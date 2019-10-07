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Все про:коррупция (7518) Николаевская область (897) фермер (77)

 Руководство областной организации Укргосфонда фермеров подозревают в организации коррупционной схемы

Руководство Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств вместе с руководством Ассоциации фермеров и частных землевладельцев подозревается в организации коррупционной схемы при выдаче государственной помощи фермерам.

В Николаевской области благодаря совместной работе прокуратуры и СБУ был задержан сотрудник Николаевского отделения Украинского госфонда поддержки фермерских хозяйств по подозрению в вымогательстве и получении взятки в сумме 40 тыс. грн. Об этом сообщает Магнолия.tv.

На следующий день в той же Николаевской области СБУ сообщила о задержании главы областной ассоциации фермеров и землевладельцев. Оперативники установили, что он вымогал у местного фермера 40 тыс. грн за согласование вопроса о выделении бюджетных средств. Причастность подозреваемых задокументирована надлежащим образом. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом, ему инкриминируют получение неправомерной выгоды и вымогательство (ч. 3 ст. 368 УК). Максимальная санкция статьи — лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Руководство областной организации Укргосфонда фермеров подозревают в организации коррупционной схемы 01

По версии следствия, чиновники Укргосфонда и руководство Ассоциации фермеров, находясь в преступном сговоре, отладили коррупционную схему национального масштаба.

Так, чтобы получить беспроцентный государственный кредит, фермеры должны перечислить на счет ассоциации под видом "членского взноса" откат в размере 10-20% от суммы кредита. В настоящее время следствие проверяет причастность к схеме других областей.

Источник: https://censor.net.ua/n3152526
 
 
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Ну да, прям берут так и в открытую перед камерами раздают Руководство областной организации Укргосфонда фермеров подозревают в организации коррупционной схемы - Цензор.НЕТ 2693 А варианта то что это сделали кто с ПЕСа или их младшего брата (справа громад) специально заснял это видео чтобы показать - вот провокаторы от зебилов раздают фантики
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хотя бы человека такого нзваали ( из чиновников), не то, что организацию
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А картинка с апельсинами где? Руководство областной организации Укргосфонда фермеров подозревают в организации коррупционной схемы - Цензор.НЕТ 5833 Ты видишь какие организованные патриоты, и сцену и все остальное взяли сами скинулись и оплатили, и патриоты с партии ЕС, и те кто не проползли в 8% (справа громад) также сами взяли бесплатно пришли спасать страну от капитулянтов
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Ну да, прям берут так и в открытую перед камерами раздают А варианта то что это сделали кто с ПЕСа или их младшего брата (справа громад) специально заснял это видео чтобы показать - вот провокаторы от зебилов раздают фантики
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Якщо знищити фермерів як клас, то корупції не буде. Ви це зробите разом!
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В Украине есть организации которые не подозреваются в коррупционных схемах?
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хотя бы человека такого нзваали ( из чиновников), не то, что организацию
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нет, это позор или реалии украинской действительности.
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