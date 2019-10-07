 НАПК открыло доступ к декларациям военных прокуроров

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс службу НАПК.

"Сегодня Национальное агентство завершило работы по открытию доступа к декларациям военных прокуроров в публичной части Реестра", - говорится в сообщении.

Всего было открыто 596 документов относительно 117 человек.

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Напоминаем, 16 сентября главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление своего предшественника Анатолия Матиоса, согласно которой декларации военных прокуроров были изъяты из публичного доступа. 4 октября НАПК на своем заседании приняло решение об открытии доступа к декларациям военных прокуроров в публичной.