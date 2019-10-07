 "АрселорМиттал Кривой Рог" построит в Кривом Роге современный онкоцентр за 400 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Меморандум о намиерениях был подписан 5 октября Генеральным директором предприятия Парамжитом Калоном, главой комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Верховной рады Михаилом Радуцким, представителями Днепропетровской власти, мэром Кривого Рога и генеральным директором Криворожского онкодиспансера. На подписании меморандума также присутствовал первый помощник Президента Украины Сергей Шефир.

"Много лет подряд "АрселорМиттал Кривой Рог" системно вкладывает средства в развитие здравоохранения. Однако, кроме покупки оборудования для медицинских учреждений, что мы и делаем в последние годы, необходимо обновлять всю инфраструктуру. И строительство нового онкоцентра – очередной этап нашей стратегии, которая предполагает всестороннюю поддержку местных сообществ и нашего города, – заявил геральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог"Парамжит Калон. – Мы приветствуем инициативу Президента построить такие современные центры во всех регионах Украины" Меморандум определяет основные принципы финансирования строительства, а также видение будущего функционирования центра. Так, горсовет Кривого Рога окажет содействие в оформлении необходимой документации на участок возле действующего онкодиспансера и обеспечит за свой счет подведение всех коммуникаций и сетей, необходимых как для строительства, так и дальнейшей работы нового онкоцентра. Областной совет возьмет на себя возведение фундамента, а также оформление разрешительной документации на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Заказчиком строительства выступит Криворожский онкодиспансер.



