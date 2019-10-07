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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (2031) реформы (3407) Зоряна Скалецкая (27)

 Медреформа будет продолжаться, иного пути нет, - глава Минздрава Скалецкая

Трансформация системы здравоохранения будет продолжаться, иного варианта развития системы нет, считает министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Если были те, кто сомневался или даже надеялся, что реформы не будет, то они, скорее всего, не понимали, что у нас нет иного пути. Все, кто был причастен к реформированию, долго обдумывая разные варианты, как оптимизировать ресурс, который есть в системе в смысле эффективного использования, поняли: иного пути нет. Столько идей относительно вариантов реформы было передумано за 20 последних лет, но другого варианта на самом деле не изобрели", - сказала Скалецкая.

По словам министра, большинство регионов и людей, которые избираются в местные советы, не до конца осознают роль владельца коммунального учреждения здравоохранения. "Многие еще до сих пор остаются в иллюзии, что хозяйственная деятельность больницы - это вопрос и ответственность Минздрава", - отметила чиновница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Минздрава Скалецкая заявила, что еще не подписала декларацию с семейным врачом

Скалецкая также подчеркнула необходимость трансформации медучреждений системы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ).

"Я встречалась с представителями НАМНУ и попросила дать свое видение, как бы они хотели трансформироваться для того, чтобы их средства использовались должным образом, чтобы они имели возможность иметь средства и от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), и от научной деятельности. Им надо подумать, как совместить научную компоненту с непосредственной лечебной деятельностью, как эти направления должны взаимодействовать", - сказала она.

Читайте: "В Украине такой низкий уровень доступа к обезболиванию, что это трактуется, как пытки", - Скалецкая

Министр подчеркнула, что в Украине происходит переход к финансированию науки по принципу грантовых проектов, когда ученые формируют проектные заявки, по которым получают финансы.

"Эта модель во многих странах признана как более эффективная. В НАМНУ должны понять, что НСЗУ будет оплачивать лечебную деятельность только в рамках договора и гарантированного пакета, поэтому необходимо понять, как будет оплачиваться то, что выходит за его пределы", - пояснила Скалецкая.

Источник: https://censor.net.ua/n3152598
 
 
 Топ комментарии
 
так а зачем это всё шапито было ?

чтобы начатое профессионалами продолжили дилетанты ?
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их зебилы заменили дилетантами.

весёлыми
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Где бесплатная химия, сука? Почему женщина выбросилась через балкон от болей без морфия в Киеве? Почему, как вы выгнали Супрун, все лекарства на границе? Сдохни от рака, тварь...
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так а зачем это всё шапито было ?

чтобы начатое профессионалами продолжили дилетанты ?
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их зебилы заменили дилетантами.

весёлыми
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а вы интересовались.какие изменения произошли с кадрами на первичке в Киеве(в госсекторе)? как измениля возрастной состав участковых педиатров? постарел лет на 10 в среднем - молодежь побежала в частные клиники. а на вторичке буде еще хуже - за 10к никто не будет тянуть стационар. и в принципе всем это понятно,логичное продолжение реформы - это вымывание персонала в частный сектор и закрытие госучереждений. а страховая медицина есть?кто платить будет? а развится сеть частных клиник не в городах-милионниках есть? Даже в Киеве частные клиники не справятся с ургентной службой. ну короче будет у нас веселье. а то , что супрун рассказывала о том,сколько будет платить нацслужба здравохранения, - это хвати покрыть около 20-30 %стоимости в частной клинике))) вот тогда вы заскулите о бесплатной медицине и конституции))
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бесплатной медицины не существует, как не существует деда мороза.

но зебилы верят.

