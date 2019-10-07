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 Для обеспечения безопасности в Золотом-4 и Катериновке привлечены дополнительные полицейские силы, - Троян. ФОТО

Сегодня с жителями г. Золотое-4 и с. Катериновка Попаснянского района в течение дня общались заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян и глава полиции Луганщины Сергей Колесник.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В г. Золотое-4 и с. Катериновка, где планируется отвод военных сил, уже второй день обеспечивают публичную безопасность и общественный порядок дополнительные полицейские силы.

Это четыре передвижные мобильные группы и два пеших наряда. Кроме того, в г. Золотое-4, где проживают 600 граждан, полноценно функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские продолжат нести службу в Золотом-4 и Катериновке после разведения сил, - Троян

В с. Катериновка с населением 260 граждан участковый офицер полиции будет проводить приемы граждан в дни когда в местную лавку привозят хлеб и продукты питания.

Для обеспечения безопасности в Золотом-4 и Катериновке привлечены дополнительные полицейские силы, - Троян 01

"Мы круглосуточно готовы к немедленному реагированию на любое обращение или сообщение жителей", - заверил Колесник.

Кроме того, патрулирование полицейских уже усиленно полицейскими патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей численностью 36 сотрудников.

Для обеспечения безопасности в Золотом-4 и Катериновке привлечены дополнительные полицейские силы, - Троян 02

Также читайте: Около 800 полицейских уже готовы приступить к работе на деоккупированных территориях Донбасса

"Все эти усиленные меры принимаются с одной целью - спокойствие и безопасность украинских граждан", - подчеркнул Троян.

Источник: https://censor.net.ua/n3152591
 
 
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дополнительные силы полиции это:
.... в г. Золотое-4, где проживают 600 граждан.... несет службу участковый офицер полиции.
В с. Катериновка с населением 260 граждан участковый офицер полиции будет проводить приемы граждан в дни когда в местную лавку привозят хлеб и продукты питания



итого 2 полицейских и пару раз в неделю будут являться, на пару часов..
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Российская сторона категорически отрицает договоренности о передаче контроля за границей даже после проведения выборов.
Об этом Дмитрий Козак проинформировал представителей ОРДЛО в телефонном разговоре. .
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п.с. а вот и ответ расеи на разведение войск..

Кремль заявил, что не может гарантировать выполнение наемниками РФ условий разведения сторон на Донбассе.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков
Источник: https://censor.net.ua/n3152508

моника зебилов за неделю успела дважды ощутить вкус "победы" - у Дональда и путина
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на 600 человек один участковый под наблюдением опалченцев. О чем они думают или все в розовых очках. Два наряда против орков.
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Электорат зе повелся на телесериал про президента. На такое тем более поведутся.Для обеспечения безопасности в Золотом-4 и Катериновке привлечены дополнительные полицейские силы, - Троян - Цензор.НЕТ 519
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Ну з цим кагбе всьо ясно, а куди членомкомандуючий збирається відводити війська? В поле, де немає нічого для їхнього розташування?
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Может отвести и в места постоянной дислокации. С него станется.
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А хлопці зі зброєю працюють і не плачуть про зраду, як панікери, котрі за сотні км звідтіля. Замість того, щоб побажати хлопцям вернутися після відрядження живими та не ушкодженними, ви тут паніку розводите.
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Психологов еще надо.
Кто-то ж должен объяснить местным, что все, что с ними дальше произойдет - это к лучшему.
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А дайте ссылку на зраду у сепаров. Они там должны по ходу выйти из Ясиноватой, докуча, ДАПа, саханки, безыменного. Как нет ссылки? Как не выходят?
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Они в принципе не могут отвестись, ибо тогда им ровно половину Горловки придётся оставить по-факту.
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Но почему лугандонцы уже лазят на украинском берегу?
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***** же сказал что никакие росийские войска ниоткуда отходить не будут потому что ихтамнет. А Яременко сегодня заявил что все боевики могут оставаться в Украине только без оружия. Только кто пойдет проверять есть ли у них оружие или нет?
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офис *********** туда нужно перенести,пускай его охраняют 10 человек.
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все для народа, но народ и не спрашивают. Я еще пару дней назад спросила-что же такого в этом столе, что ЗЕ так к нему торопиться, забываясь и падая. Странно, блог тоже был на эту тему. Заявлять, что уже ничего не изменишь-глупость от слуг. С каждой безвыходной ситуации есть как минимум 3 выхода, только вот клоуны этого не знают, ущербные...
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Розведення буде. Більше того - планується відведення військ на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
Для початку.
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Трепещи враг. Золотое остаются охранять четыре передвижные мобильные группы и два пеших наряда. Мне только интересно, при первом выстреле они обосрутся и сбегут побросав оружие или просто подымут руки и перейдут на сторону врага?Для обеспечения безопасности в Золотом-4 и Катериновке привлечены дополнительные полицейские силы, - Троян - Цензор.НЕТ 9141
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Зайде пара снайперів обдроченців і цих поліцаїв покладуть рядком із пари обойм...
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Вот и запущен обещанный Коломойским Кремлю сценарий гражданской войны. Видео размещения в Золотом нацжен Авакова под командованием Белецкого завело эту провокацию - трансляция на кремлевских телеканалах. Снято брутально и подробно, и передано на рос ТВ . Слово в слово как предупреждал Арестович _Аваков выполняет то, ради чего его оставили министром - перевод войны с Россией в войну гражданскую. Писала вчера, почему он на ВИЧЕ был по видеосвязи как особый мессия ... Хотя обстрелы со стороны террористов давали полное право сказать Билецкому - не гони , завтра отвода не будет из-за НЕвыполнения 7-дневного режима тишины ...
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Тезисы в сию минуту Кремля - Зеленский слаб, Зеленский испугался нациков, Нацики держат в плену страха даже жителей Золотого ... Пристайко ведь обьявил о следующих 7 днях ожидания тишины , ЗАЧЕМ ТА СИДИТ БИЛЕЦКИЙ -для картинок Кремлю ?
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Порохососалки, значит, вы не доверяете нашей полиции?
Исходя из верхних комментариев, я именно к такому выводу пришел...
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Почему Путин настаивает на отводе ВСУ именно в Золотом и Петровском? Прямая угроза этого разведения в том, что Золотое - это дорога на Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Это основные промышленные предприятия нашей территории. Петровское - это прямая дорога на Мариуполь.
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