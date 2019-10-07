 Враг нарушил перемирие 14 раз. Потерь нет. - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается:"Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Чермалыка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
вблизи Песков - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
неподалеку Опытного - из стрелкового оружия;
вблизи Водяного из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СеверР" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды в районе Золотого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Транвевого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия;
вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм;
Вблизи Гладосово - из миномета калибра 82 мм;
Дважды неподалеку Новгородского из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Неподалеку Крымсккуо - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
Який молодець фофочка!
А якщо без жартів, то ми йдемо (або нас штовхають) до справжньої громадянської війни.
тому що надо бути стовідсотковими дебілами, щоб вважати, що пасіонарная частина суспільства після багатотисячних втрат проковтне цю відкриту зраду.
Де ті 73% які по ідеї зараз мають підтримувати і захищати УЗеленського та всі його дії?
Де всі ці люди?
Не уявляю гасла "Капітуляції - ТАК!", "Хочемо під кацапів!", "Ху%ло - президент мира!!!"
Підтримують та захищають його МВС та НГУ.
А 73% малоросів своє діло зробили, більше вони нінащо не потрібні.
Прямая угроза этого разведения в том, что Золотое - это дорога на Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Это основные промышленные предприятия нашей территории.
Петровское - это прямая дорога на Мариуполь, танкоопасное направление. Если мы хотя бы на сто метров с Богдановки отведём, а они требуют отвести от высот - мы отдаём и порт, и два завода. Всё, тогда нет у нас промышленности.P/S
По словам представителя России в ОБСЕ А. Лукашевича, после того, как мониторинговая миссия подтвердит, что разведение сил и средств во всех трёх участках состоялось, можно будет говорить о назначении даты проведения саммита в "нормандском формате". Только выполнение этих условий является гарантом проведения встречи, ни о каком плане "Б", который ранее анонсировал В. Пристайко, речи в данной ситуации быть не может.
Тупе Зе стадо за помахом палички, або ж під масні і солодкі речі з телевізора просерає країну, просерає майбутне своїх дітей і нащадків.
ПАЧУСТВУЙТЄ РАЗНІЦУ, єслі шо, ***!!!
Разведение пока приостановлено.
ЗЕлена пліснява "сіла на пляшку".
Саме тому всі перемоги з 15 року зводилися до займання сірої зони, яку "нові обличчя" гоують до здачи ворогу.
Там є ще багато умов: не затосовувати авіацію (вона у 14-му давала дуже вагому підтримку), танки, великокаліберну арту і т. ін.
А так і Горлівка, і Ясинувата, і Докуч вже були б під нашим контролем.
tZE inform
@tZEinform
·6 ч
Целый день лупят по позициям под Золотым. Целый день наши молчали ибо у нас "развод". Но в какой то момент кто то плюнул и по сепарам врезала батарея 2С1 "Гвоздик" в эфире сепаров стоит вой. Наши накрыли позиции и судя по всему артзапас. Сейчас ВК разбирается что и кого
арта, боги війни, молодці!!!
Чем больше мы со своей стороны делаем, чего не соблюдает паРашка, тем больше она сама себя загоняет в глухой угол. Нам выгодно любое развитие ситуации, Зеля таки переигрывает Пукина.
Странно лишь одно -- почему Поросенок, анонсировав формулу Штанмайера в 2016 году, проморозился последующие годы правления и не отфутболил мяч на поле противника? Неужели и правду говорят, что за ширмой национализма, барыга все эти годы подыгрывал Кремлю? Может просто не хотел своего давнего друга Медведчука подводить с его кумом? Ну тогда многое сходится, особенно касательно ботов...
Де Зеленський, котрий обіця відрубувати руки?
Де чесні суди?
Чи може Зеленський може тільки *******?