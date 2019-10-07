EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  8535  160
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (6002) Донбасс (19578) Загороднюк (41) Золотое (23)

 Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк. ФОТО

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак совершили рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил.

В сообщении пресс-службы Минобороны отмечается, что в составе рабочей группы, в которую также вовлечены заместитель председателя Национальной полиции Украины Вадим Троян и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, чиновники посетили город Золотое Луганской области, где в рамках достигнутых в предыдущие годы в Минске договоренностей запланирован процесс разведения войск, информирует Цензор.НЕТ.

Глава оборонного ведомства встретился с местными жителями, волонтерами и военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые выполняют боевые задачи в указанном населенном пункте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Когда подписываются документы, оторванные от блока безопасности, это создает риски для мирного населения и ВСУ, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Во время общения, в частности, речь шла о восстановлении местной инфраструктуры, ремонте дорог, медицинского и другого обеспечение жителей Золотого. Андрей Загороднюк подтвердил готовность соответствующих структур гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил и Национальной полиции и в дальнейшем активно реализовывать гуманитарные проекты с целью улучшения уровня жизни горожан.

"Мы общались с большим количеством людей, в том числе спросили об их отношении к процессу разведения войск, к тем событиям, которые происходят. Могу с уверенностью сказать - местное население в целом поддерживает концепцию разведения сил и те планы, которые у нас есть", - отметил министр обороны.

По словам руководителя военного ведомства, по результатам проведенных встреч планируется создать координационный центр, который будет подчиняться местной администрации и координировать действия представителей ВС Украины, Нацполиции и других структур. Задачей Центра будет оперативное решение всех проблемных вопросов граждан и обеспечения их безопасности.

Также смотрите: "Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ. ВИДЕО

Андрей Загороднюк заверил, что совместными усилиями армейцев и власти будет обеспечен надлежащий уровень безопасности людей.

Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 01
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 02
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 03
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 04
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова

Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 06
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 07
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 08
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 09
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 10

Также читайте: Моя "формула" - это попытка разделить крупные шаги по Донбассу на серию маленьких, - Штайнмайер

Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк 11
Фото: mil.gov.ua

Читайте также: Наемники РФ 20 минут били по Золотому - один из участков разведения сил. С начала суток - 7 вражеских обстрелов, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3152589
 
 
 Топ комментарии
 
За якісь півроку зелена влада заявить що населення Хмельницького підтримує відвід ВСУ під Львів.
 показать весь комментарий
 
По стопам янучары идут мрази
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8449
Сьогодні пасіонарна частина украінського суспільства нервово очікує чергового недолугого крока недопрезидента, при цьому ставши заручником ситуаціі, яку в тому числі сформувало - ПОГОЛОВНЕ ВИБОРЧЕ ПРАВО.....
Поголовне виборче право в ******** украінських реаліях - це зло не меньше, ніж корупція чи ерефія.....
Поголовне виборче право - ВБИВАЄ Державу..... Сепари, алкаші, наркомани, психічно хворі та інший асоціальний елемент НЕ МАЮТЬ ГОЛОСУВАТИ!....
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7625 ...
 показать весь комментарий
 
 
Давайте я вас хоть немного повеселю.
Я психиатр, работаю в больнице. Перед выборами президента у меня один пациент, молодой еще парень, спросил, за кого я буду голосовать. Когда я сказала, что за Порошенко, он с возмущением заявил, как же я могу за него голосовать, он же своего брата убил.
На вопрос, откуда такие сведения последовал ответ: Так по телевизору сказали.
Так что насчет всеобщего избирательного права я с вами согласна. Это пациент тоже имеет право голоса и тоже голосовал.
 показать весь комментарий
 
 
Одобряют? - ну что за брехня?... - Жители Золотого, просто мечтают увидеть в своем огороде кацапских террористов!
 показать весь комментарий
 
 
Вот за такую брехню всё министерство обороны надо отправлять в отставку.
 показать весь комментарий
 
 
Вот так и в лугандоне выборв "в целом" будут демократичными.
 показать весь комментарий
 
 
А этот "нефтяником в третьем поколении", ой министр обороны, служил в армии?
 показать весь комментарий
 
 
Поздравил таки Зеленый своего теску ***** с днюхай. Зеленая падаль
 показать весь комментарий
 
 
А населення України вважає це державной зрадой.
 показать весь комментарий
 
 
смотрите, как они торопятся, аж спотыкаются.. хреновые дела, похоже, что будет большой замес.
 показать весь комментарий
 
 
Торопятся? - прут как на танке даже майдан им нипочем!
 показать весь комментарий
 
