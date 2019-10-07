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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (4198) Минобороны (5998) Золотое (23) Фролова Алина (1)

 Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова

Местное население в городе Золотое Луганской области, поддерживает разведение войск.

Об этом в Ивано-Франковске на встрече "Диалоги об Украине" сообщила заместитель министра обороны Украины Алина Фролова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня министр обороны общался с местным населением несколько часов. В населенном пункте Золотое, которое находится в зоне разведения, местное население абсолютно поддерживает разведения войск. Никаких негативных настроений нет", - отметила Фролова. По ее словам, такие негативные настроения присутствовали только у двух человек, которые приехали из Киева, тогда как местные люди хотят восстановления дорог и инфраструктуры.

"Хочу заметить, что общая протяженность линии разграничения составляет 410 км. Сейчас три участника, о которых идет речь, а это Станица Луганская, Золотое и Петровское имеет около 3 км, то есть разведение состоится на 1 км с каждой стороны от этих населенных пунктов", - отметила замминистра обороны.

Смотрите: "Это наш последний блокпост, и мы никогда его не покинем", - Билецкий пообещал защищать Золотое в случае отвода ВСУ. ВИДЕО

Чиновница подчеркнула, что разведение войск начали только в Станице Луганской. Эта операция, утверждают в Минобороны, не будет мгновенной, а долговременной. Разведение будет зеркальным, а потому поведение противоположной стороны четко мониторят.

"Разведение войск произойдет не раньше, чем на седьмой день после полного прекращения огня на участке, где оно предусмотрено. Если обстрелы продолжаются, разведения войск не происходит", - заверила Фролова.

Читайте также: Из-за обстрелов Петровского и Золотого разведение сил и средств сегодня не начнется, - Пристайко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3152552
 
 
 Топ комментарии
 
Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова

Та слышали. И цены растут по просьбе трудящихся.
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Конечно поддерживает, только само еще не знает, а видеообращение это фейк укропобиндеровцев
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Конечно поддерживает, только само еще не знает, а видеообращение это фейк укропобиндеровцев
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"Российская сторона категорически отрицает договоренности о передаче контроля за границей даже после проведения выборов. Об этом Дмитрий Козак проинформировал представителей ОРДЛО в телефонном разговоре. .

Неделя прошла - а монику уже наи**пали))

Сегодня Кабинет Министров Гончарука планирует провести закрытое совещание для обсуждения корректировки проекта закона о Государственном бюджете.Назревает грандиозный скандал по ст.26 проекта (мы о ней писали), увеличению дефицита бюджета, сокращению социальных программ и т.п."(с)
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Вчера видел эту красавицу в анфас на фото. По ходу это ее автопортрет, по крайней мере глазенки в точь-точь как на картинке.
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Мне кажеться что єта картина - потенциальное художественное наследие страньі, как бьі там все не кончилось ее нужно сохранить для музея, кто автор?
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Это герб ФРУ ? Федеративной Республики Украина ?
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Какое видеообращение? Вроде письмо было.
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Спасибо за уточнение, письмо конечно, я привык что обычно некоторые царя на коленях что-то просят и выкладывают в ютуб
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«07.10.19 17:26 "Мы будем под наши танки ложиться. Нас давить не будут. Они в 2014 тех не давили", - жители Золотого требуют не отводить ВСУ. ВИДЕО
Жители Золотого вышли на акцию протеста и требуют отказаться от идеи отвода украинских военных от города в рамках реализации подписанной "формулы Штайнмаера". Источник: https://censor.net.ua/v3152565»
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Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова

Та слышали. И цены растут по просьбе трудящихся.
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БЛІН. Пєсков заявив , що не несе відповідальності Росія за дії терористів !!! Ти дура баба чи консерва російська?
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Алина Фролова, занимавшая должность директора по развитию «Stratcom Украина», эксперт по маркетинговым и стратегическим коммуникациям, прекратила свое участие в проектах организации, заняв должность заместителя Министра обороны Украины. - призначена 3 жовтня !!!
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Аліна Євгенівна Фролова - комунікаційний експерт, громадський активіст, суспільний діяч, заступник Міністра оборони України[1] . З 10 червня 2015 року[2] до вересня 2019 року - радник із стратегічних комунікацій міністра інформаційної політики України то вона так радила Стецю куму Порошенко? Чи внедрьонная консерва?
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Зелені призначили замміністра оборони радницю замкума Порошенко у міністерстві інформполітики? Вона до останнього дня радила заміснику Стецьківа - за що її призначілі замміністром , за провальні для кума Порошенка поради у міністерстві? заслужила.
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А це нічого, що кум Пороха вже більше, ніж три роки не працює в міністерстві?
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Не кажіть. Якщо довго висить на галузі, то восени червоніє, як правило.
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Ні, ну якщо на гілячку та в ошийнику... То все можливо, але воно все одно потім посиніє.
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А порохоботы орут другое, кому верить?
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конечно зеленым . тебе же так удобнее Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова - Цензор.НЕТ 213
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особнно твоему брехуну Пете можно верить.
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тю на тебя . я разве писал что то про Петю ? наоборот призываю верить только зеленым . они не обманут Населення в Золотому підтримує розведення військ, - заступниця міністра оборони Фролова - Цензор.НЕТ 9625
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Можеш вірити Пєті, Васі, Андрюші, Володіє,Лєні, всім, хто входить у число 73відсоткових зебілів.
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та только что по "брехунцу" сообщили что "разведение" сегодня не будет (х.ло без подарка на днюху осталось))) а будет 9-го (через два дня после обстрела)...а где же 7 дней тишины???
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блин! это ж высшая математика...)))) а как Вы считали...ну-ка...
сегодня - 7 (стреляли) + 7 (дней тишины) = 14 (я только арифметику помню)))
дааа.. .век живи - век учись))))
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Нужно, чтобы, было 7? Элементарно, Ватсон: разведение 9-го, не стреляли 2 дня. Вычитаем, получаем нужное число.
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а це, мабуть, бандерівці підкинули - заважають "нашим людям" об'єднатися. тьфу!
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у Франківську таке ляпала? і ніхто їй у морду капця не запустив? ех, земляки...
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Там хіба могли такими ж самими зеленими солями обляпати, як вона сама. В нас теж більшість за клоуна голосувала, на жаль. Тепер, правда, мало хто признається, але я пам'ятаю...
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"Войско взбунтовалось-говорят, царь не настоящий" (с). Отаке скоро буде.
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они так и ждут когда после отхода всу к ним наведаются сепары чтоб забрать на подвал как агентов сбу
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"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… Меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса. ... Я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… Я - теоретик… Я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать. ... Я просто не переношу любые встречи", - Милованов. Усе, приехали.
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И да, Фролова брешет. Просто исходя из происходящего, она не может говорить правду, иначе она перестанет быть зам. министра.
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вот теперь за сельское хозяйство я не переживаю . у каждого агрария будет своя личная яхта а в перерывах между регатами они будут отплясывать сальсу Населення в Золотому підтримує розведення військ, - заступниця міністра оборони Фролова - Цензор.НЕТ 2237
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Так всегда, чем дальше от Донбаса, тем больше патриотов. Мой друг служил на передке возле станицы Луганской. Та местные подсвечивли его позиуию что бы сепары с миномета накрыли. Так они любят наше ВСУ и не хоят развеление войск.
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Да ты шо правда ? А население всей Украины нет так шо закрой свою гнилую пасть шавка брехливая
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где ты видел население всей Уркраины? Несколько порохоботов на этом форуме.
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Украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе, которое запланировано на понедельник, 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Рината Айгистова.

По его словам, процесс урегулирования конфликта на юго-востоке Украины срывают на самом высоком уровне. В ДНР заявляют, что это подтверждается словами министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, сообщившего, что украинские войска не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил для того, чтобы на них вернуться. При этом власти ДНР призвали вмешаться в ситуацию страны «нормандской четверки».

В ДНР отмечают, что Киев действует в нарушение достигнутых договоренностей. Несмотря на это, заявил Айгистов, все подразделения Народной милиции ДНР ведут подготовку к разведению сил в районе Петровского. Ранее стало известно, что власти самопровозглашенной Луганской народной республики также не видят препятствий для разведения войск в Донбассе.
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Посмотрим в вечерних сюжетах кого было больше: охраны, журналистов или местных...
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Тут ще й ***** раптом мишобрататися полізло...

Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова - Цензор.НЕТ 8221
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Золоте, Горське і Лисичанськ. Куди далі. Харків? Полтава?
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Так не нужно вам Фролова у сепаров спрашивать !
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Что эта говорящая вагина делает в Киеве? Командировать в орду - пусть там организует отведение террористов.
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Кто-то сильно брешет: другие источники сообщают, что население Золотого готово лечь под танки, только бы войска ВСУ не покидали поселок.
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Для чьих ушей ета лапша зелепутина? Хочу посмотреть в глаза тому кто сам хочет чтобы правительственные войска вышли из его населенного пункта превратив его в серую зону. Населення в Золотому підтримує розведення військ, - заступниця міністра оборони Фролова - Цензор.НЕТ 727
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Конечно это неправда, они хотят чтобы по ним и дальше херачили. Они без этого заснуть не могут.
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- я сама из Золотого...прошлась по соседям...так мы все.. как один... поддерживаем !!!
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А мальчик в трусиках так даже "за" не только руками, но ногамЕ.
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Таня Адамс

Я писала это полгода назад

А мне отвечали, что это бред, что я манипулирую, играю на эмоциях.
А теперь мы уводим войска на Запад. И люди остаются за бортом.
Все люди. Голосовавшие за Бойка и Зеленского. За Пороха и Кошулинского.
Вы же не верили, когда я писала вам, что миномету похер, кого сделать фаршем. Вы говорили ЭТОГОНЕМОЖЕТБЫТЬ.
Вы всё поймёте, поймёте потом.
Когда откроете кран, а там не будет воды.
Простой, обычной воды.
И не будет того, кто починит эту воду.
А когда выйдете в магазин за хлебушком, бородатытый уё@ок вам покажет дулом автомата в сторону дома. Пиз....й обратно, хлебушек вчера. Я теперь народная милиция, а ты -- говно и грязь из-под ногтей.
Вы только потом поймёте, что сказать вслух, на улице, в магазине -- это не то чтобы много. Это важно. Вы привыкли говорить. Вы не знаете, что за это могут убить.
Вы не сразу поймёте, что менты вас не защитят.

