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 Террористке Ковтун дали 11 лет за взрыв в рок-пабе "Стена" в Харькове

Киевский райсуд Харькова в понедельник признал Марину Ковтун виновной во взрыве в рок-пабе "Стена", который произошел в ноябре 2014 года, и приговорил ее к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Назначить наказание в виде 11 лет с конфискацией всего принадлежащего Ковтун имущества", - говорится в приговоре, оглашенном председательствующим коллегии Виктором Попрасом.

Суд признал Ковтун виновной по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами), ч. 5 ст. 27 ст. 258 (соучастие в теракте) УК Украины.

Вместе с тем в связи с недоказанностью суд признал Ковтун невиновной в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также во взрывах в шахте возле завода им. Малышева и возле ресторана "Британия" (ч. 2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины) и оправдал ее по этим статьям.

Суд указал, что срок отбывания наказания считается с момента взятия Ковтун под стражу (16 ноября 2014 года) и до вступления в силу приговора день предварительного заключения учитывается как 2 дня отбывания наказания.

Напомним, 20 ноября 2014 около 17:47 взорвалась трансформаторная будка на перекрестке улиц Тринклера и Культуры возле военного госпиталя. По словам волонтеров госпиталя, в инфекционном отделении медучреждения выбило окна, также взрывная волна разбила стекла в жилом доме напротив.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обвиняемых в теракте возле харьковского Дворца спорта cуд оставил в СИЗО

Источник: https://censor.net.ua/n3152572
 
 
 Топ комментарии
 
ничего страшного, через пару месяцев Зебил её поменяет на разрешение позвонить питуну
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Тобто вийде через півроку...
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Наши суды самые гуманные суды в мире -- таким только пожизненно
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ничего страшного, через пару месяцев Зебил её поменяет на разрешение позвонить питуну
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да хотя бы поймали ее сразу, так что может и нормально работают оперативники.
а за мурыженье ее в СИЗО, то вопросы к прокурорским.
надеюсь что она стала теперь очень доброй..... ну да, после конфискации то.
я бы, если без жертв, то давал бы 5 лет условно и ношение браслета - 25 лет. ну и штраф, может в размере 25% имущества. ибо иначе - она просто станет более осторожной и начудит - больше.
наверное, стоило бы попробовать перевоспитать орков, но ясно что я вот щас высрал - "романтику". но попробовал бы.
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На мой взгляд, даже за теракты без жертв нужно давать столько же, сколько и за теракты с жертвами, как это делают в Израиле, например. Это единственный способ заставить потенциальных террористов призадуматься.
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да там чуть иная ситуация то.
они садят арабов, а мы - как-никак, "своих". да, они отравлены пропагандой, но мы могли бы как-то уже и определиться, что вредят они своей стране, но она их старается перевоспитать. наверное это было бы правильно.
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Перевиховувати тих хто різав Рибака , рубав руки з тату тризубом , кастрував полонених бійців , приносив вибухівку з медом і репетував : " Путєн ввєді вайска" ?
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а шо ти з ними зробиш? посадиш мільйон? ясно шо треба відділити хто воював, а хто інертний просто.
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Своих? С каких это пор кацапские террористы стали своими в Украине? Гуманизм по отношению к террористам ну никак не поможет им осознать свою вину.
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Скорее всего отпустят через пару дней обменяв ее на наших секс-туристов
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если хорошо будет шить фуфайки для рф отпустят через 42 дня
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Совсем озверели. Она такая же украинка, как и мы, презедент сказал.
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Видать пришло время освободить ее применив закон Сравченка.
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Почти 5 лет тянули резину или хотели раскрутить на бабки.
Самые большие коррупционеры это судьи. Банальный развод без каких либо претензий от 300$ до 500$, прям тоска берет от бессилия
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Дела тянули и тянутся по указке сверху.В Мариуполе откупился,а оно вон как вышло.Так что они согласны сидеть до обмена.Но не на подписку или оправдание.Разница тока в том, что в лугандоне дают 30 лет ни за что.Нужно срочно менять и у нас сроки-50 ,99,599 лет заключения ,по совокупности.
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Висловлю позицію адепта важкої музики (та ще й з огляду на те, що у Харкові потужна плеяда груп вищої ліги СВІТОВОЇ жанрової сцени - Nokturnal Mortum, Khors, Drudkh, DubBuk/Burshtyn, Astrofaes, Hate Forest і ще серія імен) - за теракт у такому закладі було б справедливо втелющити шмарі довічне.
Причому у суворій буцигарні, де справжні пекельні борошна
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Кстати, во многом благодаря етим гениальним командам,с четкой проУкраинской позицией в Харькове виросло поколение патриотов отстоявшее свой город от "срюзького мира" в 14ом. Также вспоминается реакция русни на альбоми NM "Откровение" и "Голос Стали" еще в далеких нулевих, сколько они изригали злоби и яда в своих рецензиях и комментах на тематику етих альбомов видержанную в Украинской почвенности.
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Суды под Коломойскими - ничего толкового с этого не выйдет.
Малоросы сейчас правят всюду...
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відпустять, гнида знову щось підірве... таким треба пожиттеве давати!!!!
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Замечательно. По закону Савченко, одобренному Петей, скоро выйдет на свободу
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В самом худшем случае выйдет через 5 лет или раньше. В Украине самое гуманное в мире к бандитам правосудие.
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Суд указал, что срок отбывания наказания считается с момента взятия Ковтун под стражу (16 ноября 2014 года) и до вступления в силу приговора день предварительного заключения учитывается как 2 дня отбывания наказания.

посчитай, она через 1 год и 1 месяц выйдет максимум!
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раз такие суды, надо суд Линча
эту шкуру надо подорвать саму
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