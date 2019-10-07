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 Политика Украины
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Все про:Пашинский (644) суд (22591)

 Суд начал избрание меры пресечения Пашинскому. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Печерский районный суд города Киева начал избирать меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На заседание суда по делу Пашинского пришел бывший секретарь СНБО Александр Турчинов.

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Суд начал избрание меры пресечения Пашинскому 02
Суд начал избрание меры пресечения Пашинскому 03
Суд начал избрание меры пресечения Пашинскому 04

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, представители прокуратуры заявили о ходатайстве присоединить к делу ряд документов, в том числе, обновленный текст подозрения.

На это адвокат Андрей Федур заявил, что согласно процедуре сторона защиты имеет право ознакомиться с ходатайством, и на это предусмотрено три часа.

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"Я думаю, что не для того было объявлено заседание, чтобы сразу объявлять перерыв. А с учетом того, что сейчас 16:00, то перерыв нужно объявлять до завтра", - сказал он, отметив, что не видит оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры.

Судья обратила внимание, что заявление и документы прокуратуры оформлены не надлежащим образом. К тому же, с документами не была заранее ознакомлена сторона защиты.

Однако судья удовлетворила ходатайство прокуратуры.

Федур отметил, что он не присутствовал при следственных действиях. Ознакамливаясь с материалами дела, он отметил, что там отсутствует ряд оригиналов документов, хотя стороне защиты должны быть предоставлены оригиналы. Сторона защиты заявила, что оставляет за собой право по ходу дела вытребовать оригиналы этих документов.

"Вероятно, дело формировалось в спешке. Возможно к дате, сегодня у кое-кого день рождения", - добавил Федур. 

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Прокуратура озвучила свою позицию. Считает, что на свободе Пашинский может влиять на свидетелей или препятствовать уголовному производству другим способом.

После этого слово взял Пашинский. Он озвучил свою версию событий, которую уже озвучивал ранее. Заявил, что защищал свою жену от угроз сексуального характера. Он просил Химикуса извиниться, однако тот с бутылкой пошел на Пашинского. По его словам, он выстрелил в воздух с криком "стоять". Однако Химикус нанес ему удар по голове, и лишь после этого был вынужден выстрелить ему в ногу.

Пашинский подчеркнул, что сам оказал пострадавшему первую медпомощь, а его сын в новогоднюю ночь занимался устройством Химикуса в больнице. Эти действия свидетельствуют о том, что он не имел злого умысла.

Экс-нардеп напомнил, что дело давно закрыто. Нынешнее заседание Пашинский связал с местью Портнова, "который не может простить, что ему пришлось бежать".

"Я заявляю, что Портнов первый заявил о том, что мне вручили подозрение - буквально через 30 минут... Здесь есть СМИ, которые писали, что я якобы убежал в Эмираты. Но я здесь, и не боюсь. Портнов не может простить, что был отстранён от потоков", - заявил он и назвал это "примитивной местью, агонией и истерикой".

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По поводу меры пресечения Пашинский подчеркнул, что ни разу не уклонился ни от одного следственного действия.

Также подчеркнул, что как только услышал о возобновлении уголовного производства, то сам сообщил ГБР и полицию о своем месте пребывания.

Федур заявил, что в тексте подозрения, предоставленном прокуратурой, подозрения как такового нет. "Ни в одном месте нет, что у моего подзащитного возникал умысел на нанесение телесных повреждений. Есть о нанесении телесных повреждений, но нет ни слова об умысле и когда он возник. При этом говорить об обоснованности подозрении не приходится", - сказал он. Также адвокат обратил внимание на массу фактических и лексических ошибок в тексте, поданном прокуратурой.

Он отметил, что данное производство слушалось несколько лет, расследование вело ГБР, умысел не был доказан и в марте 2019 года дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

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При этом, как подчеркнул Федур, при возобновлении дела генпрокурор сослался на норму, которая может иметь место только при досудебном расследовании, а не тогда, когда дело уже закрыто.

11 сентября генпрокурор отменил постановление о закрытии уголовного производства. При этом оба решения прокуратура не предоставила суду, хотя обязана это сделать по закону.

