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 Зеленский назначил экс-супругу Портнова Белоконную судьей Оболонского райсуда

Президент Украины Владимир Зеленский судьей Оболонского районного суда экс-жену юриста Андрея Портнова Инну Белоконную. Кроме нее назначены еще 19 судей в местные суды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №735/2019.

"Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, частью шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела ХІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" постановляю:

Назначить в местных общих судах на должности:

судьи Погребищенского районного суда Винницкой области Бойко Антона Витальевича;
судьи Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области Вергелеса Валерия Александровича;
судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области Покидюка Вячеслава Николаевича;
судьи Пятихатского районного суда Днепропетровской области Фирс Юлию Викторовну;
судьи Житомирского районного суда Житомирской области Максима Ивановича Буткевича;
судьи Олевского районного суда Житомирской области Любомира Винара Викторовича;
судьи Радомышльского районного суда Житомирской области Сиренко Наталью Станиславовну;
судьи Хортицкого районного суда города Запорожья Мурашову Наталью Анатольевну;
судьи Лисичанского городского суда Луганской области Калмикову Юлию Александровну;
судьи Червоноградского городского суда Львовской области Рудакова Дмитрия Игоревича;
судьи Яворивского районного суда Львовской области Швед Наталью Петровну;
судьи Братского районного суда Николаевской области Скарницьку Инну Борисовну;
судьи Красноокнянского районного суда Одесской области Бурдинюк Елену Сергеевну;
судьи Заречненского районного суда Ровенской области Снитчук Руслану Михайловну;
судьи Балаклейского районного суда Харьковской области Феленка Юрия Анатольевича;
судьи Харьковского районного суда Харьковской области Березовскую Ирину Валерьевну;
судей Чернобаевского районного суда Черкасской области Квашу Ирину Михайловну, Левченко Василия Васильевича;
судьи Бахмачского районного суда Черниговской области Лободу Наталью Витальевну;
судьи Оболонского районного суда города Киева Белоконную Инну Викторовну", - говорится в сообщении.

Инна Белоконная - экс-супруга бывшего советника Виктора Януковича - Андрея Портнова (развелись в 1996-м году). До начала работы судьей Белоконная три года работала юристом в фирме "Медицинские центры "Макс-Велл". 

В начале 2012-го, когда Портнов был членом Высшего совета юстиции, Белоконная становится судьей Оболонского райсуда. 

По словам Андрея Портнова, никаких отношений они не поддерживают

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Источник: https://censor.net.ua/n3152561
 
 
 Топ комментарии
 
Ждем когда зебилы выйдут на антимайдан за зеБЕНИНу Монику!
Да, капитуляции!
Все фабрики и заводы Бени!
Хотим кормить сепаров!
Амнистии террористам!
Мир колорадам!
Крым кацапам!
Даешь раскол Украины!
Героя Портнову!
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Та да, ему дали список судей он его подписал. Ему что их родословную до пятого колена разбирать, если она 23 года назад с Портновым развелась?
"Сенсация" высосанная из пальца, ну зато для свинофермы радость.
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А тебе номер на свиноферме присовили, бирка на ухе?
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Тому зебилу просто не понять, что не глядя такие документы не подписываются на таком уровне. А если и так, то ему там все порешали как надо и на то можно закрыть глаза. И напоследок, в судах в принципе не должно быть людей, связанных с миром собственного интереса и мира при зеке.
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О кративенький нашелся, а то обычно "лахта", нулевка.
Давай жги дальше.
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А Порох успевал каждую кандидатуру рассмотреть, и с каждым перетереть, и процентик снять, а ваш валенок не магет?
Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду - Цензор.НЕТ 1993
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Посмотри в платёжку свою! Газ был по 8500, теперь по 6500. Это не снижение тарифа? Дебилы,***.
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Конечно не снижение, вот если бы Петя остался при кормушке, то как Гнойсман обещал уже было бы по 10,50
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Дыбил, на еврохабах цена на газ упала в 2 раза, с 14000 грн. в октябре 2018 до 4600 грн в октябре 2019.
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Почему вы оправдываете всё время Зе? все его провалы вы или ищите в попередниках либо не осуждаете закрываете глаза как с Аваковым,че м он вас так покорил? Неужто игрой на пианино произвела на вас такое впечатление что даже здача интересов то не беда а по приколу
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Ваши хохмы уже устарели, придумайте что нибудь посвежее. А "провалы" конкретизируйте. Хотя я уже представляю что за "провалы". Сначала будет рояль, потом Моника и на закуску Штанмайер. Короче ни о чем.
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Ждем когда зебилы выйдут на антимайдан за зеБЕНИНу Монику!
Да, капитуляции!
Все фабрики и заводы Бени!
Хотим кормить сепаров!
Амнистии террористам!
Мир колорадам!
Крым кацапам!
Даешь раскол Украины!
Героя Портнову!
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Если кто-то оплатит как и оплатили вчерашний майдан - то будет
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Просто ответь. Люди с партии ЕС и тех кто не прополз в 8%(справа громад демсокира с главой Юрием Гудименко с 5 канала) вчера бесплатно стояли ? На сцену и на все остальное скидывались обычные патриоты?
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ты за сколько выйдешь Беню и Портнова славить?
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Ilon Mask
Если кто-то оплатит как и оплатили вчерашний майдан - то будет
Вау, власною персоною на цензорі!!!

Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду - Цензор.НЕТ 8256 Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду - Цензор.НЕТ 2691

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ОООО, я ждал апельсинок Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду - Цензор.НЕТ 9795 Прямо же ответить на вопрос никогда не будешь, правильно? (Просто ответь. Люди с партии ЕС и тех кто не прополз в 8%(справа громад демсокира с главой Юрием Гудименко с 5 канала) вчера бесплатно стояли ? На сцену и на все остальное скидывались обычные патриоты?)
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насосала!!!.. вместе с Портновым и Богданом!.
перЗедент Вазелинский слуга Портнова и Богдана!. Это Чмо не человек!.. Это плесень Зеленая!
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Мажте рехформу на хліб, ЗЄлєбобіки!
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Встречайте во всех кинотеатрах страны: "Ухвала Оболонського районного суду"
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мля, у меня ща глаза вылезут... Что не день, то зашквар уже просто нет сил, ну ты и **** зеля.... "кому подобається, коли у чиновники садять у крісла своїх друзів,рідних..." хрен забуду тебе эту фразу урод.
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Ніт, воно таки або береги переплутало, або цілеспрямовано наривається...
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порохнявые зрада , иии...
Зеленский назначил экс-супругу Портнова Белоконную судьей Оболонского райсуда - Цензор.НЕТ 5042
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Такі пояснювати не вміють. Лише тупо проквакотіти порожній штамп
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как человеку интересующемуся олигофренопсихологией , ваши коменты очень важны для меня ...пишите не стесняйтесь
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Власти для поддержки авторитета надо уже кого-то посадить.А то одно страшилки в СМИ,что вот-вот посадят...
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Пропоную відразу посадити Зеленського. Можна хоча б на сраку для початку.
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Ну что. И дальше будем сидеть по домам? Или еще не совсем припекло чтобы выходить на Майдан и гнать етого предателя зелепутина на Ростов? Когда увидите в окно росийские танки будет уже поздно.
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А что так можно было? подумал порох Респект зе команде, это феерическая перемога
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вполне.
но всякое говно и Петко назначал.
че тока Гелетей стоит. как он "подписывал" свое назначение только посмотреть(слава журналисту что заснял это)
Ройтман про Гелетея нормально рассказал - бандюк со стажем.(Гелетей)
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ну где эти мудаки троллячие ? хочу ваши комменты почитать
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ЗЕбил продолжает рехвормы Пети. Помните сколько зебильня визжала про судебную рехворму Пети??? Смотрите, смотрите как зебилятня в прыжке переобуваеца, сейчас прибегут и начнут визжать что бывшая соска сепара портнова в роли судьи эта пабьеда преЗЕдента и огромное укрепление и развитие судебной рехвормы от ЗЕкоманды!!!..наблюдайте как зебилоскот переобуваеца..не пропустите это шоу)))
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Развелись в 1996 году, пэмаразматики.
Статью прочтите, а то в припадке окочуритесь.
Хотя не читайте, кочурьтесь
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Так Петя давным давно свалил с партии Рыгов как раз по причине идеологического не согласия с остальными рыгами. Но ведь тебе ЗЕбилу не мешает визжать про Петю рыга правда?? А тут смотри как заныл...
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23 года назад развелись. Порохоботы, у вас дерьмо в мозгу иссякло. Гадости уже из носа выковыривать начали.
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Оно не иссякнет там. Это стиль жизни.
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Какая разница когда они развелись если и дураку ясно что ета тварь сепарская работала и будет работать на ***** и на Портнова. Запомни, бывших мусоров и бывших судей не бывает. Или ты хочешь сказать что совпадение что она попала на ету должность без звонка Портнова?
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23 года а судьёй опять назначили. ЗЕбилоскот так это и есть ваши новые лица???
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Сегодня столько новостей о измене, что половина страны сляжет в больницу с инфарктами. Зелепутин, оставь немного измены ипредательства на завтра.
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24 января 2014 года, в разгар протестов на Майдане, президент Янукович назначил Портнова первым заместителем главы Администрации президента. Практически одновременно с бегством Виктора Януковича (23 февраля) Портнов тоже удрал из Украины - в Москву.
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зеленский непонял что голосовали не за него а против старых политиков... оно теперь думае шо в турборежиме здаст все пока люди опомнятся
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Як в Україні імітують очищення судової системи
Правосуддя по-новому 20:01, 2 червня 2018

...про суддю Інну Бєлоконну, яка є екс дружиною Андрія Портнова та попри факти невідповідності майна доходам успішно пройшла перевірку Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Проте це не єдина родичка Портнова, яка за час його панування над правосуддям стала суддею. У той самий день, що і Бєлоконна суддею був призначений такий собі Андрій Секірський. Це рідний брат теперішньої дружини Портнова. До речі, коли Вища рада юстиції вносила подання Януковичу про призначення Секірського, то Портнов навіть не заявив собі самовідвід. Тобто суддя призначений в умовах прямого конфлікту інтересів. Проте Комісія вважає це нормальним та благословила пана Секірського на довічне суддівство.
https://24tv.ua/pravosuddya_po_novomu_tag5954/
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Нівінаватая вона, він сам прийшов.
Це вже якійсь повний кабздєц.
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ПрепеЗЕкане або просто ідіот і думає "какось оно будеть - чай, успею к дяде вите в Ростов"...
Або робить це цілеспрямовано. Бо після вчорашнього продовжувати видавати один пердімонокль за іншим - це наводить на думки.
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Вчора Петра не захотел везти таксист.Правильно ,отмывай потом машину.
"Чтобы добраться до дома бывший президент решил воспользоваться услугами такси. Вот тут и случилась непредвиденная ситуация - водитель такси не захотел везти Порошенко и отказал ему."
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Кацапско-рыговский реванш шагает по Украине.

Но украинцам предлагают не уничтожить вражески реванш, свергнув ватных узурпаторов, а бороться только с локальными проявлениями типа кассовых аппаратов и капитуляции.
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Новые лица они такие а вы шо хотели ЛОШАРЫ чтобы были честные и за Украину душой болели ? А Ха Ха Ха Ха дебилы 🙋🙋🙋
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Зебіли хотіли ковбасу по 2 гривні , зарплатню 4000 тис зеленими , а на все інше їм досі по фіг....такі вони зебіли .
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2019
"Думаю через несколько недель, кроме смены президента, в стране начнут происходить еще некоторые процессы.
Они коснутся ключевых активистов, патриотов, титушек, подконтрольных силовикам банд, порохоботов и созданных на офшорные деньги лидеров мнений.
Уверен, они начнут потихоньку исчезать.
Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще", - заявил Портнов
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Зеля... Поки є час... Може, краще стрибай вже кудись?

