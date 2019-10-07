 Медреформа будет продолжаться, иного пути нет, - глава Минздрава Скалецкая

Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Если были те, кто сомневался или даже надеялся, что реформы не будет, то они, скорее всего, не понимали, что у нас нет иного пути. Все, кто был причастен к реформированию, долго обдумывая разные варианты, как оптимизировать ресурс, который есть в системе в смысле эффективного использования, поняли: иного пути нет. Столько идей относительно вариантов реформы было передумано за 20 последних лет, но другого варианта на самом деле не изобрели", - сказала Скалецкая.
По словам министра, большинство регионов и людей, которые избираются в местные советы, не до конца осознают роль владельца коммунального учреждения здравоохранения. "Многие еще до сих пор остаются в иллюзии, что хозяйственная деятельность больницы - это вопрос и ответственность Минздрава", - отметила чиновница.
Скалецкая также подчеркнула необходимость трансформации медучреждений системы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ).
"Я встречалась с представителями НАМНУ и попросила дать свое видение, как бы они хотели трансформироваться для того, чтобы их средства использовались должным образом, чтобы они имели возможность иметь средства и от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), и от научной деятельности. Им надо подумать, как совместить научную компоненту с непосредственной лечебной деятельностью, как эти направления должны взаимодействовать", - сказала она.
Министр подчеркнула, что в Украине происходит переход к финансированию науки по принципу грантовых проектов, когда ученые формируют проектные заявки, по которым получают финансы.
"Эта модель во многих странах признана как более эффективная. В НАМНУ должны понять, что НСЗУ будет оплачивать лечебную деятельность только в рамках договора и гарантированного пакета, поэтому необходимо понять, как будет оплачиваться то, что выходит за его пределы", - пояснила Скалецкая.
чтобы начатое профессионалами продолжили дилетанты ?
весёлыми
но зебилы верят.
здоровье человека - это проблема самого человека,
а лечить бухариков за мой счёт я не подписываюсь
А Школа и вузы бла бла а все остается в том же ключе толькое сли Гройсман и Минобраз осбирались реально хоть как то поднимать зарплату учителям и педагогам а эти и денег УЖЕ НЕМА......
МВД понятно скурвилось еще и давно...
и я не могу догнать чем Зленский кроме наглости туппости дебильности паскудничества предательства вылизывания очка Путину отличается от ПОРОШЕНКО он даже некий микс от Кучмы от Яныка от Порошенко и от себя лично НОЛЬ...но вс вместе это ЗеМоника...
Социалку отменили
Медобслуживание отменили
Образование планируют отменить
Вопрос нахера налоги платить?!!
вопрос остался тот же!!
НАХЕРА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ?!!
пошел найух мелкими шажками.Но видимо ЗЕбеня так не считает.
пианистапрезидента.Дайте ему хотя бы еще 900 дней.Он не успел еще ничего сделать.
они ж, медработники, тоже разные.
кто-то следит за медицинскими открытиями и постоянно повышает квалификацию,
а кто-то последнюю медицинскую новость читал в 60-х годах прошлого века
и ему все виноваты в том, что он лузер
ПЛАТИТЬ - КАКАЯ КАЛСНАЯ ИДЕЯ!!
НЕ ПЛАТИТЬ - КАКАЯ КЛАСНАЯ ИДЕЯ!!
кацапи хитрі, але тупі
от тупа зелена дрисня!
«…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой…я - теоретик»
«…я особо НЕ понимал ничего в экономике и продолжаю ничего НЕ Понимать…»
«…я просто не переношу любые встречи...» --це той що піднімає економіку
- принять формулу Штайнмайера;
- сократить финансирование ВСУ на 50%;
- объявить об отводе войск;
- объявить о планах запуска ЖД сообщения с ОРДЛО;
- вдуть ФОПы;
- начать сотрудничество с СК Мацковии;
- побить горшки с США, помощь заблокирована;
- Европа послала;
- сдать Станицу;
- МВФ кредит не дал.
Дайте ему еще 100 дней.
Министр экономики Тимофей Милованов, учитель слуг в Трускавце: "Меня особо никогда не интересовала Украина … я особо ничего не понимал в экономике и продолжаю ничего не понимать… "
Сразу чувствуешь, что на подходе экономические реформы, рост экономики и увеличение ВВП на 40%.
Прямо жопой чувствуешь приближение конца эпохи бедности.
Министр финансов объяснила, почему тарифы на коммуналку снижаться не будут. Минфин и Кабмин не планируют снижать тарифы, поскольку выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы.
Разумков: безвиз для Украины опасен тем, что выезжает рабочая сила.
Министр МОН Украины: зачем детям в школе усиленно преподавать английский? Ведь мы боремся с тем, чтобы люди не выезжали за границу. Не знают английского, не будут выезжать.
Окружение Дональда Трампа добивалось увольнения главы "Нафтогаза".
Этот круг бизнесменов и доноров республиканцев апеллировал связями с Джулиани и Трампом, пытаясь определить новое высшее руководство крупной государственной газовой компании Украины. Их план состоял в том, чтобы затем направить выгодные контракты в компании, контролируемые союзниками Трампа.
В центре этих усилий стояли три бизнесмена - два уроженца СССР Лев Парнас и Игорь Фруман, а также нефтяной магнат из Бока-Ратон (штат Флорида) Гарри Саджиант III. (Парнас и Фруман обвиняют Беню в подготовке их убийства) Согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым. Нынешний глава НАК "Нефтегаза" Коболев считается человеком, связанным с известным американским предпринимателем Соросом. Последний же является ярым врагом Трампа и сторонником Демократической партии США.
Так Моника попала между молотом Трампа и наковальней Байдена.
Чувствую будет Монике и "разведение" (ягодиц) и "имплементация" (по самые помидоры). Даже у Овоща не было столько желающих головы клиента.