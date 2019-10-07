 Они явно спешили, вероятно, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком, - адвокат Федур о возобновлении дела против Пашинского

Об этом в перерыве заседания суда заявил адвокат Андрей Федур, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Пока рано оценивать деятельность ГБР. Лично у меня к нему большая симпатия, чем, скажем, к НАБУ. Потому что ГБР - это госорган, а я всегда на стороне госоргана. Но конкретно этот случай (возобновление дела в отношении Пашинского. - Ред.), когда в дальнейшем им это может принести неприятности. Когда больше года расследовали дело, 18 марта закрыли из-за отсутствия состава преступления, а через полгода, 11 сентября, вдруг, без единого нового доказательства, производство возобновили. Почему? Вероятно кто-то решил поторопиться по Пашинскому... Ему поступают угрозы о том, что его уже ждут в Лукьяновском СИЗО, где ему обещают устроить "веселую жизнь". Я это воспринимаю очень серьезно. Вы знаете, как у нас в СИЗО могут пропасть люди - "подскользнулся" и так далее", - отметил защитник.
При этом Федур подчеркнул, что прокуратура не предоставила ни одного нового доказательства. Также не предоставила ни одного доказательства подтверждения риска того, что Пашинский может сбежать из страны.
"Невзирая на все угрозы, мой подзащитный выполнял все взятые на него процессуальные обязательства и даже сам сообщал о своем месте нахождения", - добавил адвокат.
Федур сообщил, что также прокуратура не предоставила материалы ряда документов следствия, в том числе результаты экспертизы повреждений, которые получил Химикус вследствие выстрела Пашинского.
"Они явно спешили и делали ходатайство наспех. Вероятно, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком (7 октября - день рождения Путина. - Ред.)", - сказал защитник Пашинского.
По поводу меры телесных повреждений, которые получил Химикус, адвокат заявил, что выстрел по нижним либо верхним конечностям, где нет важных сосудов и органов, свидетельствует скорее об отсутствии умысла в нанесении тяжелых телесных повреждений.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.
13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.
Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.
В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.
В октября 2019 года стало известно, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!
«Пу́тин - *****́!» (укр. Пу́тін - *****́) - популярная[1][2][3][4][5] песня-слоган на украинском и русском языках, высмеивающая президента России Владимира Путина в оскорбительной форме; была впервые исполнена 30 марта 2014 года радикальными болельщиками украинских футбольных клубов «Металлист» и «Шахтёр».
огенды крымлязебилы. Придумайте шото новое.
Було б непогано щось подібне про Шмарклю зкреативити
Круче него только Дрюша Полтава
6 ч. ·
Як кажуть шаолінські монахи - всі проблеми від голови. В Україні купа проблем, і всі - саме від голови. Ми не освічені і не любимо думати, а тому нами радо маніпулюють нечисті на руку політики, а також їх «спонсори». Дуже легко казати на чорне - біле, якщо тебе ніхто не збирається перевіряти. За неписаними законами охлократії нам постійно підкидують «гарячєнькоє»: то утиски російської мови, то проблему вільного ринку землі, то тему пенсії або пільговиків. Кожна з цих проблем або не існує, або має єдине можливе рішення. Але для цього треба її раціонально оцінити. А тут вже геп - ми (народ) не хочемо цього робити. Зате ми радо підхоплюємо ідіотські гасла на кшталт «не продамо нашу землю арабським шейхам». Зі слиною з рота доводимо своєму сусіду, що землю нашу рідну скуплять саме араби, а не китайці.
Та є проблема, яка знаходиться згори, над усім. І саме цим питанням політики жонглюють останні п'ять років. Вони не будуть озвучувати єдине можливе рішення, бо це нівелює можливість маніпулювати невігласами, які раз у п'ять років мають велику владу - вирішувати.
Ця проблема - нерозуміння людьми сьогоднішньої війни. Нерозуміння, що ця війна почалася не в 2014 р, а десь так років 800 тому, з часів першої навали золотої орди, спадкоємцем якої і є сьогоднішня росія. Ми ніяк не усвідомимо, що кінця цій війні не буде, доки існує наш біснуватий сусід. А існувати він буде довго при будь-яких умовах, хто б там що не казав. Це величезна територія з безкінечною кількістю ресурсів, у тому числі й людського м'яса. росія - не бідна країна, там просто люди бідні, у тому числі й морально.
