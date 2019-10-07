 Суд начал избрание меры пресечения Пашинскому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На заседание суда по делу Пашинского пришел бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.









Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, представители прокуратуры заявили о ходатайстве присоединить к делу ряд документов, в том числе, обновленный текст подозрения.

На это адвокат Андрей Федур заявил, что согласно процедуре сторона защиты имеет право ознакомиться с ходатайством, и на это предусмотрено три часа.

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"Я думаю, что не для того было объявлено заседание, чтобы сразу объявлять перерыв. А с учетом того, что сейчас 16:00, то перерыв нужно объявлять до завтра", - сказал он, отметив, что не видит оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры.

Судья обратила внимание, что заявление и документы прокуратуры оформлены не надлежащим образом. К тому же, с документами не была заранее ознакомлена сторона защиты.

Однако судья удовлетворила ходатайство прокуратуры.

Федур отметил, что он не присутствовал при следственных действиях. Ознакамливаясь с материалами дела, он отметил, что там отсутствует ряд оригиналов документов, хотя стороне защиты должны быть предоставлены оригиналы. Сторона защиты заявила, что оставляет за собой право по ходу дела вытребовать оригиналы этих документов.

"Вероятно, дело формировалось в спешке. Возможно к дате, сегодня у кое-кого день рождения", - добавил Федур.

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Прокуратура озвучила свою позицию. Считает, что на свободе Пашинский может влиять на свидетелей или препятствовать уголовному производству другим способом.

После этого слово взял Пашинский. Он озвучил свою версию событий, которую уже озвучивал ранее. Заявил, что защищал свою жену от угроз сексуального характера. Он просил Химикуса извиниться, однако тот с бутылкой пошел на Пашинского. По его словам, он выстрелил в воздух с криком "стоять". Однако Химикус нанес ему удар по голове, и лишь после этого был вынужден выстрелить ему в ногу.

Пашинский подчеркнул, что сам оказал пострадавшему первую медпомощь, а его сын в новогоднюю ночь занимался устройством Химикуса в больнице. Эти действия свидетельствуют о том, что он не имел злого умысла.

Экс-нардеп напомнил, что дело давно закрыто. Нынешнее заседание Пашинский связал с местью Портнова, "который не может простить, что ему пришлось бежать".

"Я заявляю, что Портнов первый заявил о том, что мне вручили подозрение - буквально через 30 минут... Здесь есть СМИ, которые писали, что я якобы убежал в Эмираты. Но я здесь, и не боюсь. Портнов не может простить, что был отстранён от потоков", - заявил он и назвал это "примитивной местью, агонией и истерикой".

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По поводу меры пресечения Пашинский подчеркнул, что ни разу не уклонился ни от одного следственного действия.

Также подчеркнул, что как только услышал о возобновлении уголовного производства, то сам сообщил ГБР и полицию о своем месте пребывания.

Федур заявил, что в тексте подозрения, предоставленном прокуратурой, подозрения как такового нет. "Ни в одном месте нет, что у моего подзащитного возникал умысел на нанесение телесных повреждений. Есть о нанесении телесных повреждений, но нет ни слова об умысле и когда он возник. При этом говорить об обоснованности подозрении не приходится", - сказал он. Также адвокат обратил внимание на массу фактических и лексических ошибок в тексте, поданном прокуратурой.

Он отметил, что данное производство слушалось несколько лет, расследование вело ГБР, умысел не был доказан и в марте 2019 года дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

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При этом, как подчеркнул Федур, при возобновлении дела генпрокурор сослался на норму, которая может иметь место только при досудебном расследовании, а не тогда, когда дело уже закрыто.

11 сентября генпрокурор отменил постановление о закрытии уголовного производства. При этом оба решения прокуратура не предоставила суду, хотя обязана это сделать по закону.

"Прошло полгода, а замгенпрокурора отменил постановление о закрытии уголовного дела. Но таких полномочий он по статье 35 не имеет. Я понимаю, что хотели бы иметь эти советские нормы, но таких норм нет. Поэтому прокурор превысил свои полномочия. К сожалению и, на этой стадии мы не можем обжаловать его действия, поэтому можем только о них говорить", - констатировал адвокат.

При этом, как уверяет Федур, в следствии за эти полгода ничего не поменялось. "Просто изменилась позиция ГБР. К тому же, уже идут угрозы моему клиенту, что его уже ждут на Лукьяновке и там ему устроят "веселую жизнь"... То есть изменилась только позиция ГБР. Новых доказательств нет. Это свидетельствует о том либо ином заказе", - сказал защитник.

Также Федур заявил, что в данном случае следствия никак не решает вопрос самозащиты Пашинского.

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Адвокат отметил, что прокуратура не предоставила ни одного доказательства того, что пребывая на свободе Пашинский может сбежать или влиять на свидетелей.

"Соответственно, такого риска нет, потому что прокурор не предоставил доказательств. А все поведение моего подзащитного свидетельствует о том, что бежать он не намерен", - резюмировал Федур.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

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13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.

В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.