здоровье человека - это проблема самого человека,

а лечить бухариков за мой счёт я не подписываюсь
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согласен. а страховая у нас есть? а развитая сеть частных клиник с ургентным стационаром есть?
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Не будет ни каких реформ. Вы ЗЕбилье очень скоро уйдете в историю. Реформы будут делать другие
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Вот если Скалецкая разрешит марихуану к свободной продаже, как Супрун гарантировала, то в историю они уйдут очень не скоро, бо чуть менее чем вся молодёжь ещё долго будет голосовать за Зе на каждых выборах.
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Нах мне эти реформы, пусть лучше скажет когда траву разрешит продавать хотя бы по рецепту, как Супрун обещала.
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Аваков сказал что траву можно будет купить как и раньше только у мусоров. Только мусора имеют ексклюзивное право на продажу наркоты, и на приминение насилия. Страна нерабов епт... Медреформа будет продолжаться, иного пути нет, – глава Минздрава Скалецкая - Цензор.НЕТ 5395
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На словах вы Зелённые все герои, а на деле..
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Где бесплатная химия, ****? Почему женщина выбросилась через балкон от болей без морфия в Киеве? Почему, как вы выгнали Супрун, все лекарства на границе? Сдохни от рака, тварь...
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купили новые инструменты для през. оркестра и проект нового офиса
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Сдохни сам, идиот. Именно твоя Супрун бьіла против бесплатной раковой медициньі. И именно при твоей Супрун у нас лекарства стоили в три раза дороже чем в Польше
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Бедные ЗЕбилы опять нужно за сменной обувью в шкафчик бежать...Сколько было визгу про зраду от Пети и злочинну медреформу, как они только Супрун грязью не поливали. И вот ЗЕкоманда полностью за медреформу и будет её продолжать. Ну шо теперь делать бедному ЗЕбилу? ну хоть плачь....
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да а еще Маркарова Министр финансов от Пеци плавно осталась влилась в зедебильный КМУ ТАРИФЫ ЗАБЫЛИ СКОЛЬКО ВОЛЬКА ИБН ДУРАК ОРАЛ МОЛ ТАРИФЫ ВСЕ В ПЛИНТУС А УХУ ВАМ Маркарова сказали накаких снижений тарифа ЖКХ сектора НЕ БУДЕТ....
А Школа и вузы бла бла а все остается в том же ключе толькое сли Гройсман и Минобраз осбирались реально хоть как то поднимать зарплату учителям и педагогам а эти и денег УЖЕ НЕМА......
МВД понятно скурвилось еще и давно...
и я не могу догнать чем Зленский кроме наглости туппости дебильности паскудничества предательства вылизывания очка Путину отличается от ПОРОШЕНКО он даже некий микс от Кучмы от Яныка от Порошенко и от себя лично НОЛЬ...но вс вместе это ЗеМоника...
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всё понятно - спихнули больницы на местные советы, а те сроду- веку денег не имеют и не будут иметь.значит всем больничкам в маленьких городках и райцентрах хана. по интернету лечиться будете...
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Більшість населення навіть не знає прізвища нинішнього Міністра Охорони Здоров'я, а те, що вона там робить 73% навіть і не цікавить...а до того 73% кожен день з випученими очима верещали про Супрун...
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Супрун начала закрывать больницы, и за это и получила то что должна была получить!!
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А зачем теперь ЗЕбилам знать имя МОЗ? ЗЕбилы теперь будут смехом лечица, а в аптеке будут билетики на Шапито 95 покупать...То при Пете они аж усерались визжали про злочинну Супрун. Щас быстро заткнулись и не пикают.
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И шо, после рехформы все министры и депутаты будут лечиться в Украине? А смертность превысит рождаемость?
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Пенсии отменили
Социалку отменили
Медобслуживание отменили
Образование планируют отменить

Вопрос нахера налоги платить?!!
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Финансирование СНБО хотят поднять с 177 лямов сразу до 28 ярдов. Так что не переживай налоги есть куда деть..Беня разберёца с налогами...
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ну и что?
вопрос остался тот же!!
НАХЕРА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ?!!
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БЕНЕ надо пусть БЕНЯ и собирает, каким боком граждане Украины к тому что что то БЕНЕ надо!!
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Ув.Руслан,это был сарказм.Я тоже считаю,что лучше было бы для Украины,если бы Беня
пошел найух мелкими шажками.Но видимо ЗЕбеня так не считает.
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Поддерживаю, пусть с собой еще в дорогу рыжего и Петюню захватит хотя бы.
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Агент кремля,вы не сможете очернить нашего величайшего пианиста президента.Дайте ему хотя бы еще 900 дней.Он не успел еще ничего сделать. Медреформа будет продолжаться, иного пути нет, – глава Минздрава Скалецкая - Цензор.НЕТ 2278
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так в том то и проблема что стоко времени прошло а он ничего не успел сделать!
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Налоги платить чтобы восстанавливать дамбас. Зеленский же тебе все обяснил, что тамжееголюди. А в Украине еголюдей нет.
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тоисть, Супрун прогнали но успешно начатую реформу продолжит а вот авакова оставили - нет реформы ну и хрен с тем аваковым - я ничего не перепутал?
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это значит скоро буду выборы!! и на выборах народ опять раскажет что он думает про реформу!! и так по кругу пока не дойдет что народ реформу не принимает!!
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типа -жили в пещере и лекарь лечил и ненадо ничего менять - все вокруг глупые а вам и так хорошо.
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если реформа приводит к увеличению заболеваемости к эпидемиям к сокращению амбулаторий и больниц или по другому охвата медуслугами, то это не правильная реформа! любая работа оценивается не по БЛА БЛА БЛА а по результату!!
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от куда такая статистика - киив правду и подобную хрень не предлогать.
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Свою точку зрения высказывают министры, политологи, активисты, короче все кому не лень. А хотелось бы узнать мнения самих медработников.
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так это смотря кого спросить.

