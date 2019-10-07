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 Политика Украины, Экономика
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 В Украине стоит обложить налогом наличный валютный обмен и поощрять безналичный, - Дубинский

Наличная валюта в стране в основном появляется из теневой экономики и взяток, а валютные спекулянты раскачивают курсовую волну.

Такое мнение высказал нардеп Александр Дубинский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208). Считаю, что при введении чека с каждой кассовой операции (законопроект 1053-1) + жестких санкциях за его невыдачу (1073-1) - нужно создавать стимулы для обмена валют в безналичной форме. То есть, если валюта размещается на текущем /карточном/ виртуальном счете - обмен проводится без комиссии. Если же обмен идет в наличной форме - платите налоги в бюджет. На развитие спорта. Потому что наличная валюта в стране, в основном, появляется из теневой экономики и взяток", - написал народный избранник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обязательно учтем", - Гетманцев о замечаниях бизнеса в налоговой реформе

Он уверен, что таким образом наличный валютный обмен будет переведен "в белую".

"Чтобы валюта попадала в банки, и не подписывала серый наличный оборот и валютных спекулянтов. Которые потом опять будут раскачивать курсовую волну, загоняя "аленей", - отметил Дубинский.

По его мнению, следующий шаг - оффшоры: "Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной компанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре. Если им является гражданин Украины - то ГФС должна применить к нему налог на доходы физлиц".

В Украине стоит обложить налогом наличный валютный обмен и поощрять безналичный, - Дубинский 01

Также читайте: Разумков изъял из повестки дня заседания Рады вопрос создания ВСК по деятельности руководства НБУ в 2014-19 гг, - Дубинский

Отметим, что на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №2208 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения общегосударственного сбора на развитие спорта.

Источник: https://censor.net.ua/n3152535
 
 
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Зебилы в чергове разом себе зробили,так тупорилы? В Украине стоит обложить налогом наличный валютный обмен и поощрять безналичный, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6484
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Дубинский типичный инвалид умственного труда...
Если человеку нужно будет поехать в отпуск за границу
он должен будет заплатить ЗЕбилам за это налог...
Ну а те кто поумнее пойдут к валютчикам...

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Что Дубинскому плохого сделали заробитчане? В Украине стоит обложить налогом наличный валютный обмен и поощрять безналичный, - Дубинский - Цензор.НЕТ 259
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Не платят дань банде молодых либератрианцев большевиков.
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😀 З зебілів можна і два відсотки брати!
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Зеленский хочет ввести 5% налог на доходы «заробитчан» Только я не понимаю, почему он его еще не ввел... Это существенно наполнило бы бюджет страны!!!
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морякам-контрактникам подготовиться))
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придурок, если уж обкладывать ( матом), то те несуществующие наличные миллионы задекларированные чиновниками всех мастей на перспективу .
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Инициативы "зелёных либертарианцев" все либеральнее и либеральнее. Все сводится к новым налогам, ну точно почерк кровосиси
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Хочет полезную идею на верх закинуть что бы пацанам понравиться, что тут не понятного?
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Он еврей? Ах, да.... В Украине стоит обложить налогом наличный валютный обмен и поощрять безналичный, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6087
Уже давно платим, например, чет по 6грн. с литра топлива, но по дорогам без истерики, даже пройти сложно, не говоря уже о том шоп ездить.
Что за гады - делайте шоп все было очень хорошо - раз-два(собирает "кравчучку").
Они там ошизели шоле? Идите в жёппу - за то шо тут живешь(это мазохизм), еще и с тебя сдирают по-полной? Я бы даже и 0.01 процента принципиально пиявкам бы не платил.
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В Украине стоит обложить налогом наличный валютный обмен и поощрять безналичный, - Дубинский
реваншисты под видом овечек пришли к власти(
арбузов тоже ввёл правило при обмене валюты паспорта ксерить
погнали тех подонков погонят и эту шушару(
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толік теж українець, нажаль. шкода що Петро Олексійович не лишив його громадянства...
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"На развитие спорта" - це вже може стати мемом.
Бо "мене на карман" звучить занадто відверто... а в такій формі якось м'якіше.
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Опять слабых щемить?! А обещанная борьба с олигархами и их "раскулачивание", а налог на вывод капитала из Украины???
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Сразу всех предупреждаю - у предпринимателя Порошенко П.А. никаких своих офшорных компаний нет и не было никогда!!)
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Дубинский а когда Ваше шобло ведет налог на воздух чтоб народ наконец озверел и очистил землю от таких умников кучерявых
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очередное улучшение нашей жизни по зеленски
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Привет шаветский шаюз. Привет менялы. Свершилось. Даешь запрет на наличную валюту и уголовное наказание. В Украине стоит обложить налогом наличный валютный обмен и поощрять безналичный, - Дубинский - Цензор.НЕТ 7120
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Главное 5% за амнистию капитала стыренных в Украине денег.
Остальных к ногтю.
И кто скажет? что он не ставленник олигархов?
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да все налогами обклади кроме своих алигархов
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Кукла Коломойского собралась с оффшорниками бороться...
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