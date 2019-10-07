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Все про:онкология (63) Арселор (34)

 "АрселорМиттал Кривой Рог" построит в Кривом Роге современный онкоцентр за 400 млн грн

В рамках реализации комплексной стратегии взаимодействия с местными сообществами "АрселорМиттал Кривой Рог" направит около 400 млн грн на строительство в городе современного онкоцентра.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Меморандум о намиерениях был подписан 5 октября Генеральным директором предприятия Парамжитом Калоном, главой комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Верховной рады Михаилом Радуцким, представителями Днепропетровской власти, мэром Кривого Рога и генеральным директором Криворожского онкодиспансера. На подписании меморандума также присутствовал первый помощник Президента Украины Сергей Шефир.

"Много лет подряд "АрселорМиттал Кривой Рог" системно вкладывает средства в развитие здравоохранения. Однако, кроме покупки оборудования для медицинских учреждений, что мы и делаем в последние годы, необходимо обновлять всю инфраструктуру. И строительство нового онкоцентра – очередной этап нашей стратегии, которая предполагает всестороннюю поддержку местных сообществ и нашего города, – заявил геральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог"Парамжит Калон. – Мы приветствуем инициативу Президента построить такие современные центры во всех регионах Украины" Меморандум определяет основные принципы финансирования строительства, а также видение будущего функционирования центра. Так, горсовет Кривого Рога окажет содействие в оформлении необходимой документации на участок возле действующего онкодиспансера и обеспечит за свой счет подведение всех коммуникаций и сетей, необходимых как для строительства, так и дальнейшей работы нового онкоцентра. Областной совет возьмет на себя возведение фундамента, а также оформление разрешительной документации на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Заказчиком строительства выступит Криворожский онкодиспансер.

Источник: https://censor.net.ua/n3152596
 
 
 Топ комментарии
 
Вот так… А в Запорожье, Мариуполе, Каменском нет никакого экоцида. И не быть там онкоцентрам современным. Да, Ринат Леонидович?..
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Интересная у них логика, будем и дальше вас травить, а вы подыхайте, но уже в больнице, зато она у вас есть и т.д.
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дебил, пилят!!. .поставьте современные фильтры на ваши трубы!!!. .
правда, это будет где-то 3 млрд грн.. За то потом, ништяк!
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дебил, пилят!!. .поставьте современные фильтры на ваши трубы!!!. .
правда, это будет где-то 3 млрд грн.. За то потом, ништяк!
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Интересная у них логика, будем и дальше вас травить, а вы подыхайте, но уже в больнице, зато она у вас есть и т.д.
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СТОЛИЦА ПЕРЕНОСИТСЯ В КОЛЫБЕЛЬ ЗЕЛЕНОГО НАПОЛЕОНА !!!!!!!! КОМИК ЗЕ ---СКОРО В ИЗРАИЛЬ ??????
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Вот так… А в Запорожье, Мариуполе, Каменском нет никакого экоцида. И не быть там онкоцентрам современным. Да, Ринат Леонидович?..
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Удалось нагнуть только индуса, остальные сказали что могуть ларёк покрасить
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Так за порохоботами и сейчас сила, если Ахметка нормально себя чувствует ? Какой ужас,куда только новоизбранный смотрит?
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і що той центр дасть? треба навколишнє середовище України очищати , а не центри будувати, тим більше, що поки ніхто не знає, як те лікувати.
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Неожиданно... индус концы с концами не сводит..
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які "кінці"? свої або обрізані?
А якщо без жартів, то офіційно у першому півріччі "АМКР" повідомив про кількасотмільйонні збитки, але кампанія зареєстрована у Німеччині та податки сплачує ТАМ. Схематоз при реалізації продукції відомий усім, окрім тих, хто повинен боротися з такими зловживаннями.
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компанії такого рівня не займаються схемами, при продажу таких обсягів в схемах відпадає потреба, оскільки один процент прибутку може важити сотню мільйонів долярів. Немає потреби. Вони займаються прогнозуванням ринків, маркетинг і тп.
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Так я не понял, тут несколько дней назад выли что АрселорМиталл все типа сворачивает и вводит аективы. Шо, уже нет? Как невдобно вышло....
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Маркетинговый ход.Очистку надо делать на трубах,печах,карьерах.Лютики- цветочки ,деревья и парки.Делать город пригодным для жизни.Райские места вокруг.Кривой Рог может стать мегаполисом.Только отсутствие достаточного количества воды может сдержать рост тёплого южного города.
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Всегда как обычно замылевание проблемы - делают вид заботливого бизнесмена о гражданах, одновременно продолжая гробить атмосферу среды обитания этих же граждан.
Афигеная стратегия.
Мы ещё услышим об арестах врачей этого онкоцентра наживающихся на больных.
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Це подарунок зебєні своїм землякам, чи прогиб АрселорМиттал перед кловуном?
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"Строительство онкоцентра? Может, сразу крематорий?": криворожанин обратил внимание на "воскресные выбросы", - ФОТО, ВИДЕО

https://www.0564.ua/news/2535065/stroitelstvo-onkocentra-mozet-srazu-krematorij-krivorozanin-obratil-vnimanie-na-voskresnye-vybrosy-foto-video
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Ответным ходом со стороны Коломойского будет покраска проходной на ферросплавном заводе, а со стороны Ахметова - раздача свистков в Мариуполе..... "АрселорМиттал Кривой Рог" построит в Кривом Роге современный онкоцентр за 400 млн грн - Цензор.НЕТ 89
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после оккупации Донецка, в Мариуполе как раз, в медицину начали наконец то вкладывать должные деньги.
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Ну, тобто, падіння прибутків металургів в результаті підвищення рентних платежів, скасовується? Порохоботи - це ж зрада!
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Кто тебе сказал ? А с чего Украина будет тогда платит евреям в Израиле пенсии ?
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Ну так якщо у АрселорМіттал є гроші на онкоцентр, це значить, що вони планують прибутки а не збитки, як про це волала пороховата, коли у "СН" запропонували підвищення рентних платежів за користування надрами.
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В Кривом Роге за 5 лет оккупации Порошенко-Сороса осталось едва ли половина от населения, сразу крематорий надо строить!
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Я сначала прочитал: "порохня жжет методички". "АрселорМіттал Кривий Ріг" побудує у Кривому Розі сучасний онкоцентр за 400 млн грн - Цензор.НЕТ 7513
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А не краще закрити підприємство яке заражає людей хворобою?
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Учитывая аппетиты украинских врачей, это копейки . А еще Вилкул приклеится на подряд .
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Зебилы , вы видели что в Копенгагене на мусоросжигательном заводы сделали лыжный курорт ? Гугле вам в помочь
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Лучше на мусоросжигательном заводе сделать пороховатосжигательный завод. Для Украины это было бы намного полезнее.
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