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Все про:обстрел (8290) Донбасс (19559) операция Объединенных сил (1662)

 Враг нарушил перемирие 14 раз. Потерь нет. - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается:"Кроме того, в нарушение Минских соглашений противник дважды умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Чермалыка - из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

вблизи Песков  - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Опытного - из стрелкового оружия;
вблизи Водяного из  ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СеверР" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:
дважды в районе Золотого  - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Транвевого  - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из стрелкового оружия;

вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм;

Вблизи Гладосово - из миномета калибра 82 мм;

Дважды неподалеку Новгородского  из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Неподалеку Крымсккуо - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

Источник: https://censor.net.ua/n3152611
 
 
 Топ комментарии
 
А тим часом ZElooper сьогодні дав наказ зняти блокаду з "ОРДЛО", але замаскував це під "поліпшенням умов перевезення товарів"..
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Але ж пра-пра-дєдушка літрами глушив вонючий шмурдяк, а нащадок глушить самий дорогий кон'як...
ПАЧУСТВУЙТЄ РАЗНІЦУ, єслі шо, бля!!!

Враг нарушил перемирие 14 раз. Потерь нет. - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9898
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А вам очень хочется потерь, женщины очень кравожадны
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А тим часом ZElooper сьогодні дав наказ зняти блокаду з "ОРДЛО", але замаскував це під "поліпшенням умов перевезення товарів"..
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це виглядає як подарунок ***** на день народження.
Який молодець фофочка!
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Як важаєш ZEлупєр сьогодні телефонував ***** і поздоровляв "с дньом раждєнія"?
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можна припустити, що навіть на піаніне злабав мурку))
А якщо без жартів, то ми йдемо (або нас штовхають) до справжньої громадянської війни.
тому що надо бути стовідсотковими дебілами, щоб вважати, що пасіонарная частина суспільства після багатотисячних втрат проковтне цю відкриту зраду.
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Не буде ніякої громадянської війни.
Де ті 73% які по ідеї зараз мають підтримувати і захищати УЗеленського та всі його дії?
Де всі ці люди?

Не уявляю гасла "Капітуляції - ТАК!", "Хочемо під кацапів!", "Ху%ло - президент мира!!!"

Підтримують та захищають його МВС та НГУ.
А 73% малоросів своє діло зробили, більше вони нінащо не потрібні.
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З нету:Почему Путин настаивает на отводе ВСУ именно в Золотом и Петровском?Так как отход ВСУ от линии разграничения на Донбассе хотя бы на сто метров будет для Украины большой потерей, не имея препятствий на этих направлениях сепаратисты смогут быстро захватить украинские заводы и Мариупольский порт.
Прямая угроза этого разведения в том, что Золотое - это дорога на Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Это основные промышленные предприятия нашей территории.
Петровское - это прямая дорога на Мариуполь, танкоопасное направление. Если мы хотя бы на сто метров с Богдановки отведём, а они требуют отвести от высот - мы отдаём и порт, и два завода. Всё, тогда нет у нас промышленности.P/S
По словам представителя России в ОБСЕ А. Лукашевича, после того, как мониторинговая миссия подтвердит, что разведение сил и средств во всех трёх участках состоялось, можно будет говорить о назначении даты проведения саммита в "нормандском формате". Только выполнение этих условий является гарантом проведения встречи, ни о каком плане "Б", который ранее анонсировал В. Пристайко, речи в данной ситуации быть не может.
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При Петруси вагонами возили и фурами по полям тебе нравилось, чего сейчас заскулил?
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Вибачте мою необізнаність, і йди нах@й малорос!

Тупе Зе стадо за помахом палички, або ж під масні і солодкі речі з телевізора просерає країну, просерає майбутне своїх дітей і нащадків.
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Они бы не были такими кровожадными, если бы некоторые мужчины не были такими тупыми, а если эти мужчины ещё и ссыкливые, тогда женщинам ничего не остаётся. Давайте будем не тупыми и не ссыкливыми - сделаем это вместе. Враг нарушил перемирие 14 раз. Потерь нет. - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9748
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Если вы тупой и ссыкливый то вам не повезло в этой жизни, не стоит ровнять всех под себя.
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Я про позицію нової влади і якоїсь частини електорату, що її обрав, а ви про що? Враг нарушил перемирие 14 раз. Потерь нет. - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6066
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хочу щоб вся москальня повиздихала.
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А перед цим нехай у них руки вперед лопатками повивертаються.
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Але ж пра-пра-дєдушка літрами глушив вонючий шмурдяк, а нащадок глушить самий дорогий кон'як...
ПАЧУСТВУЙТЄ РАЗНІЦУ, єслі шо, ***!!!

