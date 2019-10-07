 Дубинский предлагает наличный валютный обмен обложить налогом "на развитие спорта"

Такое мнение высказал нардеп Александр Дубинский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208). Считаю, что при введении чека с каждой кассовой операции (законопроект 1053-1) + жестких санкциях за его невыдачу (1073-1) - нужно создавать стимулы для обмена валют в безналичной форме. То есть, если валюта размещается на текущем /карточном/ виртуальном счете - обмен проводится без комиссии. Если же обмен идет в наличной форме - платите налоги в бюджет. На развитие спорта. Потому что наличная валюта в стране, в основном, появляется из теневой экономики и взяток", - написал народный избранник.
Он уверен, что таким образом наличный валютный обмен будет переведен "в белую".
"Чтобы валюта попадала в банки, и не подписывала серый наличный оборот и валютных спекулянтов. Которые потом опять будут раскачивать курсовую волну, загоняя "аленей", - отметил Дубинский.
По его мнению, следующий шаг - оффшоры: "Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной компанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре. Если им является гражданин Украины - то ГФС должна применить к нему налог на доходы физлиц".
Отметим, что на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №2208 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения общегосударственного сбора на развитие спорта.
Скриншот страницы проекта закона №2208
дубицкого бы в 17-й год,покомиссарить - цены бы ему там не было..
Этот маркиз уже в сорок лет потерял интерес к придворной жизни, покинул Версаль, удалился в свои владения и посвятил себя наукам. Его перу принадлежал значительный труд о динамической национальной экономике, в коем он предлагал отменить все налоги на землевладение и сельскохозяйственные продукты, а также ввести обратно пропорциональный подоходный налог, который сильнее всего ударял бы по бедным и тем самым вынудил бы их более энергично развивать свою экономическую активность. Вдохновленный успехом своей брошюры, он сочинил трактат о воспитании мальчиков и девочек в возрасте от пяти до десяти лет, затем увлекся экспериментальным сельским хозяйством и попытался путем переноса бычьего семени на различные сорта трав вывести животно-растительных продукт скрещивания для получения молока, что-то вроде дойного цветка. Поначалу он достиг некоторых успехов, позволивших ему изготовлять из травяного молока сыр, который Академия наук в Лионе определила как «близкий по вкусу к козьему, хотя несколько более горький». Однако ему пришлось приостановить опыты ввиду огромных расходов на бычье семя, которое гектолитрами разбрызгивалось по полям"
(с) Патрик Зюскинд "Парфюмер"
(роман написаний у 1985 році, отже Зюскінд створив Зе-типаж за 34 роки до того, як це стало депутатом СН)
Cлишком сложно для меня, такую гениальную схему, только зебоболики поймут
А ЗАЧЕМ МНЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ? Медицина платная, образование платное, пенсий нет, соц гарантий нет, менты за себя, суд то же за себя!! НАЛОГИ НАХЕРА ПЛАТИТЬ?!!
50% еще лучшшее чем 20%
Как вам инициатива вашего слуги?!)))))
Ану подорвались и аплодируйте стоя...
ДОЛБОДЯТЕЛ.
просто дубинский хочет писдить наши деньги!
на спорт
а на пенсии 1800 грвн не нада
Он хочет ЗАСТАВИТЬ всех пользоваться банками: типичная шыддовская демократия.
И вводить всё новые налоги.
Как они боятся людей с неучтёнными капиталами.
Как они боятся свободного рынка семян и продуктов.
Они хотят всё сконцентрировать в своих руках - за каждой нуждой идите к нам.
И кланяйтесь, гои.
вангую скоро введёт закон о тунеядстве.. пох что в Украине нет работы всем, но все должны будут платить..
Зеля, давай принимай быстрее!