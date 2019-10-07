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Все про:кадры (487) Укроборонпром (789) Абромавичус (443) Бушуев (22)

 Абромавичюс назначил бывшего замглавы Нацполиции Бушуева заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичюс назначил руководителей 3 направлений госконцерна.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Роман Бондар, информирует Цензор.НЕТ.

"Костантин Бушуев стал заместителем Генерального директора по безопасности. До этого служба в АТО и лидерство изменений в качестве заместителя председателя Национальной Полиции

Виталий Пахомов, присоединился на позицию Директора по персоналу. Виталий более 15 лет работал в горнодобывающей компании Метинвест

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский вывел из набсовета "Укроборонпрома" Арахамию и назначил туда Ермака и Смелянского

Владимир Бируля возглавил управление корпоративными коммуникациями. Владимир ранее был частью команды изменений Укрпочты и Минздрава", - написал Бондар.

Источник: https://censor.net.ua/n3152581
 
 
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Укрпошта зійшла на пси. Такої бідної і роздрібної пошти я за всі роки Незалежності не бачив. Напевне той Біруля покликаний таке саме зробити з Укроборонпромом. Хтось положив око, хтось - волосату лапу.
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а чего про минздрав молчишь, ведь минздрав жеш венец прогресса. Или уже не?
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Як скажеш, як скажеш, зелений.😁 Якщо чесно - не чекав. Теж взуття змінюєш? 😀
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Обувь меняю, похолодало, уже потеплей обувка.
Кстати, у меня рядом укрпочта и я часто по работе отправляю посылки, так почта просто огонь, красота, чистота и оперативность.
И еще, ты погугли смысл слова "сарказм", и все твои нэ чэкав в унитаз слей😀
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Міняй, міняй! Мені цікаво, це лише біля лахти Укрпошта зацвіла буйним цвітом? Я думав, що у кацапстані її відділень немає. Мабудь , лише мені не щастить. Куди не поїду, де не зайду у відділення останнім часом, всюди помітно сліди занепаду. У моєму місті вже працювати ніхто не хоче. Звільняються листоноші. Машини на Нову пошту кожен день приїжджають, а на Укрпошта три рази на тиждень. Брехунець ти чоловіче.😊 Ти вважаєш, що я маю тобі більше вірити, ніж своїм очам? 😀 Ви справді всіх окрім себе вважаєте дурними? ☺ Ти, головне, якщо вже перевзуваєшся, то готуй лижі. Під зиму. 😁
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Та не гони так, ведь сыньоносый в Украине рай построил, а ты про занэпад какой то. Верните пэтьку, пэтька, пэтька, пэтька！！！
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Круговорот воров в государстве продолжается.
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