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 Мы увидели, что юридические аргументы и правовые основания сегодня не работают, - Турчинов об аресте Пашинского

Экс-глава СНБО Александр Турчинов, присутствовавший на слушании против бывшего народного депутата Сергея Пашинского, после решения об аресте заявил, что начались расправы.

Также он призвал всех мужчин поставить себя на место Пашинского, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Когда в вашем присутствии угрожают вашей жене, когда вам бьют бутылкой по голове, на какую реакцию обычного мужчины можно рассчитывать? Я уверен, что реакция Сергея Пашинского была адекватной. Он защитил свою жизнь и жизнь и честь своей жены", - отметил он.

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Турчинов констатировал, что сейчас в медиа сформирован тренд негативного отношения к тем, кто был у власти в 2014-2019 годах. "Как показывают последние события, это не помогает действующей власти", - подчеркнул он.

"Сергей Пашинский никак не мог повлиять на, я считаю, заполитизированное решение о пересмотре этого решения. Без каких-либо оснований - вы в суде это слышали - никакого основания не привели ни прокуроры, ни следователи, почему они вдруг решили, кроме политических анонсов пересмотреть это дело. Доказательства новые не получены. Новых каких-то позиций у следствия нет", - сказал он.

Турчинов напомнил, что "дело Пашинского" не просто возобновлено, а переквалифицировано.

"К большому сожалению, сегодня мы увидели, что юридические аргументы, правовые основания, к сожалению, сегодня временно не работают. Но я уверен, что Сергей выдержит эти испытания и будет на свободе", - сказал экс-секретарь СНБО.

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На вопрос, была ли у Пашинского возможность выехать за границу, Турчинов сказал: "Безусловно. У него была возможность выехать за границу. И я так понял по информационной волне, что многие на это очень надеялись".

Он также отметил, что сожалеет о том, что "традиции Печерского суда не изменились". "Я считаю, что, безусловно, вина и минувшей власти в этом есть", - подчеркнул Турчинов, добавив, что в судебной системе по-прежнему доминирует политическая целесообразность.

Отвечая на вопрос, не опасается ли он уголовных преследований, экс-секретарь СНБО сказал, что "жизнь научила не бояться", вспомнив про события Революции достоинства.

Кроме того, Турчинов выразил уверенность в том, что в Украине гражданское общество стало более сильным и будет бороться за правду.

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Он также напомним, что Пашинский был с ним от начала до конца на Майдане и на фронте в 2014 году, поэтому он пришел на суд.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

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13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.

В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.

В октябре 2019 года стало известно, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова. 7 октября суд арестовал Пашинского на два месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3152605
 
   
 Топ комментарии
 
Наші найгуманніші суди відпускали майже всіх терористів під заставу,домашній арешт,а Пашинського взяв під варту без права застави.
Пашинський не подарунок.
Але на моє переконання, суспільна небезпечність скоєного та самого Пашинського ДУЖЕ перебільшега.
Простою мовою-це замовлення
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чому б зе-бобікам не знайти факти фінансових зловживань пашинського
зараз все виглядає так як сказав Турчинов - політична розсправа.
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Пашинский это мелкая шестерка.Шакаленок.Порох,Ахмет,Беня,Пинчук,Кучма.Вот это уровень по которому будет видно.А пока что это все пена
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почитай коменты, свинячий жополиз- народ этим все сказал- свинюк в буцегарню!!!!!!!!
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У вас таких лібєрастамі ще називають.А українському народу справді щось пороблено.
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За словами екс-керівника СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКА, прізвище С.Пашинського було серед «орієнтувань» на першочергове знищення у разі прийняття рішення про повну зачистку майдану від протестантів.
Згідно відео-документів,він був одним з небагатьох народних депутатів, хто не покинув Майдан в ніч із 18-на 19 лютого, а також зранку 20 лютого 2014 року, коли очікувалася повна зачистка наметового містечка та вже загинуло кілька десятків людей.


