 Суд начал избрание меры пресечения Пашинскому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
На заседание суда по делу Пашинского пришел бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, представители прокуратуры заявили о ходатайстве присоединить к делу ряд документов, в том числе, обновленный текст подозрения.
На это адвокат Андрей Федур заявил, что согласно процедуре сторона защиты имеет право ознакомиться с ходатайством, и на это предусмотрено три часа.
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"Я думаю, что не для того было объявлено заседание, чтобы сразу объявлять перерыв. А с учетом того, что сейчас 16:00, то перерыв нужно объявлять до завтра", - сказал он, отметив, что не видит оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры.
Судья обратила внимание, что заявление и документы прокуратуры оформлены не надлежащим образом. К тому же, с документами не была заранее ознакомлена сторона защиты.
Однако судья удовлетворила ходатайство прокуратуры.
Федур отметил, что он не присутствовал при следственных действиях. Ознакамливаясь с материалами дела, он отметил, что там отсутствует ряд оригиналов документов, хотя стороне защиты должны быть предоставлены оригиналы. Сторона защиты заявила, что оставляет за собой право по ходу дела вытребовать оригиналы этих документов.
"Вероятно, дело формировалось в спешке. Возможно к дате, сегодня у кое-кого день рождения", - добавил Федур.
Прокуратура озвучила свою позицию. Считает, что на свободе Пашинский может влиять на свидетелей или препятствовать уголовному производству другим способом.
После этого слово взял Пашинский. Он озвучил свою версию событий, которую уже озвучивал ранее. Заявил, что защищал свою жену от угроз сексуального характера. Он просил Химикуса извиниться, однако тот с бутылкой пошел на Пашинского. По его словам, он выстрелил в воздух с криком "стоять". Однако Химикус нанес ему удар по голове, и лишь после этого был вынужден выстрелить ему в ногу.
Пашинский подчеркнул, что сам оказал пострадавшему первую медпомощь, а его сын в новогоднюю ночь занимался устройством Химикуса в больнице. Эти действия свидетельствуют о том, что он не имел злого умысла.
Экс-нардеп напомнил, что дело давно закрыто. Нынешнее заседание Пашинский связал с местью Портнова, "который не может простить, что ему пришлось бежать".
"Я заявляю, что Портнов первый заявил о том, что мне вручили подозрение - буквально через 30 минут... Здесь есть СМИ, которые писали, что я якобы убежал в Эмираты. Но я здесь, и не боюсь. Портнов не может простить, что был отстранён от потоков", - заявил он и назвал это "примитивной местью, агонией и истерикой".
По поводу меры пресечения Пашинский подчеркнул, что ни разу не уклонился ни от одного следственного действия.
Также подчеркнул, что как только услышал о возобновлении уголовного производства, то сам сообщил ГБР и полицию о своем месте пребывания.
Федур заявил, что в тексте подозрения, предоставленном прокуратурой, подозрения как такового нет. "Ни в одном месте нет, что у моего подзащитного возникал умысел на нанесение телесных повреждений. Есть о нанесении телесных повреждений, но нет ни слова об умысле и когда он возник. При этом говорить об обоснованности подозрении не приходится", - сказал он. Также адвокат обратил внимание на массу фактических и лексических ошибок в тексте, поданном прокуратурой.
Он отметил, что данное производство слушалось несколько лет, расследование вело ГБР, умысел не был доказан и в марте 2019 года дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.
При этом, как подчеркнул Федур, при возобновлении дела генпрокурор сослался на норму, которая может иметь место только при досудебном расследовании, а не тогда, когда дело уже закрыто.
11 сентября генпрокурор отменил постановление о закрытии уголовного производства. При этом оба решения прокуратура не предоставила суду, хотя обязана это сделать по закону.
"Прошло полгода, а замгенпрокурора отменил постановление о закрытии уголовного дела. Но таких полномочий он по статье 35 не имеет. Я понимаю, что хотели бы иметь эти советские нормы, но таких норм нет. Поэтому прокурор превысил свои полномочия. К сожалению и, на этой стадии мы не можем обжаловать его действия, поэтому можем только о них говорить", - констатировал адвокат.
При этом, как уверяет Федур, в следствии за эти полгода ничего не поменялось. "Просто изменилась позиция ГБР. К тому же, уже идут угрозы моему клиенту, что его уже ждут на Лукьяновке и там ему устроят "веселую жизнь"... То есть изменилась только позиция ГБР. Новых доказательств нет. Это свидетельствует о том либо ином заказе", - сказал защитник.
