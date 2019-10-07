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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:адвокат (1184) Киев (17980) Пашинский (646) суд (22591)

 Они явно спешили, вероятно, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком, - адвокат Федур о возобновлении дела против Пашинского

Для Госбюро расследований неожиданное возобновление производства против бывшего народного депутата Сергея Пашинского может плохо закончиться.

Об этом в перерыве заседания суда заявил адвокат Андрей Федур, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пока рано оценивать деятельность ГБР. Лично у меня к нему большая симпатия, чем, скажем, к НАБУ. Потому что ГБР - это госорган, а я всегда на стороне госоргана. Но конкретно этот случай (возобновление дела в отношении Пашинского. - Ред.), когда в дальнейшем им это может принести неприятности. Когда больше года расследовали дело, 18 марта закрыли из-за отсутствия состава преступления, а через полгода, 11 сентября, вдруг, без единого нового доказательства, производство возобновили. Почему? Вероятно кто-то решил поторопиться по Пашинскому... Ему поступают угрозы о том, что его уже ждут в Лукьяновском СИЗО, где ему обещают устроить "веселую жизнь". Я это воспринимаю очень серьезно. Вы знаете, как у нас в СИЗО могут пропасть люди - "подскользнулся" и так далее", - отметил защитник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд начал избрание меры пресечения Пашинскому. ВИДЕО

При этом Федур подчеркнул, что прокуратура не предоставила ни одного нового доказательства. Также не предоставила ни одного доказательства подтверждения риска того, что Пашинский может сбежать из страны.

"Невзирая на все угрозы, мой подзащитный выполнял все взятые на него процессуальные обязательства и даже сам сообщал о своем месте нахождения", - добавил адвокат.

Федур сообщил, что также прокуратура не предоставила материалы ряда документов следствия, в том числе результаты экспертизы повреждений, которые получил Химикус вследствие выстрела Пашинского.

"Они явно спешили и делали ходатайство наспех. Вероятно, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком (7 октября - день рождения Путина. - Ред.)", - сказал защитник Пашинского.

Также смотрите: Фигурант "дела Пашинского" Химикус неоднократно обвинялся в хулиганстве и избиениях, - ESPRESO. ВИДЕО

По поводу меры телесных повреждений, которые получил Химикус, адвокат заявил, что выстрел по нижним либо верхним конечностям, где нет важных сосудов и органов, свидетельствует скорее об отсутствии умысла в нанесении тяжелых телесных повреждений.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

Также читайте: Перекрестный допрос доказывает, что версия Пашинского верна, - адвокат

13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.

В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.

В октября 2019 года стало известно, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.

Источник: https://censor.net.ua/n3152582
 
   
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Все сказало ? Іди моніці імпісьмент зроби. Політика не твоє малорос.
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А ты, СВЫНЯ, уже готова? Или всегда готова, а вопрос неуместен?
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посадка чма плешивого будет праздником для всего народа Украины,СВЫНИ_ ГОТУЙТЕСЯ СЛЕДОМ
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посадка чма плешивого будет праздником для всего народа Украины,СВЫНИ_ ГОТУЙТЕСЯ СЛЕДОМ
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А ты, СВЫНЯ, уже готова? Или всегда готова, а вопрос неуместен?
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Клік - спам. Не годуйте убогого кацапа. Нехай газети продає.
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Все сказало ? Іди моніці імпісьмент зроби. Політика не твоє малорос.
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Ян Янович cacd0b1a - прочитай свиноПес, и расскажи своему расийскиому малолетнему отребью Они явно спешили, вероятно, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком, - адвокат Федур о возобновлении дела против Пашинского - Цензор.НЕТ 7688

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%E2%80%94_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BB%D0%BE!

«Пу́тин - *****́!» (укр. Пу́тін - *****́) - популярная[1][2][3][4][5] песня-слоган на украинском и русском языках, высмеивающая президента России Владимира Путина в оскорбительной форме; была впервые исполнена 30 марта 2014 года радикальными болельщиками украинских футбольных клубов «Металлист» и «Шахтёр».
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Пебил, хватит делать со всех кто не в списке 8% агентами кремля и любителями ***** Они явно спешили, вероятно, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком, - адвокат Федур о возобновлении дела против Пашинского - Цензор.НЕТ 8523

