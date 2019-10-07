 Защита будет подавать апелляцию и требовать охрану для Пашинского из-за угрозы физического устранения

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Почему суд применил меру безальтернативно ареста моего клиента? Ответ один - чтобы в СИЗО физически устранить моего клиента как одного из пяти главных врагов страны-оккупанта", - подчеркнул защитник.
Когда Федур сказал об угрозах физического устранения, Пашинский сказал: "Почитайте посты Портнова. Там все есть. Он говорил, что меня ждут в Лукьяновском СИЗО и мне там устроят "веселую жизнь".
Арестованный также отметил, что сегодняшним решением украинская система - суд, ГБР и прокуратура - сделали подарок Путину ко дню рождения.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.
13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.
Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.
В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.
В октябре 2019 года стало известно, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова. 7 октября суд арестовал Пашинского на два месяца.
І так, 73% - ви б не дуже раділи... Бо інші "слуги народу" (сталінські) теж починали з чисток вищих ешелонів. А потім - масштабний терор за необережно сказане сліво (або просто за наклепом сусіда). Ви, блть, "зробите разом" - а коли прозрієте, буде пізно. Бо тоді до будь-кого прийдуть за висловлювання, за комент, лайк, репост...
А найчисленіша і найтупіша маса вчорашніх ваших же одно-"думців", що характерно, буде радісно піворити "никакой пощадьі врагам Зеленского, бандерам и агентам Госдепа!!! расстрелять как бешеньіх собак!!!"
Только что в эфире ICTV, назначенный на днях президентом Глава Национального
инвеститиционого совета некто Давид Арахамия, зачем-то озаботился тем, что я приехал в страну.
Ну что ж инвестиционный совет, так инвестиционный совет.
Не будет в ближайшее время в стране инвестиций, реинтегрируем В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ОБЕЗЬЯНУ.
А еще раз подобное услышу, включу полный комплекс учебно-воспитательных мероприятий
www. aportnov.com
Его же посадили не за коррупцию.
А по высосаному из пальца наспех обвинении, не соблюдая даже видимости законности.
А это очень) (√ёвый сигнал.
Добрый вечер.
Вижу, Вы чересчур активен.
Воспитательные мероприятия придется осуществить.Еще раз услышу Вашу фамилию, буду превращать в кусок говна
С уважением, Портнов.
Доброго дня, Андріє Володимировичу, звертаю Вашу увагу на положення ч.5 ст.16 Закону України «Про проекратуру»
Гарного Вам вечора! З повагою, Олександр Божко.
Я вас предупредил. Вас и ваше воровское кубло. В тюрьму собирайтесь потихоньку.Не слезу с Вас.
Выверну наизнанку вашу мерзкую жизнь, доходы, расходы, родственников до десятого колена.
А то вижу не услышал сигнал. И слух буду корректировать.
Жестким сексом, раз такой тупой.
А еще проще ***** в тупой собачий рот.
…ще раз привертаю увагу до положення ч.5 ст.16 Закону України «Про проекратуру» та закликаю припинити мені погрожувати!
Якщо не згодні з будь-якими діями та рішеннями, оскаржуйте їх виключно у порядку, пнредбачуванному чиннм законодавством України!...
На *** иди, прокурор
Вы народ за дыбилов считаете?
Кому нужен это пашинский?
Разве что танюхе черновол
И да, правильно ли я понимаю, что еще одним из этих "5 главных врагов" является Бабченко, преспокойно собирающий милостыню на яндекс-кошелек, счет в сбербанке мордора и мордорские же номера телефонов?
Начинаются уличные давления на власть. Друзья, нет никакого другого варианта реализации государственной политики нового Президента, чем арест Порошенко.
Нужны ежедневные облавы, допросы, аресты и конфискации у всего его актива и окружения.
Нет другого варианта, только этот.
Только тюрьма.
Ничего другого не изобрели.
Закрывайте его срочно.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1056835.0
А как того парнягу звали, Тумгоев кажется фамилия, выдачи которого по тем же политическим мотивам требовала рашка?Ему назначили адвоката, охрану и армию ботов?Или просто выдали на смерть?
Из пьяного забияки начали лепить образ несчастного гражданина, бессильного перед влиятельным политиком", - утверждают журналисты.
Им удалось выяснить, что начиная с 2011 года биография Вячеслава Химикуса содержит дела за хулиганство, угрозы и избиения. Сам фигурант это отрицает, а его бывшая жена - подтверждает.
