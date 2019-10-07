 Мы увидели, что юридические аргументы и правовые основания сегодня не работают, - Турчинов об аресте Пашинского

Также он призвал всех мужчин поставить себя на место Пашинского, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Когда в вашем присутствии угрожают вашей жене, когда вам бьют бутылкой по голове, на какую реакцию обычного мужчины можно рассчитывать? Я уверен, что реакция Сергея Пашинского была адекватной. Он защитил свою жизнь и жизнь и честь своей жены", - отметил он.
Турчинов констатировал, что сейчас в медиа сформирован тренд негативного отношения к тем, кто был у власти в 2014-2019 годах. "Как показывают последние события, это не помогает действующей власти", - подчеркнул он.
"Сергей Пашинский никак не мог повлиять на, я считаю, заполитизированное решение о пересмотре этого решения. Без каких-либо оснований - вы в суде это слышали - никакого основания не привели ни прокуроры, ни следователи, почему они вдруг решили, кроме политических анонсов пересмотреть это дело. Доказательства новые не получены. Новых каких-то позиций у следствия нет", - сказал он.
Турчинов напомнил, что "дело Пашинского" не просто возобновлено, а переквалифицировано.
"К большому сожалению, сегодня мы увидели, что юридические аргументы, правовые основания, к сожалению, сегодня временно не работают. Но я уверен, что Сергей выдержит эти испытания и будет на свободе", - сказал экс-секретарь СНБО.
На вопрос, была ли у Пашинского возможность выехать за границу, Турчинов сказал: "Безусловно. У него была возможность выехать за границу. И я так понял по информационной волне, что многие на это очень надеялись".
Он также отметил, что сожалеет о том, что "традиции Печерского суда не изменились". "Я считаю, что, безусловно, вина и минувшей власти в этом есть", - подчеркнул Турчинов, добавив, что в судебной системе по-прежнему доминирует политическая целесообразность.
Отвечая на вопрос, не опасается ли он уголовных преследований, экс-секретарь СНБО сказал, что "жизнь научила не бояться", вспомнив про события Революции достоинства.
Кроме того, Турчинов выразил уверенность в том, что в Украине гражданское общество стало более сильным и будет бороться за правду.
Он также напомним, что Пашинский был с ним от начала до конца на Майдане и на фронте в 2014 году, поэтому он пришел на суд.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.
13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.
Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.
В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.
В октябре 2019 года стало известно, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова. 7 октября суд арестовал Пашинского на два месяца.
Згідно відео-документів,він був одним з небагатьох народних депутатів, хто не покинув Майдан в ніч із 18-на 19 лютого, а також зранку 20 лютого 2014 року, коли очікувалася повна зачистка наметового містечка та вже загинуло кілька десятків людей.
Это "подарок" ко дню рождения кровавого ***** от Портнова и нынешней власти.
Предатели Украины ликуют, а вмнсте с ними и все "полезные" идиоты...
Портнов і ЗЕбанда не вічні, більшість в ВР так само. Після ухода ЗЕбанди інша влада не буде толєрантною до ригів, сєпарів й іншого гімна.
"Друзі! Брехунам і маніпуляторам, виявляється, відповідальність не світить?! Подільський райсуд Києва залишив без розгляду мій і брата позов до каналу 1+1, щодо захисту нашої честі і гідності. Позов ми подали через брудну брехню і маніпуляції, які телеканал регулярно вивалює на глядачів.
І як таке може бути в правовій державі, коли громадяни звертаються в суд, а суд дивним чином ухиляється від виконання своїх функцій? Тим більш, після того, як суддя спочатку намагається взяти самовідвід у справі. Але скажу одне: я добиватимуся справедливості. Брехуни рано радіють. Нові позови будуть! Усіх ви не залякаєте!" Віталій Кличко
хватит волынку тянуть, пора Йолку ставить, а народ расслабленный
Жди, мразь
У вас такого "счастья " не будет....