"Прошло полгода, а замгенпрокурора отменил постановление о закрытии уголовного дела. Но таких полномочий он по статье 35 не имеет. Я понимаю, что хотели бы иметь эти советские нормы, но таких норм нет. Поэтому прокурор превысил свои полномочия. К сожалению и, на этой стадии мы не можем обжаловать его действия, поэтому можем только о них говорить", - констатировал адвокат.

При этом, как уверяет Федур, в следствии за эти полгода ничего не поменялось. "Просто изменилась позиция ГБР. К тому же, уже идут угрозы моему клиенту, что его уже ждут на Лукьяновке и там ему устроят "веселую жизнь"... То есть изменилась только позиция ГБР. Новых доказательств нет. Это свидетельствует о том либо ином заказе", - сказал защитник.

Также Федур заявил, что в данном случае следствия никак не решает вопрос самозащиты Пашинского.

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Адвокат отметил, что прокуратура не предоставила ни одного доказательства того, что пребывая на свободе Пашинский может сбежать или влиять на свидетелей.

"Соответственно, такого риска нет, потому что прокурор не предоставил доказательств. А все поведение моего подзащитного свидетельствует о том, что бежать он не намерен", - резюмировал Федур.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.

Уголовные производства по инциденту будет расследовать Киевская областная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.

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13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.

Позже депутат от "Народного фронта" Сергей Пашинский заявил о закрытии против него скандального дела о стрельбе возле с. Хлепча.

В ноябре 2018 года полиция вручила Вячеславу Химикусу подозрение в хулиганском нападении на народного депутата "Народного фронта" Сергея Пашинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3152544
 
 
 Топ комментарии
 
нашли самого врага?
а может кацапскую и ватную нечисть нужно в суд тянуть?!!
а не Пашинского...
зеЛя кончит на ростове
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Место этой дряни только на нарах ...хотя возможно и под нарами ... Суд начал избрание меры пресечения Пашинскому - Цензор.НЕТ 5358
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ну вот первая ласточка - все для кого Украина ,был не пустой звук,сейчас будут за это отвечать - это контреволюция натуральная
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Слава Пашинскому - героям слава!
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пэтя понад усё
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вторая гильза - контрольный в голову, но промазал...пистолет - подарок о авакова, чтобы защитить себя от нападающих
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Злодіяці потрібно відпочити від шальних грошей.
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Место этой дряни только на нарах ...хотя возможно и под нарами ...
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место этой мрази- петушинный угол с диетпитанием- пожизненно
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Та какой там мавзолей ,место путина-***** на дне самой вонючей ватной параши и никаких мавзолеев ... Суд почав обрання запобіжного заходу Пашинському - Цензор.НЕТ 519
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курица, опять ты гундосишь про нары и жизнь блатную. продолжу читать тебе лекции.
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То что ты мне делаешь,это называется научным ,литературным словом минет Суд почав обрання запобіжного заходу Пашинському - Цензор.НЕТ 8436на большее ты лох,не способен..
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нашли самого врага?
а может кацапскую и ватную нечисть нужно в суд тянуть?!!
а не Пашинского...
зеЛя кончит на ростове
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зеля кончит в сортире от передоза
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психувать пора начинать свыни и свинярчукам, вкупе с мразями пашинскими, кононенками, грановскими
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"Вероятно, дело формировалось в спешке. Возможно к дате, сегодня у кое-кого день рождения", - добавил Федур. Источник: https://censor.net.ua/n3152544
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Этот адвокатик такой проф, что Ху.ла сюда приплел.
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Зараз в Україні багато чого для ***** робиться.
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Зеленський призначив дружину портнова суддею Оболонського районного суду.
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ствлю рупь за сто чтоб не присудили --нколядует на вьікуп ( залог) уже звтра
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З повністю ручним генпрокурором та продажними судами це може закінчитися реальним тюремним строком для "врагов народа". Мудрий же український нарід тільки улюлюкає услід, не усвідомлюючи, що він наступний...
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Седни будет мой вердикт судебной системе.Он ни на что не повлияет,кроме отношения к СН.
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ну вот первая ласточка - все для кого Украина ,был не пустой звук,сейчас будут за это отвечать - это контреволюция натуральная
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За Пашинского надо выходить на бессрочное вече! Я дам вам парабеллум...
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Я згоден взяти його з твоїх охоловших рук! Стріляйся прямо зараз, я потім підїду заберу.
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Тот самый с которым он блокпост пошёл захватывать
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Суке арест до суда без права залога...Мечты...
Выйдет,падло без проблем
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А за что-то более серьезное не захотели зацепить? Рука руку моет. Ни хрена ему не будет. Но зато зелики в экстазе."Барыг сажаааааююююют!"
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Богдан-Портнов хотят нейтрализовать потенциальных "организаторов" "путча".
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А за Пашінського соєві вийдуть на майдан волати про зраду?
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а они за всех волають - даже за Кличко, предавшего Петю (отказался идти в Раду с ним, предлагал Саакашвили - "другу" Пети).
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небожитель хренов, пришло время отвечать и свынюка со свинярчуками приготовьтесь
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Говно зеленое слейся плиз в канализацию
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свынопочитатель, твое свынство слито в унитаз народом Украины
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За зеленое дерьмо проголосовала меньшая часть из всех тех кто имел право голосовать. Поэтому хрюкающая тупая свинья здесь это ты
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где его верная дворняга танька???
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Преступники должны сидеть в тюрьмах!
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А хто тобі дав право називати людину злочинцем?
Ти Суд?
Чи ти нащадок Вишинського?
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тыкай другим, себе подобным. Разве я называл конкретного человека преступником?
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Украинский блогер Карл Волох в своем блоге пишет о том, что приближенный к Кремлю пропагандист Сергей Марков объявил о том, что ни о каком урегулировании на Донбассе с Украиной договариваться не будут, пока не сядет за решетку «хунта» - Турчинов Парубий, Аваков, Пашинский и Грицак.

