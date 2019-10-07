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 Актер Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа. ФОТО

Известный американский актер Джим Керри нарисовал карикатуру, посвященную скандалу вокруг разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Актер Джим Керри нарисовал карикатуру на Зеленского и Трампа 01

Свой новый рисунок Керри опубликовал в Twitter. На нем Трамп цитирует "Крестного отца", говоря Зеленскому, что однажды ему может понадобиться услуга: "Однажды, этот день может никогда и не наступить, я попрошу тебя сделать мне одолжение. Но до тех пор прими этот дар в виде военной помощи в день свадьбы моей дочери".

Свой рисунок Керри сопроводил подписью "Отец-мошенник сделал Зеленскому предложение, от которого невозможно отказаться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики Перри: "Я даже не хотел звонить"

Джим Керри является критиком нынешнего президента США Дональда Трампа. Несколько лет назад он увлекся рисованием и создал серию политических карикатур, высмеивающих американского лидера.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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Источник: https://censor.net.ua/n3152613
 
   
 Топ комментарии
 
Ылита...мда. Не так страшно, что Зеля преЗЕдент, как осознание того, что в стране 73 процента быдла
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От вам думка якого ніякого актора... У всякому разі зє шмарклє до нього (в акторському плані), як до Сатурну...
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А шо за знаки различия у Свыни на погонах? До какого он звания дослужился? Судя по каракулю, то полковник, а звьозды на погонах как у рядового
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В армии про каракуль говорили раньше : "С одного барана сняли , на другого надели!"
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Тебе любителю четырежды уклониста вобще смешно про погоны спрашивать. Ты лутше про рояль спроси зебил ватник.
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то мальдівська форма, для справжніх патріотів )
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А ты тупое чмо походу служило ассенизатором, у вас какие звания "главный гамносос" и "почетный сосатель гамна" ? В украинской армии нет знаков различия на погонах, там звания и чины, а знаки различия в петлицах и на рукавах. Кацапская гнида ПНХ.
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я каждому порохоботу, гавкающему оскорбления в интернете, предлагаю повторить это лично. Ни одного храбреца до сих пор не нашлось. Даже предложения гавкнуть это на поиужном вчерашнем Свинопутче. Ты, порохобот, - очередное доказательство этому тезису. Знаю заранее
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ого, всі порохоботи на шабаш збіглись, - значить все правильно робиться. Пеця або сяде надовго або йому надоїсть платити цим ботам за нізащо. )))
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ого, всі порохоботи на шабаш збіглись, - значить все правильно робиться. Пеця або сяде надовго або йому надоїсть платити цим ботам за нізащо. )))
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у мене ерекція на соєвих )))
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не загравай, я по жінках, а для вас є спеціальні клуби )
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Порохоботы, ну что говорит ваша скрытая зебильская сущность?))))
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И вы хотите, чтобы это Зеуе.бище, над которым ржет весь Мир, переиграло Путина???
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