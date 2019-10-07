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 Замкомандира 222 Центральной артиллерийской базы боеприпасов задержан на взятке 15 тыс. грн от бывшего подчиненного. ФОТО

В Винницкой области на взятке задержан заместитель командира по материально-техническому обеспечению 222 Центральной артиллерийской базы боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Замкомандира 222 Центральной артиллерийской базы боеприпасов задержан на взятке 15 тыс. грн от бывшего подчиненного 01

Установлено, что майор ВСУ получил 15 тыс. грн взятки от бывшего военнослужащего этой же воинской части за то, что не станет инициировать служебное расследование по факту недостатка военного вещевого имущества, которое было закреплено за прапорщиком в период службы и непривлечение его к материальной ответственности.

"7 октября, во время осуществления обыска, предмет преступления был изъят", - говорится в сообщении.

Замкомандира 222 Центральной артиллерийской базы боеприпасов задержан на взятке 15 тыс. грн от бывшего подчиненного 02

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Заместителю командира артиллерийской базы боеприпасов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. В суд также направлено ходатайство об избрании офицеру меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3152604
 
 
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Вот после таких покращщений на артсклады тучами слетаются стаи расейских беспилотников
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А потом думают, и почему у нас склады взрываются. Ясно почему, заметают следы.
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Прекрасно. И вообще, всё у него по плану. Большой молодец ваш этот ватник малорос Моника.
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Президент України Моніка ЗЕленескі призначив ексдружину юриста Андрія Портнова суддею Оболонського районного суду.
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Хотіли приховати недостачу, спричинену ворожими дронами?
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