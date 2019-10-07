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 Политика Украины
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Все про:Пашинский (646) Федур (13)

 Решение суда об оставлении Пашинского под стражей является абсолютным произволом, - адвокат Федур

Решение, которое принял суд по содержанию под стражей С. Пашинского, является абсолютно произвольным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его адвоката А. Федура.

Федур заявил: "Оно является таким, которое преследует нелегитимную цель. Суд принял решение без наличия обоснованного подозрения и отсутствии каких-либо доказательств наличия рисков.

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Очевидно, кому-то очень хотелось продемонстрировать свою неограниченную власть над ГБР и судом. Мы прогнозировали, что такое решение возможно, но С. Пашинский никуда не убегал и не прятался, а выполнял возложенные на него процессуальные обязанности.

Я понимаю, что сегодня кто-то радуется по этому поводу произвольного решения судьи, но я убеждений, что адвокаты смогут защитить интересы нашего доверителя".

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

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13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.

В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.

В октябре 2019 года стало известно, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова. 7 октября суд арестовал Пашинского на два месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3152606
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро за флаг Украины будут в тюрьму сажать.
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пашинський і Прапор України. Сподіваюся, що це іронія.
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Решение суда об оставлении Пашинского под стражей является абсолютным произволом, - адвокат Федур

Так подавай в суд на судью.
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молодцы!!!!!!!!!!! а теперь свыню за мотню
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"На Майдан, товарисчи !"В Запорожье в рамках декоммунизации к туловищу ленина прилепили голову Пороха.
Решение суда об оставлении Пашинского под стражей является абсолютным произволом, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 3039
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Чувак,ты представляешь,где окажется голова Зеленского,если ее приделать к туловищу Членина? Ней ,даже можно на рояле сыграть!
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свинярчуки- приготовиться!
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народ от радости порвет все баяны, а уж когда свыня и свинярчуки сядут- будет праздник календаря
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нарот рвьоть баяни, маше лаптєм... це ви про маскальню написали ?
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Слышь, Яныч,ты народец не перепутал ? Мы баяны не рвём, наш максимум для таких,как ты или бандурой тебя навернуть, или на трембиту насадить!
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пашинський і Прапор України. Сподіваюся, що це іронія.
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"Иуды тоже научились носить кресты" - Ежи Лец.

Недарма пашинський збудував собі церкву поряд зі своїм маєтком, щоб відмолювати свої гріхи.
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Это все мощные судебные реформы попередника
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Пашинский - это конечно хорошо, но вы пробовали когда-нибудь посадить ахметова?!
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Решение суда об оставлении Пашинского под стражей является абсолютным произволом, - адвокат Федур

Так подавай в суд на судью.
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никакого произвола- справедливое решение
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Интересно, судьи, которые сегодня принимают такие решения, понимают, что им самим придется лет через 5 сбежать куда-нибудь под Ростов и не выезжать из мордора под угрозой ареста?
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Думаю да, хоть и не верят в подобное. А как вы думаете, какой-нибудь Родион Киреев понимал, что он делает?
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С чего бы это? Они и при пете вытворяли, что хотели. И шо? Куда-то разбежались?
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Произвол, ещё какой произвол, просто ухЪ. Но под стражей будет нходится. Пой, ласточка, пой дальше.
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давно пора цю тварь плэшыву саджаты.
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Украинский суд это уже международный символ коррупции и кривосудия.
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Федур прикалывается.Он ,благодаря Пашинскому, миллиардером станет.
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Адвокати з шкіри вилазять - ну то робота в них така. Агов , порохоботи ви його любите, чи вам по приколу?)))Решение суда об оставлении Пашинского под стражей является абсолютным произволом, - адвокат Федур - Цензор.НЕТ 5698
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Aгов, Олена, бути зеленим лайном,це таке кредо,чи виховання?
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значить по коханню))). Питання знімається.
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ти сайти попутав. Тобі до ківи. або я на РФ
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А що ви хотіли, петяботи, які петро провів реХворми, такі і рішення. Чи ви ставите під сумнів працю самого Петра Лексійовича ?
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Ну как сказать продажный Федур,как сказать.Для абсолютного большинства украинцев посадка Пашинского-это триуф демократии.
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ФеДУР, як можна було клієнту дозволяти брехати коли питань до звізжежа більше ніж відповідей? Ти лайно, а не адвокат.
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Федур заявил: "Оно является таким, которое преследует нелегитимную цель. Суд принял решение без наличия обоснованного подозрения и отсутствии каких-либо доказательств наличия рисков.Источник: https://censor.net.ua/n3152606

Интересно.Что этот адвокатишка курил перед процессом?Каких доказательств ему не хватает:пистолет,гильзы,пуля,раненый потерпевший?По моему все доказательства на месте.Жеглову одного пистолета хватало,а тут полный "букет".
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Федур бив лише...я прослухав його висер….на формальні сторони.....таких "адвокатів" не наймайте.
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