 
Хомчак - он вообще чемпион по скоростному драпанию с фронта. Рацию в одну сторону, автомат в другую, сам в третью.
Зеленский знал, кого на Генштаб ставить. Этот жопу за Родину рвать не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Стаття 111КК України. Державна зрада
 показать весь комментарий
 
 
в матеріалі польского інтернет-видання, виникає підозра, що глава держави просто не розуміє наслідків своїх "жестів доброї волі" і банально "зливає" власну країну.
"Володимир Зеленський прагне закінчити війну на Донбасі і налагодити відносини з Росією. Однак при цьому виникає підозра, що він просто не розуміє всіх наслідків своїх кроків назустріч Кремлю. Спершу Зеленський домовився з РФ про обмін ув'язненими. Однак при цьому вийшло так, що він визнав українських моряків, незаконно затриманих РФ в Керченській протоці, не військовополоненими, а ув'язненими" - йдеться в матеріалі польских журналістів.
 показать весь комментарий
 
 
что поделать, если мозгов нет, но есть кому нашептывать..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вот нахрен этот цирк любит-не любит? Кого вообще парят те жители Золотого? Решения все приняты в Берлине Париже и Вашингтоне. И тут бабки из Золотого. Ну самим не смешно? Берлин и Золотое сраное? **********.
 показать весь комментарий
 


Зламане листування: люди Суркова фінансували штаб Зеленського - The Insider



Проект "Буратіно" замислювався ще у 2014 році
REUTERS / Valentyn Ogirenko
Зламане листування людей радника глави Кремля Владислава Суркова свідчить про підтримку кандидата в президенти України Володимира Зеленського з боку Росії.
Як повідомляє The Insider, йдеться, зокрема про офіцера ФСБ Андрія Пінчука, який очолює московське відділення "Союзу добровольців Донбасу", та бойовика Дмитра Хавченка, що керує його кримським відділенням.
Керує ж цією організацією сам Сурков.
У листуванні від 25 лютого 2019 років Пінчук сигналізує Хавченку, який числиться власником кріптобіржі WEX, про необхідність перевести "перші 200 тисяч" на "акції коміка". Там також зазначається, що рішення про проведення таких операцій буде прийматися у подальшому залежно від результатів соціології.
 показать весь комментарий
 
 
Так, может, сразу за Польшу отведем? Мы ведь то же не против, а только поддерживаем концепцию "разведения сил"?
 показать весь комментарий
 
Жители Золотого вышли на акцию протеста и требуют отказаться от идеи отвода украинских военных от города в рамках реализации подписанной "формулы Штайнмайера".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, опрошенные жители Золотого категорически против отвода ВСУ и грозят "ложиться под танки", чтобы препятствовать выходу военных на позиции предусмотренные подписанными в Минске документами.
"Мы должны до границы дойти, а не по своей земле пятиться... Мы будем под свои танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 году тех не давили, а нас тем более не будут", - говорит одна их жительниц городаИсточник: https://censor.net.ua/v3152565ХТО НАМ БРЕШЕ, ЗАГОРОДНЮК!?
 показать весь комментарий
 
 
Відчуваю буде Моніці і "розведення" сідниць і "імплементація" по самі помідори
 показать весь комментарий
 
 
влада Клоуна, досить брехати!
"Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ. ВИДЕО
Жители Золотого вышли на акцию протеста и требуют отказаться от идеи отвода украинских военных от города в рамках реализации подписанной "формулы Штайнмайера" (Цензор.нет)
 показать весь комментарий
 
 
Суки прокацапські, хочуть силою впарити Україні цю х...ню!
 показать весь комментарий
 
 
наверняка хотят успеть подписать газовые соглашения. Трешь.
 показать весь комментарий
 
 
Минские соглашения можно считать капитуляцией только если вы настроены их выполнять. И да, они были безальтернативны, потому что остановили войну в тот момент, когда наши войска были близки к разгрому, и при этом связали Россию санкциями. .................Но их нельзя было выполнить не нарушив суверенитет Украины и никто их не выполнял. И их нельзя отвергнуть, потому что тогда Россия выйдет из под санкций. Они были так сформулированы, что позволили их саботировать. ...........У нас всегда был железный аргумент - Россия не выполняет условия по безопасности. До сего дня Украина четко играла в игру, которая была направлена на сохранение санкций и при этом невыполнение минских соглашений........................ И капитуляция начинается тогда, когда кто-то в главных кабинетах решает по настоящему выполнить их. И для этого идет на встречу Путину ...
 показать весь комментарий
 
