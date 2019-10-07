 Мы увидели, что юридические аргументы и правовые основания сегодня не работают, - Турчинов об аресте Пашинского

Также он призвал всех мужчин поставить себя на место Пашинского, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Когда в вашем присутствии угрожают вашей жене, когда вам бьют бутылкой по голове, на какую реакцию обычного мужчины можно рассчитывать? Я уверен, что реакция Сергея Пашинского была адекватной. Он защитил свою жизнь и жизнь и честь своей жены", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защита будет подавать апелляцию и требовать охрану для Пашинского из-за угрозы физического устранения

Турчинов констатировал, что сейчас в медиа сформирован тренд негативного отношения к тем, кто был у власти в 2014-2019 годах. "Как показывают последние события, это не помогает действующей власти", - подчеркнул он.

"Сергей Пашинский никак не мог повлиять на, я считаю, заполитизированное решение о пересмотре этого решения. Без каких-либо оснований - вы в суде это слышали - никакого основания не привели ни прокуроры, ни следователи, почему они вдруг решили, кроме политических анонсов пересмотреть это дело. Доказательства новые не получены. Новых каких-то позиций у следствия нет", - сказал он.

Турчинов напомнил, что "дело Пашинского" не просто возобновлено, а переквалифицировано.

"К большому сожалению, сегодня мы увидели, что юридические аргументы, правовые основания, к сожалению, сегодня временно не работают. Но я уверен, что Сергей выдержит эти испытания и будет на свободе", - сказал экс-секретарь СНБО.

Также читайте: В вопросах защиты украинской идентичности нельзя сдавать назад, - Турчинов

На вопрос, была ли у Пашинского возможность выехать за границу, Турчинов сказал: "Безусловно. У него была возможность выехать за границу. И я так понял по информационной волне, что многие на это очень надеялись".

Он также отметил, что сожалеет о том, что "традиции Печерского суда не изменились". "Я считаю, что, безусловно, вина и минувшей власти в этом есть", - подчеркнул Турчинов, добавив, что в судебной системе по-прежнему доминирует политическая целесообразность.

Отвечая на вопрос, не опасается ли он уголовных преследований, экс-секретарь СНБО сказал, что "жизнь научила не бояться", вспомнив про события Революции достоинства.

Кроме того, Турчинов выразил уверенность в том, что в Украине гражданское общество стало более сильным и будет бороться за правду.

Читайте также: Они явно спешили, вероятно, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком, - адвокат Федур о возобновлении дела против Пашинского

Он также напомним, что Пашинский был с ним от начала до конца на Майдане и на фронте в 2014 году, поэтому он пришел на суд.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

Читайте: Перекрестный допрос доказывает, что версия Пашинского верна, - адвокат

13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.

В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.

В октябре 2019 года стало известно, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова. 7 октября суд арестовал Пашинского на два месяца.