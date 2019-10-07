 ДТЭК заблокировала импорт более дешевой электроэнергии из Словакии, - Герус

Об этом в своей колонке на БизнесЦензоре рассказал нардеп (СН), глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.

"Украина работает в режиме двух энергетических систем: Бурштынский остров - Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области. Здесь "ДТЭК Захидэнерего" контролирует около 95% всего производства электроэнергии. Объединенная энергетическая система Украины - остальные области. Здесь ДТЭК контролирует более 60% нерегулируемого рынка (того, что находится за пределами специальных обязанностей)", - рассказал Герус, отметив, - "Владельцем компании ДТЭК, которая получает около 60% денег с каждой платежки за электроэнергию является самый богатый украинец Ринат Ахметов".

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"Конкурировать с ДТЭК и покрывать соответствующие дефициты могла бы импортная электроэнергия, в Словакии существенно дешевле, чем на "свободном конкурентном" украинском рынке. Но ДТЭК заблокировал и этот импорт - выкупил мощности соответствующих линий электропередачи, но использовал их для реального импорта только на 25%. Фактически это было сделано, чтобы никто другой не мог импортировать, и чтобы в компании ДТЭК сохранялась возможность создавать дефициты электроэнергии и рост цен. Другого объяснения здесь не существует, ведь электроэнергия в Словакии в те же часы была на 30% дешевле, чем "электроэнергия от ДТЭК", поэтому импорт был выгоден", - акцентировал Герус.

"Угольные электростанции намеренно выводят свои блоки с "рынка на сутки вперед", чтобы вызвать дефициты и рост стоимости электроэнергии. Таким образом, в сентябре средний дефицит электроэнергии с 23.00 до 24.00 составлял 12 064 МВт, а это более 50% потребления электроэнергии всей страны. С июля такой дефицит вырос примерно на 400%. Средний почасовой дефицит электроэнергии вырос на 86% с 802 МВт в июле до 1490 МВт в сентябре. С каждым месяцем нового "свободного конкурентного рынка" ситуация только ухудшается", - подчеркнул нардеп.

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"Именно из-за таких созданных ДТЭК дефицитов и начался импорт электроэнергии. Государство не осуществляет никакого импорта, но некоторые потребители, которые не смогли купить для себя электроэнергию в Украине, начали искать ее в других странах. Сегодня совокупный импорт из разных стран составляет около 500 МВт, что в 3 раза меньше, чем созданный на рынке дефицит. Но даже уже этот импорт мешает компании ДТЭК злоупотреблять своим монопольным положением, зарабатывать миллиарды сверхприбылей и держать в заложниках всю страну. Поэтому вы уже слышите и еще будете слышать визг купленных депутатов, политиков и "экспертов", которые сидят на зарплате у монополии", - резюмировал Герус.