Враг нарушил перемирие 14 раз. Потерь нет. - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9898
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Так и пишите про москалей, но у вас вызывает сожаление отсутствие потерь среди украинских воинов.
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Малорос узнаєм чего хочет *****, сойдьомся посєрєдінє
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Ось таке "розведення"... Але зебіли хавають.
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Коли кажуть про розведення - то не брешуть. Нас дійсно розводять.
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По войскам в зоне разведения пошла команда "стоп", "все в исходное".
Разведение пока приостановлено.
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Ось що робить проплачений 100-рубльовий животворящий Майдан. Після 14 жовтня Зе-команду в штрафбат і на передову.
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14 жовтня ЗЕвлада отримує собі вирок, бо Піськоф сказав, що ґарантії не буде, що "обдроченці" свої НЕ відведуть .
ЗЕлена пліснява "сіла на пляшку".
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Сьогодні виходив до хлопців на каву. Навесні за мою позицію щодо Зе вони мало не лізли битися. Зараз мовчки курять, в очі не дивляться, і переводять політику на інші теми. Отож - що посадили навесні - те й зібрали восени. О Данія нещасная! (с).
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почему мы не захватили Горловку?!.. почему мы не обстреливаем Донецк?!
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тому що згідно з мінскими договорняками ЗСУ не мають права переходити "лінію розмежування", інакше ******** вдарить усією своєю безжальною армією.
Саме тому всі перемоги з 15 року зводилися до займання сірої зони, яку "нові обличчя" гоують до здачи ворогу.
Там є ще багато умов: не затосовувати авіацію (вона у 14-му давала дуже вагому підтримку), танки, великокаліберну арту і т. ін.
А так і Горлівка, і Ясинувата, і Докуч вже були б під нашим контролем.
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Всего то 14 раз, подумаешь стрельнули чутка..можно и отвести армию..где то аж до Киева думаю в самый раз будет.
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Моника зебильная на карачках перед путлерастами и спереди и сзади , даже перед трампом ,так не лебизила
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Скільки ми чули натяків на те , що Зеля Пороха посадить? Остання його промова- звернення перед тим як побігти до дітей що він сказав - й не треба тіпу піддаватись тим, хто вами прикриваеться як опозиція, щоб уникнути відповідальності. Так ось сьогодні увесь майданчик кремлівських зливних бачків кричав знаєте про що? Не вистачило зеленському сміливості посадити Пороха, а тепер він після Віче вже заявлений лідер опозиції . Зеля слабак, не посадив його вчасно а зараз вже й не зможе ... Так що? Порох їх сдєлал? І Зєлю й Кремль ? А шо такое??? - оні заодно?
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РЕБЯТ А КУДА ДЕВАЮТСЯ ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ВОРОВАЛ ПАРАШЕНА И ЕГО СВИНАРЧУКИ?
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Теперь их воруют зебобики...а так как они молодые и голодные то воруют они раза в три больше...
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Разов в пять минимум,и чето нету зп по 4к💶,да зесептиконы?
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а потім ЗЕ такий на Ютубі : "дорогі мої українці! Я не преЗЕдент,а імітатор гри на роялі ху...м! І всьо! Шо ви від мене хотіли? "
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І буде правий. Вовік не винуватий, що його обрали. Враг нарушил перемирие 14 раз. Потерь нет. - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2302
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tZE inform

@tZEinform

·6 ч
Целый день лупят по позициям под Золотым. Целый день наши молчали ибо у нас "развод". Но в какой то момент кто то плюнул и по сепарам врезала батарея 2С1 "Гвоздик" в эфире сепаров стоит вой. Наши накрыли позиции и судя по всему артзапас. Сейчас ВК разбирается что и кого
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красені!!!
арта, боги війни, молодці!!!
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Каждый день, сначала пишут "потерь нет", потом на следующий день когото хоронят из воинов.!?!
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Будем надеяться, что потерь действительно(!!!) нет......
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Для шоколадных кретинов:
Чем больше мы со своей стороны делаем, чего не соблюдает паРашка, тем больше она сама себя загоняет в глухой угол. Нам выгодно любое развитие ситуации, Зеля таки переигрывает Пукина.
Странно лишь одно -- почему Поросенок, анонсировав формулу Штанмайера в 2016 году, проморозился последующие годы правления и не отфутболил мяч на поле противника? Неужели и правду говорят, что за ширмой национализма, барыга все эти годы подыгрывал Кремлю? Может просто не хотел своего давнего друга Медведчука подводить с его кумом? Ну тогда многое сходится, особенно касательно ботов...
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Знаєш, на твої запитання тут в коментах вже дали 1000 раз відповідь рядові коментатори та експерти на ТВ. Але ця зелена сеча в очах мабуть досягла вже до мізків. Ворог порушив перемир'я 14 разів. Втрат немає. - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4272
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А в той самий час Генерал-майор медичної служби Ігор Хоменко, розпродує посади в своєму відомстві, створив своєрідний аукціон. Його покриває Хомчак.
Де Зеленський, котрий обіця відрубувати руки?
Де чесні суди?
Чи може Зеленський може тільки *******?
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