 
Если откровенно то судя по прошедшим выборам в Раду в украинской освобожденной части Донбасса процентов 70 тоже в "общем" не против, а что делать с теми кто против, на своей земле в своем государстве, бросить их на растерзание. Это у нас в условиях демократии всем все можно, вон Штепа даже депутатом умудрилась стать, а Медведчук главой второй по численности фракции, да и просто открыто на улице любой русофил может что угодно говорить, вплоть до того что это Украина "начала войну" на Донбассе, оскорбить ветерана АТо, отпустить шуточки про язык, хохлов, бАндеров и никто за это не будет даже привлечен даже как за "хулиганку". А там просто за молчаливое не согласие "с курсом" подвал, катування, сроки от 10 и выше, туртури и смерть. Готово ли государство отдать на растерзание тех кто остался верен этому самому государству, если да, то такому государству не место на карте мира.
 показать весь комментарий
 
 
Старая песня о "главном" из Кремля, разделить граждан Украины на "украиноговорящих", "рускоговорящих", "татарскоговорящих" Так что с вами все понятно "господин" как там вас Астраханский, Архангельский... ( Кроме того манера обсуждения явно казематно нквдешная)
 показать весь комментарий
 
та их там перебьют на второй день.
ну зачем эти сказки
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос почему руки в карманах и где головной убор ..это не военный а колхозан какой то от куда их берут
 показать весь комментарий
 
короче..прикиньте..министр..--..--с квартала 95--шо не смеемся этол ЗелеУКРАИНА Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8389 Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8389
 показать весь комментарий
 
-ПРЕСТУПНЫЙ ПРОЦЕСС ЗАПУЩЕННЫЙ ПРОДАЖНЫМИ ЗЕ БИЛАМИ ЭТИМИ СЛУГАМИ КРЕМЛЁВСКИХ ОККУПАНТАМИ КАПИТУЛЯЦИИ НАЧАЛСЯ . И ЕГО МОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ ТОЛЬКО МОЩНЫЙ ПРОТЕСТНЫЙ МАЙДАН, ИНАЧЕ ГИБЕЛЬ УКРАИНЫ.
Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 9858

 показать весь комментарий
 
 
Кремль надеется на подписание Зеленским «капитуляции», что повлечет раскол Украины - Politico Октябрь 7, 2019Без рубрикиКомментарии

Грязный, запутанный, нерегулярный конфликт в Украине является частью более широкой политической войны, которую ведет сейчас Кремль. Это некая эволюция агрессии России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) против ее соседей после того, как президенту РФ показалась мало вторжения в Грузию в 2008 году. Именно поэтому, все стрелки в этой ситуации указывают на связь между Путиным и Трампом. Но к счастью, у Украины есть несколько вариантов развития событий.
Об этом написала журналистка и эксперт по информационной войне Молли Маккью в своей статье для американского издания Politico, передает сегодня «Зеркало недели».
Она считает бенефициаром американского скандала вокруг возможного импичмента президента Дональда Трампа именно Кремль, а значит - Владимира Путина.
Маккью акцентировала на том, что за события в Грузии Путин не понес никакого наказания, и такая реакция мирового сообщества только способствует его дальнейшим противозаконным действиям и поступкам. Это важный момент, в котором американцы должны понимать всю серьезность процесса возможного импичмента Трампа.
«Американцы должны понимать серьезность попытки президента Дональда Трампа заставить Украину стать филиалом его предвыборной кампании. Одним жестом Трамп свел важность Украины до разменной монеты в совершенно мелкой гонке; вторгся в скандал с украинским президентом Владимиром Зеленским и подорвал его способность защищать интересы своего народа; и ослабил влияние американского руководства на Украину», - написала она.
- Откровенное угодничество Зеленского перед Трампом - унижение для Украины, - «Зеркало недели»
- Помощники Трампа готовили «громкое» заявление Зеленского по «делу Burisma» - The New York Times

