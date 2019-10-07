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 Политика Украины, За рубежом
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 Политзаключенному украинцу Шуру не оказывают медпомощи, - Денисова

У удерживаемого в РФ гражданина Украины, политзаключенного Виктора Шура ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на его родственников, передает Цензор.НЕТ.

"В течение месяца его беспокоят сильные головные боли, боли в сердце, повышенное давление и отек лица. Кроме того, они сообщили, что Виктор обращался за медицинской помощью, но не получил ее", - написала Денисова.

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По ее словам, в августе 2018 года уже была аналогичная ситуация: обострение хронических болезней.

"Поэтому обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять меры и обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения", - сообщила Денисова.

Политзаключенному украинцу Шуру не оказывают медпомощи, - Денисова 01

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Напомним, Виктора Шура задержали в РФ в октябре 2014 года, а в октябре 2015 года - приговорили к 12 годам колонии строгого режима за якобы разведывательную деятельность в Брянской области РФ.

К нему не пускали украинского консула, МИД выражал протест.

Источник: https://censor.net.ua/n3152580
 
 
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І це з тими тварями наш ЗЕ хоче миру ?
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А через які обставини він попав в кацапію?
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- Витя зашел, сказал: «Папа, я срочно еду в Россию». И пропал. Неделю не выходил на связь. Потом позвонил: «У меня все в порядке. Якобы ударил милиционера, поэтому задержали. Через неделю буду дома». Как выяснилось позже, следователь дал ему позвонить семье с одним условием. Сначала он подпишет все, что скажут, - рассказывает Валентин Шур.
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Да такие симптомы поголовно у всех укр. пенсов Политзаключенному украинцу Шуру не оказывают медпомощи, - Денисова - Цензор.НЕТ 1785
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