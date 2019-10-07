 Моя "формула" - это попытка разделить крупные шаги по Донбассу на серию маленьких, - Штайнмайер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщает агентство dpa.

"Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких", - сказал Штайнмайер.

По его словам, действия и их последовательность стоит обсуждать.

Президент Германии отметил, что три года назад переговоры в "нормандcком формате" в Париже не продвигались - несмотря на то, что было понятно, что следует реализовать в рамках минских соглашений, для обеих сторон это были слишком серьезные действия.

Он также отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия. Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

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