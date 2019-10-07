 Актер Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Свой новый рисунок Керри опубликовал в Twitter. На нем Трамп цитирует "Крестного отца", говоря Зеленскому, что однажды ему может понадобиться услуга: "Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери".

Свой рисунок Керри сопроводил подписью "Отец-мошенник сделал Зеленскому предложение, от которого невозможно отказаться".

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Джим Керри является критиком нынешнего президента США Дональда Трампа. Несколько лет назад он увлекся рисованием и создал серию политических карикатур, высмеивающих американского лидера.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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