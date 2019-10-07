 Для обеспечения безопасности в Золотом-4 и Катериновке привлечены дополнительные полицейские силы, - Троян. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
В г. Золотое-4 и с. Катериновка, где планируется отвод военных сил, уже второй день обеспечивают публичную безопасность и общественный порядок дополнительные полицейские силы.
Это четыре передвижные мобильные группы и два пеших наряда. Кроме того, в г. Золотое-4, где проживают 600 граждан, полноценно функционирует полицейская станция, где несет службу участковый офицер полиции.
В с. Катериновка с населением 260 граждан участковый офицер полиции будет проводить приемы граждан в дни когда в местную лавку привозят хлеб и продукты питания.
"Мы круглосуточно готовы к немедленному реагированию на любое обращение или сообщение жителей", - заверил Колесник.
Кроме того, патрулирование полицейских уже усиленно полицейскими патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей численностью 36 сотрудников.
"Все эти усиленные меры принимаются с одной целью - спокойствие и безопасность украинских граждан", - подчеркнул Троян.
.... в г. Золотое-4, где проживают 600 граждан.... несет службу участковый офицер полиции.
В с. Катериновка с населением 260 граждан участковый офицер полиции будет проводить приемы граждан в дни когда в местную лавку привозят хлеб и продукты питания
итого 2 полицейских и пару раз в неделю будут являться, на пару часов..
Об этом Дмитрий Козак проинформировал представителей ОРДЛО в телефонном разговоре. .
Кремль заявил, что не может гарантировать выполнение наемниками РФ условий разведения сторон на Донбассе.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков
Источник: https://censor.net.ua/n3152508
моника зебилов за неделю успела дважды ощутить вкус "победы" - у Дональда и путина
Кто-то ж должен объяснить местным, что все, что с ними дальше произойдет - это к лучшему.
Для початку.
Исходя из верхних комментариев, я именно к такому выводу пришел...