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Все про:Ахметов (1867) ДТЭК (100) Герус (70) электроэнергия (315)

 ДТЭК заблокировала импорт более дешевой электроэнергии из Словакии, - Герус

Компания Рината Ахметова ДТЭК, злоупотребляя своим монопольным положением, зарабатывает миллиарды сверхприбылей и держит в заложниках всю страну.

Об этом в своей колонке на БизнесЦензоре рассказал нардеп (СН), глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.

"Украина работает в режиме двух энергетических систем: Бурштынский остров - Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области. Здесь "ДТЭК Захидэнерего" контролирует около 95% всего производства электроэнергии. Объединенная энергетическая система Украины - остальные области. Здесь ДТЭК контролирует более 60% нерегулируемого рынка (того, что находится за пределами специальных обязанностей)", - рассказал Герус, отметив, - "Владельцем компании ДТЭК, которая получает около 60% денег с каждой платежки за электроэнергию является самый богатый украинец Ринат Ахметов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дефицит на рынке электроэнергии создается искусственно, в частности компанией Ахметова, - Герус

"Конкурировать с ДТЭК и покрывать соответствующие дефициты могла бы импортная электроэнергия, в Словакии существенно дешевле, чем на "свободном конкурентном" украинском рынке. Но ДТЭК заблокировал и этот импорт - выкупил мощности соответствующих линий электропередачи, но использовал их для реального импорта только на 25%. Фактически это было сделано, чтобы никто другой не мог импортировать, и чтобы в компании ДТЭК сохранялась возможность создавать дефициты электроэнергии и рост цен. Другого объяснения здесь не существует, ведь электроэнергия в Словакии в те же часы была на 30% дешевле, чем "электроэнергия от ДТЭК", поэтому импорт был выгоден", - акцентировал Герус.

"Угольные электростанции намеренно выводят свои блоки с "рынка на сутки вперед", чтобы вызвать дефициты и рост стоимости электроэнергии. Таким образом, в сентябре средний дефицит электроэнергии с 23.00 до 24.00 составлял 12 064 МВт, а это более 50% потребления электроэнергии всей страны. С июля такой дефицит вырос примерно на 400%. Средний почасовой дефицит электроэнергии вырос на 86% с 802 МВт в июле до 1490 МВт в сентябре. С каждым месяцем нового "свободного конкурентного рынка" ситуация только ухудшается", - подчеркнул нардеп.

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"Именно из-за таких созданных ДТЭК дефицитов и начался импорт электроэнергии. Государство не осуществляет никакого импорта, но некоторые потребители, которые не смогли купить для себя электроэнергию в Украине, начали искать ее в других странах. Сегодня совокупный импорт из разных стран составляет около 500 МВт, что в 3 раза меньше, чем созданный на рынке дефицит. Но даже уже этот импорт мешает компании ДТЭК злоупотреблять своим монопольным положением, зарабатывать миллиарды сверхприбылей и держать в заложниках всю страну. Поэтому вы уже слышите и еще будете слышать визг купленных депутатов, политиков и "экспертов", которые сидят на зарплате у монополии", - резюмировал Герус.

Источник: https://censor.net.ua/n3152541
 
   
 Топ комментарии
 
Ай маладець Зєленський! Поборов тики олігархів! ДТЭК заблокировал импорт более дешевой электроэнергии из Словакии, - Герус - Цензор.НЕТ 1570 ДТЭК заблокировал импорт более дешевой электроэнергии из Словакии, - Герус - Цензор.НЕТ 6093
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И что в этом нового?
Зеленая власть отменила Роттердам + с дешевым углем, чтобы покупать более дорогой.
Ахметыч что, глупее Бени?
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Ай маладець Зєленський! Поборов тики олігархів! ДТЭК заблокировал импорт более дешевой электроэнергии из Словакии, - Герус - Цензор.НЕТ 1570
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Слава Зеленському! Переможцю українського олігархата!!! Пропоную відлити йому золотий пам'ятник в натуральну величину і встановити на ісконнай родінке героя!
Крокують пеньсіонери - УРА мальчішу!
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Это прямая угроза нац безопасности- Надо эти мощности национализировать-
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Точно, а потім приватізіроваць Каламоскаму за ваучєри!
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давай альтернативное предложение что надо сделать
уже за 30 лет типа власныкы полностью уничтожили промышленность
в уркаине собственность захапали урки и не отобрав ее у мафии кто бы ни бел презом них я не изменится
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Ну то чого паришся? Усё уже украдено давно, і ти сам кажеш що вже ніц не змінити.
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Поборов, щей як.

