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 Политика Украины
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Все про:КГГА (2254) Кличко (2751) Лещенко (584) Ткаченко Александр (50)

 Нардеп от "СН", экс-гендиректор "1+1" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА

Народный депутат из фракции "Слуга народа", бывший гендиректор "1+1" Александр Ткаченко подал электронную декларацию кандидата на должность главы Киевской городской государственной администрации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", его декларация о доходах за 2018 год опубликована 3 октября в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщил в Telegram экс-нардеп Сергей Лещенко, Ткаченко "уже в среду может быть назначен главой Киевской Городской Государственной Администрации".

"Он уже подал декларацию о доходах за 2018 год как кандидат на эту должность. В среду должно состояться заседание Кабмина, который может сделать представление на президента о назначении Ткаченко на эту должность", - написал он.

Нардеп от СН, экс-гендиректор 1+1 Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет рекомендовал Раде проголосовать в первом чтении за законопроект о столице авторства группы Ткаченко, а остальные - отклонить

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.

16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внеочередных выборах мэра Киева.

Источник: https://censor.net.ua/n3152575
 
 
 Топ комментарии
 
Во ты туппое, из какой норы завываешь? Не можешь отличить выборную должность Мера и назначаемого голову гор администрации? ЗЕбилизм заразен?
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Зебіли набирають швидкість... Хто у ростов, хто у пекло.
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А какое отношение это имеет к новости?
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Любители прямого и пятого запевайте песню : гГГГГГ+ггггг ггг+ггг, Кличко - наше всё Нардеп от "СН", экс-гендиректор "1+1" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА - Цензор.НЕТ 8347. А просто проголосовать вам всем и выбрать снова Кличка не вариант?
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Во ты туппое, из какой норы завываешь? Не можешь отличить выборную должность Мера и назначаемого голову гор администрации? ЗЕбилизм заразен?
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Вас порохоботов уже послали раз на президентских, ещё сильнее послали на парламентских и вы набрали 8% , и вы до сих пор считаете что все должны слушать ваши 8%? Нардеп от "СН", экс-гендиректор "1+1" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА - Цензор.НЕТ 2489
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Ilon Mask - "А все остальные 73%..." .Так они уже начали понимать, что развели их как лохов...Ти, ********** за них не переживай, думай о себе подобніх Нардеп от "СН", экс-гендиректор "1+1" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА - Цензор.НЕТ 9815
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Могу тебя разочаровать, на голосование пришли около 50% украинцев, и с каждым днем, все больше украинцев, разочарованы в Монике зеБЕНИНой. Это даже видно по Цензору.
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Пришло 50%, и за Петра проголосовало 8% и всего 4% если брать со всего числа избирателей Нардеп от "СН", экс-гендиректор "1+1" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА - Цензор.НЕТ 2674
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Видно по оплаченным ботам? Реальная ситуации видна только по выборам. Вот если покажете на местных выборах хорошие результаты то да, люди одумались и проголосвали за нашего родного гетьмана, если опять наберут ваши кандидаты по 8% и в итоге все будут в пролете то нет, значит люди ещё не доросли до того чтобы голосовать за единственную нормальную партию и их людей Нардеп от "СН", экс-гендиректор "1+1" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА - Цензор.НЕТ 4286
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Ilon Mask - так по тебе видно, что ті из лугандонов будешь. Так чей Крим ? И путен ***** ?
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73% или 92% украинцев которые не за Пороха тоже рашистская ботва?
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Ilon Mask - а ты какого ***** прячешся за прокси ? Только не пиз..и, что это у тебя реальный IP
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Я обычный лахтинец, как и все остальные 73% или 92% которые не проголосовали за Петра - какцапский агент обыкновенный, какцапы потратили огромные деньги чтобы Порошенко ( главного врага Кремля ) поддержало всего 8%
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Дурачок, из зебильчиков у нас осталась в основном откровенная вата, а их ну никак не 73 или, тем более 92%.
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Ilon Mask - в мусорку, или в "Дом Профсоюза" в Одессе пшел
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Хотел бы узнать имя мера парижа или нью йорка с лондоном,и главу администраций этих же городов.
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поддержиуваю.... ибо построет подводньій мост на левьій брег
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почти по Ли Куан Ю: нужно посадить трёх друзей ..." А на какую должность посадить ???
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Невже? А ніхто й "не злогадувався", що воно туди мітить
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І щоб за таку новину треба було платити, дожилися?
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просто Каломойский хочет получать 80 млн баксов с киевского бюджета.. хотя при Кличке вытягивали около 40 млн баксов..
Киевляне!.. вам придется сосать кошерный .. !!!
Вы ж наголосовали себе на голову, правда?!
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Киевляне как и все жители Украины, процент лишенных воображения примерно одинаков...
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после 2х побед черновецкого я думаю что киевляне немного неадекватные)))
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У меня свое мнение. Всевышний пытается выбить из плебса рабскую психологию, заставить человека поверить в свои силы, перестать наконец надеяться на мудрого начальника, который устроит бездельникам счастье, и подсовывает в цари набитых дураков. Но пока все в пустую, деградация общества достигла критических размеров...
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Вы правы. Кандидатуру Ткаченко на место мэра г.Киева Каломойский озвучил
ещё в конце апреля, после выборов президента. А на место премьера у него
Хорошковский, это для тех, кто не может понять, почему для него кабинет рядом
с нынешним премьером. Это всё выложил " Русский еврей".
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Ну ни кума ж!))

Президент України призначив ексдружину юриста Андрія Портнова суддею Оболонського районного суду.
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А чому всі незадоволені?! Сказав же - без кумівства! А про друзів, сватів, корєшів вам "ніхто нічєво не должен"!
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вот у меня вопрос: в стране столько оружия, а Коломойский до сих пор ходит.. почем?!
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Зебіли набирають швидкість... Хто у ростов, хто у пекло.
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Какой-то он обсосанный или обоссаный,не пойму.Лизун-плохиш
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Ткаченко не совсем адекватен, он одновременно и националист и гомофоб и великий менедежер ( он реально считает себя великим менеджером) и просто патологический нарцисс, все кто с ним по работе сталкивался говорят о нем прежде всего как о самодуре со странностями. И что теперь Этот служка будет любимым Киевом управлять. НАдеюсь он сдохнет до того как стать мером.
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Леня то явление совершенно уникальное, все таки Ткаченко психически здоров, он не шизофреник, просто человек с очень большими странностями,с очень- очень спецефическим отношением к людям. Такие могут управлять бизнесами, но не могут быть политиками их народ тотально не любит. А вот сумашедшего Леню любили в свое время))
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ЗЕлёная окупационная кремлёвская чума пускает метастазы в Украину.
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Агентурная кличка - "кОзел"!
Ударение на "О"......... Нардеп от "СН", экс-гендиректор "1+1" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА - Цензор.НЕТ 760
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Во сне постоянно блеет: - Бе-Бе-Бе...ня.......!
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Не раскачюйте монику а то ***** нападет
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***** то такое, а вот если крышка рояля упадёт...
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Если упадет крышка....то это не плохо
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какие зе хитрожопые, поняли что выборы не выиграть в киеве то значит через колено киевлян. мол вы выбирайте кого хотите а будет все равно по нашему и плевали мы на ваших мэров и на ваше мнение
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досвід овоча так нічому не навчив...тож ростова точно не буде! тай насцяти в очі киян цим призначенням- чергова пабєда чесної Зе команди
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Даже не собираюсь читать этот бред от попохолизов...сразу в спам
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Бедный зебильчик, зрада за зрадой, осталось только спамить от бессильной злобы. У Пети хоть зрада чередовалась с перемогой, а у Зеклована шо не пук то всё зрада сплошная. Ну и как тут жить бедному ЗЕбилу? Осталось только спамить и уныло беееекать про Петю...
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У КАЖДНОГО ПОДОНКА ЕСТЬ СВОЙ РУПОР. ОДНА КОМПАНИЯ.

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ясно...еще одного зеЛеного дебилоида будем гнать скоро на ростов
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Сдулся Виталя. Даже его патрон Джулиани, и тот оказался бессилен против Бени Нардеп від "СН", ексгендиректор "1+1" Ткаченко подав декларацію кандидата на пост глави КМДА - Цензор.НЕТ 3242
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