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Не гон7и, если бі пашинского посади за коррупцию - да, а по высосанному для ***** делу в итоге сыграет против зе и его холуёв *****.
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ага, пашинский - главный враг ******. Как и все, кто против мальдивского офшорца - огенды крымля зебилы. Придумайте шото новое.
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Ваша наивность относительно посадки меня поражает уже 28 лет садят, садили бы деревья Украина была бы джунглями садили воров и корупционеров жили бы как эмираты а так только лапша на уши непрекращающиеся гасла лозунги обицянки цицянки смена масок и декораций а с Вас как драли три шкуры так и будут смена цвета с оранжевого на голубой на бело красны и теперь на зелены не принесла развития страны а каждая смена порождала все дерьмовее и дерьмовее власть используя манипуляции Вас загоняют в гето
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По такой логике всех кого сегодня судили и задерживали могут сказать " Они явно спешили, вероятно, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком" ? Или они реально считают что Пашинский патриот и личный враг хутина?
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В основному ми кажемо , що ви тварі зелені, малороси сцикливі як і ваш моніка сцанич.
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В основном украинцы поддерживают тех,кто называет всех кто не поддерживает ПЕ зебилами малоросами ху*лоботами итп, так сильно что остается всего 8% поддержки
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Я бачу кого ви підтримуєте разом з вашим віртуозом піанінним. Іди гуляй запроданець кацапський
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Ilon Mask - любители сРускаво мира на одной фотке Они явно спешили, вероятно, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком, - адвокат Федур о возобновлении дела против Пашинского - Цензор.НЕТ 6962

Они явно спешили, вероятно, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком, - адвокат Федур о возобновлении дела против Пашинского - Цензор.НЕТ 1479
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на пэтю как похож.
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Пам'ятаю... Ще довоєнна класика - тоді градус ненависті був незрівнянно меншим. І воно для України іще було "прото-Хуйлом" (просто сусід-мудило). Як усе змінилося...
Було б непогано щось подібне про Шмарклю зкреативити
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Історія набуває цікавих обертів! Агент кримля, двічі судимий Хімікус, навмисно спровокував Пашінського вистрілити йому в ногу!
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вспомните падле расстрел майдана и что мразь делала на майдане со снайперской винтовкой, не зря нет виновных расстрела майдана, на себя боялись выйти
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Там была одна снайперская винтовка(если была)? Или было и другое оружие?
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А порохоботы говорят что винтовки Пашинского и Парубия - кремлевский фейк
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А ну внятно - зачем пашинскому или потроху нужно было расстреливать Майдан? Или завали пасть.
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чтобы скинуть януковича и приступить к активному разграблению страны
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Да Бабченко еще тот порохосос...
Круче него только Дрюша Полтава Они явно спешили, вероятно, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком, - адвокат Федур о возобновлении дела против Пашинского - Цензор.НЕТ 2708
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ЗЕбилосос а ты прошёл курс у Моники Зеленской??
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Сомневаюсь что ***** особо помнит о существовании плешивой крысы, если вообще знает. Отсылки к руке ******* и прочая ерунда - это когда вина есть, а сказать нечего.
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Главное шо к Портнову и бабломойскому у ЗЕбилов нет никаких претензий. У них тольок Ппетя враг. Малороские холуи кремля не могут простить Пете шо не дал Новососию организовать, а вместо этого сделал Томос и безвиз
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Скоро так его и за оружие на Майдане спросят. А человек может просто любит оружие.
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Петрусь вместе с кумом Югиком за пять лет уничтожили все доказательства
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твоя методичка застаріла; а поновлення - з фактологічними помилками. Тому що знищували докази ті, хто тікав з Києва 21 лютого 14р.
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С креативом у чупакабры не очень😀😀😀
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Валерій Ананьєв
6 ч. ·

Як кажуть шаолінські монахи - всі проблеми від голови. В Україні купа проблем, і всі - саме від голови. Ми не освічені і не любимо думати, а тому нами радо маніпулюють нечисті на руку політики, а також їх «спонсори». Дуже легко казати на чорне - біле, якщо тебе ніхто не збирається перевіряти. За неписаними законами охлократії нам постійно підкидують «гарячєнькоє»: то утиски російської мови, то проблему вільного ринку землі, то тему пенсії або пільговиків. Кожна з цих проблем або не існує, або має єдине можливе рішення. Але для цього треба її раціонально оцінити. А тут вже геп - ми (народ) не хочемо цього робити. Зате ми радо підхоплюємо ідіотські гасла на кшталт «не продамо нашу землю арабським шейхам». Зі слиною з рота доводимо своєму сусіду, що землю нашу рідну скуплять саме араби, а не китайці.
Та є проблема, яка знаходиться згори, над усім. І саме цим питанням політики жонглюють останні п'ять років. Вони не будуть озвучувати єдине можливе рішення, бо це нівелює можливість маніпулювати невігласами, які раз у п'ять років мають велику владу - вирішувати.
Ця проблема - нерозуміння людьми сьогоднішньої війни. Нерозуміння, що ця війна почалася не в 2014 р, а десь так років 800 тому, з часів першої навали золотої орди, спадкоємцем якої і є сьогоднішня росія. Ми ніяк не усвідомимо, що кінця цій війні не буде, доки існує наш біснуватий сусід. А існувати він буде довго при будь-яких умовах, хто б там що не казав. Це величезна територія з безкінечною кількістю ресурсів, у тому числі й людського м'яса. росія - не бідна країна, там просто люди бідні, у тому числі й морально.
Стан війни - це єдиний варіант для України на самостійне життя. Припинення війни можливе лише за поразки України або зникнення росії. Все. Інших варіантів немає. Варто усвідомити це і не слухати тих, хто вам обіцяє «мир». Я не менше за інших хочу, щоб війни не було. Хочу займатись бізнесом, писати книги, подорожувати, а війна - ну ніяк не сприяє моїм захопленням. Але закривши очі на правду, суть речей не змінити. Саме розмови про «мир вже завтра» привели у владу тони популістів і мерзоти.
Нам треба усвідомити, що ми, наші діти і, можливо, онуки будемо жити з війною. На жаль, іншого варіанту мати самостійність для України не буде. Не при нас ця війна почалась, і не при нас вона скінчиться. Якщо ми хочемо бути українцями, війна має стати частиною нашої культури.
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Даже Соловьев не называет жителей соседней страны "людским мясом". Вот эти горе-философы и доведут Украину до ручки. Они явно спешили, вероятно, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком, - адвокат Федур о возобновлении дела против Пашинского - Цензор.НЕТ 1029
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Федур давноизвестный всеукраинский сумасшедший. И в прямом, и в переносном смысле. Идиёт.
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А тебе малорос твій таваріщ майор не попередив про це? Жаль, тебе знову кинули....
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Ну печатать надо всех, чтобы дурь каждого была видна и люди делали свои выводы. Вот не написали б про Федура, я так бы и не вспомнил "великие" дела этого полудурка)
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на днях танюша про подвиги пашинского распиналась и назначила его личным врагом пуйла , тнеперь адвокатик ...посыл ясен - пашинский враг кремлёвской крысы , а кто им помогает - тот рука кремля в Украине ...пострелял - посиди
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Скільки щета сволота кацапська, Портнов буде ходити по Україні?
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прочла кого сейчас в судьи назначают...ух, СССР на подходе.
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Не получится, через год, полтора зебеня будет на ростове.
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Кого ты считаешь майдановцем, этого предателя и мародера.
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они - обое рябое...
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Ту особу, яка розтоптала в людях віру в той самий майдан і на будь які зміни на краще після нього. І воно ж тепер скликає майдан на захист своєї сраки, прикриваючись "капітуляцією".
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есть только один влпросик - какого хера этот партийот за 5 лет своей власти не осудил этого бандита?
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Слева рэформатор судов, справа результат рэформ. Отакэ...
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Ну да, Х*йло спит и видит "расправу" над Пашинским! Он вообще знает о его существовании?К этому клоуну Федуру еще Черновол безумную!
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не удивлён, что у адвоката пашинского такие подзащитные клиенты, как колесников, курченко и авакянский рюкзаков.
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А пацанчик Каломоева поздравил пуйло с ДР? Или это тайна?
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,Моника исполнила х на рояле «боже ,царя храни»
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как выяснилось слуга то не нашого народа..
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Не,но мне б приятно было подержаться за шею такого уважаемого патриота,как Пашинский..Он ведь УБД,
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Сам Путин боится Пашинского? Даже Таня Че до такого не додумается
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Как у нас все прогнозируемо.. И.продажно
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гбр кацапская помойка!
трУба сепарский упырь!
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я больше чем уверен, что куйло и не подозревает о существовании громадянына пашинского. это адвокат своему подопечному стрелку из глоков цену набивает. ну прямо и честный и патриот и никогда ничего не воровал.... держслужбовец пашинский расскажи откуда у тебя маеток и автопарк?
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Труба судився з місцевими радами за підтримку Євромайдану, - ЗМІ. За даними «5 каналу», коли стало зрозуміло, що Майдан вистояв, Труба відкликав решту своїх позовів. А потім - звільнився, напередодні прийняття закону про люстрацію

Нинішний директор Державного бюро розслідувань Роман Труба в 2013-2014 роках активно оспорював в судах рішення місцевих рад в підтримку Євромайдану. Про це йдеться в розслідуванні програми «Спостерігач» на «5 каналі».

