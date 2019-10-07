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 Политика Украины, За рубежом
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 Моя "формула" - это попытка разделить крупные шаги по Донбассу на серию маленьких, - Штайнмайер

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отверг критику своей "формулы" по Донбассу, которую он предложил еще будучи министром иностранных дел Германии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщает агентство dpa.

"Формула содержит не что иное, как попытку превратить большие шаги, которые обе стороны конфликта не были готовы предпринимать, в серию маленьких", - сказал Штайнмайер.

По его словам, действия и их последовательность стоит обсуждать.

Президент Германии отметил, что три года назад переговоры в "нормандcком формате" в Париже не продвигались - несмотря на то, что было понятно, что следует реализовать в рамках минских соглашений, для обеих сторон это были слишком серьезные действия.

Он также отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия. Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока нет законов о проведении выборов и об особом статусе Донбасса, "формула Штайнмайера" не означает ничего, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3152531
 
 
 Топ комментарии
 
Так в том и дело, кто кацапы из трех листов текста выбрали два абзаца, которые им подходят. А Кучма повторил подвиг Будапештского меморандума...
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Вот и весь секрет формулы Штангенциркуля\
Моя "формула" - это попытка разделить крупные шаги по Донбассу на серию маленьких, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 3824
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Кто то врет - или Президент Германии или Петя: Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал пятый президент Украины Петр Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3152531
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Кто то врет - или Президент Германии или Петя: Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал пятый президент Украины Петр Порошенко.Источник: https://censor.net.ua/n3152531
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Он также отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия.Источник: https://censor.net.ua/n3152531
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Дэюре крым украинский. Дэфакто он окупирован кацапами... крым це Украина. Дальше что?
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да шо ж ты такой ранимый то? облаза, пловокація Моя "формула" - это попытка разделить крупные шаги по Донбассу на серию маленьких, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 7709
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Давайте обсуждать здесь новости, а не обзывать форумчан
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ок, я ж думал, что избиратели зеленского не обижаются, когда их величают малороссами. Ладно тебя больше не буду так называть
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то что обсуждали тогда и что собирается делать зеля две большие разницы
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Он также отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия.Источник: https://censor.net.ua/n3152531
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А кто из трех листов теста сделал три строчки?
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На зміст його формули - да, ***** не вплинув. Інша справа, що підмінив суть!
Читай: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785163-porosenko-kaze-so-formulu-propisav-ne-stajnmaer-a-lavrov.html
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А якщо він збрехав? Така можливість не розглядається?
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Штангенциркуль-- ПНХ со своей формулой ********** выкормыш
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Зачем Вы мне это пишете? Ему и пишите.
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Сейчас позвоню Штайнмайеру - пусть он прочтет и ответит на комментарий Василия Филона Моя "формула" - это попытка разделить крупные шаги по Донбассу на серию маленьких, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 9682
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Эх, молодежь, вы бы хоть по анекдотам учились...

Пришел Ленин помыться в общественную баню и не может найти свободную
шайку. Смотрит, мужик моется сразу в двух шайках. Ленин ему говорит:
- Товагищ, дайте пожалуйста одну шайку.
- Иди на хер.
Пошел Ленин, побродил по бане, не нашел ничего. Возвращается назад:
- Товагищ, у вас две шайки, а у меня ни одной. Это не
по-коммунистически.
- Иди на хер.
...
Через пятьдесят лет Марья Ивановна говорит ученикам:
- А сегодня, дети, к нам придет человек, который два раза разговаривал с
Лениным!
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это тот петя , который на курорт , инкогнито под чужой фамилией ездит ...не , этот петя "врать не будет"
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Правило порохоботов №1:
Петя никогда не врет.
Правило порохоботов №2:

Тот, кто говорит, что Петя врет - провокатор и агент Путина, Трампа, Коломойского, массонов.
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Правили зелеботов Единственное и неоспоримое - во всем виноват Петя.
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Он никогда и не скрывал,что обсуждал.Однако дальше обсуждения никто ничего не подписывал.Или это порох монике приказал подписывать?
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Говорить порох и обсуждать мог но внедрять в жизнь две большие разницы
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Скорее всего врешь ты. Ведь это не Петя подписал формулу штангельциркуля, а Зеленский с Кучмой.
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Что Зеленский подписал? Вот здесь поподробнее
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Скоро этот статус будет у Витька один на двоих со Шмарклей.
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Так в том и дело, кто кацапы из трех листов текста выбрали два абзаца, которые им подходят. А Кучма повторил подвиг Будапештского меморандума...
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Ахах, Шредермайер, тпе оно и понятно что по кусочку - не так заметно, не?
"Лепит тут горбатого", продвигая формулу Путина.
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Может Берлин опять разделить на серию маленьких на ГДР и ФРГ? С каких пор зеленское ЧМО стал слушать прокацапленного фрица а не украинский народ?
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С 21-го апреля. Забыл уже, когда маленькое картавое кафно дорвалось до булавы?
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Переговоры признаются успешными ,если договаривающиеся стороны остаются недовольными ,после подписания договора.
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Моя "формула" - это попытка разделить крупные шаги по Донбассу на серию маленьких, - Штайнмайер

