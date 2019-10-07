 Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк. ФОТО

В сообщении пресс-службы Минобороны отмечается, что в составе рабочей группы, в которую также вовлечены заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, чиновники посетили город Золотое Луганской области, где в рамках достигнутых в предыдущие годы в Минске договоренностей запланирован процесс разведения войск, информирует Цензор.НЕТ.

Глава оборонного ведомства встретился с местными жителями, волонтерами и военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые выполняют боевые задачи в указанном населенном пункте.

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Во время общения, в частности, речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинского и другого обеспечение жителей Золотого. Андрей Загороднюк подтвердил готовность соответствующих структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил и Национальной полиции и в дальнейшем активно реализовывать гуманитарные проекты с целью улучшения уровня жизни горожан.

"Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят. Могу с уверенностью сказать - местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть", - отметил министр обороны.

По словам руководителя военного ведомства, по результатам проведенных встреч планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВС Украины, Нацполиции и других структур. Задачей Центра будет оперативное решение всех проблемных вопросов граждан и обеспечения их безопасности.

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Андрей Загороднюк заверил, что совместными усилиями армейцев и власти будет обеспечен надлежащий уровень безопасности людей.











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Фото: mil.gov.ua

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