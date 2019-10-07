 Гончарук назвал четыре приоритета в деятельности украинского правительства

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Приоритетами Кабмина Гончарук назвал приватизацию госпредприятий, открытие рынка земли, демонополизацию энергетического рынка и развитие инфраструктуры.
"В планах правительства на ближайшие 5 лет восстановить 24 тыс. км дорог, построить 5 морских портов и 15 аэропортов", - сказал премьер, добавив, что для украинской власти важна также реформа судебной системы.
В свою очередь, Ринкевичс заверил, что Латвия будет оставаться стратегическим партнером Украины в контексте европейской интеграции. Он положительно отметил готовность министра юстиции и генерального прокурора Украины активно заниматься защитой прав и интересов иностранных инвесторов и создавать благоприятные условия ведения бизнеса в Украине.
Кроме того, министр подчеркнул, что Латвия и в дальнейшем будет осуществлять программы лечения и реабилитации украинских военнослужащих, в частности, тех, кто находился в плену в Российской Федерации.
Наступним кроком буде перемога над корупцією в будь-якому міністерстві через звільнення прибиральниці.
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Роль ідіота - єдина, яка дається Моніці без жодного дубля.
Так, ЗЕбіли?
малорос ніколи мені не буде другом.
У мене тільки один друг
Він з Гонконгу приїхав на віче
А ви кажите нічого не робиться..
А про дороги ми чули від Гройсмана.
Виходить так, якщо не знаєш що робити - ліпи дороги.
І це мені подобається.
на горизонті таких не видно.
Это достижение, достойный Книги рекордов Гиннеса
Українцям готують новий Трудовий кодекс: звільняти будуть без допомоги і відпустки
1)капітуляція
2)знищення малого та середнього бізнеса
3)знищення правової системи
3)знищення державності
Такое ощущение, что Вову Гройсмана в 2015 г. поймали в Виннице пьяного под забором и отвезли силой руководить правительством, а теперь, в 2019 г. наркомана Гончарука в Кривом Рогу отловили санитары и тоже насильно в Киев отвезли руководить правительством!
Ох уж эти санитары! Уже алкоголики и наркоманы боятся на улицу выходить, потому что повяжут и отвезут в Киев на ответственную должность!