Один блокує отримання більш дешевої електроенергії зі Словакії (ахметка), другий купує (на крові ???) ту саму електроенергію в параші (беня). Ось така х...ня, зебілятки...
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Ай, молодець, соєвий!
А нічого, що Рінатушці віддав енергосистему України в приватну власність сам сивочолий гетьман Святий Петро?
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Зеленський таки посадив проклятого барррригу Порошенка!!! Ура Зеленському!!!
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Тобто, коли немає чого тобі сказати, то як то завжди несеш нісенітниці? Зрозуміло.
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Здрастє! Коли Зеленський це репетував на стадіоні ти не казав ще це нісенітниця! ДТЕК заблокував імпорт дешевшої електроенергії зі Словаччини, - Герус - Цензор.НЕТ 7495
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чого нісенітниці... Петро був поганий барига, а Зєля щось змінив? ну, крім відведення наших військ
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Я йому до сраки, він як та помічниця зепутата не знає хто і коли був президентами в Україні.
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Ну, хто ахметці віддав енергосистему - ще велике питання. А от що зебільониш не тільки ахметку не відігнав від корита, але й привів туди (до корита) беню, це факт.
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Ну, те, що це відбулося задовго до Пороха - факт. А ось нафтогазові труби у власність державі повертали при Пороху, теж факт. Але, прихильникам Коломойського... тьху ти, Зєлєбоби, це якраз не подобається))))
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а кто ж ему позволил это монопольное положение, и в какой заднице сидит и что он там делает наш амку...
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мерзкая страна. просто все валят отсюда из за этих крыс.
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ахмет попутчик пэтюньки.
Думай тэ
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а че ж тогда зеля с ним договорняки устроил а не посадил
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А потому, что рэформованый пэтюнькой амк не нашел ничего плохого, шо ахмет монополизировал энергетику
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ну так пускай зелесвин реформирует лучше, что мешает?
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Так сыньоносый и мешает, тебе разве не понятно?
Хотя ты пэидиот же, тебе не понятно.
Пысы, и не спрашивай как именно мешает, я тебе отвечать не буду
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как он может межать презу с карманной радой правительством и всеми силовыми органами
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отвечать ты не будешь потому что ответить тебе нечем без сказок венского леса
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пусть 100% зелин прокурор сбу гбр набу и прчее ху-нр что-то найдет
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Ну так пора потихоньку брать за хобот свынячего попутчика
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Сколько бы не менялись Гаранты, Ахметов со всеми ими порешает и будет дальше безпределить.Футболистовкормить ему намного важнее , чем шахтеров.
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Ну все, Зеленський на стадіон більше ні шагу. А то там чомусь трибуни взриваються ні з того ні з сього. ДТЕК заблокував імпорт дешевшої електроенергії зі Словаччини, - Герус - Цензор.НЕТ 9736
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Да, и ты, зеб, при Порошенко не говорил, что голосовал за Зелемойского, а сейчас... тоже не говоришь.
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есть выход: кучму повестить, олигархов расстрелять.
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все в рамках договора