они ж, медработники, тоже разные.

кто-то следит за медицинскими открытиями и постоянно повышает квалификацию,

а кто-то последнюю медицинскую новость читал в 60-х годах прошлого века

и ему все виноваты в том, что он лузер
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Мозгов у тебя, дура нет, а не иного пути нет. Вон аваков реформировал милицию в полицию и смертность на дорогах увеличилась. Вы реформируете, дыбилы, медицину и тоже смертность увеличивается. Пока это заметил только я, но скоро это увидят все и вас за геноцид украинского народа рано или поздно потянут на эшафот. Займитесь модерницацией советской медицины и всё, бо кто бы, шо бы кто не говорил про советскую медицину, а при ней нас стало 52 млн. А сейчас с вашими типа реформами 40-42 млн. 28 лет быдло-элита реформирует Украину и шо?
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Медреформа это в первую очередь качество знаний врача и зарплата врача. Поэтому 1 раз в два года должна быть переаттестация врача и должна быть увеличена сумма за подписание договора с врачем
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Денег на достойную зарплату врачам нет и не будет, так как нужно вернуть партиям прошедшим в ВР средства потраченные ними на предвыборную агитацию. Видимо эта задача на сегодня приоритетнее. Учителей это тоже касается. Увы...
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Николаай вы сильно преувиличиваете как и многие песики тут. Во-первых впервые этот закон о котором вы ведете речь был принят при попереднике так что загонять сейчас действующему Президенту Украины это проблему как главную неуместно. Вы почитайте когда это было принято и вообще историю финансирования партий. А во-вторых цена достойной зарплаты врачам не равняется 2,5 млрд. грн. Там вообще нужно менять механизм финансирования врачей. Мне чесно говоря понравилась идея Супрун - ДЕНЬГИ ЗА ПАЦИЕНТАМИ
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а как вам идея всех лечить на шару без денег?! по моему еще лучшая идея!! а куда идут деньги никто не знает даже ВЫ! токо повторяете брехню имени СУПРУН!!
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Идея классная но не при таком политическом строе. Мы строим демократическую рыночную экономику а не коммунизм. Хотяяяя есть один вариант как в росиии медицинское страхование
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не понятный вы человек получается для вас все идеи класные!!
ПЛАТИТЬ - КАКАЯ КАЛСНАЯ ИДЕЯ!!
НЕ ПЛАТИТЬ - КАКАЯ КЛАСНАЯ ИДЕЯ!!
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Для меня знаете какая лучшая идея выше всех чтобы люди не болели. А вели здоровый образ жизни
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медицина это в первую очередь система. а знание врача просто набор навыков и методов. во всём мире и у нас лечат по так называемым "протоколам лечения" и этого хватает на 95 % пациентов. раз в пять лет врачи переаттестуются и этого более чем достаточно. проблема в другом - медицина стала способом зарабатывать деньги и врачи максимально расширяют показания для хирургии, дорогостоящих исследований и препаратов. и обратная сторона - в маленьких населённых пунктах народ неплатежеспособен и врачи оттуда бегут ибо заработка нет а государственная медицина, которая и должна охватывать ВСЕХ , нищая и разворовывается и практически не работает.
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Господи Александр я не против протоколов лечения. Но я во-первых говорю про то что у нас врачи должны получать достойную зарплату. Если взять тот же Сингапур ( а почему я беру Сингапур потому что он из де.....ма вылез в цивиливизованную страны)то они сказали первым делом в борьбе с коррупцией должны быть высокие зарплаты. И они установили 4000$ ( если я неошибаюсь) толи для госчиновников. Поэтому только достойная зарплата выводит медицину в Украине на цивиливизованный уровень. И вообще если брать в общем нужно в Украине решать первоочередные задачи а не так всё и всем. Можно было бы например у нас идет война - создать военные госпитали и больницы. Там где есть военные госпитали и больницы обслуживались не только военные но и гражданские лица. Дать им все современную медицинскую технику и средства диагностики, достойную зарплату и вперед. Например взять Донецкую и Луганскую область сделайте 4 или 6 военных клиник и вперед