Стан війни - це єдиний варіант для України на самостійне життя. Припинення війни можливе лише за поразки України або зникнення росії. Все. Інших варіантів немає. Варто усвідомити це і не слухати тих, хто вам обіцяє «мир». Я не менше за інших хочу, щоб війни не було. Хочу займатись бізнесом, писати книги, подорожувати, а війна - ну ніяк не сприяє моїм захопленням. Але закривши очі на правду, суть речей не змінити. Саме розмови про «мир вже завтра» привели у владу тони популістів і мерзоти.
Нам треба усвідомити, що ми, наші діти і, можливо, онуки будемо жити з війною. На жаль, іншого варіанту мати самостійність для України не буде. Не при нас ця війна почалась, і не при нас вона скінчиться. Якщо ми хочемо бути українцями, війна має стати частиною нашої культури.
трУба сепарский упырь!
Нинішний директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в 2013-2014 роках активно оспорював в судах рішення місцевих рад в підтримку Євромайдану. Про це йдеться в розслідуванні програми «Спостерігач» на «5 каналі».
Згадується випадок, як в листопаді 2013 року на Майдані Незалежності в Києві саме починаються протести. Зі Львова до Києва вирушають автобуси з мітингувальниками. Але їм намагаються перешкодити, перекриваючи трасу. Чиновник львівської мерії Андрій Шевців втручається в ситуацію і допомагає автобусам з протестувальниками подолати блокування. І він від тоді ще прокурора Пустомитівського району Романа Труби отримує підозру в цьому самому блокуванні.
Справу проти євромайданівця Шевціва прокурор вів особисто. Сьогодні Шевців відмовляється говорити про Трубу - з політичних мотивів. А відео, де він згадує цей інцидент, було видалено з мережі.
Як прокурор району Роман Труба неодноразово судився з Пустомитівською райрадою і місцевими сільрадами, вимагаючи скасувати їх рішення на підтримку Євромайдану.
«Він дуже наполегливо заперечував. На відміну від інших прокурорів, які займалися тим же», - згадує нардеп VIII скликання Тетяна Чорновол.
Суди тоді радо підтримували позови прокурора - аж поки Революція Гідності не перемогла. Водночас, йдеться в програмі, коли стало зрозуміло, що Майдан вистояв, Труба відкликав решту своїх позовів. А потім - звільнився, напередодні прийняття закону про люстрацію.
Деталі - дивіться у відео: https://www.5.ua/polityka/roman-truba-sudyvsia-z-mistsevymy-radamy-cherez-ikhniu-pidtrymku-yevromaidanu-sposterihach-200490.html
Тётя Роза @Anakoyher 4 ч.4 часа назад
67 лет челу, а энтузиазма в ленте ноль.
ᅠᅠᅠᅠОно понятно.
ᅠЕсли бы 9-й день или там 40-й.
ᅠСовсем другое дело было бы.
Блогер отмечает, по Парубию и Порошенко дела уже расследуются, по Пашинскому тоже уже начали работать, реанимировали старое дело о стрельбе при самообороне и сегодня постараются в суде одеть наручники, избрав меру пресечения.
Не стоит сомневаться, что другие дела также на подходе. Турчинова и Грицака обязательно привлекут. Исключение может пока коснуться только Авакова, но это, конечно же, только пока что.
Карл Волох подчеркивает, приятно, что у президента Зеленского свой на 100 процентов Генпрокурор и так же ПОРТНОВ, которые охотно выполнят любые задачи большого Путина. Читайте также - Андрей Богдан своим заявлением о проплаченной акции «Нет - капитуляции» подставил не столько себя, сколько президента Владимира Зеленского.
"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… Меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса. ... Я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… Я - теоретик… Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать. ... Я просто не переношу любые встречи", - Милованов
Президент Украины Владимир Зеленский в августе,по нашим данным, совершил тайный визит на чартерном рейсе с минимальным количеством охраны. Цель поездки отказались объяснять в Офисе президента Украины.На информационный запрос в ОПУ не ответили. Несмотря на тот факт, что указанный в законе "О доступе к публичной информации" период времени для дачи пояснений уже истек.По нашим данным, 14-16 августа украинский лидер совершил авиаперелет. С собой он взял минимальное количество охраны. При этом на официальном сайте президента не было указано ни о каких заграничных поездках.Сразу после этого в пресс-службу был направлен запрос. Но спустя месяц ответа на него так и не последовало...