 Абромавичюс назначил бывшего замглавы Нацполиции Бушуева заместителем гендиректора "Укроборонпрома"

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Роман Бондар, информирует Цензор.НЕТ.
"Костантин Бушуев стал заместителем Генерального директора по безопасности. До этого служба в АТО и лидерство изменений в качестве заместителя председателя Национальной Полиции
Виталий Пахомов, присоединился на позицию Директора по персоналу. Виталий более 15 лет работал в горнодобывающей компании Метинвест
Владимир Бируля возглавил управление корпоративными коммуникациями. Владимир ранее был частью команды изменений Укрпочты и Минздрава", - написал Бондар.
Кстати, у меня рядом укрпочта и я часто по работе отправляю посылки, так почта просто огонь, красота, чистота и оперативность.
И еще, ты погугли смысл слова "сарказм", и все твои нэ чэкав в унитаз слей😀