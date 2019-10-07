 "Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, опрошенные жители Золотого категорически против отвода ВСУ и грозят "ложиться под танки", чтобы препятствовать выходу военных на позиции предусмотренные подписанными в Минске документами.
"Мы должны до границы дойти, а не по своей земле пятиться... Мы будем под свои танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 году тех не давили, а нас тем более не будут", - говорит одна их жительниц города.
Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова
Не хотят,что бы украинские войска уходили?
И письков сегодня ясно сказал, что они террористов и своих ихтамнетов отводить никуда не собираются и не будут.
Им на Украину наплевать ,лишь бы слизняка зелю вылизать, а то вдруг Украина опомнится и начнет сопротивлять ссыкливому зелюку.
Вооруженные силы Украины снова займут свои позиции на Донбассе, если оккупанты не будут выполнять условия разведения сил. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник в Киеве.
Пытаюсь себе это представить.
ВСУ: дорогие оккупанты, шота Вы тут как-то фулюганите не по условиям. Мы оставили Вам все фортификационные сооружения, а Вы не оправдали наших надежд. Не могли бы Вы вернуться на свои прежние позиции и стать в угол.
Оккупанты: Ой, как неудобно получилось. Завтра же возвращаемся назад. Только подметём за собой.
Сумасшедший дом какой-то...
Хотьбы кто-то из них сказал: - раз у ВСУ не хватает сил для победы, то я пойду на передовую воевать. Нет, в тылу оно глотку рвать и флагами махать безопасней.
Половина из этих 800 тыс. которые бежали, сейчас в России, еще половина - в Украине, небольшая часть (самых богатых ) бежали в Европу и США....
При чем подавляющая часть тех, которых бежали в Украину..... бежала недалеко.. В Мариуполь, прифронтовые города, городки и села..... чтобы можно было контролировать имущество, которое там еще осталось..... своих престарелых родителей или родственников-инвалидов, которые там остались.......
И об этом РУССКИЕ хорошо осведомлены.... Оставить эти городки, села без защиты ВСУ..... это означает, дать возможность русским устроить настоящий геноцид ПРОУКРАИНСКОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА!!!!! Как это было например в Чечне.... Когда русские непокорных чеченцев уничтожали целыми селами и аулами.....
Поэтому, в этих ПРИФРОНТОВЫХ ГОРОДАХ, концентрация ПРОУКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ может быть даже выше, чем в Харькове или даже Одессе.... Нельзя этих людей оставлять без защиты!!!!!
2. Не нужно заблуждаться на жителям Золотого. Вышло несколько семей, остальные - бойцы в гражданке или не местные из Нацкорпуса.
А жителі Широкіного не будуть лягати під танки. Бо їх там нема. Жителів. З 14го року. Тому шо там не було війська. Ніякого. Тому там і нема жителів. У 19му. Ніяких...
И вообще, какой спрос с Вовы Шмаркли ,он что президент?
выборы => злочинна панда => майдан => патриоты у власти => выборы => злочинна панда => майдан => патриоты....
18 років злочинці і бандити при владі!
Пан Олександр
@itheasus
Міністром внутрішніх справ було представлено пересувний мобільний комплекс «Космолот-1», що призначений для підсилення захисту населених пунктів у зоні ООС
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
А вот реальная информация. Голосование на парламентских выборах в 2019 году, 112 округ (в который входит и Золотое):
1. Оппоплатформа - за життя - 54,64%.
2. Слуга народа - 25,21%.
3. Партия Шария - 4,51%.
4. Оппоблок - 4,33%.
5. Европейская солидарность - 2,44%.
Это более чем красноречивая информация. Это голосование людей не в 2013 и даже не в 2014, а несколько месяцев назад.
440997: За Життя - 217 человек, СН - 72, Батькивщина - 32, Оппоблок - 14, Партия Шария - 5, Европейская солидарность - 5
440998: За Життя - 246, СН - 48, Оппоблок - 13, Шария - 9, Батькивщина - 4, ЕС
440999: За Життя - 171, СН - 137, ЕС -52, Оппоблок - 22, Свобода - 18, Шария - 9
441000: За життя - 481, СН - 260, Оппоблок - 32, Шария - 23, Батькивщина - 19, ЕС - 12
441001: За життя - 255, СН - 198, Оппоблок - 25, Шария - 12, Батькивщина - 10, ЕС - 7
441002: За життя - 188, СН - 97, Батькивщина - 12, Оппоблок - 9, ЕС - 5
441003: За життя - 200, СН - 129, Шария - 17, Оппоблок - 15, Батькивщина - 10, ЕС - 9
Ехе, наївні ви мої...
В 2014-му не давили, бо тоді керівниками країни були Кривавий Пастор і Порох.
А зараз керує агент ***** Зе. Для якого "такіє же люді, как і ми" - це зовсім не ви, а сепари. А проти Пастора і Пороха тепер відкрили кримінальні справи.
Так шо лягати під танки я вам не раджу...
Барикада
@barykada1
Розведення військ у Абхазії закінчилось російським наступом. А в Україні?