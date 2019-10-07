 Руководство областной организации Укргосфонда фермеров подозревают в организации коррупционной схемы

В Николаевской области благодаря совместной работе прокуратуры и СБУ был задержан сотрудник Николаевского отделения Украинского госфонда поддержки фермерских хозяйств по подозрению в вымогательстве и получении взятки в сумме 40 тыс. грн. Об этом сообщает Магнолия.tv.

На следующий день в той же Николаевской области СБУ сообщила о задержании главы областной ассоциации фермеров и землевладельцев. Оперативники установили, что он вымогал у местного фермера 40 тыс. грн за согласование вопроса о выделении бюджетных средств. Причастность подозреваемых задокументирована надлежащим образом. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом, ему инкриминируют получение неправомерной выгоды и вымогательство (ч. 3 ст. 368 УК). Максимальная санкция статьи — лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

По версии следствия, чиновники Укргосфонда и руководство Ассоциации фермеров, находясь в преступном сговоре, отладили коррупционную схему национального масштаба.

Так, чтобы получить беспроцентный государственный кредит, фермеры должны перечислить на счет ассоциации под видом "членского взноса" откат в размере 10-20% от суммы кредита. В настоящее время следствие проверяет причастность к схеме других областей.