Згадується випадок, як в листопаді 2013 року на Майдані Незалежності в Києві саме починаються протести. Зі Львова до Києва вирушають автобуси з мітингувальниками. Але їм намагаються перешкодити, перекриваючи трасу. Чиновник львівської мерії Андрій Шевців втручається в ситуацію і допомагає автобусам з протестувальниками подолати блокування. І він від тоді ще прокурора Пустомитівського району Романа Труби отримує підозру в цьому самому блокуванні.

Справу проти євромайданівця Шевціва прокурор вів особисто. Сьогодні Шевців відмовляється говорити про Трубу - з політичних мотивів. А відео, де він згадує цей інцидент, було видалено з мережі.
Як прокурор району Роман Труба неодноразово судився з Пустомитівською райрадою і місцевими сільрадами, вимагаючи скасувати їх рішення на підтримку Євромайдану.
«Він дуже наполегливо заперечував. На відміну від інших прокурорів, які займалися тим же», - згадує нардеп VIII скликання Тетяна Чорновол.
Суди тоді радо підтримували позови прокурора - аж поки Революція Гідності не перемогла. Водночас, йдеться в програмі, коли стало зрозуміло, що Майдан вистояв, Труба відкликав решту своїх позовів. А потім - звільнився, напередодні прийняття закону про люстрацію.
Деталі - дивіться у відео: https://www.5.ua/polityka/roman-truba-sudyvsia-z-mistsevymy-radamy-cherez-ikhniu-pidtrymku-yevromaidanu-sposterihach-200490.html
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Вони явно поспішали, ймовірно, щоб встигнути до дня народження декого за поребриком, - адвокат Федур про відновлення справи проти Пашинського - Цензор.НЕТ 1645
Тётя Роза‏ @Anakoyher 4 ч.4 часа назад

67 лет челу, а энтузиазма в ленте ноль.
ᅠᅠᅠᅠОно понятно.
ᅠЕсли бы 9-й день или там 40-й.
ᅠСовсем другое дело было бы.
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Украинский блогер Карл Волох в своем блоге пишет о том, что приближенный к Кремлю пропагандист Сергей Марков объявил о том, что ни о каком урегулировании на Донбассе с Украиной договариваться не будут, пока не сядет за решетку «хунта» - Турчинов Парубий, Аваков, Пашинский и Грицак.
Блогер отмечает, по Парубию и Порошенко дела уже расследуются, по Пашинскому тоже уже начали работать, реанимировали старое дело о стрельбе при самообороне и сегодня постараются в суде одеть наручники, избрав меру пресечения.
Не стоит сомневаться, что другие дела также на подходе. Турчинова и Грицака обязательно привлекут. Исключение может пока коснуться только Авакова, но это, конечно же, только пока что.
Карл Волох подчеркивает, приятно, что у президента Зеленского свой на 100 процентов Генпрокурор и так же ПОРТНОВ, которые охотно выполнят любые задачи большого Путина. Читайте также - Андрей Богдан своим заявлением о проплаченной акции «Нет - капитуляции» подставил не столько себя, сколько президента Владимира Зеленского.
"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… Меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса. ... Я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… Я - теоретик… Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать. ... Я просто не переношу любые встречи", - Милованов
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по логіці деяких можна БЕЗКАРНО стріляти по випадковій людині, з вогнепальної зброї тільки тому, що в тебе є така зброя?
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......Зеленский совершил тайный визит с охраной: в ОПУ отказались объяснить причину
Президент Украины Владимир Зеленский в августе,по нашим данным, совершил тайный визит на чартерном рейсе с минимальным количеством охраны. Цель поездки отказались объяснять в Офисе президента Украины.На информационный запрос в ОПУ не ответили. Несмотря на тот факт, что указанный в законе "О доступе к публичной информации" период времени для дачи пояснений уже истек.По нашим данным, 14-16 августа украинский лидер совершил авиаперелет. С собой он взял минимальное количество охраны. При этом на официальном сайте президента не было указано ни о каких заграничных поездках.Сразу после этого в пресс-службу был направлен запрос. Но спустя месяц ответа на него так и не последовало...
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