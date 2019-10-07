 У "Печерского кривосудия" триумф. Руководит процессом Портнов, - Пашинский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политика в Фейсбук.
"Не имея ни одного доказательства, ни одного дела, никаких свидетельств о моей причастности к "коррупции", которую так рекламировали, сегодня меня арестовали за самооборону и защиту чести своей жены. Известное печерское кривосудие торжествует - руководит процессом Андрей Портнов.
Следствие полностью подтвердило мои показания, я прошел полиграф, прошел все следственные эксперименты. Криминальный элемент, который оскорбил мою жену и разбил мне голову бутылкой, отказался проходить полиграф и постоянно менял показания. Я не покинул страну, хотя депутатский иммунитет потерял еще в августе", - написал Пашинский.
Он подчеркнул, что произошедшее сегодня в Печерском суде - "откровенная фальсификация правды".
"Я буду бороться с портновыми-януковичами и в дальнейшем. Правда победит", - заявил политик.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.
13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.
Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.
В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.
В октябре 2019 года стало известно, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова. 7 октября суд арестовал Пашинского на два месяца.
давай! напиши мне методичку, а я её прочту..
Он гей..
Чи не зарано?
То есть , когда он вкусно пил и сладко ел , я и нахер ему не нужен был , а как мордой в дерьмо , так и я нужен стал ???
все я з порохоботами не спорю.
Скажи, что это дуэль была. Я бы даже сказал неравный бой. Еврей-гопник химикус с большой бутылкой против еврея-депутата пашинского с маленьким пистолетом.
..
і взагалі, він ваш спільник та колега ?
Згідно відео-документів,він був одним з небагатьох народних депутатів, хто не покинув Майдан в ніч із 18-на 19 лютого, а також зранку 20 лютого 2014 року, коли очікувалася повна зачистка наметового містечка та вже загинуло кілька десятків людей.
Тим більше сьогодні днюха, коли пекло породило цього упира.
Артур Керн - (625)только что
Неужели эту плешь упекут лет на 20
Куйбышев - (2061)7 минут назад
но не за винтовку на муйдане они собираются вообще это расследовать?
Игорь Брагин - (2174)9 минут назад
Первый пошёл. Следующему приготовиться.
Georg Hatner - (928)23 минуты назад
Ну может хоть этой cyke ответка за его снайперскую винтовку на майдане прилетит. Пусть и не за майдан, но закон бумеранга никто не отменял.
Лежана Раздвиногова - (220)25 минут назад
Самая ничтожная и бесполезная фигура по делу расстрелов на муйдане наверняка на сходняке коллег-подельников чтоб не отсвечивала и лишнего не шелестела теперь наверно сгинет на этапах и в застенках во веки вечные, аминь!
Вася Кузькин - (27779)32 минуты назад
Этот еврей Пашинский молодец ! ведь этот еврей Пашинский на пару с дибилом Парубиём и убили небесную скотню украинцев на майдане в 2014 году ))) Прикольно правда ? ))
Василий - (1422)35 минут назад
пархатого,в клетку
М. Суриков - (692)39 минут назад
Порошенко упрятал Пашинского в тюрьму, чтобы тот не выдал КАК делался майдан.
Слава КПСС - (1284)I wish54 минуты назад
чем и тебя *****! Печеньками)) Только я их продавал *****ам и гешефт получал, а вы *****асы их себе просто в жопу сували и кайф получали. Евреи вас хохлов всегда имели, да здравствует перзедент хохлов Зеленский.
Слава КПСС - (1284)I wish1 час назад
Какая же фуйня у вас в польше епошит по мозгам хохлатым?
Ну і так далі. Ворогів це влаштовує.
Деякі поцреоти голосять - молодець портнов, так само вони вітатимуть і *****.
Шкури продажні.
вот тогда будет военно-спортивный праздник Йолки и триумф
Через два месяца будет уже поздно...
треба якнайшвидше позбутися зеленої дрисні, бо не буде України
Люди от власти говорят, что формула Штайнмайера - не капитуляция. И тут же говорят, что просто выполняют Минские соглашения. И капитулировали давно, когда их подписали. Признают ли они тем самым, что сейчас занимаются оформлением и реализацией капитуляции? Не путаются ли они в своей логике?
