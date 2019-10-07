 НАПК открыло доступ к декларациям военных прокуроров

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс службу НАПК.
"Сегодня Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра", - говорится в сообщении.
Всего было открыто 596 документов относительно 117 человек.
Напоминаем, 16 сентября главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление своего предшественника Анатолия Матиоса, согласно которой декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа. 4 октября НАПК на своем заседании приняло решение об открытии доступа к декларациям военных прокуроров в публичной.
По мнению нардепа, следует считать день 22 января Днем Независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник. Считать независимость Украинского государства с 22 января 1918 года, со дня провозглашения IV Универсала Центральной Рады Украинской Народной Республики, которым восстановлено национальную государственность украинской нации.
При этом парламентарий предложила 24 августа 1991 года считать Днем восстановления независимости Украины и ежегодно отмечать его как государственный праздник.
Кроме того, по ее мнению, следует установить также, что флагом национально-освободительной борьбы украинского народа является Флаг Национального Достоинства, который состоит из двух равновеликих горизонтальных полос: верхней - темно-красного цвета, нижней - черного цвета.
Она также зарегистрировала законопроект 2229, который предусматривает, что Знамя Национального Достоинства устанавливается: на зданиях государственных органов Украины, как центральных, так и местных, а также на зданиях органов местного самоуправления - в последующие дни: 22 января (День Независимости и Соборности Украины), 20 февраля (День Героев Небесной Сотни), 14 марта (День украинских добровольцев), 21 мая (День памяти жертв политических репрессий), 23 мая (День Героев), 28 июня (День Конституции Украины), 24 августа (День восстановления независимости Украины), 14 октября (День создания Украинской Повстанческой Армии), 6 декабря (День Вооруженных Сил Украины).
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Напомним, 24 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость - 29 августа.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/333113-v_ukraine_mogut_perenesti_denj_nezavisimosti
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Хорошо, что открыли