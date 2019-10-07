 При Минветеранов сформирована группа для поддержки осужденных и обвиняемых в совершении преступлений ветеранов, - министр Коляда

"Я сейчас активно включилась в процесс лоббирования эффективной программы психосоциальной адаптации. Именно поэтому мы сформировали ситуативную группу по поддержке и помощи осужденным украинским ветеранам и тем, которые находятся под следствием. И вопрос не в оправдании поступка, а в преодолении последствия стрессовых расстройств, их профилактики", - написала Коляда в блоге на "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Министр подчеркнула, что данная ситуативная группа в составе психологов, юристов, социальных работников будет действовать на постоянной основе, поскольку она допускает, что подобных случаев будет немало.

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"Сокращение финансирования программы психосоциальной адаптации, очевидно, приведет к увеличению таких случаев", - добавила Коляда.

Кроме того, она добавила, что инициирует возвращение практики проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы военными специалистами, которые знают специфику получения и последствий боевой травмы.