Минские соглашения можно считать капитуляцией, только если вы настроены их выполнять. И да, они были безальтернативны, потому что остановили войну в тот момент, когда наши войска были близки к разгрому, и при этом связали Россию санкциями. Но их нельзя было выполнить, не нарушив суверенитет Украины, поэтому никто их не выполнял. И их нельзя отвергнуть, потому что тогда Россия выйдет из-под санкций. Они были так сформулированы, что позволили их саботировать. У нас всегда был железный аргумент: Россия не выполняет условия по безопасности. До сегодня Украина четко играла в игру, направленную на сохранение санкций и при этом невыполнение Минских соглашений. И капитуляция начинается тогда, когда кто-то в главных кабинетах решает по-настоящему выполнить их. И для этого идет навстречу Путину и снимает часть требований по безопасности. И теперь Путин говорит, что Зеленский должен объяснить украинцам условия. Путин - враг. И он наставляет президента Украины, желая продавить свои условия. Через президента Украины. Это ненормально. Это преступно.
И Путин, манипулируя встречей Нормандской четверки, заставляет президента Украины делать уступку за уступкой. Просто ради встречи. Какого черта? Что в ней такого? Если раньше кто-то капитулировал, то почему раньше никто не шел на уступки России, а теперь вдруг побежали. Почему теперь Путин, наш враг, хвалит президента Украины. Друг моего врага, он кто? Или это реализация того самого «договоримся посередине»?
Сейчас власть утверждает, что капитулировали до них. И этим пытается оправдать свою будущую капитуляцию. Но это неправда. Их никто не заставляет капитулировать. Они могут продолжать отстаивать украинский суверенитет. И требовать полное выполнение Россией условий по безопасности. Россия их никогда не выполнит. И статус-кво будет сохранен. Но да, тогда никто не закончит войну быстро. Но может этот «кто-то» наконец поймет, что быстро закончить войну, которую начал Путин, может только Путин. И делать это, он настроен только на своих условиях. Условиях, которые недопустимы для Украины. Но, к сожалению, почему-то считаются допустимыми в некоторых властных кабинетах. И это в тот момент, когда острая фаза конфликта прошла. Когда украинская экономика растет. Когда ничего не толкает тебя сдавать свой суверенитет и делать хоть какие-то уступки Путину. Это Путину надо убрать санкции. Почему мы пытаемся ему в этом помочь? Друг моего врага, он кто?
Украинский суверенитет требует, чтобы Донбасс возвращался в Украину только на украинских условиях. Возможно ли это сейчас? Нет. А значит, ради украинского суверенитета мы не должны возвращать Донбасс сейчас. Потому что это война не за Донбасс. Донбасс был не нужен России в 2014 году. И она разрушила его. Россия хочет всю Украину. А для этого надо вернуть Украине Донбасс на своих условиях. И все. И эта война не за Донбасс, и эта война за украинский суверенитет. Война бывшей колонии против своей метрополии. И тысячи людей погибли не ради выжженной земли Донбасса. А ради того, чтобы Украина стала независимой. И нет большего предательства, чем отдать теперь суверенитет. Теперь, когда влияние России минимально.
Люди от власти говорят, что выборы под любым флагом это хорошо, потому что мы тогда получим вменяемых людей, с которыми можно говорить. Но это логика гражданского конфликта. Это всегда было целью России. Заставить Украину вести прямые переговоры. Снять с себя ответственность. И если в Донецке будет хорошо замаскированный агент Москвы, это не делает его не агентом Москвы. Но делает Украину заложником. А Россию освобождает от ответственности. Как можно так прямо желать реализовать желания Путина? А без контроля границы, без контроля территорий, победитель выборов там всегда будет человеком Москвы. И то, что он будет выглядеть прилично, не отменяет факта того, кем он является. Просто подарок какой-то для Путина. Друг моего врага, кто он?
Ключевой вопрос: какие красные линии уже перешли в своей голове люди от власти. Ключевой вопрос: понимают ли люди во власти, что мы воюем за свой суверенитет? И ответов на эти вопросы у нас нет.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333138-vlastj_pytaetsja_opravdatj_budushchuju_kapituljatsiju
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По этому берегите его от пэдра