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Реформа СУПРУН имела токо одну цель СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ НА МЕДИЦИНУ! ЦЕЛЬ БЫЛА ДОСТИГНУТА! ЦЕНА ЦЕЛИ РАЗБЕЖАВШИЕСЯ ВРАЧИ И ЗАКРЫТЫЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ! МОЖЕТЕ ПРОДОЛЖАТЬ ЭТУ РЕФОРМУ РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ПОНЯТЕН И ОЧЕВИДЕН!! ВСЕ ПОЙДУТ В ЖОПУ!!
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от кацапа слышу! ТОКО КАЦАП БУДЕТ АГИТИРОВАТЬ ЗА ТО ЧТОБЫ БОЛЬНИЦЫ ЗАКРЫВАЛИСЬ!!
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Да , вы хотите утилизировать ещё миллионов 20 украинцев и тогда можно будет считать реформу завершённой ... Медреформа будет продолжаться, иного пути нет, – глава Минздрава Скалецкая - Цензор.НЕТ 1025
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То-то я смотрю тебя недоусыпили Медреформа будет продолжаться, иного пути нет, – глава Минздрава Скалецкая - Цензор.НЕТ 1481видать хлороформа хватило только чтобы навсегда усыпить твой мозг ...
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Не кричи ти так сильно, бо у тебе кокошнік з голови спаде.
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а ну ка машка дай пару текстов из шансона под который ты защеку любишь! развратница, ты забыла-кто сам себе ставит лайки, сам у себя сосет?
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Забыла-кто ,это конечно не тат смешно ,как обсосню ,но тоже смешно Медреформа будет продолжаться, иного пути нет, - глава Минздрава Скалецкая - Цензор.НЕТ 2953тебя видать когда из мамки вытаскивали сильно голову придавили ,от теперь ты обсоснёшь а потом забываешь кому ...
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От! уже лучше, сам у себя лизнул красную шапочку. ты где дура шкуру терла целую неделю, тут скукотища, без тебя *******!
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а нашо ж прибрали людину, що придумала і розпочала цю реформу?
от тупа зелена дрисня!
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И самое главное я не сказал. Может быть это мое ноу-хау. Но я считаю что финансирование медицины должно исходить из двух источников - есть владельцы автотранспортных средств как источников повышенной опасности (по гражданскому праву) они должны быть дополнительно отягощены дополнительными взносами. Но и второй момент это продажа алкогольных и табачных изделий как источников сердечно-сосудистых заболевание и раковых в том числе. Тут должно быть увеличены налоги с продаж
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супрун была настолько плоха что мы продолжим его дело))))
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Есть пути. Сальса и парусный спорт - прекрасные пути для саморазвития. Духовность будет просто зашкаливать, если танцевать сальсу на паруснике. Еще неплохо бы разбираться в медицине. Хоть немного. И не играться с закупкой лекарств. Начни с последнего, наиболее срочного пункта. Затем и остальное
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Ждем ломок прилавок магазинов от ассортимента Докторской Калбасы
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Якраз, ви за колбасу "х#й у дупу" від Радуцького матимете
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Похоже Скалецкая хочет поднять стоимость лечения в гоусдарственной больнице выше чем в частной, и все понесут деньги в клинику того кто её посадил в это кресло.
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…меня никогда не интересовала особо Украина…меня интересовал парусной спорт и сальса»
«…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой…я - теоретик»
«…я особо НЕ понимал ничего в экономике и продолжаю ничего НЕ Понимать…»
«…я просто не переношу любые встречи...» --це той що піднімає економіку
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Какая реформа? Она была? При закупке лекарств поменялся посредник, при этом лекарства подорожали, в больницах к профильным врачам добавились семейные с дополнительными очередями и дополнительными тратами, вследствие чего урезали издержки на маленькие и сельские амбулатории, а также приготовили списки для ограниченного числа "бесплатных услуг" и остальных-платных - это и есть реформа?