При этом автор статьи уверена, что такой шаг будет способствовать разжиганию хаоса в Соединенных Штатах.
Путин понимает, что в мире устали говорить о проблемах Украины и российской агрессии, потому готов вести диалог с позиции дипломатии, объясняя мировым лидерам, что было бы неплохо поладить с Россией, «потому что это утомительно - жить под постоянной экзистенциальной угрозой». Президент РФ считает, что вся демократия - это фарс, и он неустанно трудился, чтобы в это верили и западные демократии. Ведь его пропагандистский механизм поддерживал Трампа и сторонников Brexit, фальшивых демократов, президента Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Реджепа Эрдогана, потому что их мотивация, основанная на собственных интересах, усиливает огонь цинизма, который теперь распространяет антидемократические насмешки по всему Западу.
На данный момент эксперт видит три сценария развития событий в Украине в свете Кремля: Украинские военные будут продолжать сражаться в Донбассе, защищая свой суверенитет.Новоизбранный президент подпишет «капитуляцию», что чревато национальным расколом.Украина сохранит непоколебимую до недавнего времени поддержку Запада и США.
При этом лидеры Франции и Германии уже начинают показывать слабину, а если импичмент Трампа таки состоится, то об американской поддержке на ближайшие годы Украина и вовсе может забыть.
загрузка...
Сейчас кремлевская пропаганда работает на то, чтобы заставить американцев поверить, что этот третий вариант - просто «розовая мечта» - что коррумпированная, разделенная, «зараженная нацистами» Украина совершенно не поддерживается «отвлеченным, бездарным, аморальным Западом», согласно «терминологии» Кремля.
«Спектакль Трампа-Зеленского - спектакль об американской беспомощности и украинской коррупции в одном «идеальном» акте - был подарком Кремлю, чтобы освежить подзабытые темы», - пишет автор.
Журналист утверждает, что в этой ситуации Россия получается не виноватой, а лишь пришла на помочь. «Мы смотрим, что Кремль делает со своими соседями, с Европой, на Ближнем Востоке, с Афганистаном - и мы просто моргаем глазами. Хакеры, кибератаки, дезинформация, вторжение, аннексия, опустошение, наемники, террористы, разоблачение гигантских вооружений - и мы продолжаем игнорировать», - указывает Маккью.
«Ложные эквиваленты - жизненная основа российской пропаганды, простой инструмент для использования предвзятости и искажения восприятия. Они также являются тактикой, которую Трамп применяет почти инстинктивно», - говорится в статье.
Автор материала настаивает на том, что сейчас для всего мира позиция Украины в этом конфликте, как линия фронта, место, где у общественности и мировых лидеров больше всего возможностей действовать и перестать игнорировать реальность того, с чем мы сталкиваемся.
Согласно ее выводам, именно Соединенные Штаты должны сыграть здесь и выдать себя лидером политических и дипломатических усилий, «чтобы разоблачить, что делает Россия, и объяснить, что означают эти усилия России».
 показать весь комментарий
 
 
министр на голубом глазу задвинул телегу, что население Золотого в целом сепарня и хочет в Лугандон..
 показать весь комментарий
 
 
Навіщо потрібне розведення сил? Щоб перестати стріляти? Ні. Щоб перестати стріляти - коллаборантам треба просто перестати стріляти. Розведення сил потрібне, щоб на дурняк заставити ВСУ залишити частину території. Щоб розширити територію ОРДЛО перед підписанням формули Штангенциркуля. Население Золотого в целом поддерживает концепцию разведения сил и наши планы, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3460
 показать весь комментарий
 
 
По данным опрса ZOiS, 54 процента жителей оккупированной бандитской резервации"ДЛНР" считают эти территории частью Украины. Треть из них хотели бы получить статус автономии внутри страны, а 23 процента согласны быть частью Донецкой и Луганской областей и без особого статуса. Таким образом, число сторонников автономии за последние годы снизилось, говорится в исследовании. Однако, как отмечают социологи, после выдачи оккупантами паспортов РФ несколько выросло число тех, кто выступает за присоединение "ДЛНР" к вражеской России 18%. А так как продажные Слуги но не украинского народа а слуги кремлёвских фашистов оккупантов Иуды - ЗЕбилы своей капитуляцией и попыткам в угоду кремлю уничтожить государственность Украины. Естественно из за этого они продажные шкуры со своим главарём экс - клоуном продажным ...резидентом ЗЕбилом капитулянтом полностью потеряют поддержку сначала Западной Украины а следом Киева и Центральной Украины их просто будут сильно ненавидеть этих продажных кремлёвских холуёв. Вот и надеется эта проклятая продажная ЗЕбильна антиукраинская зараза хоть как то перекрыться мизерной поддержкой кровавых нелюдей убийц, бандитов, террористов, путлинских профашистов, боевиков-коллаборантов.... Но в таком случае он Иуда будет президентом только для кацапской новороссии а не для всей Украинкой державы которую он так маниакально хочет уничтожить своей преступной капитуляцией.
 показать весь комментарий
 
 
Согласен. Более того, после расправы в Украине, следующая будет Прибалтика. Там уже фашистов нашли, притесняющих русских и язык. Команда прошла на переключение пропаганды. Потом во франции и германии фашисты будут. А США будет внутренние разборки устраивать.
 показать весь комментарий
 
