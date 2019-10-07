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 Политика Украины, Происшествия
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 Экс-нардепа, подозреваемого в завладении имуществом ГП "Укрзализнычпостач", отправили под домашний арест, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал народному депутату Украины VIII созыва меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

"4 октября 2019 года следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ по делу о завладении имуществом ГП "Укрзализнычпостач" и Филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" в особо крупных размерах во время осуществления последним государственных закупок и применила к подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Подозреваемый - народный депутат Украины VIII-ого созыва", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы ВАКС.

Отмечается, что подозреваемому запрещается покидать жилье с 22:00 до 6:00. Кроме того, судья возложила на подозреваемого дополнительные обязанности: не оставлять населенный пункт, в котором он зарегистрирован/проживает без разрешения детектива, прокурора или суда.

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Также экс-нардепу необходимо воздерживаться от общения с людьми, которые работали или работают с 2015 года в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця", АО "Укрзализныця" и Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины.

Подозреваемый должен сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на въезд/выезд в Украину.

Экс-нардепа, подозреваемого в завладении имуществом ГП Укрзализнычпостач, отправили под домашний арест, - ВАКС 01

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Как сообщает Интерфакс-Украина, 2 октября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили о подозрении в нанесении ущерба на сумму более 20 млн грн ГП "Укрзализнычпостач" экс-народному депутату Валерию Ищенко.

Отмечается, что речь идет об экс-народном депутате, его финансовом советнике, экс-внештатном советнике главы Администрации президента Украины в 2015-2016 гг.

Как сообщил источник агентству "Интерфакс-Украина", подозрение вручено бывшему нардепу Валерию Ищенко (член депутатской фракции партии "Блок Петра Порошенко").

Местонахождение двух последних лиц не установлено, о подозрении они извещены в порядке ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Таким образом, общее количество участников преступления возросло до 10 человек.

Так, по версии следствия, в 2015 году частный предприниматель обратился с действующему на то время нардепу с просьбой о содействии в организации схемы поставок метизной продукции на "Укрзализныцю" по завышенным вдвое ценам. Нардеп согласился оказать содействие своими финансовыми ресурсами и деловыми связями. Кроме того, к совершению преступления приобщился помощник нардепа, выполняя его поручения относительно финансов и консультируя других участников схемы.

Нардеп также обратился к экс-внештатному советнику главы АП, чтобы он оказал влияние на должностных лиц ГП "Укрзализнычпостач" для обеспечения побед на торгах и заключения договора поставки метизной продукции по желаемой для участников преступления цене. В результате, по версии следствия, "Укрзализныце" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3152542
 
 
 Топ комментарии
 
А украл бы прицеп картошки, аж потарахтел бы в СИЗО.
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день почти прошел, не могу вспомнить ни одной позитивной новости.
стабильно один негатив. А теперь риторический вопрос: может ли нормальный человек жить в такой обстановке и оставаться нормальным? 28 лет нестабильности и негатива.
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Отправили домой? Вот ето серьезное наказание.Даже представляю как он сейчас бедолага в своем коттедже в басейне с девочками за стаканчиком виски плачет над несправедливой судебной системой.
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А украл бы прицеп картошки, аж потарахтел бы в СИЗО.
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Прицеп картошки при нынешних ценах не нее ето кража в крупных размерах- вплоть до расстрела. Хватило бы и корзины продуктов из супермаркета для уголовного наказания.
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А власник причепа з бараболями незадекларований олігарх!
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Отправили домой? Вот ето серьезное наказание.Даже представляю как он сейчас бедолага в своем коттедже в басейне с девочками за стаканчиком виски плачет над несправедливой судебной системой.
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Самый справедливый суд в мире: украл пару мешков кукурузы - отдыхай в СИЗО, украл миллионы - мучайся под домашним арестом.
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А представляете какие это для них муки ? Все "которые теперь не кумовья и не барыги" воруют, а он сидит дома.
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день почти прошел, не могу вспомнить ни одной позитивной новости.
стабильно один негатив. А теперь риторический вопрос: может ли нормальный человек жить в такой обстановке и оставаться нормальным? 28 лет нестабильности и негатива.
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Зато мы хотим чтобы крым и дамбас захотели вернуться к нам в Украину да еще сами Экс-нардепа, подозреваемого в завладении имуществом ГП "Укрзализнычпостач", отправили под домашний арест, - ВАКС - Цензор.НЕТ 6626
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А по мнению порохоботов нужно чтобы 92% которые предали гетьмана свалили со страны
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28 лет нестабильности и негатива. 28? А 5 лет с Порохом?
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А я так и не дождался сегодняшнего митинга против капитуляции. Наверное они это только раз в неделю могут хоть бы Киву взяли бы в помощь....
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Что значит домашний арест?-пусть привыкает,статья серьезная.
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