 Моя "формула" - это попытка разделить крупные шаги по Донбассу на серию маленьких, - Штайнмайер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщает агентство dpa.
"Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких", - сказал Штайнмайер.
По его словам, действия и их последовательность стоит обсуждать.
Президент Германии отметил, что три года назад переговоры в "нормандcком формате" в Париже не продвигались - несмотря на то, что было понятно, что следует реализовать в рамках минских соглашений, для обеих сторон это были слишком серьезные действия.
Он также отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия. Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал пятый президент Украины Петр Порошенко.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
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Шайзе.)))
Пришел Ленин помыться в общественную баню и не может найти свободную
шайку. Смотрит, мужик моется сразу в двух шайках. Ленин ему говорит:
- Товагищ, дайте пожалуйста одну шайку.
- Иди на хер.
Пошел Ленин, побродил по бане, не нашел ничего. Возвращается назад:
- Товагищ, у вас две шайки, а у меня ни одной. Это не
по-коммунистически.
- Иди на хер.
...
Через пятьдесят лет Марья Ивановна говорит ученикам:
- А сегодня, дети, к нам придет человек, который два раза разговаривал с
Лениным!
Петя никогда не врет.
Правило порохоботов №2:
Тот, кто говорит, что Петя врет - провокатор и агент Путина, Трампа, Коломойского, массонов.
"Лепит тут горбатого", продвигая формулу Путина.
И сам донбасс тоже..
А у Зели армии нет, но он капитулировал. Вот такой поц.
почему бы не начать идти в полной тишине (прекращение огня стабильное и долгое)
почему каждый шажок бьет по Украине и унижает ее ...
«Ніякої угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Ніякої "формули Штайнмаєра", нібито з кимось погодженої, не існує", - підкреслив Порошенко.
Він розповів, що були пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра, які полягали в наступному: після того, як буде сформований безпековий компонент, після того, як буде проведена бездоганна організація виборів, після того, як ОБСЄ визнає ці вибори такими, які відповідають критеріям ОБСЄ і будуть вільними і демократичними, відповідатимуть вільному волевиявленню громадян, Штайнмаєр запропонував, щоб закон про особливий режим місцевого самоврядування запроваджувався не через два тижні після виборів, коли виборчі комісії зобов'язані будуть підрахувати підсумки виборів, а в день виборів, тоді коли ОБСЄ видасть звіт, що вибори вільні.
"Ніяких інших позицій щодо перетасовки, що ми організовуємо виключно політичний процес, а безпековий не обговорюємо - це все вигадки пана Путіна", - підкреслив п'ятий президент України.
"Я хочу вам розповісти, я вперше це розповідаю, про останню зустріч у Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою. Коли Путін сказав: у нас є "формула Штайнмаєра", написана Лавровим. Я кажу: вибачте, ось є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це є - "формула Штайнмаєра". Будь ласка, подивіться. Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: ні, це зовсім не те, у нас написав Лавров "формулу Штайнмаєра". Я кажу: вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим більше, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр, і ви можете його спитати, пане Путін. Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо базуватись на наших пропозиціях - ось це стиль ведення переговорів Росією", - розповів п'ятий президент України.
Порошенко підкреслив: «Я раджу бути дуже обережними. Ми зацікавлені у мирі, ми зацікавлені у відновлені суверенітету України над окупованими територіями. Але точно не навпаки - ми не зацікавлені, щоб це був російський анклав, і щоб Росія під стволами представників своїх збройних сил визначала, хто буде обраний на цих виборах».
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785163-porosenko-kaze-so-formulu-propisav-ne-stajnmaer-a-lavrov.html
Назви ты эту формулу иначе, да хотя бы "формула Зеленского", - 80% проблем с пиаром бы отпали.
Хер Штаймайер разрабатывает формулу.
Ликвидировать! 👎😈