Загороднюк - брехун і зрадник. Населення Золотого виходило на акцію протесту проти виведення ЗСУ. Якщо ми зараз не усунемо від влади Зеленського, то Україна буде знищена.
 показать весь комментарий
 
 
Красномовне перше фото - "я плюю на ваші могили, у мене державні справи"
 показать весь комментарий
 
Це українська земля тому питання відводу війска треба вирішувати на референдумі,а не тільки з місцевими.Зеленський покладеш свою голову у разі негативного результату? Я проти відведення.
 показать весь комментарий
 
 
Десь сховайте того підора - це не міністр оборони а *** собачій!
 показать весь комментарий
 
 
Сепаратистська масовка за участю гастролерів з окупованої території і високопоставлених офіційних осіб України, подається ЗМІ, як народне волевиявлення. Ганьба і ще раз ганьба! Ця влада, якщо її не зупинити, приведе Україну в залізні обійми кремля.
 показать весь комментарий
 
 
Октябрьская революция?? Или дотянут до ноября?
 показать весь комментарий
 
 
Костянтин Машовець ДНО и как оно выглядит

егодня в Золотое-4 приезжал Министр обороны, НГШ, представители Северодонецкой администрации и Министр ветеранов и оккупированных территорий...которые типа "пообщались с местными жителями"
После чего господин Загороднюк заявил, что местные жители "в большинстве своём поддерживают политику разведения (читай отвода войск)..." А против высказались "всего двое, которые приехали из Киева"
Это всё с подачи информструктур МОУ "широко расползлось" по информационному пространству страны...
Только от внимание СМИ ускользнул несколько "нюансов" этого, с позволенья сказать "общения"
- Люди, с которыми "общались" высокие гости, по странному стечению обстоятельств, являлись участниками сепарского пикета, который тоже, яко бы так же "случайно" проходил в этот момент в Золотом-4... ну бывают такие "совпадения"...
- Наши "высокие гости" возжелав пообщатся с местными, вырулили почему-то именно на этих "сторонников отвода". Ну типа тоже... "случайно"...
- Мнение других жителей Золотого-4, "почему-то" высоких гостей не заинтересовало. Вопросы свои они задавали исключительно учасникам этого пикета... И да, в пикете "за отвод войск", по словам других местных жителей, явно просматривались граждане сами приехавшие с оккупированной территории...
В конечном итоге всё это постыдное действо с явным пропагандистко-капитулянтским душком оказалось напрасным...
Пристайко днём заявил о срыве отвода...
У меня вопросы...
- К информ-структурам МОУ... вы идиоты...? Мало того, что вы занимаетесь откровенной и херово замаскированной пропагандой, так вы даже не в состоянии наладить взаимодействие с другими структурами власти... Ваши "новости" про "желание большинства местных жителей" непросто не соотносятся с заявлениями других представителей власти, а тупо им противоречат...
- С каких пор Начальник Генерального штаба стал заниматься откровенной пропагандой и политическим пиаром...? Ему ничем больше заниматься?
- Во всей этой истории особенно гадостно выглядит отечественное оборонное ведомство. Получается, что "сами военные" просто "жаждут", *****, бросить все обжитые и с большим трудом завоеванные позиции и отойти "в поля"... даже не получив соответсвующие гарантии с той стороны (см. интервью Пескова)...
Это ДНО... шановне паньство...
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы, хватит разводить зраду. Зеленский играет в шахматы. Он сдает пешку, чтобы поставить мат. Это опасная игра, но она стоит свеч. Если сепары зайдут в серую зону и постреляют местных жителей, это конечно печально. Думаете, что они тупые и не знают, что сепары зайдут туда? Знают! Но жизнь такова, что нужно чем-то жертвовать. И это местные жители, да. Увы. Но зато потом весь мир узнает о коварстве кацапов! И этому будут доказательства. Это многоходовочка, порохоботики, узбагойтес.
 показать весь комментарий
 
Придурок, в шахматы играет Коломойский. Коломойский играет в шахматы Зеленским, причем на шахматной доске Бени, - это не самая важная фигура=)
 показать весь комментарий
 
 
Помолчи, шахматист сраный. Эту пургу Зеле расскажи, ботыло. или ты придурок, или просто, лять, работаешь на Зелю. Пошел на ***.
 показать весь комментарий
 
 
зелемразь обыкновенная - циничный скот.
 показать весь комментарий
 
*****, скільки ж їм ***** грошей заплатило, що хомчаки та зєлюки так вперлися з відведенням?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх