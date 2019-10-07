EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  4639  151
Материалы по теме:
Все про:ВР (23805) законопроект (2181) теневая экономика (76) обмен валюты (25) Дубинский (11)

 Дубинский предлагает наличный валютный обмен обложить налогом "на развитие спорта"

Наличная валюта в стране в основном появляется из теневой экономики и взяток, а валютные спекулянты раскачивают курсовую волну.

Такое мнение высказал нардеп Александр Дубинский в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По поводу 1% налога с обмена валют (законопроект 2208). Считаю, что при введении чека с каждой кассовой операции (законопроект 1053-1) + жестких санкциях за его невыдачу (1073-1) - нужно создавать стимулы для обмена валют в безналичной форме. То есть, если валюта размещается на текущем /карточном/ виртуальном счете - обмен проводится без комиссии. Если же обмен идет в наличной форме - платите налоги в бюджет. На развитие спорта. Потому что наличная валюта в стране, в основном, появляется из теневой экономики и взяток", - написал народный избранник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Обязательно учтем", - Гетманцев о замечаниях бизнеса в налоговой реформе

Он уверен, что таким образом наличный валютный обмен будет переведен "в белую".

"Чтобы валюта попадала в банки, и не подписывала серый наличный оборот и валютных спекулянтов. Которые потом опять будут раскачивать курсовую волну, загоняя "аленей", - отметил Дубинский.

По его мнению, следующий шаг - оффшоры: "Считаю, что каждый предприниматель, работающий с офшорной компанией, должен принести справку о ее конечном бенефициаре. Если им является гражданин Украины - то ГФС должна применить к нему налог на доходы физлиц".

Дубинский предлагает наличный валютный обмен обложить налогом на развитие спорта 01

Также читайте: Разумков изъял из повестки дня заседания Рады вопрос создания ВСК по деятельности руководства НБУ в 2014-19 гг, - Дубинский

Отметим, что на сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №2208 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения общегосударственного сбора на развитие спорта.

Дубинский предлагает наличный валютный обмен обложить налогом на развитие спорта 02
Скриншот: w1.c1.rada.gov.ua

Дубинский предлагает наличный валютный обмен обложить налогом на развитие спорта 03
Скриншот страницы проекта закона №2208

Источник: https://censor.net.ua/n3152535
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы в чергове разом себе зробили,так тупорилы? В Украине стоит обложить налогом наличный валютный обмен и поощрять безналичный, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6484
 показать весь комментарий
 
Не платят дань банде молодых либератрианцев большевиков.
 показать весь комментарий
 
😀 З зебілів можна і два відсотки брати!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Сєпару Дубинському вже час на Ростов збиратися, а не "рехформи" від прахфісііаналів пропонувати.
 показать весь комментарий
 
 
Говорящая жопа Коломойского. Лучше этого дебила ещё никто не называл.
 показать весь комментарий
 
 
всенепременнейше,батенька..
дубицкого бы в 17-й год,покомиссарить - цены бы ему там не было..
 показать весь комментарий
 
 
А от всего того , что они принимают , предлагают пахнет теневой экономикой , зарегулированностью , и полем для коррупции .
 показать весь комментарий
 
 
"Во всяком случае мэр доверчиво занес это происшествие в протокол и доложил о нем маркизу де ла Тайад-Эспинассу, ленному владетелю города и члену парламента в Тулузе.
Этот маркиз уже в сорок лет потерял интерес к придворной жизни, покинул Версаль, удалился в свои владения и посвятил себя наукам. Его перу принадлежал значительный труд о динамической национальной экономике, в коем он предлагал отменить все налоги на землевладение и сельскохозяйственные продукты, а также ввести обратно пропорциональный подоходный налог, который сильнее всего ударял бы по бедным и тем самым вынудил бы их более энергично развивать свою экономическую активность. Вдохновленный успехом своей брошюры, он сочинил трактат о воспитании мальчиков и девочек в возрасте от пяти до десяти лет, затем увлекся экспериментальным сельским хозяйством и попытался путем переноса бычьего семени на различные сорта трав вывести животно-растительных продукт скрещивания для получения молока, что-то вроде дойного цветка. Поначалу он достиг некоторых успехов, позволивших ему изготовлять из травяного молока сыр, который Академия наук в Лионе определила как «близкий по вкусу к козьему, хотя несколько более горький». Однако ему пришлось приостановить опыты ввиду огромных расходов на бычье семя, которое гектолитрами разбрызгивалось по полям"

(с) Патрик Зюскинд "Парфюмер"
(роман написаний у 1985 році, отже Зюскінд створив Зе-типаж за 34 роки до того, як це стало депутатом СН)
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну эти хоть что-то пытаются делать. Порошенко только и делал что кричал - геть агрессор, доколе... Он великий патриот, но менеджер из него никудышный, по-моему экономика его вообще не волновала.
 показать весь комментарий
 
Не выходите на Вече, а то Мендель нападёт...
 показать весь комментарий
 
 
за то сейчас выпускники экономического факультета Трускавецкого университета накеруют В Україні варто оподаткувати готівковий валютний обмін і заохочувати безготівковий, - Дубінський - Цензор.НЕТ 3125
 показать весь комментарий
 
 
Вот приходят тебе $ из-за границы, НБУ заставляет их продать, а потом Слуга Урода тебя заставляет заплатить 1%, за то что бы вернуть свои $.

Cлишком сложно для меня, такую гениальную схему, только зебоболики поймут
 показать весь комментарий
 
 
Еще одно предложение по ускорению развития экономики! Могу подсказать рецепт который полностью совпадает с виденьем развития экономики нашей новой власти! У НАС ЛЮДИ ДЫШАТ НА ШАРУ БЕСПЛАТНО! НЕ ПОРЯДОК! НАДО ВВЕСТИ НАЛОГ!!
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, семья из двух взрослых и 1 ребенка выделяет около 1 тонны углекислого газа в год, почему бы их не заставить покупать карбоновые кредиты?
 показать весь комментарий
 
 
да согласен, если хорошо подумать стоко новых идей приходит в голову, а самая клевая идея это БРАТЬ НАЛОГИ С НАЛОГОВ!!
 показать весь комментарий
 
 
Налог на налог надо вводить уже после введения НДС на услуги, оказываемые наемными работниками работодателям по условиям трудового договора.
 показать весь комментарий
 
Разве было когда то по другому у нас? Запустить руку в карман к людям - это святое! Не у олигархеров же отбирать...
 показать весь комментарий
 
 
урод. придут менялы.. вместо сказать спасибо тем. кто живет за счет помощи родных. фиг тебе хитросделанному . а не 1%
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что в Украине ещё популярен наличный расчёт? Я 99% операций произвожу по карточке. Даже в такси. Так не любите налоги платить, патриоты?
 показать весь комментарий
 
 
таким дувже вумный такой простой вопрос, жуже вумным будет легко на него ответить!
А ЗАЧЕМ МНЕ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ? Медицина платная, образование платное, пенсий нет, соц гарантий нет, менты за себя, суд то же за себя!! НАЛОГИ НАХЕРА ПЛАТИТЬ?!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ну а как ты обираешься отстроить Украину если сам ты налоги не платишь? Да ещё и других к этому призываешь? Хоть бы сидел тихонько...
 показать весь комментарий
 
 
я готов платить именно тем строителям которые строят а ни тем которые воруют! ну а если ты ЛОШАРА то ты и плати!!
 показать весь комментарий
 
 
Не придурюйся, блаЗЕнський. Які податки з обміну валюти я маю платити? Я отримав платню (сплатив податки). Пішов купити $. Які податки блаЗЕнському бидлу я ще маю сплачувати?
 показать весь комментарий
 
 
а ты Антон чьих будеш такой грамотный ? а то я что то не припоминаю страну с таким флажком Дубінський пропонує готівковий валютний обмін оподаткувати "на розвиток спорту" - Цензор.НЕТ 4813
 показать весь комментарий
 
 
Дорвались до кормушки кумиры зебильные... Креативят на всем.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно, "спортсменьі" будут очень нужньі зебильной власти, чтобьі майданьі разгонять
 показать весь комментарий
 
 
... души їх КАЗЛОВ ...души ...не стимулювати створення виробництва а НАЛОХИ їм ... "країна" у якій банківські відсотки по депозитах вищі ніж ... рентабельність виробництва ...ніколи працювати не буде ...ви тварі розвалили державу і ще суки не понаїдалися ...перед сметю ...ляді "голодні" ходити будете ...дерьмомьоти хренови
 показать весь комментарий
 
 
я щетаю нужно 20% а не 1%, двадцать это же лучше!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Если бы Князев например, умел пользоваться безналом, его жена не попалась бы на границе с мешком валюты. Люди на дворе 21-й век.
 показать весь комментарий
 
ага , это в стране где и так процентов 90 валюту меняют у менял а не в банке , когда захожу в банк поменять деньги на меня смотрят как на идиота , потому что не кто в банке не меняет . теперь вообще не будут.
 показать весь комментарий
 
90% у менял? И эта страна хочет победить коррупцию?
 показать весь комментарий
 
73% дурников...
Как вам инициатива вашего слуги?!)))))

Ану подорвались и аплодируйте стоя...
 показать весь комментарий
 
 
Откуда ты упал такой нарядный? Не успел жопой в кресло ВР приземлиться, а уже в карманы нищему народу смотришь. Слуга народа или Вор у народа? Просто чмо...
 показать весь комментарий
 
 
т.е. я чпшник, после уплаты налогов, решил купить за свои кровные валюту и ЧИО ДЫБИЛ ДУБИНЯКА.. ЯЕЩЕ РАЗ ДОЛЖЕН НАЛОГ ПЛАТИТЬ?
ДОЛБОДЯТЕЛ.
 показать весь комментарий
 
 
по-моему,никакого кризиса нет.
просто дубинский хочет писдить наши деньги!
 показать весь комментарий
 
 
Кіля Азіров аплодує лопітою для капісти.
 показать весь комментарий
 
 
очередной охжуевший враг народа
на спорт
а на пенсии 1800 грвн не нада
 показать весь комментарий
 
 
Спортивный от стрел дубинских - на такой спорт можно.
 показать весь комментарий
 
Да здравствует черный рынок! Во менялы заживут.походу пора сказать досвидос деньгам заробитчан или же существенные уменьшения.Кто спрогнозирует курс гривны????
 показать весь комментарий
 
Дубинский не предлагает гарантировать сохранность вкладов в банках.
Он хочет ЗАСТАВИТЬ всех пользоваться банками: типичная шыддовская демократия.
И вводить всё новые налоги.
Как они боятся людей с неучтёнными капиталами.
Как они боятся свободного рынка семян и продуктов.
Они хотят всё сконцентрировать в своих руках - за каждой нуждой идите к нам.
И кланяйтесь, гои.
 показать весь комментарий
 
не зря Зеля встречался с Лукашенко в Житомере...
вангую скоро введёт закон о тунеядстве.. пох что в Украине нет работы всем, но все должны будут платить..
Зеля, давай принимай быстрее! Дубінський пропонує готівковий валютний обмін оподаткувати "на розвиток спорту" - Цензор.НЕТ 3336
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх