 В Украине стоит обложить налогом наличный валютный обмен и поощрять безналичный, - Дубинский

Такое мнение высказал нардеп Александр Дубинский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208). Считаю, что при введении чека с каждой кассовой операции (законопроект 1053-1) + жестких санкциях за его невыдачу (1073-1) - нужно создавать стимулы для обмена валют в безналичной форме. То есть, если валюта размещается на текущем /карточном/ виртуальном счете - обмен проводится без комиссии. Если же обмен идет в наличной форме - платите налоги в бюджет. На развитие спорта. Потому что наличная валюта в стране, в основном, появляется из теневой экономики и взяток", - написал народный избранник.

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Он уверен, что таким образом наличный валютный обмен будет переведен "в белую".

"Чтобы валюта попадала в банки, и не подписывала серый наличный оборот и валютных спекулянтов. Которые потом опять будут раскачивать курсовую волну, загоняя "аленей", - отметил Дубинский.

По его мнению, следующий шаг - оффшоры: "Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной компанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре. Если им является гражданин Украины - то ГФС должна применить к нему налог на доходы физлиц".

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Отметим, что на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №2208 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения общегосударственного сбора на развитие спорта.