Сначала вы побежите к ним, как к константе, как к спасательному кругу.
А потом вы будете прятать голову в локти и сворачиваться бубликом на асфальте.
И, приползя домой, с разбитым черепом и синими рёбрами, вы подумаете, что это апофеоз, что это не может пройти безнаказанно, что им отомстят.
Нет. Им не отомстят. Они в домике.
А вы - нет.
У вас нет воды, нет света, деньги кончились вчера, а сосед пишет на вас донос, потому что вас квартиры отлично объединяются снесением перегородки.
Что?
Да, у меня шиза, ПТСР и такогонеможетбыть.
Есть работа, есть банкомат, есть ДримТаун, в интернетике много смешных уё@ков, которые пишут о смешной такой политике.
А ты -- продуманный чувак, у тебя депозит, карьера и чётенькое завтра.
А они пи.......ц смешные. Порох этот, Зеленский, Тимошенко, Путин нападёт, чистая ржака.
Мне дико хочется пнуть ботиком твое обосранное туловище, упавшее от гаубицы в соседнем дворе.
Дико.
И только одно бентежить.
Я обосрусь и упаду рядом с тобой.
А я больше не хочу.
Таня Адамс
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Скоро напишут что украинцы не против приезда ***** в Киев и росийского флага на Крещатике
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Жители наверно поддерживают разведение, потому что сейчас, судя по новостям, по этому селу постоянно стреляют.
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А когда разведут, то ножами будут резать...
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ЗЕбильная брехня!!!

Поговорите с людьми, что они говорят!!! Это версия ЗЕпредателей!!!!
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"Разведение будет зеркальным, а потому поведение противоположной стороны четко мониторят" - да, моніторять касапи... з ОБСЄ... І їхньому монітору - зебіли довіряють... Такі вони, зебіли...
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НУ хз все ли, но учитывая, что большинсво голосовала на прикацапка Зелю, то вполне может быть
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За які послуги ворогам Зелені призначили Фролову замміністром у війні , яка радила провальному міністерству Порошенківського кума? Історія з кадрами як у Януковичем повторюється ?
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"Вы можете предложить что-то лучше Минских договорённостей???"
П.Порошенко
Между прочим он это сказал в октябре нынешнего года, несколько дней назад!!!
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Порошенко уже сидеть должен за предательство Украины. Ан нет представили ему возможность сыграть роль патриота Украины. Так Зеленский его формулу имплементировать пробует. И ещё ей фамилию изменили.
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Ну да.

Зачем верить видеообращениям жителей Золотого, когда есть некая говорящая голова, которая все скажет вместо них.
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А просят то где?
"ЗСУ - гарантія безпеки нашого життя", - жителі Золотого-4 просять Зеленського не відводити війська. ДОКУМЕНТ
https://censor.net.ua/ua/photo_news/3152475/zsu_garantiya_bezpeky_nashogo_jyttya_jyteli_zolotogo4_prosyat_zelenskogo_ne_vidvodyty_viyiska_dokument
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Это не правильное Золотое.

В правильном Золотом все спят и видят, когда сепары придут к ним золотишко и бабосики отжимать да дочерей по кругу пускать.
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Потомственная. Замминистра обороны! Сиськи на стол уложила и вещает.
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А это Украина показывает свою демократичность, назначая бабу замминистра?
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А за что эта дама отвечает в министерстве, за какой участок работы, что уже сделала, какие планы?
Почему молчит Генеральный штаб?
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Фролова, давай тебя туда отправим вместе с семейкой, ты ж не против, правда?
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Чем же так дастало ВСУ несчастных аборегенов или все на контрабанду подписались,а может с торговцев мзду брать. У нас возможно все. Он у Гаранта сюжетик заворачивается
покруче его кина будет.
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Выделите этой "умнице" дом в Золотом, пускай она тоже поддерживает...
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За одно ситуацию отманиторит, или ее отмониторят...
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сборище уродов Зе команда одна кричит что за участие добровольцев в обороне страны им не надо давать участника боевых эта рассказывает что все население поддерживают вывод войск Украины с украинской территории Вы только вдумайтесь в это словосочетание отвод украинских войск со своей территории другой кричит что соглашение штаймайера это единственный выход это лучшее что не выражение ЗЕ команды то больше ненависти к ним от людей и теперь все их заявления обещания воспринимается как лож обман и сдача интересов быстро Вы себе могилу копаете не покладая рук с каждым днем все быстрей
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