 Нардеп от "СН", экс-гендиректор "1+1" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину", его декларация о доходах за 2018 год опубликована 3 октября в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.
Как сообщил в Telegram экс-нардеп Сергей Лещенко, Ткаченко "уже в среду может быть назначен главой Киевской Городской Государственной Администрации".
"Он уже подал декларацию о доходах за 2018 год как кандидат на эту должность. В среду должно состояться заседание Кабмина, который может сделать представление на президента о назначении Ткаченко на эту должность", - написал он.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к Верховной Раде Украины с просьбой распустить Киевский городской совет и назначить в столице досрочные выборы.
16 сентября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внеочередных выборах мэра Киева.
Киевляне!.. вам придется сосать кошерный .. !!!
Вы ж наголосовали себе на голову, правда?!
ещё в конце апреля, после выборов президента. А на место премьера у него
Хорошковский, это для тех, кто не может понять, почему для него кабинет рядом
с нынешним премьером. Это всё выложил " Русский еврей".
Президент України призначив ексдружину юриста Андрія Портнова суддею Оболонського районного суду.
Ударение на "О".........