Также Федур заявил, что в данном случае следствия никак не решает вопрос самозащиты Пашинского.
Адвокат отметил, что прокуратура не предоставила ни одного доказательства того, что пребывая на свободе Пашинский может сбежать или влиять на свидетелей.
"Соответственно, такого риска нет, потому что прокурор не предоставил доказательств. А все поведение моего подзащитного свидетельствует о том, что бежать он не намерен", - резюмировал Федур.
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.
13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.
Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.
В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.
а может кацапскую и ватную нечисть нужно в суд тянуть?!!
а не Пашинского...
зеЛя кончит на ростове
Выйдет,падло без проблем
Ти Суд?
Чи ти нащадок Вишинського?
Блогер отмечает, по Парубию и Порошенко дела уже расследуются, по Пашинскому тоже уже начали работать, реанимировали старое дело о стрельбе при самообороне и сегодня постараются в суде одеть наручники, избрав меру пресечения.
Не стоит сомневаться, что другие дела также на подходе. Турчинова и Грицака обязательно привлекут. Исключение может пока коснуться только Авакова, но это, конечно же, только пока что.
Карл Волох подчеркивает, приятно, что у президента Зеленского свой на 100 процентов Генпрокурор и так же Портнов, которые охотно выполнят любые задачи большого Путина.
Що скажеш?
турчинов пришел "поддержать" своего подельника???
А тим часом Зєля призначив суддею Оболонського рай.суду Києва дружину Портнова. "Долг платєжом красєн".
В это время в темноте его поджидал с пистолетом наготове злобный Пашинский, который ну не любит трудящихся.
Пашинский дождался мирного Химикуса и расстрелял его из пистолета - ведь ему, как главарю хунты, за это ничего не будет.
Но не тут то было!
Власть взяли трудящиеся из 95-го квартала и теперь все угнетатели трудящихся понесут своё наказание! Ни Турчинов, ни Яценюк, ни Порошенко не уйдут от возмездия трудящихся во главе с дважды не судимым трудящимся...
на фото труженик Химикус и один из главарей хунты 2014 года...
гнилые, тупые животные...
В тюрьму...
- Каждый подобный взрыв «Молота» засекречен, - говорит эксперт. - Очень часто после очередного инцидента с минометом в прессе появляются фотографии, якобы с места происшествия. Я как специалист по вооружению могу сказать, что эти фото, как правило, совсем не оттуда. Я видел реальные последствия взрыва, кое в чем разбираюсь. Как правило, в качестве основных причин ЧП с «Молотом» называют взрыв снаряда в стволе или двойное заряжение. Это когда одна мина еще не вылетела, а уже закладывают другую. Остановимся подробнее на этих двух версиях.
Миномет «Молот» начали собирать по госсзаказу в 2015 году на заводе «Маяк». Не буду сейчас говорить, кто именно получил заказ. Этих людей вы все знаете. Думаю, в будущем их имена назовут официально. Итак, миномет - простейший механизм, который состоит из трубы и взрывателя. Тем не менее была озвучена его стоимость - 20 тысяч долларов за один! Вы представляете, какие это деньги? Сто таких минометов - по стоимости одного очень хорошего танка!
- Вы считаете, что цена завышена?
- Причем очень сильно. По моим подсчетам, один такой миномет можно было бы собрать, ну, максимум в десять раз дешевле - за пару тысяч долларов. И сталь для изготовления орудия была бы более качественной.
- А что не так со сталью?
- Помните, в Ровенской области от взрыва «Молота» на полигоне погибли трое бойцов? Это произошло в начале июля. Металл, из которого был сделан ствол «Молота», отправили на экспертизу. Но результатов по-прежнему нет. Я не могу поверить, что почти за три месяца нельзя было сделать экспертизу металла. Был случай, когда по нашей просьбе проводилась такая экспертиза с двойной перепроверкой всего за три дня. Поэтому у меня возникают сомнения по поводу качества стали, из которой делают стволы для «Молотов». Кроме того, я эти минометы хорошо знаю. Видел их, исследовал. На многих даже сварной шов некачественный. На мой взгляд, металл просто не выдержал при стрельбе давления пороховых газов и разорвался.