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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3154) моряки (938) Франция (2131) Макрон (328)

 Зеленский обратился к Макрону с просьбой продолжить поиски украинских моряков с затонувшего в Атлантике судна Bourbon Rhode

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону с просьбой продлить спасательно-поисковую операцию по шести пропавшим гражданам Украины - членам экипажа судна Bourbon Rhode, затонувшего в Атлантическом океане в конце сентября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины направил письмо Макрону, в котором выразил благодарность за усилия спасательных служб Франции для спасения моряков и поиску тел погибших.

"Но остается неизвестной судьба шести украинцев. Обращаюсь к Вам, господин Президент, также и от имени семей граждан Украины, ставших жертвами этой трагедии, с просьбой продолжить спасательно-поисковую операцию и в случае необходимости принять дополнительные меры", - сказано в обращении Зеленского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло, удалось спасти троих человек, двое из них - украинцы

Президент Украины подчеркнул, что жизнь каждого украинца является для него самой дорогой ценностью.

Ранее сообщалось, что 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковую операцию проводило Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

Источник: https://censor.net.ua/n3152559
 
 
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Да н обращайся уже лучше ни к кому, стратег херов, хватит уже к Трампу обратился раз...
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Президент Украины подчеркнул, что жизнь каждого украинца является для него самой дорогой ценностью.

Утром мажу бутерброд, сразу мысль...
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Макрон скажет к Трампу обращайся,ябеда
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