 Блогер отмечает, по Парубию и Порошенко дела уже расследуются, по Пашинскому тоже уже начали работать, реанимировали старое дело о стрельбе при самообороне и сегодня постараются в суде одеть наручники, избрав меру пресечения.
Не стоит сомневаться, что другие дела также на подходе. Турчинова и Грицака обязательно привлекут. Исключение может пока коснуться только Авакова, но это, конечно же, только пока что.
Карл Волох подчеркивает, приятно, что у президента Зеленского свой на 100 процентов Генпрокурор и так же Портнов, которые охотно выполнят любые задачи большого Путина.
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Нашёл какого прощелыгу цитировать! Мудозвонище ордынский ещё тот.
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Але, сказане ним підтверджується діями ЗєВлади..
Що скажеш?
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Обменять выше перечисленных на украинских военнопленных, петисос.
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Ну, це було очевидно - всіх казлов, які будуть мішати новій зеленій владі кирувати, будуть тягати по судах та ізоляторах тимчасового утримання/домашніх арештах за дріб'язкові "злочини". Правільной дорогой ідут таваріщі, лишилось ще привчити зебілів писати доноси - і атєц народав дєдушка Сралін схвально посміхнеться з того світу, відчивши, що його діло живе та процвітає...
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авторка статті - Тетяна Чорновол. Так би одразу й казав
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пашинский это мразь и аферист и его есть за что сажать,помимо Химикуса.
турчинов пришел "поддержать" своего подельника???
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Оце так ! З засідання по Янику не було прямої ! Звідки такий інтерес ? І скільки ті октівісти-расслєдоватєлі кричали про те,як краде і муте Пашинський,що аж довелося діставати справу пораненого бикогопніка !
А тим часом Зєля призначив суддею Оболонського рай.суду Києва дружину Портнова. "Долг платєжом красєн".
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Капитулянты избавляются от героев Майдана, завтра придут за следующим.
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Свинарчуки вы послушайте как дело то было. Машина пашинского перекрыла возможность проезда. Вонючее чмо от хамской вседозволености выбегает с пистолетом, а его только обматерили но свинарчуки ж боги не могли простить какомуто быку его бычество нужно стрелять. и оно до сих пор уверено, что прав. Садить.
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Защищать свою оскорблённую свиноматку.
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Отпустят...потеряю веру человечество. Нельзя не наказывать за такие вещи на дороге.
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На дороге всякое случается. Водители разные, кого баба бросила, кто с перепою, кто приболел нет там дела эмоциям….За разборки тем более с оружием сажать и на долго.
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Якщо бидло Хімікус залишиться на свободі , того хто від цього гопника захищався посадять, то це означає крах справедливості.
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Слушайте самого пашинского, он говорит, что вместо того, чтоб разъехаться приказал своей жене перекрыть возможность движения потерпевшему.
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Трудящийся Химикус добросовестно отработав 8-часовой рабочий день ночью шёл, уставший, домой отдыхать.
В это время в темноте его поджидал с пистолетом наготове злобный Пашинский, который ну не любит трудящихся.
Пашинский дождался мирного Химикуса и расстрелял его из пистолета - ведь ему, как главарю хунты, за это ничего не будет.