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Что оно хочет продолжить? оно специально не подписывает -у онкобольных теперь химия за 15шт гр каждые 21 день, и морфий с начала сентября не дают умирающим... Зато эта трында все заказанные Супрун препараты на границе держит...
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ну а что ж зебики не сделают все бесплатно и с выездом на дом, видать подкуплены супрун. саакашвили и шарий срочно должны собрать митинг
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Нужна страховая медицина и никакой реформы не надо, Так что г-жа Скалецкая, успокойтесь и срочно вводите страховую медицину, как, например, в Германии. Меня волнует, чтобы в больнице не платить за анализ крови, мочи, крови на сахар или холестерин, или за хирургическое вмешательство. Это все должно оплачиваться со страхового полиса. Вот это и будет реформа. Все остальное - чушь.
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Ну и нахрена было менять Супрун , если реформа - продолжится .? Чего добились её критики , непонятно . ?!
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а как зебилы изгалялись на супрун, а оказывается альтернативы нет. и проглотят опять мочу дефективные
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ну да, то все відьма почала, навчила неуків як потрібно, а тепер можете сказати МИ...
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ну тоді, падли, поверніть Ульяну і вибачтесь перед нею!
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Достижения Зе власти за неделю:
- принять формулу Штайнмайера;
- сократить финансирование ВСУ на 50%;
- объявить об отводе войск;
- объявить о планах запуска ЖД сообщения с ОРДЛО;
- вдуть ФОПы;
- начать сотрудничество с СК Мацковии;
- побить горшки с США, помощь заблокирована;
- Европа послала;
- сдать Станицу;
- МВФ кредит не дал.
Дайте ему еще 100 дней.
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Из всех малороссов 73 выбрали самых лучших.
Министр экономики Тимофей Милованов, учитель слуг в Трускавце: "Меня особо никогда не интересовала Украина … я особо ничего не понимал в экономике и продолжаю ничего не понимать… "
Сразу чувствуешь, что на подходе экономические реформы, рост экономики и увеличение ВВП на 40%.
Прямо жопой чувствуешь приближение конца эпохи бедности.
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. Шара так и не пришла.
Министр финансов объяснила, почему тарифы на коммуналку снижаться не будут. Минфин и Кабмин не планируют снижать тарифы, поскольку выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы.
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Самое лучшее лечение, это не грешить и истово молиться всевышнему. А врачи это ангелы и чрезвычайно полезны для здоровья. На крайний случай поможет бабка-знахарка вещунья...но осторожно: можно заработать аномальное долголетие и страдать от нищенской пэнзии💀
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. Новой власти нужны рабы.
Разумков: безвиз для Украины опасен тем, что выезжает рабочая сила.
Министр МОН Украины: зачем детям в школе усиленно преподавать английский? Ведь мы боремся с тем, чтобы люди не выезжали за границу. Не знают английского, не будут выезжать.
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Куда влезла тупая Моника.
Окружение Дональда Трампа добивалось увольнения главы "Нафтогаза".
Этот круг бизнесменов и доноров республиканцев апеллировал связями с Джулиани и Трампом, пытаясь определить новое высшее руководство крупной государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы затем направить выгодные контракты в компании, контролируемые союзниками Трампа.
В центре этих усилий стояли три бизнесмена - два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Бока-Ратон (штат Флорида) Гарри Саджиант III. (Парнас и Фруман обвиняют Беню в подготовке их убийства) Согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым. Нынешний глава НАК "Нефтегаза" Коболев считается человеком, связанным с известным американским предпринимателем Соросом. Последний же является ярым врагом Трампа и сторонником Демократической партии США.
Так Моника попала между молотом Трампа и наковальней Байдена.
Чувствую будет Монике и "разведение" (ягодиц) и "имплементация" (по самые помидоры). Даже у Овоща не было столько желающих головы клиента.
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