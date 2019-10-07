 Государственный исполнитель задержан на Закарпатье на взятке 2 тыс. долл., - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал взятку от местного жителя за закрытие исполнительного производства о взыскании задолженности по банковскому кредиту. Мужчина уже отдал свой дом, который находился в залоге, но остался должен банку еще почти 250 тыс. гривен. За неналожение ареста на другое имущество, принадлежащее должнику, исполнитель требовал 2 тыс. долларов.

Правоохранители задержали фигуранта производства в Мукачево, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при получении второй части взятки.

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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления. Следствие проверяет другие возможные факты вымогательства денег государственным исполнителем.