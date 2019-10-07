EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины
  672  17
Все про:ВР (23805) неприкосновенность (943) Монастырский (10) Янченко (9) Качура (5)

 В Раду внесли законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности: задерживать нардепов предлагают по решению апелляционного суда

50 депутатов Верховной Рады предполагают парламенту разрешить правоохранителям согласовывать следственные действия в отношении депутатов с генеральным прокурором, а не парламентом. Это необходимо для практической реализации отмены депутатской неприкосновенности, задекларированной депутатами в начале сентября во время внесения изменений в Конституцию.

Об этом на пресс-конференции сообщили депутаты Рады от "Слуги народа" Александр Качура, Галина Янченко и Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс, закон о статусе народного депутата и Регламент Рады. Если их не принять, то даже после вступления в силу изменений в Конституцию, расследовать депутатов будет почти невозможно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепы остаются неприкосновенными: из УПК изъяли норму о следственных действиях касательно парламентариев, - Юрчишин

Предлагается отменить нормы об обращении прокуратуры в Раду для предоставления согласия на следственные действия против парламентариев, вместо этого правоохранители будут их согласовать с генеральным прокурором.

"Привлечение к ответственности, вручение подозрения, проведения обыска, ограничение права на телефонную и другую корреспонденцию, простыми словами, получить доступ к прописке, его арестовать - для этого у нас есть Генеральный прокурор Украины. На соответствующем основании он вносит в ЕРДР заявления, он потом обращается в суд, чтобы такое действие провести", - рассказал Качура.

Монастырский добавил, что задерживать парламентария предлагается по решению апелляционного суда.

Депутаты планируют принять данный законопроект до вступления в силу отмены неприкосновенности в январе 2020 года.

"Под этим законопроектом подписались более полусотни депутатов "Слуги народа", - сказала Янченко. По ее словам, отмена неприкосновенности - дело чести для многих парламентариев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности

В Раду внесли законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности: задерживать нардепов предлагают по решению апелляционного суда 01

Напомним, с 2020 года вступит в силу новая редакция статьи 80 Конституции, из которой исключили положения о наличии у парламентариев неприкосновенности, а также о невозможности привлечения их к уголовной ответственности без согласия Рады. В других законах эти нормы остались в силе. Их планировали убрать вместе с отменой "правок Лозового", но депутаты выступили против, поэтому было принято решение внести другой законопроект, посвященный только вопросу неприкосновенности.

Источник: https://censor.net.ua/n3152557
 
 
 Топ комментарии
 
Петро, швидко скликай соємайдан! Зелений наносить тобі удар у відповідь. 😂
 показать весь комментарий
 
Вот еще новости от Моники.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ ЕКСДРУЖИНУ ПОРТНОВА СУДДЕЮ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ.
Зебилы очень рады, портнов *патриот* Украины.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ну тогда Петя это Вини-Пух, который лапами выгребал мед из дупла (госбюджета).
А потом обожравшись застрял в норе.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Петро, швидко скликай соємайдан! Зелений наносить тобі удар у відповідь. 😂
 показать весь комментарий
 
 
Зе тільки коксом може ширнутися "ударнік" В Раду внесли законопроект о реализации отмены депутатской неприкосновенности: задерживать нардепов предлагают по решению апелляционного суда - Цензор.НЕТ 6883
 показать весь комментарий
 
 
Ти диви воно ще писати вміє, а я думав лише малюнки з чебурнета постить.
 показать весь комментарий
 
 
Ждем когда зебилы выйдут на антимайдан за зеБЕНИНу Монику!
Да, капитуляции!
Все фабрики и заводы Бени!
Хотим кормить сепаров!
Амнистии террористам!
Мир колорадам!
Крым кацапам!
Даешь раскол Украины!
Героя Портнову!
 показать весь комментарий
 
 
Зачем? Он еще что-то про формулу Штанмайера ляпнет - майдан и соберется. Кстати, не забудь прийти и сказать, что они все соевые
 показать весь комментарий
 
Вот еще новости от Моники.
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИЗНАЧИВ ЕКСДРУЖИНУ ПОРТНОВА СУДДЕЮ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ.
Зебилы очень рады, портнов *патриот* Украины.
 показать весь комментарий
 
 
То не чесні суди будуть , а судилища , як у пуйла. ЗеМоніка троянський кінь пуйла.
 показать весь комментарий
 
 
Просьба показать крупным планом Порошенко, как он будет голосовать, со слезами на щеках...
 показать весь комментарий
 
 
Ждем когда зебилы выйдут на антимайдан за зеБЕНИНу Монику!
Да, капитуляции!
Все фабрики и заводы Бени!
Хотим кормить сепаров!
Амнистии террористам!
Мир колорадам!
Крым кацапам!
Даешь раскол Украины!
Героя Портнову!
 показать весь комментарий
 
 
Подписи балбесов, которые цифровой номер забыли поставить, тоже считаются?
 показать весь комментарий
 
Думают что этой новостью, они людей отвлекут от темы предательства. Сперва доработайте этот закон, где зепутат будет на уровне обычного человека, а не звезды в небе.
 показать весь комментарий
 
 
АХАХАХА это просто ор. Бенины Евреи развели всех, как младенцев!
 показать весь комментарий
 
А я пропоную відразу "особливі трійки" відновити. А то все якось дуже довго...
 показать весь комментарий
 
Давно пора скасувати недоторканість і прийняти закон про імпічмент президента.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх