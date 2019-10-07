 Беларусь готова предоставить площадку для любых встреч по вопросам Донбасса, - глава МИД Макей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
"Вы знаете нашу позицию: мы всегда готовы сделать все возможное, чтобы конфликт в Украине как можно скорее был завершен, в том числе мы готовы обеспечить (проведение. - Ред.) любых встреч - в "нормандском формате", расширенном "нормандском формате", в иных форматах - если к нам поступят соответствующие запросы", - сказал министр.
Вместе с тем министр отметил, что пока "конкретных предложений не было".
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все вопросы по Донбассу будут обсуждаться на встрече в нормандском формате.
Щоправда, еротична цінність так-сяк... На дуже вибагливого месьє
нае*бали, так нае*бали..... Кремль вытер ноги о задницу Зеленского и пинком отправил его напрямую к боевикам.
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1941-1945 - "конфликт в СССР"
Така площадка годиться?