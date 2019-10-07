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Все про:ветераны (582) Министерство по делам ветеранов и оккупированных территорий (8) Коляда Оксана (4)

 При Минветеранов сформирована группа для поддержки осужденных и обвиняемых в совершении преступлений ветеранов, - министр Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда сообщает, что при ведомстве сформирована ситуативная группа по поддержке и помощи осужденным украинским ветеранам и тем, которые находятся под следствием.

"Я сейчас активно включилась в процесс лоббирования эффективной программы психосоциальной адаптации. Именно поэтому мы сформировали ситуативную группу по поддержке и помощи осужденным украинским ветеранам и тем, которые находятся под следствием. И вопрос не в оправдании поступка, а в преодолении последствия стрессовых расстройств, их профилактики", - написала Коляда в блоге на "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Министр подчеркнула, что данная ситуативная группа в составе психологов, юристов, социальных работников будет действовать на постоянной основе, поскольку она допускает, что подобных случаев будет немало.

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"Сокращение финансирования программы психосоциальной адаптации, очевидно, приведет к увеличению таких случаев", - добавила Коляда.

Кроме того, она добавила, что инициирует возвращение практики проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы военными специалистами, которые знают специфику получения и последствий боевой травмы.

Источник: https://censor.net.ua/n3152523
 
 
 Топ комментарии
 
З вашою Зе командою, вам ніхто не повіритьПри Минветеранов сформирована группа для поддержки осужденных и обвиняемых в совершении преступлений ветеранов, - министр Коляда - Цензор.НЕТ 2443
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плять. вы ещё группу поддержки педофилов соберите, у*баны зелёные.
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Обирали українці Президентом коміка! Але він кудись подівся Залишилась Моніка!
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З вашою Зе командою, вам ніхто не повіритьПри Минветеранов сформирована группа для поддержки осужденных и обвиняемых в совершении преступлений ветеранов, - министр Коляда - Цензор.НЕТ 2443
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А бывшие повстанцы получат статус учасника боевых действий и все соответсвующие льготы и пособия с пенсией? А то Ирина Довгань интересуется очень При Минветеранов сформирована группа для поддержки осужденных и обвиняемых в совершении преступлений ветеранов, - министр Коляда - Цензор.НЕТ 7709
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За участие в боевых действиях, стаж день за три идет.
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плять. вы ещё группу поддержки педофилов соберите, у*баны зелёные.
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Обирали українці Президентом коміка! Але він кудись подівся Залишилась Моніка!
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"При Минветеранов сформирована группа для поддержки преступлений ветеранов"
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Так они зебам по всем пунктам зрады проходят и одна из них - Порошенко посадил тысячи участников АТО... Выполнители воли народа, накачанного Г+Г...
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Для всех.
Один.
Для всех.
И для и для порошенка.
И для стерненка.
И для зеленского и Ко.
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вот ты можешь обстрелять мариуполь из града и гулять на свободе? а сепар может
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амнистия полагается только сепарам, а помилоапние пропагандонам и парашкинским десантникам
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это намек какой-то, что скоро таких ветеранов в тюрьмах будет все больше и больше? А Богдан еще по предложению Портнова их будет назівать террористами?
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любой человек ,любой должности, звания, былых заслуг, совершивший уголовное правонарушение, становится уголовным преступником. точка.
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Якщо злочин доказано, а так все вірно.
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давно пора, потому что некоторые наши защитники по навету сепаров, по решению сепарских судов при участии сепарских прокуроров сидят до сих пор...
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