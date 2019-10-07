 В Украине стоит обложить налогом наличный валютный обмен и поощрять безналичный, - Дубинский

Такое мнение высказал нардеп Александр Дубинский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208). Считаю, что при введении чека с каждой кассовой операции (законопроект 1053-1) + жестких санкциях за его невыдачу (1073-1) - нужно создавать стимулы для обмена валют в безналичной форме. То есть, если валюта размещается на текущем /карточном/ виртуальном счете - обмен проводится без комиссии. Если же обмен идет в наличной форме - платите налоги в бюджет. На развитие спорта. Потому что наличная валюта в стране, в основном, появляется из теневой экономики и взяток", - написал народный избранник.
Он уверен, что таким образом наличный валютный обмен будет переведен "в белую".
"Чтобы валюта попадала в банки, и не подписывала серый наличный оборот и валютных спекулянтов. Которые потом опять будут раскачивать курсовую волну, загоняя "аленей", - отметил Дубинский.
По его мнению, следующий шаг - оффшоры: "Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной компанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре. Если им является гражданин Украины - то ГФС должна применить к нему налог на доходы физлиц".
Отметим, что на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №2208 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения общегосударственного сбора на развитие спорта.
Если человеку нужно будет поехать в отпуск за границу
он должен будет заплатить ЗЕбилам за это налог...
Ну а те кто поумнее пойдут к валютчикам...
либератрианцевбольшевиков.
Уже давно платим, например, чет по 6грн. с литра топлива, но по дорогам без истерики, даже пройти сложно, не говоря уже о том шоп ездить.
Что за гады - делайте шоп все было очень хорошо - раз-два(собирает "кравчучку").
Они там ошизели шоле? Идите в жёппу - за то шо тут живешь(это мазохизм), еще и с тебя сдирают по-полной? Я бы даже и 0.01 процента принципиально пиявкам бы не платил.
реваншисты под видом овечек пришли к власти(
арбузов тоже ввёл правило при обмене валюты паспорта ксерить
погнали тех подонков погонят и эту шушару(
Бо "мене на карман" звучить занадто відверто... а в такій формі якось м'якіше.
Stugna UA
@StugnaU
Это фото сделало мой день!
капиталастыренных в Украине денег.
Остальных к ногтю.
И кто скажет? что он не ставленник олигархов?