Но не тут то было!
Власть взяли трудящиеся из 95-го квартала и теперь все угнетатели трудящихся понесут своё наказание! Ни Турчинов, ни Яценюк, ни Порошенко не уйдут от возмездия трудящихся во главе с дважды не судимым трудящимся...

на фото труженик Химикус и один из главарей хунты 2014 года...


гнилые, тупые животные...
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Есть ли потерпевший моральным человеком? Не думаю. Только из двух дураков на дороге опаснее тот, что с пистолетом.
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...совсем не являюсь адептом Сирожи этого, вороватый малый да и нагловатый не в меру..но окажись на его месте тогда, разрядил бы своего кольта в алканавта этого бродячего, приключений на жопу свою тощую ищущего, не раздумывая...этих тварей, наводящих ужах на женщин и детей, по стране развелось немеренно. Ушлых Портновых никаких не хватит для их защиты...
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Слухаю адвоката....по суті нічого їм сказати, б'ють по формі.
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У Химискуса отобрать бутылку, у Пашинского отобрать пистолет. Секундант - Кличко. Пусть решает божий суд, а не продажно-зеленеющий украинский.
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. «ФАКТАМ» удалось пообщаться с экспертом по вооружению, который попросил не называть его имени. Он уверен, что «Молот» взорвался из-за неисправности самого орудия. С 2016 года это далеко не первый подобный случай. При этом бойцов за это время погибло гораздо больше, чем сообщается в прессе.

- Каждый подобный взрыв «Молота» засекречен, - говорит эксперт. - Очень часто после очередного инцидента с минометом в прессе появляются фотографии, якобы с места происшествия. Я как специалист по вооружению могу сказать, что эти фото, как правило, совсем не оттуда. Я видел реальные последствия взрыва, кое в чем разбираюсь. Как правило, в качестве основных причин ЧП с «Молотом» называют взрыв снаряда в стволе или двойное заряжение. Это когда одна мина еще не вылетела, а уже закладывают другую. Остановимся подробнее на этих двух версиях.

Миномет «Молот» начали собирать по госсзаказу в 2015 году на заводе «Маяк». Не буду сейчас говорить, кто именно получил заказ. Этих людей вы все знаете. Думаю, в будущем их имена назовут официально. Итак, миномет - простейший механизм, который состоит из трубы и взрывателя. Тем не менее была озвучена его стоимость - 20 тысяч долларов за один! Вы представляете, какие это деньги? Сто таких минометов - по стоимости одного очень хорошего танка!

- Вы считаете, что цена завышена?

- Причем очень сильно. По моим подсчетам, один такой миномет можно было бы собрать, ну, максимум в десять раз дешевле - за пару тысяч долларов. И сталь для изготовления орудия была бы более качественной.

- А что не так со сталью?

- Помните, в Ровенской области от взрыва «Молота» на полигоне погибли трое бойцов? Это произошло в начале июля. Металл, из которого был сделан ствол «Молота», отправили на экспертизу. Но результатов по-прежнему нет. Я не могу поверить, что почти за три месяца нельзя было сделать экспертизу металла. Был случай, когда по нашей просьбе проводилась такая экспертиза с двойной перепроверкой всего за три дня. Поэтому у меня возникают сомнения по поводу качества стали, из которой делают стволы для «Молотов». Кроме того, я эти минометы хорошо знаю. Видел их, исследовал. На многих даже сварной шов некачественный. На мой взгляд, металл просто не выдержал при стрельбе давления пороховых газов и разорвался.
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В СИЗО его. Пусть камеру для Пети готовит. Мародер хуже кацапа
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