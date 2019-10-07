 Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова

Об этом в Ивано-Франковске на встрече "Диалоги об Украине" сообщила заместитель министра обороны Украины Алина Фролова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня министр обороны общался с местным населением несколько часов. В населенном пункте Золотое, которое находится в зоне разведения, местное население абсолютно поддерживает разведения войск. Никаких негативных настроений нет", - отметила Фролова. По ее словам, такие негативные настроения присутствовали только у двух человек, которые приехали из Киева, тогда как местные люди хотят восстановления дорог и инфраструктуры.

"Хочу заметить, что общая протяженность линии разграничения составляет 410 км. Сейчас три участника, о которых идет речь, а это Станица Луганская, Золотое и Петровское имеет около 3 км, то есть разведение состоится на 1 км с каждой стороны от этих населенных пунктов", - отметила замминистра обороны.

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Чиновница подчеркнула, что разведение войск начали только в Станице Луганской. Эта операция, утверждают в Минобороны, не будет мгновенной, а долговременной. Разведение будет зеркальным, а потому поведение противоположной стороны четко мониторят.

"Разведение войск произойдет не раньше, чем на седьмой день после полного прекращения огня на участке, где оно предусмотрено. Если обстрелы продолжаются, разведения войск не происходит", - заверила Фролова.

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