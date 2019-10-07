 Зеленский назначил экс-супругу Портнова Белоконную судьей Оболонского райсуда

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №735/2019.
"Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, частью шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела ХІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" постановляю:
Назначить в местных общих судах на должности:
судьи Погребищенского районного суда Винницкой области Бойко Антона Витальевича;
судьи Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области Вергелеса Валерия Александровича;
судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области Покидюка Вячеслава Николаевича;
судьи Пятихатского районного суда Днепропетровской области Фирс Юлию Викторовну;
судьи Житомирского районного суда Житомирской области Максима Ивановича Буткевича;
судьи Олевского районного суда Житомирской области Любомира Винара Викторовича;
судьи Радомышльского районного суда Житомирской области Сиренко Наталью Станиславовну;
судьи Хортицкого районного суда города Запорожья Мурашову Наталью Анатольевну;
судьи Лисичанского городского суда Луганской области Калмикову Юлию Александровну;
судьи Червоноградского городского суда Львовской области Рудакова Дмитрия Игоревича;
судьи Яворивского районного суда Львовской области Швед Наталью Петровну;
судьи Братского районного суда Николаевской области Скарницьку Инну Борисовну;
судьи Красноокнянского районного суда Одесской области Бурдинюк Елену Сергеевну;
судьи Заречненского районного суда Ровенской области Снитчук Руслану Михайловну;
судьи Балаклейского районного суда Харьковской области Феленка Юрия Анатольевича;
судьи Харьковского районного суда Харьковской области Березовскую Ирину Валерьевну;
судей Чернобаевского районного суда Черкасской области Квашу Ирину Михайловну, Левченко Василия Васильевича;
судьи Бахмачского районного суда Черниговской области Лободу Наталью Витальевну;
судьи Оболонского районного суда города Киева Белоконную Инну Викторовну", - говорится в сообщении.
Инна Белоконная - экс-супруга бывшего советника Виктора Януковича - Андрея Портнова (развелись в 1996-м году). До начала работы судьей Белоконная три года работала юристом в фирме "Медицинские центры "Макс-Велл".
В начале 2012-го, когда Портнов был членом Высшего совета юстиции, Белоконная становится судьей Оболонского райсуда.
По словам Андрея Портнова, никаких отношений они не поддерживают
"Сенсация" высосанная из пальца, ну зато для свинофермы радость.
Давай жги дальше.
Да, капитуляции!
Все фабрики и заводы Бени!
Хотим кормить сепаров!
Амнистии террористам!
Мир колорадам!
Крым кацапам!
Даешь раскол Украины!
Героя Портнову!
Если кто-то оплатит как и оплатили вчерашний майдан - то будет
Вау, власною персоною на цензорі!!!
перЗедент Вазелинский слуга Портнова и Богдана!. Это Чмо не человек!.. Это плесень Зеленая!
но всякое говно и Петко назначал.
че тока Гелетей стоит. как он "подписывал" свое назначение только посмотреть(слава журналисту что заснял это)
Ройтман про Гелетея нормально рассказал - бандюк со стажем.(Гелетей)
Статью прочтите, а то в припадке окочуритесь.
Хотя не читайте, кочурьтесь
Правосуддя по-новому 20:01, 2 червня 2018
...про суддю Інну Бєлоконну, яка є екс дружиною Андрія Портнова та попри факти невідповідності майна доходам успішно пройшла перевірку Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Проте це не єдина родичка Портнова, яка за час його панування над правосуддям стала суддею. У той самий день, що і Бєлоконна суддею був призначений такий собі Андрій Секірський. Це рідний брат теперішньої дружини Портнова. До речі, коли Вища рада юстиції вносила подання Януковичу про призначення Секірського, то Портнов навіть не заявив собі самовідвід. Тобто суддя призначений в умовах прямого конфлікту інтересів. Проте Комісія вважає це нормальним та благословила пана Секірського на довічне суддівство.
https://24tv.ua/pravosuddya_po_novomu_tag5954/
Це вже якійсь повний кабздєц.
Або робить це цілеспрямовано. Бо після вчорашнього продовжувати видавати один пердімонокль за іншим - це наводить на думки.
"Чтобы добраться до дома бывший президент решил воспользоваться услугами такси. Вот тут и случилась непредвиденная ситуация - водитель такси не захотел везти Порошенко и отказал ему."
Но украинцам предлагают не уничтожить вражески реванш, свергнув ватных узурпаторов, а бороться только с локальными проявлениями типа кассовых аппаратов и капитуляции.
"Думаю через несколько недель, кроме смены президента, в стране начнут происходить еще некоторые процессы.
Они коснутся ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений.
Уверен, они начнут потихоньку исчезать.
Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще", - заявил Портнов
Значительная часть средств, полученных комиком и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским на его избирательную кампанию поступила от людей, тесно связанных с АНДРЕЕМ ПОРТНОВЫМ - близким соратником беглого экс-президента Виктора Януковича
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист проекта "Наші Гроші" Юрий Николов.
Журналист проверил данные на сайте НАПК, кто официально жертвовал деньги Зеленскому. Всего там с начала февраля "засветились" 68 млн грн от 230 человек.
"Среди жертвователей оказалась сравнительно большая купа юристов, связанных с Андреем Портновым и Андреем Богданом, которого называют чуть ли не главным в штабе Зеленского. Вносили они кто полтинник, кто сотку (тыс. грн)", - отметил Николов.
При этом он перечислил целый ряд связанных с Андреем Портновым спонсоров Владимира Зеленского, уточнив, что это только те из них, которые были обнаружены при беглом изучении списка.
"Вот кого заметил: Евгений Веничук и Игорь Мендограло - соответственно бывший директор и актуальный подписант фирмы "Укррослизинг", которая отжала через суд у Киева 2 ярда денег за вагоны метрополитена. Эти юристы как раз вошли в фирму, когда она стала принадлежать Фуксу, и обеспечили ей судебную победу. Раньше Веничук официально светился как партнер Гранцева, который партнер Портнова. Валентина Стародубцева, бухгалтер адвокатского объединения "Пукшин і партнери", там, где старшим партнером трудится Андрей Богдан. Дмитрий Барабин, был адвокатом в "Бона фидес" Пукшина", - написал Николов.
В списке "спонсоров" Зеленского оказалось также много "портновцев", связанных с ним еще со времен сотрудничества Андрея Портнова с Юлией Тимошенко.
"Владимир Макар, адвокат и "посипака" Портнова по БЮТу. Анна Косинова, адвокат АО "Колегія правозахисників" Петрашко, Макара и Гранцева. Ирина Спринская, адвокат, была помощницей нардепа от БЮТ Владимира Пилипенко, входившего в группу "молодых юристов" Портнова. Константин Гранич, тоже был помощником Пилипенко. Карина Микитян, была помощницей Портнова и Пилипенко. Оксана Мангул, директор юркомпании "Корпоративні технології" Петрашко и Гранцева с Фесенко", - перечислил Николов.
Также существенные суммы в поддержку Владимира Зеленского внесли его жена и партнеры по бизнесу.
Лидером рейтинга "спонсоров" Зеленского, по словам Николова, стал Константин Зубков с взносом в 1 млн 667 тыс. 200 грн.
"Был директором фирмы "Промислова комплектация", учредителями которой является пачка офшоров, обоснованно подозреваемых в связях с "Приватбанком" времен Коломойского", - отметил журналист.
http://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-idet-v-prezidenty-na-dengi-druzey-portnova-yanukovicha--28032019230000
Блогер отмечает, по Парубию и Порошенко дела уже расследуются, по Пашинскому тоже уже начали работать, реанимировали старое дело о стрельбе при самообороне и сегодня постараются в суде одеть наручники, избрав меру пресечения.
Не стоит сомневаться, что другие дела также на подходе. Турчинова и Грицака обязательно привлекут. Исключение может пока коснуться только Авакова, но это, конечно же, только пока что.
Карл Волох подчеркивает, приятно, что у президента Зеленского свой на 100 процентов Генпрокурор и так же ПОРТНОВ, которые охотно выполнят любые задачи большого Путина. Читайте также - Андрей Богдан своим заявлением о проплаченной акции «Нет - капитуляции» подставил не столько себя, сколько президента Владимира Зеленского.
"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… Меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса. ... Я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… Я - теоретик… Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать. ... Я просто не переношу любые встречи", - Милованов
Бородатая ж...а Саша Дубинский подал законопроект о взимании 1% налога с обмена валют "на спорт".
Ну то есть пацаны реально собираются бежать, и быстро.
До Ростова.
Андрей Шор
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ПОРТНОВ написал: "Сразу предупреждаю, в этот раз всех инициаторов и подписантов лишу всего имущества и оставлю с голой задницей до конца дней".
На что Найем ответил: "Будем только рады любой форме популяризации наших идей и предложений на телеканале NewsOne".
До жёсткого секса над вами осталось не так много времени. Вам нужно очень быстро поджать свой задроченный хвост и надеяться, что у меня будет хорошее настроение. Вас спасёт только если я буду сильно занят или случайно о вас забуду".
Примечательно, что пост Портнова лайкнул экс-регионал Михаил Добкин, который, напомним, в прошлом году также грозил нашей редакции скорой расправой, обзывая журналистов "неизлечимыми дебилами".
Позже Добкин прокомментировал и эту новость, добавив от себя, что обещанный Портновым секс будет в "извращенной форме".
http://www.dsnews.ua/politics/portnov-ugrozhaet-zhurnalistam-ds-skorym-zhestkim-seksom--04102018161500