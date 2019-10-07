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 "Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ. ВИДЕО

Жители Золотого вышли на акцию протеста и требуют отказаться от идеи отвода украинских военных от города в рамках реализации подписанной "формулы Штайнмайера".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Харькова, опрошенные жители Золотого категорически против отвода ВСУ и грозят "ложиться под танки", чтобы препятствовать выходу военных на позиции предусмотренные подписанными в Минске документами.

"Мы должны до границы дойти, а не по своей земле пятиться... Мы будем под свои танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 году тех не давили, а нас тем более не будут", - говорит одна их жительниц города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова

Источник: https://censor.net.ua/n3152565
 
   
 Топ комментарии
 
Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова
"Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ - Цензор.НЕТ 7146 "Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ - Цензор.НЕТ 9736
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Зебилы, так шо там по методичкам?
Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова
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Конечно поддерживает, но есть 15-20 человек, которые против. Сами видите. Думаю им предоставят квартиры в Киеве.
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Да?) Так это они мира не хотят?) Ай яй яй)) Это они виноваты по мнению зебеней?
Не хотят,что бы украинские войска уходили?
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В Золотом минимум 50% скрытые сепары, остальным 49% - плевать. 1% патриотов Вы видели в ролике. У меня всё.
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А вы слышали о чем они говорили и сколько людей хотят, что бы украинские войска остались!
И письков сегодня ясно сказал, что они террористов и своих ихтамнетов отводить никуда не собираются и не будут.
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Вообще-то Вы беседуете с рАсеянином, у которого раньше была называшка "Во-Во". Так что объяснять ему что-то и доказывать - пустая трата времени. Ну, разве что с учетом, что другие читают...
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Как что ? "во всем виноват Порох" Вон там вверху уже одна зеленая шмаркля высралась.
Им на Украину наплевать ,лишь бы слизняка зелю вылизать, а то вдруг Украина опомнится и начнет сопротивлять ссыкливому зелюку.
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Зеля з Богданом на підсосі в Ахметки... Тому війська відведуть на стільки на скільки скаже українофоб Ахметка...
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Вот читаю новости на просторах нета:
Вооруженные силы Украины снова займут свои позиции на Донбассе, если оккупанты не будут выполнять условия разведения сил. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в понедельник в Киеве.

Пытаюсь себе это представить.
ВСУ: дорогие оккупанты, шота Вы тут как-то фулюганите не по условиям. Мы оставили Вам все фортификационные сооружения, а Вы не оправдали наших надежд. Не могли бы Вы вернуться на свои прежние позиции и стать в угол.
Оккупанты: Ой, как неудобно получилось. Завтра же возвращаемся назад. Только подметём за собой.
Сумасшедший дом какой-то...
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Немножко придётся пострелять, но суть вы уловили правильно.
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Вопрос,а кто организовал минский продажный договорняк и как его реализовывать?
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Так чому тоді Ху*ло його не хоче виконувати, якщо, як ти кажеш, у Мінську при Пороху був договорняк?
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Ему нужен раздор в Украине и по видимому так и есть
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А кто Крым аннексировал? А кто поставляет оружие на Донбасс и ихтамнетов? А гиркина ,барадаев, пушилинами, мотороллеров тоже Порошенко послал на Донбасс, что бы был раздор в Украине?
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Так чому поки ЗЕ не погодився на капітуляцію, цього раздору не було?
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ты же падло писало год назад что не шатайте пороху будку а то путин нападет, а сейчас скулишь что зелю шатают и это очень плохо. бумеранг возвращается
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Ты что больной, зе-бил, а нахера его реализовывать? Петя никогда и не собирался этого делать. Это известный факт. Иначе бы санкции пришлось отменять за невыполнение ********** минских договоренностей. Вот теперь их и отменят. Ты же этого хотел
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Это называется - нагнетание истерии, в чистом виде. Состряпали письмецо без подписей, понавезлии проплаченных националистов с заготовленными душещипательными лозунгами и давай разгонять капитуляцию по всем СМИ...
Хотьбы кто-то из них сказал: - раз у ВСУ не хватает сил для победы, то я пойду на передовую воевать. Нет, в тылу оно глотку рвать и флагами махать безопасней.
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Из миллиона до 14 года, в самом Донецке осталось 200 тыс. населения.... приимущественно пенсы, инвалиды, а также отмороженные ДНРовцы.... их там осталось подавляющее большинство, этих фанатиков ДНР........

Половина из этих 800 тыс. которые бежали, сейчас в России, еще половина - в Украине, небольшая часть (самых богатых ) бежали в Европу и США....
При чем подавляющая часть тех, которых бежали в Украину..... бежала недалеко.. В Мариуполь, прифронтовые города, городки и села..... чтобы можно было контролировать имущество, которое там еще осталось..... своих престарелых родителей или родственников-инвалидов, которые там остались.......

И об этом РУССКИЕ хорошо осведомлены.... Оставить эти городки, села без защиты ВСУ..... это означает, дать возможность русским устроить настоящий геноцид ПРОУКРАИНСКОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА!!!!! Как это было например в Чечне.... Когда русские непокорных чеченцев уничтожали целыми селами и аулами.....
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Дополню.... За эти 5 лет, произошла ЕСТЕСТВЕННАЯ СЕПАРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДОНБАССА!!! Кто топил за Россию, от нищеты, войны и безизходности удрал в Россию, фанатики ДНР остались обустраивать эти недореспублики.... ПРОУКРАИНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ бежало в Украину....

Поэтому, в этих ПРИФРОНТОВЫХ ГОРОДАХ, концентрация ПРОУКРАИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ может быть даже выше, чем в Харькове или даже Одессе.... Нельзя этих людей оставлять без защиты!!!!!
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Добавлю еще, что проукраинское мирное население физически уничтожается с 2014 года на оккупированной территории. Это в Украине самая максимальная гуманность в мире, суды дают условные сроки, а топ- коллаборанты во власти, а в ОРДЛО или 30 лет впаяют не за что, просто за подозрение в чем-то или расстреляют.
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Зеботам полный игнор,не кормите предателей.
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Скажи Буткевичу пусть атб закроет
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Ай, молодец!!! Отработал так отработал, а тезисы про националистов у Скобеевой одолжил?
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Для петикантропов петины минские соглашения это хорошо, а выполнение их так капитуляция. Подлецы да и только.
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1. Откуда танки в Золотом?
2. Не нужно заблуждаться на жителям Золотого. Вышло несколько семей, остальные - бойцы в гражданке или не местные из Нацкорпуса.
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HERAT™‏ @tewton44 18 ч.18 часов назад

А жителі Широкіного не будуть лягати під танки. Бо їх там нема. Жителів. З 14го року. Тому шо там не було війська. Ніякого. Тому там і нема жителів. У 19му. Ніяких...
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И вообще ,все "украинцы" хотят чтобы ВСУ убралось с Украины,а если вы потив то вы парахабот.А если вы думаете что виноват зеля так нет,э то все придумал Порох сто лет назад.
И вообще, какой спрос с Вовы Шмаркли ,он что президент?
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Краще під танки українофобську ржачну владу зрадників, блазнів-хохмачей з 95-ого підворіття. А українцям - ПЕРЕМОГУ. Слава Україні! Смерть ворогам!
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Яким він був, таким і залишився. Зебіли цього бачити не хотіли і нафантазували що це новий месія.
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вчера прочла как Бутусов требует наказать за Дебальцево и Иловайск и не кацапов, а тех с прошлой власти, пишет, что против отвода войск. Так вот сейчас ситуация похлеще этих котлов вместе взятых так как Зе сам отдает Украину в котел рашистам.
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Замкнутый цикл украинской политики:
выборы => злочинна панда => майдан => патриоты у власти => выборы => злочинна панда => майдан => патриоты....
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Немає ніякоЇ "патриоты у власти"...
18 років злочинці і бандити при владі!
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Вот и посмотрим, если будет отведение, как они будут под танки ложиться)))) Что-то я сомневаюсь. Про Станицу тоже соевые подобные песни запевали
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Типа американка? Иди лучше снег отгребать в своем Сыктывкаре.
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Шо то не видно на площади альтернативного митинга ,, тех кто хочет отвода войск "Ми будемо під наші танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 тих не давили", - жителі Золотого вимагають не відводити ЗСУ - Цензор.НЕТ 8467 .. Неужели в Золотом нету зюзиных прыхыльныкив - мирялюбойценой ,, или жопоблоковцев .??? НИ ОДНОГО НЕ ВИДНО .!!
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Схоже, шмаркля буде бігти на Ростов або так , або вже отак -
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Что-то маловато вышло жителей. Остальные хотят жить под сепарами?
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Там чуть больше 200 человек осталось, остальные 14000 уже бросили свои дома.
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Фролова з ким домовлялась про разводняк- з терористами? А кого ТІПА НЕ КОНТРОЛІРУЕТ РАССЕЯ зі слів ПЄСКОВА , тих з ким домовлялась оця 4 дні ЗАММІНІСТРА ОБОРОНИ ?
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Капець Україні, та влада продавала ця влада зраджує, де ж нам ту владу шукати яка не продає і не зраджує?.
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зеленському треба зі своїми депутатами офіс відкрити у Золотому-4...о як гарно було б!!
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Есть маленький нюанс - на видео показан Северодонецк и жители Северодонецка! И к Золотому они не имеют никакого отношения! А в ссылке на ютубе просто отмечено, что это мнение жителей Донбасса...Ну а какое отношение имеет Харьковский сайт к этому видео, остается только гадать!
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Короче, этот муд*к сдал территорию вместе с гражданами
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Голосовали за ЗЕ и Жопоблок - получите и распишитесь.
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Как фамилия той сучки , которая говорила что население Золотого приветствует отвод ВСУ ?"Ми будемо під наші танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 тих не давили", - жителі Золотого вимагають не відводити ЗСУ - Цензор.НЕТ 1073
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"Ми будемо під наші танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 тих не давили", - жителі Золотого вимагають не відводити ЗСУ - Цензор.НЕТ 6794ого,сколько с киева свезли!а конфеты "рошен" на митинге уже нашли?их наркотиками обкалывают-мокшане врать не будут-им доверяет 73% "Ми будемо під наші танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 тих не давили", - жителі Золотого вимагають не відводити ЗСУ - Цензор.НЕТ 6794
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Пан Олександр "Ми будемо під наші танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 тих не давили", - жителі Золотого вимагають не відводити ЗСУ - Цензор.НЕТ 9593

@itheasus

Міністром внутрішніх справ було представлено пересувний мобільний комплекс «Космолот-1», що призначений для підсилення захисту населених пунктів у зоні ООС"Ми будемо під наші танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 тих не давили", - жителі Золотого вимагають не відводити ЗСУ - Цензор.НЕТ 2751


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Вот и запущен обещанный Коломойским Кремлю сценарий гражданской войны. Видео размещения в Золотом нацжен Авакова под командованием Белецкого завело эту провокацию - трансляция на кремлевских телеканалах. Снято брутально и подробно, и передано на рос ТВ . Слово в слово как предупреждал Арестович _Аваков выполняет то, ради чего его оставили министром - перевод войны с Россией в войну гражданскую. Писала вчера, почему он на ВИЧЕ был по видеосвязи как особый мессия ... Хотя обстрелы со стороны террористов давали полное право сказать Билецкому - не гони , завтра отвода не будет из-за НЕвыполнения 7-дневного режима тишины ...
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Ст.111 КК.
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Тезисы в сию минуту Кремля - Зеленский слаб, Зеленский испугался нациков, Нацики держат в плену страха даже жителей Золотого ... Пристайко ведь обьявил о следующих 7 днях ожидания тишины , ЗАЧЕМ ТА СИДИТ БИЛЕЦКИЙ -для картинок Кремлю ?
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Вижу несколько человек пожилого возраста из Золотого, а так глаз радуется знакомыми лицами из Киева. Я даже не знал, что многие в Киеве из Золотого
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Уже заспамили за наблюдение, что местных на этом видео - несколько семей, остальные не местные "Ми будемо під наші танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 тих не давили", - жителі Золотого вимагають не відводити ЗСУ - Цензор.НЕТ 7140 Хотя даже, если бородатые парни таки местные, все равно очень мало.

А вот реальная информация. Голосование на парламентских выборах в 2019 году, 112 округ (в который входит и Золотое):

1. Оппоплатформа - за життя - 54,64%.
2. Слуга народа - 25,21%.
3. Партия Шария - 4,51%.
4. Оппоблок - 4,33%.
5. Европейская солидарность - 2,44%.

Это более чем красноречивая информация. Это голосование людей не в 2013 и даже не в 2014, а несколько месяцев назад.
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Оно то так , но ,, только - где митинг в поддержку решения - ЗА отвод войск .? Митинг ты где ,, ау-у .?!! .Ты куда пропал .!!? "Ми будемо під наші танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 тих не давили", - жителі Золотого вимагають не відводити ЗСУ - Цензор.НЕТ 7271 .
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А зачем выходить на митинг за уже принятое решение, если оно устраивает? "Ми будемо під наші танки лягати. Нас давити не будуть. Вони в 2014 тих не давили", - жителі Золотого вимагають не відводити ЗСУ - Цензор.НЕТ 3561
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ну опыт уже ж есть ,в 14 ом ложились под танки ВСУ уже .
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Не поленился, посмотрел конкретно по Золотому. Парламентские выборы 2019. Золотое: избирательные участки 440997-441003.

440997: За Життя - 217 человек, СН - 72, Батькивщина - 32, Оппоблок - 14, Партия Шария - 5, Европейская солидарность - 5
440998: За Життя - 246, СН - 48, Оппоблок - 13, Шария - 9, Батькивщина - 4, ЕС

440999: За Життя - 171, СН - 137, ЕС -52, Оппоблок - 22, Свобода - 18, Шария - 9

441000: За життя - 481, СН - 260, Оппоблок - 32, Шария - 23, Батькивщина - 19, ЕС - 12

441001: За життя - 255, СН - 198, Оппоблок - 25, Шария - 12, Батькивщина - 10, ЕС - 7

441002: За життя - 188, СН - 97, Батькивщина - 12, Оппоблок - 9, ЕС - 5

441003: За життя - 200, СН - 129, Шария - 17, Оппоблок - 15, Батькивщина - 10, ЕС - 9
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Ну, і що тут не так? ******* люди життя, і від слуг не відмовляються.
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Ahha ja regochu. V 2014 klykaly Putlera a teper ne hochut' nu sho porobysh...
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Если наши уйдут эти люди обречены..И тогда лучше бегите зеленые предатели..
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Целый поселок в серой зоне! Там же каждую ночь будут ДРГ с обеих сторон шастать. А полицаи будут поносом исходить от ночных кошмаров.
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Сейчас типа уйдут наши с нашей же земли и война закончиться??1000% КАК ГОВОРИТ Зеленский россияне пойдут вперет со ***********.
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"Мы будем под свои танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 году тех не давили, а нас тем более не будут." ©
Ехе, наївні ви мої...
В 2014-му не давили, бо тоді керівниками країни були Кривавий Пастор і Порох.
А зараз керує агент ***** Зе. Для якого "такіє же люді, как і ми" - це зовсім не ви, а сепари. А проти Пастора і Пороха тепер відкрили кримінальні справи.
Так шо лягати під танки я вам не раджу...

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Барикада

@barykada1

Розведення військ у Абхазії закінчилось російським наступом. А в Україні?
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