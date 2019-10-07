 Они явно спешили, вероятно, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком, - адвокат Федур о возобновлении дела против Пашинского

Об этом в перерыве заседания суда заявил адвокат Андрей Федур, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пока рано оценивать деятельность ГБР. Лично у меня к нему большая симпатия, чем, скажем, к НАБУ. Потому что ГБР - это госорган, а я всегда на стороне госоргана. Но конкретно этот случай (возобновление дела в отношении Пашинского. - Ред.), когда в дальнейшем им это может принести неприятности. Когда больше года расследовали дело, 18 марта закрыли из-за отсутствия состава преступления, а через полгода, 11 сентября, вдруг, без единого нового доказательства, производство возобновили. Почему? Вероятно кто-то решил поторопиться по Пашинскому... Ему поступают угрозы о том, что его уже ждут в Лукьяновском СИЗО, где ему обещают устроить "веселую жизнь". Я это воспринимаю очень серьезно. Вы знаете, как у нас в СИЗО могут пропасть люди - "подскользнулся" и так далее", - отметил защитник.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд начал избрание меры пресечения Пашинскому. ВИДЕО

При этом Федур подчеркнул, что прокуратура не предоставила ни одного нового доказательства. Также не предоставила ни одного доказательства подтверждения риска того, что Пашинский может сбежать из страны.

"Невзирая на все угрозы, мой подзащитный выполнял все взятые на него процессуальные обязательства и даже сам сообщал о своем месте нахождения", - добавил адвокат.

Федур сообщил, что также прокуратура не предоставила материалы ряда документов следствия, в том числе результаты экспертизы повреждений, которые получил Химикус вследствие выстрела Пашинского.

"Они явно спешили и делали ходатайство наспех. Вероятно, чтобы успеть ко дню рождения кое-кого за поребриком (7 октября - день рождения Путина. - Ред.)", - сказал защитник Пашинского.

Также смотрите: Фигурант "дела Пашинского" Химикус неоднократно обвинялся в хулиганстве и избиениях, - ESPRESO. ВИДЕО

По поводу меры телесных повреждений, которые получил Химикус, адвокат заявил, что выстрел по нижним либо верхним конечностям, где нет важных сосудов и органов, свидетельствует скорее об отсутствии умысла в нанесении тяжелых телесных повреждений.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

Также читайте: Перекрестный допрос доказывает, что версия Пашинского верна, - адвокат

13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.

В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.

В октября 2019 года стало известно, что следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Украины Верховной Рады V-VIII созывов Сергею Пашинскому. Тот заявляет, что это месть заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.