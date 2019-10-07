 Для обеспечения безопасности в Золотом-4 и Катериновке привлечены дополнительные полицейские силы, - Троян. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В г. Золотое-4 и с. Катериновка, где планируется отвод военных сил, уже второй день обеспечивают публичную безопасность и общественный порядок дополнительные полицейские силы.

Это четыре передвижные мобильные группы и два пеших наряда. Кроме того, в г. Золотое-4, где проживают 600 граждан, полноценно функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.

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В с. Катериновка с населением 260 граждан участковый офицер полиции будет проводить приемы граждан в дни когда в местную лавку привозят хлеб и продукты питания.

"Мы круглосуточно готовы к немедленному реагированию на любое обращение или сообщение жителей", - заверил Колесник.

Кроме того, патрулирование полицейских уже усиленно полицейскими патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей численностью 36 сотрудников.

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"Все эти усиленные меры принимаются с одной целью - спокойствие и безопасность украинских граждан", - подчеркнул Троян.