го января", и та мразь, которая ТОЧНО так же, как сейчас, в то время, при Яныке, командовала судами, и давала им установку сажать майдановцев просто ни за что!
 показать весь комментарий
 
 
Не питанию никаких иллюзий в отношении Портнова (гнида ещё та), но каким образом суды ему подчиняются? Только по делу плиз, без фраз типа "так это все знают, ежу понятно"
 показать весь комментарий
 
 
Очень просто! Портнов, при Яныке, этих всех судей и назначил! И кучу "реформ" провел и по праву и по судчинству. Порох их не смог "сковырнуть", т.к. болото держалось за своих "леших" и друг друга прикрывало до последнего! А сейчас - вернулся ХОЗЯИН. Тот самый, который их всех на ХЛЕБНЫЕ места пристроил. Вот они его и слушаются, ведь 5 лет дрожали, многие (у кого стаж позволял) даже уволились, лишь бы не проходить переатестацию!
 показать весь комментарий
 
Ты лучше расскажи, как Портнов заставил Пашинского стрелять в человека! Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт" - Цензор.НЕТ 65
 показать весь комментарий
 
 
А Петя уже высказывался? Ну шоп уже весь реванш высказался и все
 показать весь комментарий
 
 
угу - а потім злий таксист відмовився його додому везти !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Дезертирша прокацапская..ну ты уже в курсе - сразу в спам.
 показать весь комментарий
 
 
Петю з його перегаром вчора таксист послав кудись, може ще не вернувся звідти )
 показать весь комментарий
 
 
Соратники встали на защиту очередного вранья
 показать весь комментарий
 
 
Гримчак и Пашинский это конечно мерзость уникальная ,но в соевой банде много персонажей и поинтересней ... Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт" - Цензор.НЕТ 628
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Для тебя вечный спам, калоед Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - "Народний фронт" - Цензор.НЕТ 6837 Как и обещал
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
спарша кацапская в спам сразу.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Северный поток кацапам уже построила лалка беженка?? Кстати в спам.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да да винторогий к Портнову и мародёру Бабломойскому у тебя нет никаких претензий, ога
 показать весь комментарий
 
 
Коломойський в інтерв'ю російському агентству РБК: З основним завданням Порошенко впорався - урятував країну від вас. Він зупинив агресію
 показать весь комментарий
 
 
Странно, что соевый мародер еще ничего не вякнул по поводу ареста парашинского. Может быть, лихорадочно пакует чумайданы и срочно уезжает учить испанский на свою виллу в Испании?
 показать весь комментарий
 
 
А цензорівські "креативщики" будуть плакатики на форумі сьогодні та завтра викладати з вимаганнями свободи та захисту від політичного переслідування Пашінському?
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх