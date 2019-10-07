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 У "Печерского кривосудия" триумф. Руководит процессом Портнов, - Пашинский

Экс-народный депутат Сергей Пашинский считает решение Печерского суда Киева о своем аресте "откровенной фальсификацией правды" и обвинил в причастности замглавы АП Януковича Андрея Портнова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.

"Не имея ни одного доказательства, ни одного дела, никаких свидетельств о моей причастности к "коррупции", которую так рекламировали, сегодня меня арестовали за самооборону и защиту чести своей жены. Известное печерское кривосудие торжествует - руководит процессом Андрей Портнов.

Следствие полностью подтвердило мои показания, я прошел полиграф, прошел все следственные эксперименты. Криминальный элемент, который оскорбил мою жену и разбил мне голову бутылкой, отказался проходить полиграф и постоянно менял показания. Я не покинул страну, хотя депутатский иммунитет потерял еще в августе", - написал Пашинский.

Смотрите: Пашинского арестовали до 4 декабря. ВИДЕО

Он подчеркнул, что произошедшее сегодня в Печерском суде - "откровенная фальсификация правды".

"Я буду бороться с портновыми-януковичами и в дальнейшем. Правда победит", - заявил политик.

Также читайте: Мы увидели, что юридические аргументы и правовые основания сегодня не работают, - Турчинов об аресте Пашинского

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

Также читайте: Перекрестный допрос доказывает, что версия Пашинского верна, - адвокат

13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.

В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.

В октябре 2019 года стало известно, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова. 7 октября суд арестовал Пашинского на два месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3152607
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
падаль плешивая, кто-то же должен был тебя остановить и ваш свинячий призвол
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твоя жена изменила тебе с порохоботом?!
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Ему платят за колличество постов.Ну как платятВ миску плеснут.
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а що тут люди ще й гроші заробляють, що пишуть?
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уже в 4 или 5 теме пишете одну и туже чушь вам что методички не подвезли
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моя методичка с открытой архитектурой..
давай! напиши мне методичку, а я её прочту..
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Шото ви вже почали святкувати перемогу.
Чи не зарано?
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Чи потрібен Україні Печерський суд? У "Печерского кривосудия" триумф. Руководит процессом Портнов, - Пашинский - Цензор.НЕТ 2703
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він же "успішно реформований-перереформований"? Хіба ні , хіба міг Барига брехати ?
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Портнов конечно не святой , но и Пашинского жалеть не приходится, гандон редкостный.
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портнов на фоне этой свинячье кодлы- святой
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алексей давайте так мы не будем ПЕСикам (Партия Европейская Солидарность - первые три заглавные буквы) подыгривать, а скажем так если нарушил закон отвечай, но беспределу небыть
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тот случай когда две мрази схлестнулись
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готовьтесь -свыня и свинярчуки, каноненки и турчиновы, мародеры свинячьи
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ХТВЖ. Переведешь сам, не маленький.
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Он когда бабки чемомоданами тырил , я рядом был ?
То есть , когда он вкусно пил и сладко ел , я и нахер ему не нужен был , а как мордой в дерьмо , так и я нужен стал ???
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Не хочу никого обижать, но уверена, что когда будут сажать за кривую физиономию или искаженное лицо и тебя не прихопят до кучи? Личная антипатия не может быть аргументом для "посадки". Запомни это, поскольку это может быть критично важным.
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бо для спору з порохоботами треба мати те, чого в тебе нема: мізки
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Нет святых и не нужно. Но из всего, тебе вспомнилось это фото. Отвратительное, согласен. Но это не повод привязывать его к ситуации. Тем более, что она очень нездоровая и непонятно, каким боком выльется каждому из нас.
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Сиди на нарах и не вякай, теперь кого не тронь начинает кричать о политическом преследовании.
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до речі..на портнова великий та суворий генпГакурор юГік нічого так і не нарив..безпринципність + любов до грошей..їжте тепер..не обляпайтеся..
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... за самооборону и защиту чести своей жены.

Скажи, что это дуэль была. Я бы даже сказал неравный бой. Еврей-гопник химикус с большой бутылкой против еврея-депутата пашинского с маленьким пистолетом.
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Пашинский настоящий мужчина. Он вступился за жизнь и честь своей жены. Именно так поступают настоящие мужчины.
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І вивів на чисту воду агента кримля Хімікуса!
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а ещё у него есть любовница которой он купил Бентли Беньтягу за 480тыс долларов работая на госслужбе и не имея бизнеса, идеальный мужчина для таких лядей как ты У "Печерского кривосудия" триумф. Руководит процессом Портнов, - Пашинский - Цензор.НЕТ 1529
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О родственница Пастора тут, передай ему чтоб сушил сухари..
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А ты передай своим,что бы массажировали шею,уже близко...
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Нічого. От ти з Зєліком отрєформіруете правильно...
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А що буде нести Петро, коли що до нього судове засідання розпочнуться?
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політичне переслідування до то політиків, ніякого відношення це чмо до політики не має. Крапка.
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Цемаха - под личные обязательства. Т.е. на свободу. Террориста! Доказанного! Пашинского - в кутузку. Он мне очень несимпатичен. И я не был свидетелем происшествия, но сам факт судебного решения оставляет в недоумении...
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нічого ти не петраєш в "успішних" судових реформах!
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Портнов сажай побыстрее эти барыжные рожи.
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как бы я хотел увидеть вблизи твой ипальник..
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портнов перший має гойдатись на смереці..
і взагалі, він ваш спільник та колега ?
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Ну шо, пачаны, еще не раздумали про легализацию "короткоствола"? Вот чувак в ногу выстрелил хулигану. Хулиган жив-здоров, а чувак за решеткой. Каково? И это при том, что копы нашли две гильзы, а хулиган заявляет что не было предупредительного. Вот вам и конституционное право на "защиту себя и своего имущества". Утритесь, зелебобики.
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За словами екс-керівника СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА, прізвище С.Пашинського було серед «орієнтувань» на першочергове знищення у разі прийняття рішення про повну зачистку майдану від протестантів.
Згідно відео-документів,він був одним з небагатьох народних депутатів, хто не покинув Майдан в ніч із 18-на 19 лютого, а також зранку 20 лютого 2014 року, коли очікувалася повна зачистка наметового містечка та вже загинуло кілька десятків людей.
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Это было пять лет назад. Нужно было работать на страну, а не на свой карман. Теперь пусть сидит....
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***** вміє чекати.
Тим більше сьогодні днюха, коли пекло породило цього упира.
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Стадо даже не понимает как их имеют! По типу: Лучший раб тот, кто не догадывается, что он раб.
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це індульгенція на все наступне життя?
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Что пнове с Майдана доигрались?? У вас было пять лет, чтобы изменить страну. А вы занимались набиванием карманов, как будто пришли править вечно. Вот такой закономерный результат. Браво Портнов, браво Моника Зеленски
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Тебе осталось добавить = браво путя . ну что б точно все поняли что ты латентный .
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По ситуации можно сказать и браво путя. Во всяком случае Моника Зеленски слишком быстро забыла, что голосовали не за него, а против Порося. И 73 %, очень скоро могут превратится в 0,7
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дивно, а до цього моменту у пашинського не було жодних претензій до печерського суду
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Ты завистливое мерзкое существо! Лучше подумай почему у тебя лоха нет двух бентли что ты такое убогое!
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Очевидно у него нет доступа к админресурсу или подельников в высшем руководстве страны или оборонпроме
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Мне кажется Пашинский делал то , чего я не делал .Поэтому Бентли у него , а не у меня .
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Как истинные джентельмены они пропустят вас вперёд.
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вроди как странное решение суда, но даваите господа по справедливости - это результат вашей судебной реформы. Это со стороны выглядит похоже как сакашвили - где он так всё в Георгие реформировал, что самому сцыкливо теперь туда ехать.
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Зебоби, ви закохані в Портнова чи вам поприколу ?
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Для Пашинского и Грымчака ялынка вжэ настала.
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а ось ,що про це кажуть "наші люди" ті що під окупацією:

Артур Керн - (625)только что

Неужели эту плешь упекут лет на 20

Куйбышев - (2061)7 минут назад

но не за винтовку на муйдане они собираются вообще это расследовать?

Игорь Брагин - (2174)9 минут назад

Первый пошёл. Следующему приготовиться.

Georg Hatner - (928)23 минуты назад

Ну может хоть этой cyke ответка за его снайперскую винтовку на майдане прилетит. Пусть и не за майдан, но закон бумеранга никто не отменял.

Лежана Раздвиногова - (220)25 минут назад

Самая ничтожная и бесполезная фигура по делу расстрелов на муйдане наверняка на сходняке коллег-подельников чтоб не отсвечивала и лишнего не шелестела теперь наверно сгинет на этапах и в застенках во веки вечные, аминь!

Вася Кузькин - (27779)32 минуты назад

Этот еврей Пашинский молодец ! ведь этот еврей Пашинский на пару с дибилом Парубиём и убили небесную скотню украинцев на майдане в 2014 году ))) Прикольно правда ? ))

Василий - (1422)35 минут назад

пархатого,в клетку

М. Суриков - (692)39 минут назад

Порошенко упрятал Пашинского в тюрьму, чтобы тот не выдал КАК делался майдан.

Слава КПСС - (1284)I wish54 минуты назад


чем и тебя *****! Печеньками)) Только я их продавал *****ам и гешефт получал, а вы *****асы их себе просто в жопу сували и кайф получали. Евреи вас хохлов всегда имели, да здравствует перзедент хохлов Зеленский.

Слава КПСС - (1284)I wish1 час назад

Какая же фуйня у вас в польше епошит по мозгам хохлатым?

Ну і так далі. Ворогів це влаштовує.
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Так і не дивно.
Деякі поцреоти голосять - молодець портнов, так само вони вітатимуть і *****.
Шкури продажні.
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еще нет, сажайте Пастора, кретины!

вот тогда будет военно-спортивный праздник Йолки и триумф У "Печерського кривосуддя" тріумф. Керує процесом Портнов, - Пашинський - Цензор.НЕТ 2149
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помнится, когда Навальному срок дали, то даже в Москве народ так на улицы так вышел, что Пу сразу заговорил, что приговор не оч справедливый...
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все сидят на жопе ровно и ждут пока портнов и вся банда каломоева не развернет свои репрессии, чтобы уже затем спокойно продать Украину пуйлу...
Через два месяца будет уже поздно...
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Облезлое существо в очках бредит.Какую "честь" жены он защищал ночью на обочине проезжей части?Его жена что придорожная ************?Да вроде нет.Доказательств "выше крыши"(пистолет,гильзы,рана от пули,да и сама пуля).Как говорил Жеглов-"железные" доказательства.Так что будет сидеть.И это прекрасно.
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Во всех их проблемах виноват один человек. Клоуны.
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Все же прекрасно понимают, что Пашинский посажен не из-за какого-то мутного неадекватного алкаша "химикуса". Это нынешняя власть с помощью Портнова, который в свое время бежал из Украины параллельно с Януковичем, начала уничтожение людей, котрые боролись на майдане против янычар
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Сшитая зебилами с помощью рашистских ниток портновская гидра выпускает рашистских холуев-сепаров, которые предали свою родину, убивали украинцев, целовали русский сапог и садит пашинского за выстрел в ногу зеку-гопнику. До памятников моторылам и гивям по всей Украине осталось совсем не много.
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А стадо этому восторженно вукоплещет!
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всю эту зеленУю коросту зеЛю/портнова/богдана будем гнать на ростов очень скоро
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Пашинский, а, шо ж вы печерский суд не пересажали как требовал народ когда были при власти? Посадили б портнова, бриллиантовых прокуроров, сепаров, ефремова, беркутню, казнокрадов - сейчас бы имели второй срок у власти, а теперь будете иметь просто срок.
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Ми тут зібрали збори осбб з цього приводу. Жінки стояли на колінах і плакали. Чоловіки пали попіл і сипали на лисину, передали петицію типа свинарчука в презеденти. Уся Україна піднялась.
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Пашинский из страны не убежал и на суде вел себя достойно
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Да как он посмел жаловатся на реформированный Петей суд.))
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знову правова система не працює
треба якнайшвидше позбутися зеленої дрисні, бо не буде України
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в армії пішов разброд .рулить в країні вата.шифруючись. коли бухий кацап з обісцятою матнею постукає вам сапогом в двері,памятайте -ви зробили це разом.
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...Люди от власти говорят, что формула Штайнмайера - не капитуляция. И тут же говорят, что просто выполняют Минские соглашения. И капитулировали давно, когда их подписали. Не путаются ли они в логике?Власть пытается оправдать будущую капитуляцию?
Люди от власти говорят, что формула Штайнмайера - не капитуляция. И тут же говорят, что просто выполняют Минские соглашения. И капитулировали давно, когда их подписали. Признают ли они тем самым, что сейчас занимаются оформлением и реализацией капитуляции? Не путаются ли они в своей логике?
Минские соглашения можно считать капитуляцией, только если вы настроены их выполнять. И да, они были безальтернативны, потому что остановили войну в тот момент, когда наши войска были близки к разгрому, и при этом связали Россию санкциями. Но их нельзя было выполнить, не нарушив суверенитет Украины, поэтому никто их не выполнял. И их нельзя отвергнуть, потому что тогда Россия выйдет из-под санкций. Они были так сформулированы, что позволили их саботировать. У нас всегда был железный аргумент: Россия не выполняет условия по безопасности. До сегодня Украина четко играла в игру, направленную на сохранение санкций и при этом невыполнение Минских соглашений. И капитуляция начинается тогда, когда кто-то в главных кабинетах решает по-настоящему выполнить их. И для этого идет навстречу Путину и снимает часть требований по безопасности. И теперь Путин говорит, что Зеленский должен объяснить украинцам условия. Путин - враг. И он наставляет президента Украины, желая продавить свои условия. Через президента Украины. Это ненормально. Это преступно.
И Путин, манипулируя встречей Нормандской четверки, заставляет президента Украины делать уступку за уступкой. Просто ради встречи. Какого черта? Что в ней такого? Если раньше кто-то капитулировал, то почему раньше никто не шел на уступки России, а теперь вдруг побежали. Почему теперь Путин, наш враг, хвалит президента Украины. Друг моего врага, он кто? Или это реализация того самого «договоримся посередине»?
Сейчас власть утверждает, что капитулировали до них. И этим пытается оправдать свою будущую капитуляцию. Но это неправда. Их никто не заставляет капитулировать. Они могут продолжать отстаивать украинский суверенитет. И требовать полное выполнение Россией условий по безопасности. Россия их никогда не выполнит. И статус-кво будет сохранен. Но да, тогда никто не закончит войну быстро. Но может этот «кто-то» наконец поймет, что быстро закончить войну, которую начал Путин, может только Путин. И делать это, он настроен только на своих условиях. Условиях, которые недопустимы для Украины. Но, к сожалению, почему-то считаются допустимыми в некоторых властных кабинетах. И это в тот момент, когда острая фаза конфликта прошла. Когда украинская экономика растет. Когда ничего не толкает тебя сдавать свой суверенитет и делать хоть какие-то уступки Путину. Это Путину надо убрать санкции. Почему мы пытаемся ему в этом помочь? Друг моего врага, он кто?
Украинский суверенитет требует, чтобы Донбасс возвращался в Украину только на украинских условиях. Возможно ли это сейчас? Нет. А значит, ради украинского суверенитета мы не должны возвращать Донбасс сейчас. Потому что это война не за Донбасс. Донбасс был не нужен России в 2014 году. И она разрушила его. Россия хочет всю Украину. А для этого надо вернуть Украине Донбасс на своих условиях. И все. И эта война не за Донбасс, и эта война за украинский суверенитет. Война бывшей колонии против своей метрополии. И тысячи людей погибли не ради выжженной земли Донбасса. А ради того, чтобы Украина стала независимой. И нет большего предательства, чем отдать теперь суверенитет. Теперь, когда влияние России минимально.
Люди от власти говорят, что выборы под любым флагом это хорошо, потому что мы тогда получим вменяемых людей, с которыми можно говорить. Но это логика гражданского конфликта. Это всегда было целью России. Заставить Украину вести прямые переговоры. Снять с себя ответственность. И если в Донецке будет хорошо замаскированный агент Москвы, это не делает его не агентом Москвы. Но делает Украину заложником. А Россию освобождает от ответственности. Как можно так прямо желать реализовать желания Путина? А без контроля границы, без контроля территорий, победитель выборов там всегда будет человеком Москвы. И то, что он будет выглядеть прилично, не отменяет факта того, кем он является. Просто подарок какой-то для Путина. Друг моего врага, кто он?
Ключевой вопрос: какие красные линии уже перешли в своей голове люди от власти. Ключевой вопрос: понимают ли люди во власти, что мы воюем за свой суверенитет? И ответов на эти вопросы у нас нет.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333138-vlastj_pytaetsja_opravdatj_budushchuju_kapituljatsiju
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На завтра малюємо портрети порошенка на усі рахунки шлють гроші. Не задоволених міліони….………………..***
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Нападать на водителя дорогой машины в районе расположения дорогих домов, когда он представляется депутатом и грозит оружием, очень редко отважится какой либо алкоголик и дебошир, так что Пашинский может мяукать что угодно, но его история никогда не вызывала доверия. Кому не нравится Печерский суд, те могут целовать Петю в жопу за судебную реформу.
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Пашинский много может рассказать о том кто стрелял на Майдане.
По этому берегите его от пэдра
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