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Четверг, 28 Марта 2019, 13:30
Значительная часть средств, полученных комиком и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским на его избирательную кампанию поступила от людей, тесно связанных с АНДРЕЕМ ПОРТНОВЫМ - близким соратником беглого экс-президента Виктора Януковича
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист проекта "Наші Гроші" Юрий Николов.
Журналист проверил данные на сайте НАПК, кто официально жертвовал деньги Зеленскому. Всего там с начала февраля "засветились" 68 млн грн от 230 человек.
"Среди жертвователей оказалась сравнительно большая купа юристов, связанных с Андреем Портновым и Андреем Богданом, которого называют чуть ли не главным в штабе Зеленского. Вносили они кто полтинник, кто сотку (тыс. грн)", - отметил Николов.
При этом он перечислил целый ряд связанных с Андреем Портновым спонсоров Владимира Зеленского, уточнив, что это только те из них, которые были обнаружены при беглом изучении списка.
"Вот кого заметил: Евгений Веничук и Игорь Мендограло - соответственно бывший директор и актуальный подписант фирмы "Укррослизинг", которая отжала через суд у Киева 2 ярда денег за вагоны метрополитена. Эти юристы как раз вошли в фирму, когда она стала принадлежать Фуксу, и обеспечили ей судебную победу. Раньше Веничук официально светился как партнер Гранцева, который партнер Портнова. Валентина Стародубцева, бухгалтер адвокатского объединения "Пукшин і партнери", там, где старшим партнером трудится Андрей Богдан. Дмитрий Барабин, был адвокатом в "Бона фидес" Пукшина", - написал Николов.
В списке "спонсоров" Зеленского оказалось также много "портновцев", связанных с ним еще со времен сотрудничества Андрея Портнова с Юлией Тимошенко.
"Владимир Макар, адвокат и "посипака" Портнова по БЮТу. Анна Косинова, адвокат АО "Колегія правозахисників" Петрашко, Макара и Гранцева. Ирина Спринская, адвокат, была помощницей нардепа от БЮТ Владимира Пилипенко, входившего в группу "молодых юристов" Портнова. Константин Гранич, тоже был помощником Пилипенко. Карина Микитян, была помощницей Портнова и Пилипенко. Оксана Мангул, директор юркомпании "Корпоративні технології" Петрашко и Гранцева с Фесенко", - перечислил Николов.
Также существенные суммы в поддержку Владимира Зеленского внесли его жена и партнеры по бизнесу.
Лидером рейтинга "спонсоров" Зеленского, по словам Николова, стал Константин Зубков с взносом в 1 млн 667 тыс. 200 грн.
"Был директором фирмы "Промислова комплектация", учредителями которой является пачка офшоров, обоснованно подозреваемых в связях с "Приватбанком" времен Коломойского", - отметил журналист.
http://www.dsnews.ua/politics/zelenskiy-idet-v-prezidenty-na-dengi-druzey-portnova-yanukovicha--28032019230000
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Приличная новость 😂😂😂. Ждём овоща с шапками.
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шо сразу не в папы римские..мантию парик и весы в руку и ленту через плечо--судья Рима. Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду - Цензор.НЕТ 109 .
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А чего цензор промолчал, что эта дама уже судья этого суда с середины 2017 года?
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То есть у ЗЕкловуна нет претензий к Петиным судьям, и он их опять переназначил. ЗЕбил а как же тогда твои визги про злочинных Парашенковских судей? Шо теперь визжать будешь??
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Украинский блогер Карл Волох в своем блоге пишет о том, что приближенный к Кремлю пропагандист Сергей Марков объявил о том, что ни о каком урегулировании на Донбассе с Украиной договариваться не будут, пока не сядет за решетку «хунта» - Турчинов Парубий, Аваков, Пашинский и Грицак.
Блогер отмечает, по Парубию и Порошенко дела уже расследуются, по Пашинскому тоже уже начали работать, реанимировали старое дело о стрельбе при самообороне и сегодня постараются в суде одеть наручники, избрав меру пресечения.
Не стоит сомневаться, что другие дела также на подходе. Турчинова и Грицака обязательно привлекут. Исключение может пока коснуться только Авакова, но это, конечно же, только пока что.
Карл Волох подчеркивает, приятно, что у президента Зеленского свой на 100 процентов Генпрокурор и так же ПОРТНОВ, которые охотно выполнят любые задачи большого Путина. Читайте также - Андрей Богдан своим заявлением о проплаченной акции «Нет - капитуляции» подставил не столько себя, сколько президента Владимира Зеленского.
"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… Меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса. ... Я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… Я - теоретик… Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать. ... Я просто не переношу любые встречи", - Милованов
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Всё старое сепарское прогнившее отребье опять на должности ЗЕкловун поназначал. ЗЕбилы то это и есть ваши новые лица с которыми вы кого то там собрались делать разом???
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😂😂😂а, вспомнил:" Ніяких друзів кумів та бувших регіоналів". Моника узеленськи.
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Зелюки проснулись ,ехала в маршрутке ,Измаил, я столько проклятий еще не слышала ни на одного президента , надо знать что в одесской обл. зеленная масса была особенно густой, теперь вопят в три горла -де низкие тарифы,де высокие зарплаты,ены выросли,землю продают! Не буду писать какие выражения исполнялись в сторону Зебени,что потому что забанят. С одной стороны была рада услышать что до дебилов что то дошло, с другой стороны а толку то теперь.?
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Рубрика "кінець епохи бідності". Правильно, ЗЕля, дави це бидло - швидше прозріють)

Бородатая ж...а Саша Дубинский подал законопроект о взимании 1% налога с обмена валют "на спорт".
Ну то есть пацаны реально собираются бежать, и быстро.
До Ростова.
Андрей Шор

-------------
Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду - Цензор.НЕТ 5833 Зеленський призначив ексдружину Портнова Белоконну суддею Оболонського райсуду - Цензор.НЕТ 8749



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В комментарии под постом депутата ВР Мустафы Найема в Facebook, где тот называет Портнова и Медведчука кураторами телеканалов "112" и NewsOne, о санкциях в отношении которых приняла постановление Верховная Рада,
ПОРТНОВ написал: "Сразу предупреждаю, в этот раз всех инициаторов и подписантов лишу всего имущества и оставлю с голой задницей до конца дней".
На что Найем ответил: "Будем только рады любой форме популяризации наших идей и предложений на телеканале NewsOne".
До жёсткого секса над вами осталось не так много времени. Вам нужно очень быстро поджать свой задроченный хвост и надеяться, что у меня будет хорошее настроение. Вас спасёт только если я буду сильно занят или случайно о вас забуду".
Примечательно, что пост Портнова лайкнул экс-регионал Михаил Добкин, который, напомним, в прошлом году также грозил нашей редакции скорой расправой, обзывая журналистов "неизлечимыми дебилами".
Позже Добкин прокомментировал и эту новость, добавив от себя, что обещанный Портновым секс будет в "извращенной форме".
http://www.dsnews.ua/politics/portnov-ugrozhaet-zhurnalistam-ds-skorym-zhestkim-seksom--04102018161500
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