Это "подарок" ко дню рождения кровавого ***** от Портнова и нынешней власти.
Предатели Украины ликуют, а вмнсте с ними и все "полезные" идиоты...
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чекаємо на рішуче висловлення глибокого занепокоєння від двох осіб - Тетяни Ч. та Ірини Г. Прізвища не називаю, щоб не втручатися у їх приватну сферу.
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Эти две потаскушки не мутили "приватну сферу" только с ленивым или импотентом
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Ох як вата з сепарньою святкує, аж пальці зтерли на клаві. Людину реально садять без альтернативи за битовуху (поставив сільського рагуля - бика на місце), а вбивць, мажорів, сєпарів, терористів, рос.агентів, топ.корупціонерів під нічний домашній арешт.
Портнов і ЗЕбанда не вічні, більшість в ВР так само. Після ухода ЗЕбанди інша влада не буде толєрантною до ригів, сєпарів й іншого гімна.
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то реформовані бавовняним колабораціоністом суди , успішна реформа #155.
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Це правда.
"Друзі! Брехунам і маніпуляторам, виявляється, відповідальність не світить?! Подільський райсуд Києва залишив без розгляду мій і брата позов до каналу 1+1, щодо захисту нашої честі і гідності. Позов ми подали через брудну брехню і маніпуляції, які телеканал регулярно вивалює на глядачів.
І як таке може бути в правовій державі, коли громадяни звертаються в суд, а суд дивним чином ухиляється від виконання своїх функцій? Тим більш, після того, як суддя спочатку намагається взяти самовідвід у справі. Але скажу одне: я добиватимуся справедливості. Брехуни рано радіють. Нові позови будуть! Усіх ви не залякаєте!" Віталій Кличко
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ЗЕмафия вор главе с Портновым щас полностью окупировала Украину и взяла под контроль судебную систему. Все суды полностью контролируюца окупационной ЗЕкомандой сепаратистов.
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Хороший сигнал самому Шуфричу. Значит окупационная ЗЕбанда его точно не посадит, как и Медвдчука и т.д. Будут садить только тех кто против Кремля и ЗЕмафии.
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Моника Зеленски и ее гопники отвлекают народ такой новостью от сдачи Украины в Россию ! Все внимание народа на арест
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сажайте Пастора!
хватит волынку тянуть, пора Йолку ставить, а народ расслабленный
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У 2014 ви мали всю владу і підтримку народу. Замість того щоб будувати національну українську державу ви сіли на потоки і продовжили справу янукодли, зрадивши Майдан і сподівання людей, підписавши ганебний мінськ-2 і особл статус лугандонії, повісивши весь тягар забезпечення лугандонівської гнояри на Україну. І саме завдячуючи вам країна зараз на межі бо саме ваш петя привів до влади зеленого українофоба
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Шо, куриная жопа, усрался, шо сдаст тебя и пэтю чупакабра?
Жди, мразь
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кацарылый, ты не заблудился? чебурнет в другую сторону)))
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Зебилы, Порох сделал непростительную ошибку ,пожалев регионалов ...
У вас такого "счастья " не будет....
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Александр Валентинович, наберите Петра Алексеевича и скажите ему: "Петя! Это все твоя вина, ты своим бездействием, непоследовательностью, цинизмом и кумовством привел к власти эту зеленую шмарклю. Если и сидеть тебе на нарах, то уже за одно это можно дать лет двадцть-двадцать пять",
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странная логика у Турчинова. Раздайте всем пистолеты, а потом сравнивайте "обычного мужчину" с "обычным нардепом с наградным пистолем"
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Что-то серьезное нарыли в делишках Пашинского,ну ладно,пока пастор Александр не ушёл пойду помолюся в храм мира и спою псалмы с Порошенком ))
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турчинов личный враг *****, думаю зеля и портнов очень постараются его посадить
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Журналіст запитав, типу - а що ви скажите про Судову реформу, якою так хвастався Порошенко, на що Турчинов відповів, що Судова реформа провалена і винуватий в цьому Порошенко. ЗАНАВЄС.
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