 Арест Пашинского - это возвращение политических преследований времен Януковича, - "Народный фронт"

Как передает Цензор.НЕТ, об говорится в заявлении политсилы.
В сообщении отмечается: "Это возвращение политического преследования и правосудия Януковиче.
Напоминаем, что уголовное дело против Сергея Пашинского было расследовано и закрыто.
Однако, оно вновь было открыто по политическим основаниям с целью преследования Сергея Пашинского за его участие в Революции достоинства и противодействия российской агрессии.
Мы уверены в том, что апелляционный суд должен отменить это решение.
"Народный фронт" напоминает: практика политических преследований времен Януковича закончилась крахом для тогдашнего режима и предостерегает от ее повторения!"
Згідно відео-документів,він був одним з небагатьох народних депутатів, хто не покинув Майдан в ніч із 18-на 19 лютого, а також зранку 20 лютого 2014 року, коли очікувалася повна зачистка наметового містечка та вже загинуло кілька десятків людей.
Портнов і Пашинський - давні вороги. Об'єктом їхньої ворожнечі є фабрика «Житомирські ласощі», ЯКУ ПОРТНОВ І ЙОГО КОМАНДА ТЕХНІЧНО РЕЙДЕРНУЛИ в 2010-му
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/digest/*********-mishen-portnova-394305.html
Бажано об'єднати Петіний і цей в один, щоб всі побачили про яку "зраду" волав Петро вчора.
Его давно пора взять за его еврейский яйца .
Я уж не говорю про чмошную харю неадекватного алкаша Химикуса
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Происхождение фамилии Орловский ... Исследуемая фамилия восходит к названию города Орел либо другого названия местности, к примеру, Орловской губернии. Последняя была образована в конце XVIII века путем преобразования из Орловского наместничества. Основными древними обитателями местности были вятичи.
https://www.analizfamilii.ru/Orlovskiy/proishozhdenie.html
- звісно , що Пашинський здасть всіх в НФ ...
Схоже , в Зеленський і Рябошапка вже остаточно взяли попередників "за фаберже" ...!