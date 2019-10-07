 Население в Золотом поддерживает разведение войск, - замминистра обороны Фролова

Об этом в Ивано-Франковске на встрече "Диалоги об Украине" сообщила заместитель министра обороны Украины Алина Фролова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня министр обороны общался с местным населением несколько часов. В населенном пункте Золотое, которое находится в зоне разведения, местное население абсолютно поддерживает разведения войск. Никаких негативных настроений нет", - отметила Фролова. По ее словам, такие негативные настроения присутствовали только у двух человек, которые приехали из Киева, тогда как местные люди хотят восстановления дорог и инфраструктуры.
"Хочу заметить, что общая протяженность линии разграничения составляет 410 км. Сейчас три участника, о которых идет речь, а это Станица Луганская, Золотое и Петровское имеет около 3 км, то есть разведение состоится на 1 км с каждой стороны от этих населенных пунктов", - отметила замминистра обороны.
Чиновница подчеркнула, что разведение войск начали только в Станице Луганской. Эта операция, утверждают в Минобороны, не будет мгновенной, а долговременной. Разведение будет зеркальным, а потому поведение противоположной стороны четко мониторят.
"Разведение войск произойдет не раньше, чем на седьмой день после полного прекращения огня на участке, где оно предусмотрено. Если обстрелы продолжаются, разведения войск не происходит", - заверила Фролова.
Неделя прошла - а монику уже наи**пали))
Сегодня Кабинет Министров Гончарука планирует провести закрытое совещание для обсуждения корректировки проекта закона о Государственном бюджете.Назревает грандиозный скандал по ст.26 проекта (мы о ней писали), увеличению дефицита бюджета, сокращению социальных программ и т.п."(с)
Жители Золотого вышли на акцию протеста и требуют отказаться от идеи отвода украинских военных от города в рамках реализации подписанной "формулы Штайнмаера". Источник: https://censor.net.ua/v3152565»
Та слышали. И цены растут по просьбе трудящихся.
сегодня - 7 (стреляли) + 7 (дней тишины) = 14 (я только арифметику помню)))
дааа.. .век живи - век учись))))
По его словам, процесс урегулирования конфликта на юго-востоке Украины срывают на самом высоком уровне. В ДНР заявляют, что это подтверждается словами министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, сообщившего, что украинские войска не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил для того, чтобы на них вернуться. При этом власти ДНР призвали вмешаться в ситуацию страны «нормандской четверки».
В ДНР отмечают, что Киев действует в нарушение достигнутых договоренностей. Несмотря на это, заявил Айгистов, все подразделения Народной милиции ДНР ведут подготовку к разведению сил в районе Петровского. Ранее стало известно, что власти самопровозглашенной Луганской народной республики также не видят препятствий для разведения войск в Донбассе.
https://censor.net.ua/photo_news/3152475/vsu_garantiya_bezopasnosti_nasheyi_jizni_jiteli_zolotogo4_prosyat_zelenskogo_ne_otvodit_voyiska_dokument
- я сама из Золотого...прошлась по соседям...так мы все.. как один... поддерживаем !!!
Я писала это полгода назад
А мне отвечали, что это бред, что я манипулирую, играю на эмоциях.
А теперь мы уводим войска на Запад. И люди остаются за бортом.
Все люди. Голосовавшие за Бойка и Зеленского. За Пороха и Кошулинского.
Вы же не верили, когда я писала вам, что миномету похер, кого сделать фаршем. Вы говорили ЭТОГОНЕМОЖЕТБЫТЬ.
Вы всё поймёте, поймёте потом.
Когда откроете кран, а там не будет воды.
Простой, обычной воды.
И не будет того, кто починит эту воду.
А когда выйдете в магазин за хлебушком, бородатытый уё@ок вам покажет дулом автомата в сторону дома. Пиз....й обратно, хлебушек вчера. Я теперь народная милиция, а ты -- говно и грязь из-под ногтей.
Вы только потом поймёте, что сказать вслух, на улице, в магазине -- это не то чтобы много. Это важно. Вы привыкли говорить. Вы не знаете, что за это могут убить.
Вы не сразу поймёте, что менты вас не защитят.
Сначала вы побежите к ним, как к константе, как к спасательному кругу.
А потом вы будете прятать голову в локти и сворачиваться бубликом на асфальте.
И, приползя домой, с разбитым черепом и синими рёбрами, вы подумаете, что это апофеоз, что это не может пройти безнаказанно, что им отомстят.
Нет. Им не отомстят. Они в домике.
А вы - нет.
У вас нет воды, нет света, деньги кончились вчера, а сосед пишет на вас донос, потому что вас квартиры отлично объединяются снесением перегородки.
Что?
Да, у меня шиза, ПТСР и такогонеможетбыть.
Есть работа, есть банкомат, есть ДримТаун, в интернетике много смешных уё@ков, которые пишут о смешной такой политике.
А ты -- продуманный чувак, у тебя депозит, карьера и чётенькое завтра.
А они пи.......ц смешные. Порох этот, Зеленский, Тимошенко, Путин нападёт, чистая ржака.
Мне дико хочется пнуть ботиком твое обосранное туловище, упавшее от гаубицы в соседнем дворе.
Дико.
И только одно бентежить.
Я обосрусь и упаду рядом с тобой.
А я больше не хочу.
Таня Адамс
Поговорите с людьми, что они говорят!!! Это версия ЗЕпредателей!!!!
П.Порошенко
Между прочим он это сказал в октябре нынешнего года, несколько дней назад!!!
Зачем верить видеообращениям жителей Золотого, когда есть некая говорящая голова, которая все скажет вместо них.
"ЗСУ - гарантія безпеки нашого життя", - жителі Золотого-4 просять Зеленського не відводити війська. ДОКУМЕНТ
https://censor.net.ua/ua/photo_news/3152475/zsu_garantiya_bezpeky_nashogo_jyttya_jyteli_zolotogo4_prosyat_zelenskogo_ne_vidvodyty_viyiska_dokument
В правильном Золотом все спят и видят, когда сепары придут к ним золотишко и бабосики отжимать да дочерей по кругу пускать.
Почему молчит Генеральный штаб?
07.10.19 14:42 ,,Наемники РФ 20 минут били по Золотому - один из участков разведения сил.
С начала суток - 7 вражеских обстрелов, - Минобороны,,
покруче его кина будет.