И сам донбасс тоже.. Моя "формула" - это попытка разделить крупные шаги по Донбассу на серию маленьких, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 9940
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Самый маленький шаг - просто сдайся, и все буде паРаша!
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Надо же; сама формула стала такой токсичной что её автор забеспокоился - как бы не войти в историю в качестве виновника российско-украинской войны.
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А как вы прокомментируете тот факт, что Штайнмайер признает как существование "формулы", так и участие в ее обсуждении Порошенко? Ибо последний не так давно вообще говорил "ее не существует". Опять бывший харант спи..., ой, проявил военную хитрость?)))
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Так я же уже пояснил; перечитайте мой комментарий. Любой политик дорожит своей репутацией, даже если его возраст давно зашкалил за пенсионный.
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У Пороха тогда не было армии. Он был вынужден хитрить.
А у Зели армии нет, но он капитулировал. Вот такой поц.
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Він уже увійшов в історію як людина, яка дала гарантію Януковичу, і обдурив його разом з польським міністром.
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А Янука разве кто-то пальцем тронул ? Он сам сдриснул. Оказался - не Альенде, а шнырь жалкий.
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побоявся отрмати від Парасюка каблуком в плечі
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Майор хочет, чтобы его запомнили в чистых штанах...
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почему эти шажки должны идти в глубь нашей территории а не в торону нашей неконтролируемой пока границы?
почему бы не начать идти в полной тишине (прекращение огня стабильное и долгое)
почему каждый шажок бьет по Украине и унижает ее ...
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Соловьёв сказал Билецкому и Корчинскому,что Украину уже поделили ...Ответ уважаемых Гетьманов..
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Если самого Соловьёва поделить, будут килограммы качественной сахарной свинины.
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щас есть формуйла куйла-зели прикрытая непонятным словом штангенчетоттам
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Моника стояла на майдане и размахивала флагом лугандонии,еще так близко РоЯлИсТ не был к провалу.Ростовский провал тосковал по нему.
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Серія маленьких кроків Моя "формула" - это попытка разделить крупные шаги по Донбассу на серию маленьких, - Штайнмайер - Цензор.НЕТ 7878 Пропоную Штайнмайеру робити ці кроки під обстрілами ОРДЛО.
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***** уже сказал что вывода росийских войск не будет. Как не будет на дамбасе проукраинских политиков. А Яременко с етим уже согласился. Ну что вот вам и формула штенгенциркуля. Тупо капитуляция Украины даже без гарантий для Киева. Хотя от кого вы ждете гарантий? От кремля?
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А Кремль заявил, что не может гарантировать выполнение наемниками РФ условий разведения сторон на Донбассе. Что далее?
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О,бюргер голос подал. Да пропади ты пропадом вместе со своей формулой,старый идиот.
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Пора на Г+Г запускать новый проект "НАПУГАЙ КОМИКА")
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"Формули Штайнмаєра", погодженої з кимось, не існує, а нібито позиції щодо організації виключно політичного процесу без обговорення безпекової складової - це вигадки президента РФ Володимира Путіна. Про це сказав п'ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко в програмі "Рандеву" на "5 каналі".

«Ніякої угоди Штайнмаєра не існує в природі. Немає угоди Штайнмаєра. Ніякої "формули Штайнмаєра", нібито з кимось погодженої, не існує", - підкреслив Порошенко.
Він розповів, що були пропозиції міністра закордонних справ Німеччини Франка Вальтера Штайнмаєра, які полягали в наступному: після того, як буде сформований безпековий компонент, після того, як буде проведена бездоганна організація виборів, після того, як ОБСЄ визнає ці вибори такими, які відповідають критеріям ОБСЄ і будуть вільними і демократичними, відповідатимуть вільному волевиявленню громадян, Штайнмаєр запропонував, щоб закон про особливий режим місцевого самоврядування запроваджувався не через два тижні після виборів, коли виборчі комісії зобов'язані будуть підрахувати підсумки виборів, а в день виборів, тоді коли ОБСЄ видасть звіт, що вибори вільні.
"Ніяких інших позицій щодо перетасовки, що ми організовуємо виключно політичний процес, а безпековий не обговорюємо - це все вигадки пана Путіна", - підкреслив п'ятий президент України.
"Я хочу вам розповісти, я вперше це розповідаю, про останню зустріч у Берліні з Путіним, Меркель, французьким президентом і вашим покірним слугою. Коли Путін сказав: у нас є "формула Штайнмаєра", написана Лавровим. Я кажу: вибачте, ось є лист двох міністрів закордонних справ Франції і Німеччини пана Штайнмаєра, де вони викладають, що це є - "формула Штайнмаєра". Будь ласка, подивіться. Він, Путін, бере цю форму, читає і каже: ні, це зовсім не те, у нас написав Лавров "формулу Штайнмаєра". Я кажу: вибачте, ніякий Лавров нічого нам писати не буде. Тим більше, що за цим столом сидить сам Штайнмаєр, і ви можете його спитати, пане Путін. Не буду я його питати, ви його переагітували, ми будемо базуватись на наших пропозиціях - ось це стиль ведення переговорів Росією", - розповів п'ятий президент України.
Порошенко підкреслив: «Я раджу бути дуже обережними. Ми зацікавлені у мирі, ми зацікавлені у відновлені суверенітету України над окупованими територіями. Але точно не навпаки - ми не зацікавлені, щоб це був російський анклав, і щоб Росія під стволами представників своїх збройних сил визначала, хто буде обраний на цих виборах».
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785163-porosenko-kaze-so-formulu-propisav-ne-stajnmaer-a-lavrov.html
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Швайнхер, а мож ты маленькими шажками пойдёш нахрен?
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Формула Штайнмайера - это маркетинговый прокол нынешней власти. Наверное, первый крупный со времен выборов.
Назви ты эту формулу иначе, да хотя бы "формула Зеленского", - 80% проблем с пиаром бы отпали.
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Петя их подписывал,а теперь спрыгивает в сторону...гнилой человек .
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правильно ...і тоді після всіх "шагів" не буде виглядати капітуляцією ...це буде велика стратегічна "перемога" дляУкраїни якщо така ще буде існувати і ПЕРЕМОГА (без скобок) ************ БАРИГ ...
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Матёрый фошизд, этот штайнальцгеймер.
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Получается пеця бреше. Як завжди. Знав би ти Штайнмаер,як його порохоботи тебе *********...)) А с тобою пеця був гарненький.- Це отголоски гибриднои любви путина ! ))
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Ты тупой зебибик , что не понимаете , что Моника сдаёт под соусом этой формулы Украину России ? Мол это не я сделал , а до меня порошенко ?
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ні, це бреше кожен 73/43%зебіл, включно з клованом. В т.ч. і ти. Ще 19вересня Порошенко пояснював: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2785163-porosenko-kaze-so-formulu-propisav-ne-stajnmaer-a-lavrov.html
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Нет собака, твоя формула гласит! Что если нет возможности мирно уговорить сильную сторону соблюдать порядок, то нужно слабую сторону заставить принять эти решения под страхом последствий, ибо у педантичных немцев, потребности большинства перевешивают потребности меньшинства. А трактуют эту формулу чисто по факту, а не по контексту.
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разделить крупные шаги по Донбассу на серию маленьких, серию маленьких на серію єщьо мєньших і т.д. і т.п...штота ета напамінаєт...
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Кто то врет - или Президент Германии или Петя: -- вы так деградировали , что не понимаете , что под соусом этой формулы Моника сдаёт Украину России ? Мол эта формула была до меня !
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Агент фсб-кгб-штази. Штирлиц-Штагмайер
Ликвидировать! 👎😈
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Петя, выходи подлый трус. Скажи что тебя там небыло, ты отдыхал на Мальдивах!
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Это коришь *****,они в гэдэр вместе по пабам лазили!!!
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Штайнмайер отверг мнения о том, что на содержание его "формулы" сильное влияние оказала Россия. Штайнмайер выразил удивление в связи с полемикой вокруг его "формулы" в Украине и отметил, что в переговорах по ней ранее участвовал пятый президент Украины Петр Порошенко. Моя "формула" - це спроба розділити великі кроки стосовно Донбасу на серію маленьких, - Штайнмаєр - Цензор.НЕТ 5075
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