Кроме жены, журналистам удалось разыскать и другую жертву Химикуса - он украл авто у женщины и угрожал ей.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
https://censor.net.ua/v3152395
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Що Пашинський атакував Гіркіна і ледь його не знищив в 2014.
Яку тільки куйню подєльніки не видумають...
Марьяна рассказывает, что совершенно не удивлена приключением, в которую Химикус попал.
"Он врет, очень много врет. Он очень конфликтный, практически ни дня не было, чтобы он не побывал с моим участием или без моего участия в любом конфликте. Бывают ситуации, когда конфликт можно сгладить, или обратить в драку, вот в случае со Славиком это всегда драка", - рассказала она.
По словам Марьяны, однажды Химикус навеселе принялся "лупить" по соседу за то, что тот якобы неправильно припарковался.
"Это была какая-то пневматика, по-моему, вот такого размера, обрез, ружье. Вот был конфликт во дворе, Вячеслав был нетрезв, я слышала, видела с балкона эту стрельбу, и я знаю, что у него потом этот автомат милиция забрала, но потом же и отдала снова", - сказала она.
Марьяна Химикус рассказала журналистам, что из ее кошелька постоянно исчезали деньги и взять их - кроме Химикуса - было некому. Апогеем наглости стало похищение Вячеславом автомобиля жены, который она приобрела еще до брака. Химикус продал его на запчасти едва ли не в десять раз дешевле. А деньги спустил на ветер.
"Я звоню ему, говорю: куда ты дел мою машину? Я ее сдал, чтобы разобрали за 2 тыс долларов, я говорю: а если я сейчас поеду в милицию? Тебе никто не поверит, а в гараже не найдут, я ее разобрал, но ее запчасти я тоже продал", - рассказала она.
По словам бывшей жены, однажды Химикус жестоко избил ее. "Это был удар в лицо. Когда я сползла по стенке от боли, он просто сверху еще несколько раз ударил меня кулаком и сказал "я тебя убью".
"Он всегда был готов унижать, оскорблять и показывать свое превосходство физическим насилием, у меня иногда было такое ощущение, что он самоутверждается, получает удовольствие от того, что вот я там валяюсь на полу, а он меня толкает ногами. Когда после суда я от Вячеслава избавилась, у меня ребенок стал нормально спать по ночам только через полгода", - добавила Марьяна.
Сам Химикус довольно спокойно комментирует то, что ударил жену.
"У меня судимость закончена вся на 1800 грн штрафа, разводился с бывшей женой, семейный конфликт, ну "щелкнул" ее по носу, что дальше?", - рассказал Вячеслав Химикус
https://24tv.ua/ru/politika_tag2228/
и войска в одностороннем порядке отвёл
и врага путина Пашинского посадил..
и это только то, что мы знаем..
Всех их объединяет общее желание - расправа над нашими Нардепами и просто гражданами, занимавшими высокие руководящие посты в стране после Революции Достоинства.
С. Пашинский хоть и гнида (факт) но он четко называл вещи своми именами: Янукович - вор и бандит. Россия - враг. Вся шайка регионалов - это приспешники Януковича и Портнов- один из них.
19.01.2017
Истерия, поднятая в СМИ вокруг вполне мужского поступка нардепа Пашинского, охладившего пыл банального хулигана - имеет своего инициатора и спонсора. Подзабытый уже мошенник юридического фронта Андрей Портнов очень уж хочет с одной стороны, вернуться из политического забвения, с другой - хоть чем-то нагадить своим политическим оппонентам. Получилось как всегда у Портнова - тупо. «
Пострадавший» Химикус оказался ярким экземпляром буйного хулигана-алкоголика, всю свою жизнь доставлявшего окружающим лишь проблемы..
Инцидент, произошедший 31 декабря под Киевом с участием народного депутата Пашинского, после громких обвинений сторон наконец-то перешел в стадию юридических дебатов. Андрей Портнов умеет выбирать «подзащитных». То им был дважды судимый «Хам» Янукович, теперь подзащитным стал хулиган-алкоголик.
Сам Химикус оказался не менее одиозным кадром с большой криминальной и полукриминальной историей.
Как говорят, родственные души нашли друг друга. Ко мне попала справка, которая красноречиво свидетельствует о том, кого встретил нардеп вечером на проселочной дороге. Итак, в июле 2013 году произошла драка с участием Химикуса, возбуждено уголовное дело. Через 13 дней бывшая жена вызывает полицию из-за того, что этот персонаж пришел к ней и устроил ссору. На этом он не успокаивается и в январе 2014 наносит своей бывшей жене телесные повреждения. Что интересно - также бьет по голове. Точку в этом деле поставит следствие и суд, но встретить ночью подобного химикуса никому не пожелаю. https://ord-ua.com/2017/01/19/homo-himikus-ili-kak-andrej-portnov-opyat-oblazhalsya/
Второе.Перед конфликтом с Химикусом,Пашинскому нечего было из машины выходить,и пистолетом размахивать.Гулял бы себе сейчас на свободе.
Третье.В своих показаниях по делу брехал Пашинский безбожно.Вначале говорил,что стрелял лежа,а когда экспертиза выяснила,что пуля вошла в ногу Химикусу сверху вниз,изменил свои показания.
Так что пусть посидит урод.
Смех да и только.Зачем Кремлю выдумывать такой хитрый план,когда можно все сделать гораздо проще-взорвать,застрелить,отравить,выкинуть с окна как Чечетова,или инсценировать самоубийство с двумя выстрелами в голову,как с Кравченко(министр МВД при Кучме)?
- С шоколадом!
- Звиняй, но с шоколадом заказал уже Петро!
Пашинский: меня отправили в тюрьму в качестве подарка Путину Октябрь 7, 2019Без рубрикиКомментарии
Адвокат Пашинского предупредил, что его могут убить в СИЗО…
Печерский суд Киева сегодня взял под стражу до 4 декабря 2019 года без права внесения залога бывшего депутата «Народного фронта» Сергея Пашинского, который подозревается в нанесении огнестрельного ранения жителю области Вячеславу Химикусу в 2016 году.
«Это решение судьи - подарок на день рождения Путину», - заявил Пашинский в зале суда, передает издание «Страна».
«Даже при Януковиче хоть как-то соблюдались приличия. Сейчас в Телеграмм-канале написали, что посадят - посадили», - пожаловался Пашинский, вероятно, имея в виду телеграмм-канал известного юриста Андрея Портнова, который уже давно обещал посадить Пашинского.
Именно Портнова Пашинский называет главным «идеологом» свой посадки.
«Они думают, что посадив меня, они запугают моих друзей и весь украинский народ. Я не пугаюсь. Я буду проходить все эти круги ада и уверен в нашей победе», - сказал Пашинский, перед тем как полицейские увели его в тюрьму.
Уходя, зажатый между полицейскими Пашинский взял за руку присутствовавшего в зале суда Александра Турчинова.
При этом адвокат Паниского Андрей Федур заявил, что политика могут убить в следственном изоляторе.
По мнению адвоката, покушение на Пашинского якобы планирует Россия (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
«Это решение судьи (об аресте) обеспечивает возможность физического уничтожения Пашинского в Лукьяновском СИЗО.
Есть реальная угроза жизни моего подзащитного. Планируется его физическое уничтожение как одного из пяти главных врагов оккупантов.
Я сейчас буду ехать к следователю и добиваться организации защиты в условиях содержания под стражей», - предупредил Федур.
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Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов назвал решение суда о заключении под стражу на два месяца бывшего депутата Сергея Пашинского политически ангажированным.
Об этом Турчинов сказал журналистам после оглашения решения.
«Сергей Пашинский никак не мог повлиять на, я считаю, заполитизированное решение о пересмотре этого решения», - отметил Турчинов.
По его мнению, у суда не было оснований для избрания ареста в СИЗО.
«Без каких-либо оснований - вы в суде это слышали - никакого основания не привели ни прокуроры, ни следователи, почему они вдруг решили, кроме политических анонсов пересмотреть это дело. Доказательства новые не получены. Новых каких-то позиций у следствия нет», - сказал экс-секретарь СНБО.
Отмечу, что Портнов и не скрывал свои настойчивые усилия относительно «посадки» Пашинского:
- Почему до сих пор не арестован Пашинский? Портнов обратился к новому генпрокурору
- «Мы мстим за наглую, плешивую и тупую морду». Портнов ответил Пашинскому
Причем, сочувствующих у Пашинского среди народа найдется очень мало, поскольку СМИ много писали в последние годы о различных коррупционных схемах, которые он оседлал…
Кстати, если кто не в курсе - у х@ла Путина сегодня день рождения (57).