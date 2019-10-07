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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Ахметов (1867) ДТЭК (100) Герус (70) электроэнергия (315)

 Дефицит на рынке электроэнергии создается искусственно, в частности компанией Ахметова, - Герус

Из-за действий ДТЭК тарифы на электроэнергию для для небытовых потребителей (бюджет, бизнес, коммунальные предприятия) Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей выросли на 30% -40%.

Об этом в своей колонке на БизнесЦензоре рассказал нардеп (СН), глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, передает Цензор.НЕТ.

"С 1 июля этого года в Украине произошло изменение модели рынка электроэнергии. Если раньше тарифы и объемы производства электроэнергии утверждала государство, то сейчас это должен быть нерегулируемый свободный конкурентный открытый рынок. По неудивительным стечениям обстоятельств, владельцами крупнейших частных монополий в Украине являются олигархи. Именно так они собирают эту олигархическую ренту с жителей Украины. Владельцем компании ДТЭК, которая получает около 60% денег с каждой платежки за электроэнергию, является самый богатый украинец Ринат Ахметов. В результате решения правительства на государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" было положено специальные обязанности - отдавать свою э / э для низких тарифов для населения и финансировать высокие "зеленые" евротарифы. Таким образом, свободный либерализованный рынок фактически был создан только для компаний тепловой генерации, где около 80% генерирующих мощностей контролирует компания ДТЭК", - рассказал Герус.

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"Очевидно, эта компания имеет полную рыночную власть на таком "конкурентном" рынке и фактически контролирует процесс ценообразования. Уже в июле - первый месяц новой модели - на рынке произошел ценовой скачок. Тарифы для небытовых потребителей (бюджет, бизнес, коммунальные предприятия) выросли на 25%. И это при укреплении гривны и падении мировых цен на газ и уголь почти на 50% - до 14-летнего минимума. Также, на едином ликвидном и работающем рынке, "рынке на сутки вперед" (РДН), в определенные часы начали образовываться дефициты электроэнергии", - добавил нардеп.

"Эти дефициты в значительной степени создавались искусственно, в частности компанией ДТЭК. Это связано с тем, что всем, кто не смог купить электроэнергию на РДН, отдают электроэнергию по цене "балансирующего рынка", а это еще 15% дороже. Со временем эти дефициты начали увеличиваться и в сентябре достигли угрожающих масштабов - такие дефициты электроэнергии были во все дни месяца и в большинство часов суток", - акцентировал Герус.

"Монопольное присутствие ДТЭКу вызвала критические негативные последствия для рынка Бурштынского острова (Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области. Здесь "ДТЭК Захиденерего" контролирует около 95% всего производства электроэнергии). Имея возможность контролировать и объемы производства, и цену "рынка на сутки вперед", ДТЭК стал выключать с рынка блоки своих электростанций в определенные часы. Дефициты электроэнергии наблюдаются практически во все часы, но особенно катастрофическая ситуация с 7.00 до 8.00 и с 23.00 до 24.00. Дефициты в такие часы достигали 8000 МВт, что сопоставимо с мощностью трех украинских атомных электростанций. Более того, в то время, когда на украинском рынке был дефицит, ДТЭК экспортировал украинскую электроэнергию в Венгрию", - добавил Герус.

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"Такая ситуация вызвала непосредственные ценовые последствия для потребителей Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Все школы, больницы, детские сады, водоканалы, теплокоммунэнерго, електространспорт, малый, средний, крупный бизнес, благодаря таким действиям компании ДТЭК получили рост тарифов на 30% -40%. Цена электроэнергии "на рынке в сутки вперед" в Бурштынском острове теперь на 13% -60% выше цены электроэнергии в ОЭС (Объединенной энергетической системе. – Ред.) Украины", - резюмировал Герус.

Источник: https://censor.net.ua/n3152532
 
 
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Дефицит на рынке электроэнергии создается искусственно, в частности компанией Ахметова, - задача СН не розповідати, а робити. Тому подібних невдалих керівників у відставку.
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Так Зе сцкло обещало зебилам первое разобраться с олигархами, и первое ,что сделало по факту- договорилось с ними Дефицит на рынке электроэнергии создается искусственно, в частности компанией Ахметова, - Герус - Цензор.НЕТ 1094
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рыжего таракана ахметку сколько Украина будет терпеть?
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вот если АЭС привтизировать, это ж скока денех можна выручить, на дотацию тарифов. Дефицит на рынке электроэнергии создается искусственно, в частности компанией Ахметова, - Герус - Цензор.НЕТ 5467
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Зарубите себе на носу - Порошенко здесь не при чем!!)
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ага "не при чем" - продал компаньону тепловую энергетику и сейчас как бы "ни при делах".
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100 дней а ахметов ещё не сидит, что скажете зели
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"Эти дефициты в значительной степени создавались искусственно"_________________хватит трындеть - ПОРА БЫ И ВЛАСТЬ УПОТРЕБИТЬ!!!!!!
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Роттердам + вам не мешает? Что тогда опять? Может не компетентны?
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Только решительными мерами возможно заставить выполнять закон. Такими решительными мерами является еженедельное лишение судейских мантий, недостойных высокого звания судьи. Причем чистка должна касаться всех - и в первую очередь, судей высших инстанций.(c) зеп-дун
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Якщо ці гниди ще й землю куплять, так буде дефіцит й великі ціни й на їжу.
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И уже есть заявление в АнтиМонопольныйКомитет ?

Или есть только чесание языком о том, что весь мир виноват, кроме зеленых соплей ?
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