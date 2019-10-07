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 Полиция назвала четыре основные версии катастрофы самолета Ан-12 на Львовщине

Полиция отрабатывает четыре версии катастрофы самолета Ан-12, произошедшей 4 октября на Львовщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Это был плановый рейс - самолет следовал из Испании в Турцию через Львов и перевозил груз поперечных усилителей дверей и крыши к автомобилям "Рено". Сейчас отрабатываются такие версии причин авиакатастрофы - ошибка пилота, ошибка командно-диспетчерского пункта, техническая неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

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Полицейские изъяли бортовой самописец самолета, документацию и направили их на соответствующие исследования. Также назначен ряд экспертиз, которые дадут возможность окончательно установить причины того, что произошло. Кроме того, как только позволит их состояние здоровья, мы опросим членов экипажа", - сообщили в полиции.

Напомним, транспортный Ан-12 авиакомпании "Украина Аэроальянс" совершил аварийную посадку на грунт на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта "Львов" в пятницу утром, перед тем исчезнув с радаров. На борту находилось восемь человек, из них семь членов экипажа и один человек, сопровождавший груз. Самолет осуществлял чартерный грузовой рейс №UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Стамбул (Турция) и должен быть совершить посадку в аэропорту "Львов" на дозаправку. В СМИ сообщают, что срок эксплуатации самолета - 51 год.

В результате аварийной посадки погибли пять человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3152579
 
 
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Похоже в тумане "щупали" нижний край.
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Скажіть будь ласка а чим обумовлений маршрут через Львів? Чому в Варшаву або в москву на дозаправку не полетіли?

Або простіше... Який незаконний вантаж повинні були доставити до Львова?
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За обслуживание самолёта, заправку, нахождение в аэропорту надо платить деньги, причем немалые. В начале 2000-х АН-140 кроме экипажа ещё имел на борту 2 авиатехники, чтобы экономить на обслуживании.
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Версия про недостаток топлива уже не рассматривается. Откуда же она взялась?
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