"с господином Ахметовым мы не только достигли соглашения об отмене от формулы " Роттердам + ", но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса
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И что в этом нового?
Зеленая власть отменила Роттердам + с дешевым углем, чтобы покупать более дорогой.
Ахметыч что, глупее Бени?
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Кабмин впервые за всю историю обязал "Нафтогаз" продавать газ на "ДТЕК Східенерго" по 2895 грн за тыс. м. куб., на 40% дешевле, чем населению, - Герус. ДОКУМЕНТ
https://censor.net.ua/news/3142847/kabmin_vpervye_za_vsyu_istoriyu_obyazal_naftogaz_prodavat_gaz_na_dtek_shdenergo_po_2895_grn_za_tys_m
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Слова Геруса 14 августа, когда КМ заправлял грося, перекликаются с текущим его заявлением про ДТЭК. Петекантропы тупы.
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так кто правительство Ахметов или Герус какие Вы слабаки так попросите еще 200 скорых подарить так он Вам скоро еще что то блокирует или посадки вже не на часі весна минула можемо позабути
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Ну ну) И поэтому коломойский начпл торговлю с РФ.
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Прекращал! Порох снял из кацапского крючка Украину, ну зеБЕНИНА моника, все делает, что бы вернуть назад коломойше все! Недаром беня , рассказывал, что у нас на Донбассе *гражданская война* и подсунули монике формулу Штайнамера.
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Это намёк на то, что электроэнергия подорожает?
Это не задача антимонопольного комитета, пресекать такую "деятельность"?
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Порохоботы причмокивая кушают "потужный рынок электроэнергии", который гойсман ввел как раз перед отставкой. Как и прогнозировалось тогда, виноватым сделают конечно же Зеленского.
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На читай зебилобот, Коломойский начал импортировать электроэнергию из России - СМИ
Сегодня, 1 октября, компания "Юнайтед Энерджи" осуществила первую поставку электроэнергии из России в режиме импорта.
Так кто теперь торгует с РФ?
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Можно лошадь привести к воде, но нельзя заставить лошадь пить, мудрец в памперсах.
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"злоупотребляя своим монопольным положением"____________________хотелось бы спросить - а какова зарплата у главы Антимонопольного Комитета? у его замов и членов??
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Тре повисити, а то можуть стати корупціонерами...
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А про долю в импорте Бени Коломойского молчек??!!! Хорошая борьба с олигархами!!! олигарх должен остаться один , не Беня конечно!! Вся Власть Бене! Вся Земля Бене! Все фабрики Бене!!!! Ни чего не забыл?
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Вопрос идет о завышенной цене на электрику. Или тебе уже татарин люб, петисос?
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А может уже пора вернуть в государство стратегические и енергетические предприятия? Ето какой то кошмар с етими монополистами. Дошло до того что в Киевской области чтобы подключить свет к своему построенному частному дому нужно идти домой к местному князьку и договариваться и платить ему налом деньги за подключение потому что он видите ли приватизировал в округе все трансформаторы.
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ДТЭК заблокировала ..-Герус/ Дефицит….создается компанией ….Ахметова, - Герус /Суетится слуга народа Коломойского, конкурента хозяину убирает.- Прощай, Кононенко, здравствуй, Коломойский? Угольная отрасль поменяла "куратора. Среда, 17 июля 2019
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Деятельность Ахметова - самое настоящее вредительство. Судить с конфискацией в пользу государства. И забыть уже об этом Ахметове как о страшном сне. ДТЕК заблокував імпорт дешевшої електроенергії зі Словаччини, - Герус - Цензор.НЕТ 8286
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Почему националисты не трогают ахметова ? Они его в упор не видят. Видят гей парады. Ему шо,для этого геем стать надо ?
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а Герус информационной строкой заделался?
он же вроде, какой то владный прыщ
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ЗА ТО ОН В ДУДКИ ГУДЕЛ .а дудки тоже денег стоят.
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Это называется передел. Кто успел, того и тапки.
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ПАорохоскоты сидят возле параши и воняют.
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Порохоботы на вас надега. Помогите Петиному дружбану, наинайте орать, что налоги Ахметов платит большие....
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Олигархи дерутся, а у украинцев чубы трещат.
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он наверно на луне живет никак не в укре пора бы его на раскулачку на костер
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Герус следующий на выход после Гончаренка, от увидите
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